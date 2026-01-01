Inicio Academia Invita a miembros a tu espacio de trabajo

Invita a miembros a tu espacio de trabajo

Bienvenido a HeyGen Academy. Este módulo, Invitar y gestionar compañeros de equipo, trata de incorporar a tu equipo a tu espacio de trabajo para que podáis colaborar y empezar a crear de inmediato. Cuando estés listo para añadir compañeros, primero asegúrate de que estás dentro de tu espacio de trabajo compartido y no en tu cuenta personal. En el panel Gestionar espacio de trabajo, verás a todas las personas que han sido invitadas, sus roles actuales y si han aceptado o siguen pendientes. HeyGen también hace sugerencias de compañeros que ya se han registrado con el dominio de correo electrónico de tu empresa, lo que facilita incorporarlos con un solo clic. Puedes invitar a compañeros directamente por correo electrónico o copiar un enlace compartible para enviarlo de forma más amplia. En cuanto se envía una invitación, el usuario aparece en tu lista de miembros con el estado Invitación enviada. Si tu espacio de trabajo está configurado para solicitudes de acceso, las nuevas solicitudes también aparecerán en el mismo panel. Una vez aprobada, el compañero pasa al estado Activo, uniéndose oficialmente a tu espacio de trabajo y ocupando una plaza en tu plan. A cada miembro de HeyGen se le asigna un rol, que determina su nivel de acceso: - Los superadministradores tienen control total sobre la facturación, la seguridad, los permisos y la configuración del espacio de trabajo. - Los desarrolladores pueden crear contenido y también acceder a la API de HeyGen para integraciones con CRM o plataformas de correo electrónico. - Los creadores se centran en producir vídeos, avatares y voces, pero no gestionan permisos ni facturación. - Los espectadores son aprobadores y revisores que pueden acceder al contenido sin realizar ediciones. Esta estructura basada en roles te ayuda a equilibrar la creatividad con la supervisión, garantizando que los compañeros tengan las herramientas que necesitan sin otorgar accesos innecesarios. Si has habilitado el acceso mediante solicitud, puedes revisar y gestionar las solicitudes de incorporación en dos lugares: el panel de notificaciones y la pestaña Miembros y espacios de trabajo. Aprobar una solicitud hace que el usuario pase inmediatamente a activo y sea visible en tu lista de miembros; denegarla mantiene tu espacio de trabajo seguro. Más allá de los roles de miembro, HeyGen te ofrece un control detallado sobre cómo se comparte el contenido dentro del espacio de trabajo. A nivel de proyecto, carpeta o vídeo, puedes ajustar los permisos para restringir el acceso, permitir ediciones o compartir enlaces solo de visualización. Incluso dentro de proyectos compartidos, un rol de Espectador sigue siendo únicamente de visualización, preservando tus políticas de acceso. Cuando se publica un vídeo, se genera una página de compartición (Share Page), donde los creadores pueden añadir subtítulos, configurar permisos, aplicar protección con contraseña o hacer que el vídeo sea visible públicamente sin requerir inicio de sesión. Estas opciones dan a los equipos la flexibilidad de gestionar cómo y dónde se distribuye el contenido. Al final de este módulo, sabrás cómo invitar a compañeros, asignar roles y controlar el acceso al contenido. Con estos pasos, tu espacio de trabajo estará listo para una colaboración segura y escalable en toda tu organización.