Immobilien-Video-Generator: Erstellen Sie beeindruckende Objektvideos

Verwandeln Sie eine Immobilienbeschreibung in wenigen Minuten in ein professionelles Listing-Video. Dieser Video-Editor für Immobilien übernimmt Skript, Vertonung und Visuals, sodass Sie Objekte vermarkten, Marktupdates teilen und Ihre Marke aufbauen können – ganz ohne zu filmen.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141.911.910Videos generiert
116.661.281Avatare generiert
19.570.131Videos übersetzt
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Wichtige Funktionen

Funktionen, die Immobilienmarketing einfach machen

Verwandeln Sie Immobiliendaten in Videos

Fügen Sie eine Objektbeschreibung, die wichtigsten Merkmale und den Preis ein. Dieser KI-gestützte Text-zu-Video-Workflow übernimmt die Videoproduktion von Anfang bis Ende, legt das Tempo fest und fügt visuelle Elemente hinzu, sodass Sie Immobilienvideos erstellen und neue Inserate noch am selben Tag veröffentlichen können.

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AI video generation from real estate property listings.

Erwecken Sie Immobilienfotos mit Animation zum Leben

Laden Sie Ihre Immobilienfotos hoch und verwandeln Sie sie in bewegte Videotouren mit kinoreifen Schwenks, Zooms und Animationen. Die Image-to-Video-Engine fügt automatisch Bewegung, Übergänge und Vertonung hinzu, sodass aus einer einfachen Fotoserie ein professioneller Rundgang wird, der potenziellen Käufern die Immobilie aus ihren besten Blickwinkeln präsentiert.

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

Sauberes Video-Editing mit Sprachbereinigung

Nimm deine Aufnahme einmal auf und lass die Sprachbereinigung die Videobearbeitung für dich übernehmen. Sie nutzt KI-Funktionen wie automatisches Trimmen, um Füllwörter, lange Pausen und Wiederholungen zu entfernen. Statt störender Jump Cuts fügt der integrierte KI-Videoeditor deine besten Clips mit unsichtbaren Übergängen zusammen, sodass du dir erneute Aufnahmen sparen kannst.

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AI video editing software for real estate content.

Natürliche Voiceovers in über 175 Sprachen

Fügen Sie jedem Immobilienvideo natürlich klingende Voiceovers hinzu, ohne Sprecher zu engagieren oder Audio aufzunehmen. Der KI-Sprachgenerator vertont Ihr Skript in über 175 Sprachen und Dialekten, sodass Sie Exposés für lokale und internationale Käufer in der Sprache personalisieren können, die sie zu Hause sprechen.

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AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

Fertige Video-Vorlagen für Immobilien

Wählen Sie aus einer großen Auswahl professionell gestalteter Vorlagen, um hochwertige, beeindruckende Videos zu erstellen – darunter Layouts für „Neu gelistet“, „Open House“ und Makler-Intros, die speziell für den Immobilienbereich entwickelt wurden. Wählen Sie einen Stil, fügen Sie Ihre Details ein, und der KI-Videogenerator ergänzt automatisch die Struktur, sodass jedes Exposé einheitlich und markengerecht wirkt.

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AI video generator templates for real estate listings.

Ideen und Anwendungsfälle für Immobilienvideos

Immobilienanzeigen-Videos und virtuelle Besichtigungen

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

Agenten-Intros und Personal-Brand-Videos

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

Wöchentliche Marktupdates für Ihr Viertel

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

Social-Media-Reels für Immobilienanzeigen

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

Mehrsprachige Käuferleitfaden-Videos

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

Verkaufte Showcases und Kundenreferenzen

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

So funktioniert es

So funktioniert ein Video-Editor für Immobilien

Erstellen Sie in vier Schritten ein Immobilienvideo, das Sie von der Objektbeschreibung bis zum fertigen, teilbaren Listing-Video führt.

