Mit unserem Video-Tool für Trauerfeiern erstellen Sie in wenigen Minuten berührende Gedenkvideos, indem Sie Fotos, private Videoaufnahmen und Lieblingslieder zu einem stimmigen Erinnerungsfilm verbinden. Ganz ohne Kamera und ohne Videobearbeitungssoftware. Ehren Sie Ihre verstorbene Bezugsperson mit einem Erinnerungsstück, das Sie bei der Trauerfeier zeigen, online teilen oder als Andenken aufbewahren können.
Funktionen des Bestattungsvideo-Erstellers
Foto- und Video-Gedenkdiashows
Laden Sie die gesammelten Fotos und Videoclips hoch – mit diesem Tribute-Video-Tool können Sie eine Gedenk‑Slideshow erstellen und sie mit einem Lied Ihrer Wahl unterlegen. Ziehen Sie die Bilder per Drag & Drop in den Online‑Videoeditor, der auf HeyGen's AI video generator basiert – ganz ohne komplizierte Timeline und ohne Softwareinstallation.
Fertige Vorlagen für Gedenkvideos
Wählen Sie eine Vorlage aus einer Bibliothek mit Gedenk- und Trauerdesigns, anstatt mit einem leeren Bildschirm zu beginnen. Jede Vorlage für ein Erinnerungs‑Video legt Hintergrund, Übergänge, Titelfolie und Tempo für Sie fest. Passen Sie Farben, Schriftarten und Texte an, um Ihr Video zu personalisieren und einen emotionalen Tribut zu schaffen, während Sie sich darauf konzentrieren, die richtigen Fotos auszuwählen.
Namen, Daten und Zitate auf dem Bildschirm
Fügen Sie Text wie Namen, Daten und Zitate hinzu, damit alle Gäste der Geschichte folgen können. Der Untertitel-Generator sorgt dafür, dass Bildunterschriften auch auf einer großen Leinwand gut lesbar sind, und Sie können zu jeder Folie Text hinzufügen und ihn lange genug einblenden, damit alle im Raum jedes Wort lesen können.
Passende Musik, auf jede Folie abgestimmt
Gestalten Sie Ihren Nachruf persönlich mit einem Lied, das ihnen viel bedeutet hat, oder laden Sie eines von der Familie hoch, damit Sie ein Video mit Musik haben, die zum Moment passt. Sie bestimmen, wie lange jedes Foto eingeblendet bleibt, sodass das Diashow-Video nie gehetzt wirkt und die Stimmung ruhig, sanft und leicht zu bewahren bleibt.
Teilen Sie die Würdigung in über 175 Sprachen
Wenn Verwandte über verschiedene Länder verteilt sind, übersetzt der KI‑Videoübersetzer die gesamte Videotributaufnahme in über 175 Sprachen mit natürlich lippensynchronisierter Stimme – nicht nur mit Untertiteln. Teilen Sie Ihr Video, damit eine einzige, von Herzen kommende Gedenkaufnahme sowohl eine Großmutter im Ausland als auch Cousins und Cousinen in Übersee erreicht – jeweils in der Sprache, die sie zu Hause sprechen.
Families used to hand a box of prints to the funeral home. Easily add photos yourself, bring one treasured still to life with image to video, and pay tribute with a finished video ready for a touching funeral service.
Eine Lebensfeier ist warm und nicht düster. Wählen Sie eine schöne Gedenk‑Diashow, ordnen Sie hellere Fotos in Kapitel wie Familie, Reisen und Beruf und gestalten Sie eine einzigartige Würdigung, die ein erfülltes Leben in Erinnerung hält.
Reading a eulogy aloud is hard on the day. Paste the words and the AI voice generator delivers them as a warm, steady narration for a memorial slideshow that tells their story, so it is heard even when speaking is too much.
Ein Haustier gehört zur Familie. Sammeln Sie Handyfotos und kurze Clips Ihres Hundes oder Ihrer Katze, unterlegen Sie sie mit einer sanften Melodie und erstellen Sie eine Erinnerung, die Sie noch lange nach dem Verlust immer wieder ansehen können – ein berührendes Andenken an einen Gefährten, den Sie lieben.
That saved voicemail is precious and easy to lose. Turn it into a shareable clip with audio to video, pair the recording with photos, and keep their memory alive with a memorial slideshow the whole family can hold onto.
Grief crosses borders and so should the tribute. Make a memorial video, then create a video version in each relative's language so nobody watching from another country feels left out of the goodbye, turning the day into a shared legacy video.
So funktioniert der Bestattungsvideo-Generator
Dieser einfache Prozess zur Videoproduktion zeigt, wie Sie in vier Schritten aus einem Ordner mit Fotos ein fertiges Tribute-Video erstellen, das noch am selben Tag bei der Trauerfeier abgespielt werden kann.
Fügen Sie Fotos, Heimvideos und beliebige Videoclips von Familienmitgliedern in gängigen Formaten von jedem Gerät hinzu.
Wählen Sie ein dezentes Design, das Hintergrund, Übergänge und Tempo automatisch festlegt, und passen Sie es anschließend nach Ihren Wünschen an.
