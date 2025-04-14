Ja. Fügen Sie einen Song aus der Bibliothek hinzu oder laden Sie eine MP3-Datei hoch, die ihnen wichtig war, und passen Sie das Timing so an, dass die Fotos genau zur Musik erscheinen. Wenn das Video bei einer öffentlichen Trauerfeier abgespielt wird, stellen Sie sicher, dass Sie das Recht zur Nutzung des Titels haben, da Veranstaltungsorte eigene Lizenzbestimmungen haben können.