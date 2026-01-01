Wählen Sie aus einer großen Auswahl professionell gestalteter Vorlagen, um hochwertige, beeindruckende Videos zu erstellen – darunter Layouts für „Neu gelistet“, „Open House“ und Makler-Intros, die speziell für den Immobilienbereich entwickelt wurden. Wählen Sie einen Stil, fügen Sie Ihre Details ein, und der KI-Videogenerator ergänzt automatisch die Struktur, sodass jedes Exposé einheitlich und markengerecht wirkt.