Füge einen passenden Song hinzu, ergänze Text wie Namen, Daten und Zitate und lege fest, wie lange jede Folie angezeigt wird.
Laden Sie Ihr Tributvideo in HD herunter, speichern Sie es auf einem USB-Stick für die Location oder senden Sie einen privaten Link an Ihre Familie – egal, wo sie sich befindet.
Ein Trauervideo-Generator ist ein Online-Tool, das Ihre Fotos, Videoclips und Musik in ein Gedenkvideo verwandelt, das Sie bei einer Trauerfeier abspielen oder online teilen können. Mit diesem Ersteller für Trauer-Diashows laden Sie Ihre Erinnerungen hoch, wählen eine Vorlage, fügen Bildunterschriften und ein Lied hinzu und exportieren ein fertiges Video – ganz ohne Kenntnisse in der Videobearbeitung. So können Sie in wenigen Minuten direkt im Browser ein Gedenkvideo erstellen.
Die meisten Trauer-Diashows dauern fünf bis acht Minuten, was ungefähr 40 bis 80 Fotos bei jeweils vier bis fünf Sekunden entspricht, unterlegt mit ein oder zwei Liedern. Wenn Sie nur eine Handvoll älterer Bilder haben, lassen Sie jedes Foto länger eingeblendet und mischen Sie Aufnahmen von bedeutungsvollen Orten dazu – ein Gedenk-Diashow-Generator hilft Ihnen dabei, eine Erinnerungs-Fotopräsentation zu erstellen, die trotzdem reich und vollständig wirkt.
Ja. Fügen Sie einen Song aus der Bibliothek hinzu oder laden Sie eine MP3-Datei hoch, die ihnen wichtig war, und passen Sie das Timing so an, dass die Fotos genau zur Musik erscheinen. Wenn das Video bei einer öffentlichen Trauerfeier abgespielt wird, stellen Sie sicher, dass Sie das Recht zur Nutzung des Titels haben, da Veranstaltungsorte eigene Lizenzbestimmungen haben können.
Exportieren Sie das Video in HD als standardmäßige MP4-Datei, die auf Projektoren, Fernsehern und Laptops am Veranstaltungsort abgespielt werden kann. Speichern Sie eine Kopie auf einem USB-Stick und senden Sie dem Bestatter im Voraus einen Backup-Link per E-Mail. Die Wiedergabe am Vortag zu testen, ist die sicherste Methode, um Überraschungen mit einem Gedenkvideo zur Beerdigung zu vermeiden.
Ja. Eine Tribute-Video-Vorlage übernimmt Layout, Übergänge und Tempo, sodass auch jemand ohne Erfahrung an einem Abend ein Video erstellen kann. Laden Sie Ihre Fotos hoch, fügen Sie einen Song hinzu, ergänzen Sie ein paar Bildunterschriften und exportieren Sie das Video – ganz ohne komplizierte Software lernen zu müssen, während Sie trauern.
Über die Erstellung der Diashow hinaus verwandelt HeyGen eine geschriebene Trauerrede in eine gesprochene Erzählung und kann Gedenkvideos in über 175 Sprachen mit lippensynchroner Stimme erstellen. Andere Tools bleiben bei Fotos und Musik stehen, sodass Angehörige, die eine andere Sprache sprechen, höchstens Untertitel bekommen – obwohl sie sich eigentlich als Teil des Abschieds fühlen sollten.
Ja. Menschen ohne Produktionserfahrung erzielen mit HeyGen Studioqualität, und der Dozent Anton Voroniuk hat die Produktionskosten um das 40‑Fache gesenkt und spart seit dem Umstieg 15,5 Stunden pro Woche. Eine trauernde Familie kann in nur einer Sitzung eine berührende Gedenkvideo-Botschaft erstellen – statt über mehrere Tage hinweg.
Laden Sie das Video herunter und posten Sie es auf einer Gedenk-Website, auf YouTube oder über einen privaten Link, den Sie per SMS oder E-Mail versenden. Sie können es auch auf Facebook teilen, damit entfernte Familienmitglieder und Freunde es ansehen und ihre eigenen Erinnerungen zu diesem berührenden Gedenkvideo hinzufügen können – so bleibt es als persönlicher Tribut lebendig, den sie jederzeit wieder ansehen können.
Sie können mit einem kostenlosen Video beginnen und ohne Kosten eine vollständige Gedenkvideo-Collage erstellen, wodurch HeyGen zu einem wirklich kostenlosen Tribute-Video-Tool und kostenlosen Gedenkvideo-Ersteller für einen einmaligen Anlass wird. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei etwa 24 $ pro Monat und bieten längere Laufzeiten, HD- und 4K-Export sowie keine Wasserzeichen.
Ja. Öffnen Sie das Projekt im KI-Videoeditor, um ein später eingetroffenes Foto hinzuzufügen, ein Lied auszutauschen oder eine Bildunterschrift zu korrigieren, ohne von vorne beginnen zu müssen. Familien überarbeiten dieses Online-Tool für Gedenkvideos oft mehrere Male, bis sich das erstellte Video genau richtig anfühlt – und jede Änderung wird in wenigen Minuten neu exportiert.
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