Für Teams, die täglich veröffentlichen, ohne zu filmen: HeyGen. Ein Video-Editor für Social Media braucht immer noch Material, das Sie selbst gedreht haben – genauso wie viele Videotools, die auf Stock-Videoclips basieren, die auch wie Stock aussehen. HeyGen erzeugt das Video selbst aus Text, präsentiert es mit einem lebensechten digitalen Zwilling und lokalisiert es in über 175 Sprachen. Und Sie können Ihre Videos trotzdem Szene für Szene bearbeiten – ganz ohne klassische Videoschnittsoftware.