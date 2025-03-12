Individueller Avatar-Generator

Nimm 15 Sekunden von dir selbst auf und erhalte einen individuellen Avatar, der aussieht, sich bewegt und klingt wie du. Tippe ein Skript ein, generiere ein professionell wirkendes Video und erspare dir künftig jede weitere Drehsession.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
151.405.601Videos generiert
126.764.116Avatare generiert
21.063.777Videos übersetzt
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Stilisierte weiße Auto-Ikone auf blauem Hintergrund.Wichtige Funktionen

Funktionen der HeyGen Custom Avatars

Ein 15-Sekunden-Video, ein digitaler Zwilling

Lade einen einzelnen 15-sekündigen Clip hoch und Avatar V erstellt einen dauerhaften persönlichen Avatar, der dein Gesicht, deine Stimme und deine Mikroexpressionen in Weitwinkel-, Halbnah- und Nahaufnahmen beibehält. Deine Identität bleibt in bis zu 30-minütigen Videos konsistent, sodass jedes individuelle Avatar-Video eindeutig dich widerspiegelt.

Kostenlos loslegen →
HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

Individuelle Avatar-Looks ohne erneutes Filmen

Avatar V trennt deine Identität von dem, was du trägst. Wechsle Outfits, Umgebungen und Kameraperspektiven direkt im Editor, ohne etwas neu aufnehmen zu müssen. Eine einzige Aufnahmesession reicht für deinen Produktlaunch, dein vierteljährliches Business-Update und deine Social-Clips – jeweils perfekt auf den jeweiligen Kanal und das Publikum abgestimmt.

Get Started for Free →
The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

Ihre geklonte Stimme in über 175 Sprachen

Kombiniere deinen Zwilling mit KI‑Stimmenklonen, damit die Stimme wirklich nach dir klingt – nicht nach einem generischen Sprecher. Phonemgenaues Lip‑Sync sorgt für präzise Mundbewegungen in über 175 Sprachen und Dialekten. So kann ein einziges Skript all deine Zielmärkte erreichen, ohne dass du eine Zeile neu einsprechen musst.

Kostenlos loslegen →
HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

Direkte Gesten in einfachem Englisch

Mit Custom Motion geben Sie Anweisungen so, wie es ein Producer tun würde: in die Kamera schauen, nach vorne lehnen, die Energie niedrig halten. Derselbe individuelle Avatar liefert aus einem einzigen Skript entweder ein nüchternes Executive-Update oder einen energiegeladenen Social-Cut – so passt die Darbietung zu Ihrer Persönlichkeit, ganz ohne erneuten Dreh.

Jetzt kostenlos starten →
HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

Kino­reife Szenen mit deinem Zwilling

Platziere deinen Avatar in kinoreifen Aufnahmen mit Seedance 2.0, der einzigen Integration, die das Modell mit echten, verifizierten menschlichen Gesichtern ausführt. Physikalisch präzise Bewegungen und Regie-ähnliche Kamerakontrolle verwandeln eine einfache Webcam-Aufnahme in veröffentlichungsreife Brand-Filme, Werbespots und B-Roll.

Kostenlos loslegen →
HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
Grünes Geschenksymbol in Form einer Box.Anwendungsfälle

Anwendungsfälle

Der individuelle Avatar einer Expertin bzw. eines Experten, der in HeyGen ein Schulungs- und Onboarding-Modul für Mitarbeitende präsentiert.

Mitarbeiterschulung und -einarbeitung

Das Filmen von Trainerinnen und Trainern für jedes einzelne Modul blockiert Ihre L&D‑Planung. Erstellen Sie stattdessen jedes Schulungsvideo mit dem individuellen Avatar Ihrer Fachexpertinnen und ‑experten: Skript anpassen, Lektion neu generieren und Ihre Kurse aktuell halten – ganz ohne einen einzigen neuen Dreh zu buchen.

Vertical creator-style UGC and social ad clips generated with a custom avatar in different outfits in HeyGen.

Custom Avatar UGC and Social Ads

Creator-style ads demand constant fresh faces and takes. Generate scroll-ready clips with your avatar in different outfits and settings daily, test hooks fast, and keep feeds active while competitors wait on shoots.

A custom avatar greeting a prospect by name in a personalized sales outreach video in HeyGen.

Personalized Sales Outreach Videos

Generic text outreach gets ignored. Send each prospect a video where your avatar greets them by name, recorded zero times, so the personal touch scales past what any calendar allows.

A custom avatar localized into multiple languages with preserved cloned voice using the HeyGen AI video translator.

Multilingual Content Localization

Dubbing agencies take months and lose your voice. Run finished videos through the AI video translator and your custom avatar presents in 175+ languages with lip-sync intact and your cloned tone preserved.

An executive's digital twin delivering a weekly company update without filming in HeyGen.

