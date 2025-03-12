Mit Custom Motion geben Sie Anweisungen so, wie es ein Producer tun würde: in die Kamera schauen, nach vorne lehnen, die Energie niedrig halten. Derselbe individuelle Avatar liefert aus einem einzigen Skript entweder ein nüchternes Executive-Update oder einen energiegeladenen Social-Cut – so passt die Darbietung zu Ihrer Persönlichkeit, ganz ohne erneuten Dreh.