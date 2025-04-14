Der Social-Media-Video-Editor von HeyGen verwandelt ein getipptes Skript in hochwertige, sofort veröffentlichungsreife Videos – ganz ohne Dreharbeiten und ohne Erfahrung im Videoschnitt. Erstelle Reels, TikTok-Videos, Shorts und LinkedIn-Posts an einem einzigen Ort.
Funktionen des Social Media Video Makers von HeyGen
Social-Media-Videos aus einem einzigen Skript
Gib eine kurze Idee im Umfang einer Bildunterschrift ein oder füge ein vollständiges Skript ein, und die Text-zu-Video-Engine erstellt passende Szenen, Vertonung und Timing. So erstellst du in wenigen Minuten ein Social-Media-Video, statt einen ganzen Abend in der Timeline zu verlieren – und jede Szene bleibt als Text bearbeitbar.
Native Formate für jede Social-Media-Plattform
Generate the same video clip in 9:16 for TikTok and Reels, 1:1 for feeds, and 16:9 for YouTube. Resize your video to fit any social media platform without manual cropping, so your subject stays centered and your captions stay readable on every phone screen.
Auto Captions for Sound-Off Viewing
Most social media users watch with the sound off, so the built-in subtitle generator adds accurate, styled captions to every video clip automatically. Captioned posts hold attention longer and earn more video views from viewers who scroll past with the sound muted.
Einheitliche Präsentatorin, ganz ohne Kamera
Nimm einen 15‑sekündigen Clip auf, und HeyGen erstellt daraus einen lebensechten digitalen Zwilling, der jeden Beitrag in deiner Stimme und deinem Stil präsentiert. Erstelle täglich professionell aussehende Videos, ohne Licht aufzubauen, Takes neu aufzunehmen oder an den Tagen vor der Kamera zu stehen, an denen du dich nicht danach fühlst.
Prompt-zu-Video mit Video-Agent
Give the AI video generator a topic, link, or brief, and Video Agent writes the script, picks animated video scenes and AI B-roll instead of generic stock video, and renders a complete post. Review the creative blueprint before anything renders, then batch multiple videos in one sitting.
Trendzyklen bewegen sich schneller als Drehpläne. Tippe den Hook ein, lass den Reel-Generator vertikale Szenen aus anpassbaren Videovorlagen erstellen und produziere noch am selben Nachmittag mit Auftauchen des Trends fesselnde Videos.Tool erkunden
Um den TikTok-Algorithmus zu füttern, musst du mehrmals pro Woche posten. Verwandle Stichpunkte in kurze vertikale Clips mit Hooks, Untertiteln und Jump Cuts und produziere deine Videos planmäßig – ganz ohne jemals eine Kamera-App zu öffnen.
Lange Skripte enthalten Dutzende kurzer Hooks. Verwerte Blogartikel, Podcasts oder Webinar-Notizen zu YouTube Shorts mit straffem Tempo und auffälligen Untertiteln und mach so aus einem Videoprojekt eine ganze Woche voller Kanalaktivität.Tool erkunden
Geschriebene Beiträge gehen in professionellen Feeds unter. Vermitteln Sie Ihren Standpunkt als präsentationsgeführtes Video mit Ihrem Namen und Ihrer Position im Bild und geben Sie potenziellen Kund:innen ein Gesicht, an das sie sich schon vor dem ersten Gespräch erinnern.
Produktankündigungen mussten früher auf Produktionsteams warten. Schreiben Sie Ihr Angebot, erstellen Sie Varianten Ihrer Social-Media-Anzeigen für jeden Kanal und produzieren Sie am Launch-Tag aus einem einzigen Skript ein Facebook-Video, eine Instagram-Promo und einen LinkedIn-Cut.
Template-Editor bleiben bei einer Sprache stehen. HeyGen übersetzt deine fertigen Social-Media-Videoinhalte in über 175 Sprachen – mit synchronisierter Lippenbewegung und deiner geklonten Stimme –, sodass derselbe Content alle Märkte erreicht, in denen du verkaufst.Explore Tool
How social media video maker works
Erstellen Sie in vier Schritten online ein Social-Media-Video – aus kostenlosen Vorlagen oder mit einem leeren Skript. Die meisten Nutzer erstellen und veröffentlichen ihre Videos innerhalb von fünfzehn Minuten.
Durchstöbern Sie Social-Media-Vorlagen für Videos und wählen Sie anschließend das passende Format für Ihre jeweilige Social-Media-Plattform.
Beschreibe das Video, das du erstellen möchtest, oder füge deinen Hook und deine Stichpunkte ein und lass die KI den Rest ausformulieren.
Fügen Sie Untertitel, Musik, Markenfarben und eine Präsentatorin oder einen Präsentator hinzu. Der Editor ist leicht zu bedienen: Bearbeiten Sie Ihr Video, indem Sie einfach den Text bearbeiten.
