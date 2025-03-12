Nimm 15 Sekunden von dir selbst auf und erhalte einen individuellen Avatar, der aussieht, sich bewegt und klingt wie du. Tippe ein Skript ein, generiere ein professionell wirkendes Video und erspare dir künftig jede weitere Drehsession.
Funktionen der HeyGen Custom Avatars
Ein 15-Sekunden-Video, ein digitaler Zwilling
Lade einen einzelnen 15-sekündigen Clip hoch und Avatar V erstellt einen dauerhaften persönlichen Avatar, der dein Gesicht, deine Stimme und deine Mikroexpressionen in Weitwinkel-, Halbnah- und Nahaufnahmen beibehält. Deine Identität bleibt in bis zu 30-minütigen Videos konsistent, sodass jedes individuelle Avatar-Video eindeutig dich widerspiegelt.
Individuelle Avatar-Looks ohne erneutes Filmen
Avatar V trennt deine Identität von dem, was du trägst. Wechsle Outfits, Umgebungen und Kameraperspektiven direkt im Editor, ohne etwas neu aufnehmen zu müssen. Eine einzige Aufnahmesession reicht für deinen Produktlaunch, dein vierteljährliches Business-Update und deine Social-Clips – jeweils perfekt auf den jeweiligen Kanal und das Publikum abgestimmt.
Ihre geklonte Stimme in über 175 Sprachen
Kombiniere deinen Zwilling mit KI‑Stimmenklonen, damit die Stimme wirklich nach dir klingt – nicht nach einem generischen Sprecher. Phonemgenaues Lip‑Sync sorgt für präzise Mundbewegungen in über 175 Sprachen und Dialekten. So kann ein einziges Skript all deine Zielmärkte erreichen, ohne dass du eine Zeile neu einsprechen musst.
Direkte Gesten in einfachem Englisch
Mit Custom Motion geben Sie Anweisungen so, wie es ein Producer tun würde: in die Kamera schauen, nach vorne lehnen, die Energie niedrig halten. Derselbe individuelle Avatar liefert aus einem einzigen Skript entweder ein nüchternes Executive-Update oder einen energiegeladenen Social-Cut – so passt die Darbietung zu Ihrer Persönlichkeit, ganz ohne erneuten Dreh.
Kinoreife Szenen mit deinem Zwilling
Platziere deinen Avatar in kinoreifen Aufnahmen mit Seedance 2.0, der einzigen Integration, die das Modell mit echten, verifizierten menschlichen Gesichtern ausführt. Physikalisch präzise Bewegungen und Regie-ähnliche Kamerakontrolle verwandeln eine einfache Webcam-Aufnahme in veröffentlichungsreife Brand-Filme, Werbespots und B-Roll.
Das Filmen von Trainerinnen und Trainern für jedes einzelne Modul blockiert Ihre L&D‑Planung. Erstellen Sie stattdessen jedes Schulungsvideo mit dem individuellen Avatar Ihrer Fachexpertinnen und ‑experten: Skript anpassen, Lektion neu generieren und Ihre Kurse aktuell halten – ganz ohne einen einzigen neuen Dreh zu buchen.
Creator-style ads demand constant fresh faces and takes. Generate scroll-ready clips with your avatar in different outfits and settings daily, test hooks fast, and keep feeds active while competitors wait on shoots.
Generic text outreach gets ignored. Send each prospect a video where your avatar greets them by name, recorded zero times, so the personal touch scales past what any calendar allows.
Dubbing agencies take months and lose your voice. Run finished videos through the AI video translator and your custom avatar presents in 175+ languages with lip-sync intact and your cloned tone preserved.
Leaders block hours for every business message. A digital twin delivers weekly updates, all-hands recaps, and investor notes in minutes, keeping communication frequent while the calendar stays clear for decisions.
Course creators burn weekends filming lessons. Type modules into the AI video generator and your avatar teaches every one, letting a solo educator publish a full curriculum without touching a camera again.
How custom avatar maker works
Go from a phone recording to a finished custom avatar video in four easy steps, most of them measured in minutes.
Film yourself on a phone or webcam in a well-lit space. Speak naturally; motion is learned from this clip.
Read a unique on-camera consent code. This verifies identity and blocks unauthorized avatar creation.
Pick outfits, backgrounds, and camera angles. Add your cloned voice or choose from 300+ options.
Paste a script, edit pacing, and render. Download the finished video in HD or 4K and publish it anywhere.
A custom AI avatar is a digital representation of a real person, sometimes called a personal avatar or digital twin. The model learns your face, voice, and mannerisms from a short clip, then performs any script you run through the text to video workflow, producing a talking avatar video without new filming.
Avatar V learns motion from your reference clip rather than guessing it from a photo, which removes the stiffness older models showed. It rates #1 for most realistic AI avatars on G2, and an expressive 15-second recording produces an expressive twin.
One 15-second clip is enough. Film on a phone or webcam in even lighting, speak with natural energy, and gesture the way you want your personal avatar to gesture, since the model replicates exactly what it sees in that recording.
Other AI video platforms need studio filming or days of processing to build a custom avatar. HeyGen needs 15 seconds and minutes of processing, supports 175+ languages against a typical 100 to 160, and lets you restyle outfits without re-recording.
Ja, und die Zahlen sind eindeutig. Der Dozent Anton Voroniuk spart 15,5 Stunden pro Woche und hat mit seinem Avatar über 1 Million Lernende erreicht – bei 40‑fach geringeren Produktionskosten im Vergleich zu Dreharbeiten. Lesen Sie die vollständige Analyse in seiner Kundengeschichte.
Sie können kostenlos starten und die Plattform testen, bevor Sie bezahlen. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat für Creator, und Geschäftsteams fügen Video-Avatar-Slots als Add-ons hinzu, sodass sich der Preis danach richtet, wie viele Personen Sie in Avatare verwandeln.
Nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor der Kamera. Die Person im Videomaterial muss ihre eigene Einverständniserklärung aufnehmen, die dann mit dem Trainingsclip zur Verifizierung abgeglichen wird. Der fertige Avatar bleibt privat in Ihrem Konto und wird niemals zu einer öffentlichen Bibliothek hinzugefügt.
Ja. Ihre geklonte Stimme wird in über 175 Sprachen und Dialekten übernommen und mit Lippensynchronisation auf Phonem-Ebene wiedergegeben, sodass die Mundbewegungen zu jeder Sprache passen und nicht wie nachsynchronisiert wirken. Teams lokalisieren routinemäßig ein fertiges Video an einem Nachmittag für Dutzende Märkte.
Nein. Eine Handykamera oder Webcam reicht völlig aus – und Handykameras sind oft besser als Laptop-Webcams. Die Aufnahme ist einfach: Such dir einen ruhigen Ort mit gleichmäßigem Licht im Gesicht, halte den Hintergrund ruhig und bewege dich nur leicht und natürlich. Kein Greenscreen und kein Team erforderlich.
Minuten, nicht Tage. Die Verarbeitung ist in der Regel innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten nach dem Hochladen Ihres Clips und Ihres Zustimmungscodes abgeschlossen. Plattformen, die auf Studio-Workflows angewiesen sind, veranschlagen für dasselbe Ergebnis 5 bis 15 Werktage.
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