Idéntico

Avatares hiperrealistas diseñados para gestionar todas tus tareas de comunicación y creación de medios

AIdentical convierte una única sesión de grabación de alta calidad en un gemelo digital fotorrealista que habla todos los principales idiomas, genera vídeos de calidad de estudio con solo pulsar un botón y mantiene el mensaje de tu marca perfectamente consistente en ventas, marketing, RRHH y comunicaciones internas — 24/7, en cualquier parte del mundo.

Tu Gemelo Digital, Donde la Comunicación Importa

Utiliza tu gemelo para entregar vídeos de ventas personalizados, incorporación multilingüe que mejora la retención del aprendizaje o respuestas instantáneas de autoservicio que reducen los tickets de soporte. Organizaciones desde la manufactura hasta la hostelería e incluso administraciones municipales ya confían en avatares AIdentical para campañas de marketing, actualizaciones ejecutivas, servicios ciudadanos y más, allí donde una cara humana hace que el mensaje tenga más impacto.

Crea vídeos multilingües en minutos

Graba un nuevo guion, elige un idioma objetivo y haz clic en “renderizar”—tu avatar crea vídeos nuevos para sitios web, quioscos, módulos de LMS o gafas de realidad aumentada en minutos. El mismo archivo puede alternar entre chat en tiempo real, emisiones programadas o formación interactiva, todo funcionando 24/7 con diálogos naturales y sincronización labial perfecta. A medida que tu historia evoluciona, el avatar evoluciona contigo—sin necesidad de volver a grabar, sin días de estudio, solo alcance ilimitado en cada canal que ya utilizas.

IA sincronizada para la habilitación de equipos globales

Tu avatar puede informar al equipo de ventas en Berlín al amanecer, incorporar a los nuevos empleados en São Paulo al mediodía y presentar una demostración en vivo del producto en Tokio después del anochecer, todo ello con expresiones faciales naturales, sincronización labial perfecta y personalización en tiempo real. La disponibilidad ininterrumpida elimina todas las barreras de programación y lenguaje, permitiéndote concentrarte en la estrategia mientras tu doble multiplica tu alcance.

Por qué AIdentical es tu socio ideal para gemelos digitales

Construido y alojado en Alemania, AIdentical combina equipos de captura de calidad cinematográfica con una infraestructura en la nube certificada según ISO-27001, garantizando así la seguridad de tus datos y tu imagen desde el primer fotograma hasta la entrega global. Nuestros especialistas perfeccionan la iluminación, la voz y las microexpresiones hasta que el avatar se siente inequívocamente humano, luego lo integran a través de APIs plug-and-play en todos los canales que ya utilizas. Los gerentes de éxito dedicados mantienen los guiones, idiomas y formatos en constante evolución según tus necesidades, asegurando que tu doble crezca junto con tu historia.

Ejemplos de video idénticos

video thumbnail
video thumbnail
logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo