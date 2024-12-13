Tu Gemelo Digital, Donde la Comunicación Importa
Utiliza tu gemelo para entregar vídeos de ventas personalizados, incorporación multilingüe que mejora la retención del aprendizaje o respuestas instantáneas de autoservicio que reducen los tickets de soporte. Organizaciones desde la manufactura hasta la hostelería e incluso administraciones municipales ya confían en avatares AIdentical para campañas de marketing, actualizaciones ejecutivas, servicios ciudadanos y más, allí donde una cara humana hace que el mensaje tenga más impacto.
Crea vídeos multilingües en minutos
Graba un nuevo guion, elige un idioma objetivo y haz clic en “renderizar”—tu avatar crea vídeos nuevos para sitios web, quioscos, módulos de LMS o gafas de realidad aumentada en minutos. El mismo archivo puede alternar entre chat en tiempo real, emisiones programadas o formación interactiva, todo funcionando 24/7 con diálogos naturales y sincronización labial perfecta. A medida que tu historia evoluciona, el avatar evoluciona contigo—sin necesidad de volver a grabar, sin días de estudio, solo alcance ilimitado en cada canal que ya utilizas.
IA sincronizada para la habilitación de equipos globales
Tu avatar puede informar al equipo de ventas en Berlín al amanecer, incorporar a los nuevos empleados en São Paulo al mediodía y presentar una demostración en vivo del producto en Tokio después del anochecer, todo ello con expresiones faciales naturales, sincronización labial perfecta y personalización en tiempo real. La disponibilidad ininterrumpida elimina todas las barreras de programación y lenguaje, permitiéndote concentrarte en la estrategia mientras tu doble multiplica tu alcance.
Por qué AIdentical es tu socio ideal para gemelos digitales
Construido y alojado en Alemania, AIdentical combina equipos de captura de calidad cinematográfica con una infraestructura en la nube certificada según ISO-27001, garantizando así la seguridad de tus datos y tu imagen desde el primer fotograma hasta la entrega global. Nuestros especialistas perfeccionan la iluminación, la voz y las microexpresiones hasta que el avatar se siente inequívocamente humano, luego lo integran a través de APIs plug-and-play en todos los canales que ya utilizas. Los gerentes de éxito dedicados mantienen los guiones, idiomas y formatos en constante evolución según tus necesidades, asegurando que tu doble crezca junto con tu historia.
Ejemplos de video idénticos