Tu Gemelo Digital, Donde la Comunicación Importa

Utiliza tu gemelo para entregar vídeos de ventas personalizados, incorporación multilingüe que mejora la retención del aprendizaje o respuestas instantáneas de autoservicio que reducen los tickets de soporte. Organizaciones desde la manufactura hasta la hostelería e incluso administraciones municipales ya confían en avatares AIdentical para campañas de marketing, actualizaciones ejecutivas, servicios ciudadanos y más, allí donde una cara humana hace que el mensaje tenga más impacto.

Crea vídeos multilingües en minutos

Graba un nuevo guion, elige un idioma objetivo y haz clic en “renderizar”—tu avatar crea vídeos nuevos para sitios web, quioscos, módulos de LMS o gafas de realidad aumentada en minutos. El mismo archivo puede alternar entre chat en tiempo real, emisiones programadas o formación interactiva, todo funcionando 24/7 con diálogos naturales y sincronización labial perfecta. A medida que tu historia evoluciona, el avatar evoluciona contigo—sin necesidad de volver a grabar, sin días de estudio, solo alcance ilimitado en cada canal que ya utilizas.