Executive Updates Without Filming

Leaders block hours for every business message. A digital twin delivers weekly updates, all-hands recaps, and investor notes in minutes, keeping communication frequent while the calendar stays clear for decisions.

An educator's custom avatar teaching an online course module without a camera in HeyGen.

Online Courses and Creator Content

Course creators burn weekends filming lessons. Type modules into the AI video generator and your avatar teaches every one, letting a solo educator publish a full curriculum without touching a camera again.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.How it works

How custom avatar maker works

Go from a phone recording to a finished custom avatar video in four easy steps, most of them measured in minutes.

step icon

Step 1: Record 15 seconds

Film yourself on a phone or webcam in a well-lit space. Speak naturally; motion is learned from this clip.

step icon

Step 2: Confirm consent

Read a unique on-camera consent code. This verifies identity and blocks unauthorized avatar creation.

step icon

Step 3: Style your avatar

Pick outfits, backgrounds, and camera angles. Add your cloned voice or choose from 300+ options.

step icon

Step 4: Type and generate

Paste a script, edit pacing, and render. Download the finished video in HD or 4K and publish it anywhere.

Custom Avatar FAQ

What is a custom AI avatar and how is one created?

A custom AI avatar is a digital representation of a real person, sometimes called a personal avatar or digital twin. The model learns your face, voice, and mannerisms from a short clip, then performs any script you run through the text to video workflow, producing a talking avatar video without new filming.

Will my custom avatar look stiff or fall into the uncanny valley?

Avatar V learns motion from your reference clip rather than guessing it from a photo, which removes the stiffness older models showed. It rates #1 for most realistic AI avatars on G2, and an expressive 15-second recording produces an expressive twin.

How much footage do I need to create a custom avatar?

One 15-second clip is enough. Film on a phone or webcam in even lighting, speak with natural energy, and gesture the way you want your personal avatar to gesture, since the model replicates exactly what it sees in that recording.

Why choose HeyGen over other custom avatar platforms?

Other AI video platforms need studio filming or days of processing to build a custom avatar. HeyGen needs 15 seconds and minutes of processing, supports 175+ languages against a typical 100 to 160, and lets you restyle outfits without re-recording.

Erzielen Creator mit einem individuellen Avatar wirklich messbare Ergebnisse?

Ja, und die Zahlen sind eindeutig. Der Dozent Anton Voroniuk spart 15,5 Stunden pro Woche und hat mit seinem Avatar über 1 Million Lernende erreicht – bei 40‑fach geringeren Produktionskosten im Vergleich zu Dreharbeiten. Lesen Sie die vollständige Analyse in seiner Kundengeschichte.

Wie viel kostet die Erstellung eines benutzerdefinierten Avatars auf HeyGen?

Sie können kostenlos starten und die Plattform testen, bevor Sie bezahlen. Kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $ pro Monat für Creator, und Geschäftsteams fügen Video-Avatar-Slots als Add-ons hinzu, sodass sich der Preis danach richtet, wie viele Personen Sie in Avatare verwandeln.

Kann ich einen benutzerdefinierten Avatar von einem Teammitglied oder einer anderen Person erstellen?

Nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor der Kamera. Die Person im Videomaterial muss ihre eigene Einverständniserklärung aufnehmen, die dann mit dem Trainingsclip zur Verifizierung abgeglichen wird. Der fertige Avatar bleibt privat in Ihrem Konto und wird niemals zu einer öffentlichen Bibliothek hinzugefügt.

Kann mein benutzerdefinierter Avatar Sprachen sprechen, die ich selbst nicht spreche?

Ja. Ihre geklonte Stimme wird in über 175 Sprachen und Dialekten übernommen und mit Lippen­synchronisation auf Phonem-Ebene wiedergegeben, sodass die Mundbewegungen zu jeder Sprache passen und nicht wie nachsynchronisiert wirken. Teams lokalisieren routinemäßig ein fertiges Video an einem Nachmittag für Dutzende Märkte.

Brauche ich ein Studio oder einen Greenscreen, um Avatar-Aufnahmen zu machen?

Nein. Eine Handykamera oder Webcam reicht völlig aus – und Handykameras sind oft besser als Laptop-Webcams. Die Aufnahme ist einfach: Such dir einen ruhigen Ort mit gleichmäßigem Licht im Gesicht, halte den Hintergrund ruhig und bewege dich nur leicht und natürlich. Kein Greenscreen und kein Team erforderlich.

Wie lange dauert es, bis mein benutzerdefinierter Avatar für die Videogenerierung bereit ist?

Minuten, nicht Tage. Die Verarbeitung ist in der Regel innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten nach dem Hochladen Ihres Clips und Ihres Zustimmungscodes abgeschlossen. Plattformen, die auf Studio-Workflows angewiesen sind, veranschlagen für dasselbe Ergebnis 5 bis 15 Werktage.

Entdecke mehr KI-gestützte Tools

Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

Start creating with HeyGen

Transform your ideas into professional videos with AI.

Get started for free →
CTA background