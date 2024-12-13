Reinvente el Marketing Inmobiliario con Video Interactivo Impulsado por IA

Crear. Involucrar. Convertir.
Destácate en un mercado competitivo con una forma más inteligente de conectarte. Ask the Agent te permite captar la atención, mantener conversaciones y convertir leads—sin hacer todo el trabajo duro tú mismo. Menos explicaciones, más compromiso. Automatiza tareas repetitivas y libera tiempo con tu propio Gemelo Digital personal, impulsado por Heygen.
Confiado por Agentes. Impulsado por la Innovación.
Apoyamos con orgullo a los miembros de la NAR con un sistema potente diseñado para el competitivo y acelerado mercado de hoy. Construido con la última tecnología de IA y cuidadosamente adaptado para los profesionales del sector inmobiliario, Ask the Agent combina innovación, fiabilidad y confianza — ayudando a los agentes a automatizar tareas, atraer a posibles clientes y, en última instancia, trabajar de manera más inteligente, eficiente y efectiva todos los días.
Conozca a Su Gemelo Digital
Viste elegante, suena profesional y mantén el control. Tu Gemelo Digital transmite tu mensaje con confianza y claridad — exactamente como lo harías tú. Ya sea una primera impresión o un regreso, siempre parecerás tu mejor versión. Es editable, siempre actualizado y constantemente activo — así tu voz y tu valor nunca quedan obsoletos.
Trabaje de manera más inteligente, incluso cuando no está en horario laboral
¿Ocupado en una presentación? ¿Fuera con la familia? Tu Gemelo Digital siempre está activo. Interactúa con los clientes 24/7, sin pausas para el café, sin días de enfermedad. Es incansable, atento y siempre listo para representarte de la mejor manera. Solo comparte con un clic usando enlaces y códigos QR, y tu Gemelo Digital se pone a trabajar, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Ask the Agent Ejemplos en Video