Lade dein Video als MP4 in bis zu 4K herunter oder passe es zuerst für alle anderen Kanäle in der Größe an.
Ein KI-gestützter Social-Media-Video-Editor ist ein Videotool, das Text in ein fertiges Video für soziale Medien verwandelt. Du gibst ein Skript ein, der Online-Video-Editor erstellt die Szenen, die Vertonung und die Untertitel, und du exportierst plattformfertige Clips für Reels, Shorts und LinkedIn – plus Erklärvideos und Lernvideos – ganz ohne dass du Videobearbeitungstools erlernen musst.
Nicht, wenn sie deine Identität tragen. HeyGens Avatar V-Modell erstellt deinen digitalen Zwilling aus einem 15-sekündigen Clip und sorgt dafür, dass dein Gesicht, deine Stimme und dein Auftreten in jedem Beitrag konsistent bleiben. G2 bewertet es als das realistischste auf dem Markt, sodass du wirkungsstarke Social-Media-Videos veröffentlichen kannst, die wirklich wie du aussehen.
Erstelle das Video einmal und passe anschließend die Größe im Editor an. HeyGen rahmt denselben Clip automatisch in 9:16, 1:1 und 16:9 neu, verschiebt die Untertitel passend und wendet für jede Plattform das richtige Social-Media-Videoformat an – so wird aus einem einzigen Skript überall dort, wo du veröffentlichst, ein nativer Post.
Der kostenlose Social-Media-Video-Maker-Tarif von HeyGen umfasst drei kostenlose Video-Exporte pro Monat mit Wasserzeichen – genug, um die Qualität an echten Posts zu testen. Der Gratis-Tarif enthält den vollständigen Editor und dient damit gleichzeitig als kostenloses Videobearbeitungstool, während du HeyGen ausprobierst. Bezahlte Tarife entfernen das Wasserzeichen – die Einschränkung, die Creator in jeder Online-Community immer wieder erwähnen – und exportieren saubere MP4-Dateien in HD oder 4K.
Verwende das vertikale Format 9:16 für TikTok, Reels und Shorts. Das quadratische Format 1:1 eignet sich gut für Videos im Facebook- und LinkedIn-Feed. Halte deine Videos kurz – unter 60 Sekunden – und platziere den Hook in den ersten drei Sekunden, denn ungefähr so lange hast du, bevor jemand weiterscrollt. HeyGen exportiert alle Seitenverhältnisse aus einem einzigen Projekt, sodass du Video-Content nur einmal erstellst und überall veröffentlichen kannst.
Bündeln Sie Ihre Videoproduktion: Schreiben Sie fünf Skripte am Stück, erstellen Sie Social-Media-Videos mit derselben digitalen Präsentationsfigur und derselben Marken-Vorlage und planen Sie die Exporte für all Ihre Social-Media-Kanäle ein. Da nichts vom Filmen abhängt, machen Sie Ihren Social-Media-Redaktionsplan unabhängig von Drehtagen.
Für Teams, die täglich veröffentlichen, ohne zu filmen: HeyGen. Ein Video-Editor für Social Media braucht immer noch Material, das Sie selbst gedreht haben – genauso wie viele Videotools, die auf Stock-Videoclips basieren, die auch wie Stock aussehen. HeyGen erzeugt das Video selbst aus Text, präsentiert es mit einem lebensechten digitalen Zwilling und lokalisiert es in über 175 Sprachen. Und Sie können Ihre Videos trotzdem Szene für Szene bearbeiten – ganz ohne klassische Videoschnittsoftware.
Ja, und zwar in einem Umfang, den die meisten Teams manuell nie erreichen. Die Agentur Vision Creative Labs nutzte HeyGen als Social-Media-Video-Creator und steigerte die Produktion für ihre Kunden von ein bis zwei Videos pro Jahr auf 50–60 hochwertige Videos pro Tag – und füllte damit Kanäle, die zuvor leer standen. Lesen Sie die Vision Creative Labs Story, um den genauen Workflow zu sehen, den sie verwenden.
Die Tarife beginnen kostenlos, sodass du die Ausgabequalität testen kannst, bevor du zahlst. Kostenpflichtige Creator-Tarife starten bei 24 $ pro Monat und entfernen das Wasserzeichen – günstiger, als einen professionellen Videoproduzenten für eine Stunde zu engagieren – und decken jedes Format sowie alle sozialen Netzwerke ab, auf denen du postest.
Ja. Lass jeden fertiggestellten Beitrag durch den KI-Videotranslator laufen, und er erstellt lokalisierte Versionen in über 175 Sprachen – mit synchronisierten Lippenbewegungen und deiner eigenen geklonten Stimme. So können globale Accounts aus einem einzigen Mastervideo native Social-Media-Videoinhalte veröffentlichen, statt neu zu drehen.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
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