HeyGen logo

KI YouTube Shorts Generator: Erstelle sofort virale Kurzvideos

Erstellen Sie in Minuten aufsehenerregende YouTube Shorts mit HeyGens AI YouTube Shorts-Generator. Von Drehbuch bis hin zum veröffentlichungsfertigen Hochkantvideo schreibt unsere KI Aufhänger, generiert Visuals, synchronisiert Audio und fügt Untertitel hinzu, sodass Kreative und Marken kurzformatige Inhalte ohne Kameras oder langwierige Bearbeitungen skalieren können.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Umnutzung von Langtext-Inhalten

Umnutzung von Langtext-Inhalten

Extrahiere Höhepunkte aus Podcasts, Livestreams und Webinaren, um mehrere Kurzvideos zu erstellen, die Zuschauer zu den vollständigen Episoden zurückführen.

Wachstum des Erstellers und regelmäßiges Veröffentlichen

Wachstum des Erstellers und regelmäßiges Veröffentlichen

Gehen Sie niemals die Ideen aus. Erzeugen Sie regelmäßig Shorts mit einem KI-gestützten Ansatz, testen Sie verschiedene Aufhänger und steigern Sie Ihre Upload-Frequenz, um Abonnenten zu gewinnen und die Wiedergabezeit zu erhöhen.

Musik- und Audio-Promotion

Musik- und Audio-Promotion

Erstelle audio-reaktive Werbe-Shorts für Tracks, Veröffentlichungen und Teaser, die sich dem Tempo anpassen und Drops hervorheben.

Bildungsmikrolektionen

Bildungsmikrolektionen

Unterteilen Sie Lektionen in kurze, leicht verdauliche Shorts mit Untertiteln und klaren Lernzielen, um die Behaltensleistung zu verbessern und eine größere Reichweite zu erzielen.

Hinter den Kulissen und Erzählkunst

Hinter den Kulissen und Erzählkunst

Unterteilen Sie Lektionen in kurze, leicht verdauliche Shorts mit Untertiteln und klaren Lernzielen, um die Behaltensleistung zu verbessern und eine größere Reichweite zu erzielen.

Agentur- und Markenkampagnen

Agentur- und Markenkampagnen

Erstellen Sie viele werbereife Kurzvideos pro Kampagne, lokalisiert für jeden Markt, und verwenden Sie einen KI-Video-Generator, um kreative Varianten schnell zu testen und erfolgreiche Variationen zu finden.

Warum Heygen der beste KI-Generator für YouTube Shorts ist

HeyGen kombiniert produktionsreife KI-Videogenerierung mit Shorts-ersten Workflows, damit Sie schneller konzipieren, iterieren und veröffentlichen können. Erstellen Sie aufmerksamkeitsoptimierte Shorts mit taktbewussten Schnitten, Plattform-Voreinstellungen und automatischer Lokalisierung – alles entworfen, um die Ansichten und das Publikumswachstum zu steigern.

Veröffentliche mehr, schneller

Erstellen Sie in Minuten Skripte, Szenen und fertige Kurzfilme. HeyGen automatisiert die mühsame Arbeit, damit Sie häufig posten und den algorithmischen Schwung beibehalten können.

Für Plattformleistung konzipiert

Jedes Ergebnis folgt dem Mobile-First-Design, legt Wert auf sofortige Lesbarkeit der Untertitel und ist auf das Entdecken und Halten der Aufmerksamkeit bei YouTube Shorts abgestimmt. Exportieren Sie plattformbereite Dateien mit Vorschlägen für Metadaten.

Skalieren und problemlos lokalisieren

Erstellen Sie Sprachvarianten, A/B-Testhaken oder generieren Sie dutzende Clips aus einem langen Video in Serie. HeyGen unterstützt Massen-Workflows und API-Automatisierung für Kreative und Teams.

Skript- und Hook-Generator für Shorts

Beginnen Sie mit einem Thema oder fügen Sie einen Absatz ein und HeyGen erstellt ein virales Kurzskript mit einem starken Aufhänger, Handlungsaufforderung und Szenenmarkierungen. Das Skript steuert die visuellen Elemente, Untertitel und das Timing, um die Aufmerksamkeit in den ersten Sekunden zu maximieren.

Skript zum Video

Automatische Untertitel und Untertitel-Stilisierung

Shorts setzen auf Text-zuerst-Wiedergabe, was sie ideal für TikTok und andere Plattformen macht. HeyGen generiert automatisch genaue Untertitel, wendet lesbare Typografie und Bewegung an und gibt Ihnen sofortige Kontrolle über Stil, Größe und Platzierung für Mobilbildschirme in Ihren Kurzvideoprojekten.

YouTube-Video-Untertitel

Generative Visuals und Auswahl von B-Roll-Material

Von animierten Grafiken bis zu von KI generierten Szenen, HeyGen erstellt visuelle Inhalte, die zu Ihrem Skript passen. Tauschen Sie Ihr Filmmaterial aus oder lassen Sie den Generator lizenziertes B-Roll auswählen, das zu Stimmung und Tempo passt.

Stimmenklonung

Plattform-Voreinstellungen und Exportoptimierung

Exportieren Sie vertikale MP4s, die für YouTube Shorts optimiert sind, mit korrekten Seitenverhältnissen, Bitrate, Untertiteln sowie vorgeschlagenen Titeln und Beschreibungen zur Verbesserung der Auffindbarkeit.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programmmanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den AI YouTube Shorts Generator benutzt

Erstellen Sie in wenigen Minuten ansprechende YouTube Shorts mit den folgenden einfachen Schritten.

