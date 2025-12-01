Erstellen Sie in Minuten aufsehenerregende YouTube Shorts mit HeyGens AI YouTube Shorts-Generator. Von Drehbuch bis hin zum veröffentlichungsfertigen Hochkantvideo schreibt unsere KI Aufhänger, generiert Visuals, synchronisiert Audio und fügt Untertitel hinzu, sodass Kreative und Marken kurzformatige Inhalte ohne Kameras oder langwierige Bearbeitungen skalieren können.
Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus
Extrahiere Höhepunkte aus Podcasts, Livestreams und Webinaren, um mehrere Kurzvideos zu erstellen, die Zuschauer zu den vollständigen Episoden zurückführen.
Gehen Sie niemals die Ideen aus. Erzeugen Sie regelmäßig Shorts mit einem KI-gestützten Ansatz, testen Sie verschiedene Aufhänger und steigern Sie Ihre Upload-Frequenz, um Abonnenten zu gewinnen und die Wiedergabezeit zu erhöhen.
Erstelle audio-reaktive Werbe-Shorts für Tracks, Veröffentlichungen und Teaser, die sich dem Tempo anpassen und Drops hervorheben.
Unterteilen Sie Lektionen in kurze, leicht verdauliche Shorts mit Untertiteln und klaren Lernzielen, um die Behaltensleistung zu verbessern und eine größere Reichweite zu erzielen.
Unterteilen Sie Lektionen in kurze, leicht verdauliche Shorts mit Untertiteln und klaren Lernzielen, um die Behaltensleistung zu verbessern und eine größere Reichweite zu erzielen.
Erstellen Sie viele werbereife Kurzvideos pro Kampagne, lokalisiert für jeden Markt, und verwenden Sie einen KI-Video-Generator, um kreative Varianten schnell zu testen und erfolgreiche Variationen zu finden.
Warum Heygen der beste KI-Generator für YouTube Shorts ist
HeyGen kombiniert produktionsreife KI-Videogenerierung mit Shorts-ersten Workflows, damit Sie schneller konzipieren, iterieren und veröffentlichen können. Erstellen Sie aufmerksamkeitsoptimierte Shorts mit taktbewussten Schnitten, Plattform-Voreinstellungen und automatischer Lokalisierung – alles entworfen, um die Ansichten und das Publikumswachstum zu steigern.
Erstellen Sie in Minuten Skripte, Szenen und fertige Kurzfilme. HeyGen automatisiert die mühsame Arbeit, damit Sie häufig posten und den algorithmischen Schwung beibehalten können.
Jedes Ergebnis folgt dem Mobile-First-Design, legt Wert auf sofortige Lesbarkeit der Untertitel und ist auf das Entdecken und Halten der Aufmerksamkeit bei YouTube Shorts abgestimmt. Exportieren Sie plattformbereite Dateien mit Vorschlägen für Metadaten.
Erstellen Sie Sprachvarianten, A/B-Testhaken oder generieren Sie dutzende Clips aus einem langen Video in Serie. HeyGen unterstützt Massen-Workflows und API-Automatisierung für Kreative und Teams.
Skript- und Hook-Generator für Shorts
Beginnen Sie mit einem Thema oder fügen Sie einen Absatz ein und HeyGen erstellt ein virales Kurzskript mit einem starken Aufhänger, Handlungsaufforderung und Szenenmarkierungen. Das Skript steuert die visuellen Elemente, Untertitel und das Timing, um die Aufmerksamkeit in den ersten Sekunden zu maximieren.
Automatische Untertitel und Untertitel-Stilisierung
Shorts setzen auf Text-zuerst-Wiedergabe, was sie ideal für TikTok und andere Plattformen macht. HeyGen generiert automatisch genaue Untertitel, wendet lesbare Typografie und Bewegung an und gibt Ihnen sofortige Kontrolle über Stil, Größe und Platzierung für Mobilbildschirme in Ihren Kurzvideoprojekten.
Generative Visuals und Auswahl von B-Roll-Material
Von animierten Grafiken bis zu von KI generierten Szenen, HeyGen erstellt visuelle Inhalte, die zu Ihrem Skript passen. Tauschen Sie Ihr Filmmaterial aus oder lassen Sie den Generator lizenziertes B-Roll auswählen, das zu Stimmung und Tempo passt.
Plattform-Voreinstellungen und Exportoptimierung
Exportieren Sie vertikale MP4s, die für YouTube Shorts optimiert sind, mit korrekten Seitenverhältnissen, Bitrate, Untertiteln sowie vorgeschlagenen Titeln und Beschreibungen zur Verbesserung der Auffindbarkeit.
Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.