Schritt 1

Wählen Sie eine Vorlage

Wählen Sie ein Immobilien-Layout, legen Sie das Seitenverhältnis fest und entscheiden Sie sich für einen Look, der zu Ihrem Inserat passt.

Schritt 2

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Fügen Sie Ihre Immobiliendetails oder Stichpunkte ein und verfeinern Sie anschließend Ton und Tempo für mehr Klarheit.

Schritt 3

Video anpassen

Fügen Sie eine Sprachaufnahme, Fotos, Untertitel, Musik und Ihr Branding hinzu und passen Sie die Szenen an, bis alles stimmig ist.

Schritt 4

Erstellen und teilen

HeyGen erstellt ein sauberes, hochwertiges Video, das direkt auf Ihren Inseraten- und Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden kann.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Immobilien-Video-Editor und wie funktioniert er?

Ein Immobilien-Video-Generator ist eine KI-gestützte Plattform, die Objektdaten in professionelle Immobilienvideos verwandelt. Gib die Eckdaten deines Exposés oder eine kurze Beschreibung ein, und das Script-to-Video-Tool übernimmt die Videoproduktion mit Szenen, Voiceovers und visuellen Elementen. Dein Video ist in wenigen Minuten fertig, sodass du professionelle Immobilienvideos erstellen kannst, ganz ohne zu filmen.

Kann ich Talking-Head-Videos und Video-Rundgänge für MLS-Angebote erstellen?

Ja. Erstellen Sie Talking-Head-Videos, in denen ein Moderator Ihr Skript präsentiert, oder produzieren Sie ein Video ohne sichtbare Person mit Fotos und Voiceover. Sie können Videotouren, virtuelle Rundgänge und Online-Videos für Ihre MLS-Angebote erstellen, sodass Immobilienmakler veröffentlichen können, ohne jemals eine Kamera aufbauen zu müssen.

Wie verwandle ich meine Listing-Fotos in ein Immobilienvideo?

Laden Sie Ihre Fotos hoch, wählen Sie ein Layout, und der Slideshow‑Maker verwandelt sie in eine bewegte virtuelle Tour mit Animationen und Übergängen. Ziehen Sie Aufnahmen per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge, öffnen Sie die integrierte Medienbibliothek, um Musik und Stockmedien hinzuzufügen, und exportieren Sie anschließend den fertigen Rundgang.

Werden meine Videos professionell genug für Luxusimmobilien aussehen?

Ja. Sie können hochwertige Videos in HD oder 4K erstellen – mit kinoreifer Dramaturgie und Studio-Qualität in der Vertonung. Erzählen Sie mit Ihrer eigenen Stimme per KI-Stimmenklon, personalisieren Sie die Details für jedes Objekt und produzieren Sie Videos in Batches, um jedes Listing in Ihrem Portfolio aufzuwerten.

Wie schneidet der HeyGen-Video-Editor für Immobilien im Vergleich zu VEED.io ab?

Beide bieten eine benutzerfreundliche Video-Bearbeitung per Drag & Drop, aber dieser Immobilien-Video-Editor ist speziell für Immobilienmarketing entwickelt. Statt eines allgemeinen Editors erhalten Sie Listing-Vorlagen, automatische Voiceovers und Übersetzungen – so verbringen Sie weniger Zeit mit dem Schneiden und mehr Zeit mit dem Verkauf von Immobilien.

Ist der Immobilien-Video-Editor kostenlos und kann ich online Videos ohne Wasserzeichen erstellen?

HeyGen ermöglicht es dir, online kostenlos Videos zu erstellen, ohne dass eine Kreditkarte erforderlich ist, wobei kostenlose Exporte jedoch ein kleines Wasserzeichen enthalten. Ein kostenpflichtiges Abonnement entfernt das Wasserzeichen und schaltet das vollständige Set an KI-Tools frei. Die Abos beginnen bei 24 $ pro Monat und bieten längere Videos sowie Voice Cloning.

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