Schritt 1

Geben Sie eine Aufforderung ein oder laden Sie Filmmaterial hoch

Geben Sie ein Thema ein, fügen Sie ein Skript ein oder laden Sie ein langes Video hoch. HeyGen erstellt automatisch vorgeschlagene Haken und Szenenaufteilungen.

Schritt 2

Wählen Sie einen Shorts-Stil und Audio aus

Wählen Sie Energielevel, Untertitel-Stil und Stimme für Ihre KI-Kurzvideos. Fügen Sie Musik hinzu oder lassen Sie HeyGen passende Audiovorschläge zu Ihrem Skript und Format machen.

Schritt 3

Vorschau anzeigen und schnell anpassen

Bearbeiten Sie Untertitel, tauschen Sie Visuals aus oder ändern Sie den Aufhänger mit natürlichsprachlichen Aufforderungen in Ihrem Videogenerator. Regenerieren Sie eine Szene oder das gesamte Kurzvideo in Sekunden.

Schritt 4

Exportieren und veröffentlichen

Laden Sie vertikale MP4s herunter, die für YouTube Shorts optimiert sind, sowie vorgeschlagene Titel, Beschreibungen und Tags für Ihre Kurzvideoinhalte. Verwenden Sie Stapelverarbeitungsexporte oder API, um in großem Umfang zu veröffentlichen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-gesteuerter YouTube Shorts-Generator?

Ein AI Youtube Shorts Generator ist ein Werkzeug, das kurze Skripte, Ideen oder längere Videos mit Hilfe von KI in fertige vertikale Shorts umwandelt, die für Skripterstellung, Bearbeitung, Audio-Synchronisation und Untertitelung verwendet wird. HeyGen produziert mobil-optimierte Videos, die darauf ausgelegt sind, in YouTubes Shorts-Feed zu performen, sodass Ersteller häufiger veröffentlichen können, ohne komplexe Bearbeitung.

Wie erstellt HeyGen erfolgreiche Shorts?

HeyGen konzentriert sich auf die ersten drei Sekunden, die Klarheit der Untertitel und das schlagbewusste Bearbeiten. Das System erzeugt starke Haken, passt die Visuals an die Audiohinweise an und wendet Layouts an, die zuerst Untertitel berücksichtigen, sodass Shorts sowohl für Autoplay als auch für stummes Ansehen optimiert sind.

Kann ich lange Videos in viele Kurzvideos umwandeln?

Ja, lasst uns kurze Videos erstellen. HeyGen erkennt automatisch hervorhebenswerte Momente in langen Aufnahmen und erstellt mehrere Kurzvideos mit Untertiteln und optimierten Schnitten. Dieser Verwertungsworkflow eignet sich ideal für Podcasts, Livestreams und Vorlesungen.

Werden Untertitel und Übersetzungen unterstützt?

Absolut. HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und kann Skripte und Untertitel mit der fortschrittlichen AI Shorts Technologie in viele Sprachen übersetzen. Videoübersetzer-Funktion. Lokalisierte Sprachaufnahmen und die Synchronisation der Untertitel bleiben für eine natürliche Wiedergabe erhalten.

Muss ich Musik oder Filmmaterial bereitstellen?

Nein. HeyGen kann automatisch visuelle Elemente erstellen und lizenzierte Audiodateien auswählen. Sie können auch Ihre eigenen Tracks und Videos hochladen, um einen persönlicheren Look und Klang zu erhalten.

Wie lange dauert es, einen Kurzfilm zu erstellen?

Die meisten Shorts werden innerhalb von Minuten erstellt. Komplexität, Länge und Stapelvolumen beeinflussen die gesamte Renderzeit. Stapelverarbeitungsaufträge können in die Warteschlange gestellt und über die API für Anforderungen mit hohem Volumen verarbeitet werden.

Kann ich mehrere Hooks und Varianten A/B-Testen?

Ja. HeyGen erstellt mehrere Varianten pro Briefing, damit Sie Hooks, Visuals und CTAs testen können. Verwenden Sie die Exportsets, um Experimente durchzuführen und Gewinner schnell zu skalieren.

Welche Exportformate sind für Shorts verfügbar?

Exportieren Sie vertikale MP4s, die für YouTube Shorts optimiert sind, sowie bei Bedarf quadratische und Querformat-Varianten. HeyGen bietet auch SRT-Dateien und Metadaten-Empfehlungen für die Veröffentlichung.

Kann ich meine eigene Stimme oder Avatare in Shorts verwenden?

Ja. Laden Sie eine Stimmprobe hoch, um Ihre Stimme zu klonen, oder verwenden Sie Avatare und Ersteller aus der Bibliothek. Avatare beinhalten präzisen Lippen-Synchronisation und eine gleichbleibende Bildschirmpräsenz über mehrere Kurzvideos hinweg.

Wem gehört der Inhalt, den ich erstelle?

Sie behalten das volle Eigentum an allen von Ihnen erstellten Inhalten. HeyGen erhebt keinen Anspruch auf Ihre Inhalte. Stellen Sie sicher, dass jegliches Material von Drittanbietern, das Sie einbeziehen, ordnungsgemäß lizenziert ist.

Ist HeyGen sicher für Kreativ- und Markenressourcen?

HeyGen folgt branchenüblichen Sicherheitsstandards mit verschlüsselter Speicherung und Zugriffskontrollen. Unternehmenspläne beinhalten Workspace-Governance, rollenbasierte Berechtigungen und Optionen für privaten Speicher.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background