Wie man den AI YouTube Shorts Generator benutzt
Erstellen Sie in wenigen Minuten ansprechende YouTube Shorts mit den folgenden einfachen Schritten.
Geben Sie ein Thema ein, fügen Sie ein Skript ein oder laden Sie ein langes Video hoch. HeyGen erstellt automatisch vorgeschlagene Haken und Szenenaufteilungen.
Wählen Sie Energielevel, Untertitel-Stil und Stimme für Ihre KI-Kurzvideos. Fügen Sie Musik hinzu oder lassen Sie HeyGen passende Audiovorschläge zu Ihrem Skript und Format machen.
Bearbeiten Sie Untertitel, tauschen Sie Visuals aus oder ändern Sie den Aufhänger mit natürlichsprachlichen Aufforderungen in Ihrem Videogenerator. Regenerieren Sie eine Szene oder das gesamte Kurzvideo in Sekunden.
Laden Sie vertikale MP4s herunter, die für YouTube Shorts optimiert sind, sowie vorgeschlagene Titel, Beschreibungen und Tags für Ihre Kurzvideoinhalte. Verwenden Sie Stapelverarbeitungsexporte oder API, um in großem Umfang zu veröffentlichen.
Ein AI Youtube Shorts Generator ist ein Werkzeug, das kurze Skripte, Ideen oder längere Videos mit Hilfe von KI in fertige vertikale Shorts umwandelt, die für Skripterstellung, Bearbeitung, Audio-Synchronisation und Untertitelung verwendet wird. HeyGen produziert mobil-optimierte Videos, die darauf ausgelegt sind, in YouTubes Shorts-Feed zu performen, sodass Ersteller häufiger veröffentlichen können, ohne komplexe Bearbeitung.
HeyGen konzentriert sich auf die ersten drei Sekunden, die Klarheit der Untertitel und das schlagbewusste Bearbeiten. Das System erzeugt starke Haken, passt die Visuals an die Audiohinweise an und wendet Layouts an, die zuerst Untertitel berücksichtigen, sodass Shorts sowohl für Autoplay als auch für stummes Ansehen optimiert sind.
Ja, lasst uns kurze Videos erstellen. HeyGen erkennt automatisch hervorhebenswerte Momente in langen Aufnahmen und erstellt mehrere Kurzvideos mit Untertiteln und optimierten Schnitten. Dieser Verwertungsworkflow eignet sich ideal für Podcasts, Livestreams und Vorlesungen.
Absolut. HeyGen generiert automatisch präzise Untertitel und kann Skripte und Untertitel mit der fortschrittlichen AI Shorts Technologie in viele Sprachen übersetzen. Videoübersetzer-Funktion. Lokalisierte Sprachaufnahmen und die Synchronisation der Untertitel bleiben für eine natürliche Wiedergabe erhalten.
Nein. HeyGen kann automatisch visuelle Elemente erstellen und lizenzierte Audiodateien auswählen. Sie können auch Ihre eigenen Tracks und Videos hochladen, um einen persönlicheren Look und Klang zu erhalten.
Die meisten Shorts werden innerhalb von Minuten erstellt. Komplexität, Länge und Stapelvolumen beeinflussen die gesamte Renderzeit. Stapelverarbeitungsaufträge können in die Warteschlange gestellt und über die API für Anforderungen mit hohem Volumen verarbeitet werden.
Ja. HeyGen erstellt mehrere Varianten pro Briefing, damit Sie Hooks, Visuals und CTAs testen können. Verwenden Sie die Exportsets, um Experimente durchzuführen und Gewinner schnell zu skalieren.
Exportieren Sie vertikale MP4s, die für YouTube Shorts optimiert sind, sowie bei Bedarf quadratische und Querformat-Varianten. HeyGen bietet auch SRT-Dateien und Metadaten-Empfehlungen für die Veröffentlichung.
Ja. Laden Sie eine Stimmprobe hoch, um Ihre Stimme zu klonen, oder verwenden Sie Avatare und Ersteller aus der Bibliothek. Avatare beinhalten präzisen Lippen-Synchronisation und eine gleichbleibende Bildschirmpräsenz über mehrere Kurzvideos hinweg.
Sie behalten das volle Eigentum an allen von Ihnen erstellten Inhalten. HeyGen erhebt keinen Anspruch auf Ihre Inhalte. Stellen Sie sicher, dass jegliches Material von Drittanbietern, das Sie einbeziehen, ordnungsgemäß lizenziert ist.
HeyGen folgt branchenüblichen Sicherheitsstandards mit verschlüsselter Speicherung und Zugriffskontrollen. Unternehmenspläne beinhalten Workspace-Governance, rollenbasierte Berechtigungen und Optionen für privaten Speicher.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.