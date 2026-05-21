Sag Hallo zu Avatar V, dem lebensechtesten Avatar aller Zeiten. Erstelle deinen kostenlos.

Seedance 2.0 KI-Videogenerator von ByteDance

Das fortschrittlichste Videomodell von ByteDance, jetzt auf HeyGen. Verwandle Text und Bilder in flüssige, mehrteilige Clips mit realistischer Bewegung. Starte in wenigen Sekunden mit der Erstellung – kostenlos.

Jetzt kostenlos starten
Weltweit von Millionen Menschen vertraut, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
company logo 37
company logo 38
company logo 39
Funktionen

Was Sie mit Seedance 2.0 erstellen können

Seedance 2.0 ist ein KI-Videomodell, das für Creator und Teams entwickelt wurde. Verwandle Text und Bilder in kinoreife Clips, inszeniere jede Einstellung und produziere versandfertige Videos, ohne HeyGen zu verlassen.

Jetzt kostenlos loslegen

Kinematische Avatar-Szenen

Nutze deinen KI-Digital-Twin in vollständig inszenierten Szenen mit individuellen Locations, Outfits, Lichtstimmungen, Gesten und Kamerabewegungen. Seedance 2.0 sorgt dafür, dass dein Erscheinungsbild in jedem Schnitt konsistent bleibt, sodass sich jedes KI-Avatar-Video wie dieselbe Person am selben Drehtag anfühlt.

KI-generiertes B-Roll-Material

Erstellen Sie kinoreife Cutaways, Produktvisuals, Social-Clips, Übergänge und bewegte Szenen aus einer einfachen Texteingabe. Seedance 2.0 funktioniert als KI-B-Roll-Generator und verwandelt Text in schnittfertiges Filmmaterial – ganz ohne Stock-Bibliothek.

Reihe Aufnahmen zu Sequenzen aneinander und halte Charakter, Kleidung und Umgebung über jeden Schnitt hinweg durchgängig.

Unendliche kreative Stile

Wechseln Sie von Text zu Video – in jedem Look, den Sie sich vorstellen können. Erstellen Sie Produktdemos, Founder-Videos, surreale Visuals, Lifestyle-Aufnahmen, edukative Erklärvideos und cineastische Anzeigen – alles mit demselben Modell, direkt in HeyGen.

Stil-Locks bleiben mit der Figur verbunden – gleiches Licht, gleiches Outfit, gleicher Vibe –, selbst wenn sich Kamera und Umgebung ändern.

Prompting auf Direktorenebene

Steuere Motiv, Szene, Kamera, Beleuchtung, Bewegung, Stimmung und Tempo mit nur einer Eingabe. Seedance 2.0 versteht die Sprache der Kamera – so werden ein langsamer Dolly, eine Dutch Angle oder ein Makro-Pullback genau so umgesetzt, wie du sie beschreibst.

Untertitel werden automatisch hinzugefügt und für vertikale, quadratische und horizontale Formate korrekt skaliert.

Anwendungsfälle

Wie Creator und Marken Seedance 2.0 nutzen

Von Gründerbotschaften und Produkteinführungen über Erklärvideos bis hin zu kurzen Social-Formaten – Seedance 2.0 passt perfekt dazu, wie moderne Teams heute Videos produzieren. Erstellen Sie kinoreife KI-Videos für jeden Kanal, jedes Format und jedes Publikum – alles in einem einzigen Workflow innerhalb von HeyGen.

Jetzt kostenlos loslegen

Social-first Creative Clips

Erstellen Sie Shortform-Videos, die speziell für TikTok, Instagram, YouTube Shorts und LinkedIn optimiert sind. Entwickeln Sie Hooks, Übergänge, visuelle Metaphern, Avatar-Szenen und gebrandete Social-Media-Videos – ganz ohne ein komplettes Editing-Team.

Gründer- und Markenvideos

Verwandle Ankündigungen, Produkt-Updates, Thought-Leadership-Inhalte und Gründerbotschaften in kinoreife Founder-Videos mit deinem KI-Double. Füge Bewegungen, Umgebungen und B-Roll hinzu, damit jede Nachricht hochwertig und erstklassig wirkt.

Lehr- und Erklärvideos

Machen Sie komplexe Ideen mit visuellen Beispielen, animierten Konzepten, Alltagsszenen und unterstützendem B-Roll leichter verständlich. Ideal für Kurse, KI-Erklärvideos, Onboarding, Schulungen und edukative Videoinhalte.

Produkt-Launch-Inhalte

Erstellen Sie aufmerksamkeitsstarke Produkt-Launch-Videos mit kinoreifen Produktaufnahmen, Funktionsdemos, abstrakten Visuals und nahtlosen Übergängen. Perfekt geeignet für Social-Media-Posts, Landingpages, Anzeigen und Produkt-Demo-Videokampagnen.

Teams arbeiten mit Seedance 2.0 schneller

Erfahre von Creators und Marken, die Seedance 2.0 nutzen, um Storytelling zu skalieren und Kampagnen in wenigen Stunden zu veröffentlichen.

Miro
"Seedance 2 hat unseren Autorinnen und Autoren im Prozess das gleiche Maß an Kreativität gegeben, das ich mit visuellen Erzählkanälen habe."

Steve Sowrey, Learning Experience Designer
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als mir klar wurde, dass ich einfach ein Skript schreiben, es abschicken und nie wieder vor die Kamera treten muss – und Seedance 2 den Rest übernimmt."

Roger Hirst, Mitgründer
Workday
"Was ich an HeyGen und Seedance 2 liebe, ist, dass ich Projekten nicht mehr absagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team vergrößert und könnten mit denselben Ressourcen viel mehr erreichen."

Justin Meisinger, Programmmanager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Häufig gestellte Fragen

Alles, was Sie über Seedance 2 auf HeyGen wissen müssen.

Was ist Seedance 2.0?

Seedance 2.0 ist ein filmisches KI-Videomodell von ByteDance, das Text und Bilder in realistische, bewegungsreiche Videoclips verwandelt. Es übernimmt Kameraführung, Charakterkonsistenz und komplexe Szenen in einem einzigen Durchlauf. Auf HeyGen kannst du Seedance 2.0 zusammen mit deinem KI‑Digitalzwilling und anderen Modellen in einem einzigen Workflow nutzen.

Was kann ich mit Seedance 2 erstellen?

Seedance 2 erstellt kinoreife, markenkonforme Videos aus Text-Prompts, Referenzbildern und Storyboards. Nutzen Sie es für Werbespots, Trailer, Erklärvideos, Social-Media-Schnitte und vollwertige Szenen mit konsistenten Charakteren und Kameraführung.

Ist Seedance 2.0 kostenlos testbar?

Ja. Sie können Seedance 2.0 kostenlos auf HeyGen ausprobieren – mit Guthaben, das in jedem Konto enthalten ist, ganz ohne Kreditkarte zum Start. Nachdem Sie es getestet haben, schalten kostenpflichtige Tarife höhere Auflösungen, längere Clips und mehr Generierungen pro Monat frei.

Wie verwende ich Seedance 2.0 auf HeyGen?

Melde dich bei HeyGen an, öffne den Video-Editor und wähle Seedance 2.0 im Modell-Auswahlmenü. Gib einen Prompt ein oder füge ein Referenzbild ein, lege deine Kameraführung fest und generiere das Video. Du kannst Seedance 2.0‑Clips im selben Projekt mit deinem KI‑Avatar, B‑Roll, Stimme und Musik kombinieren.

Unterstützt Seedance 2 mehrere Seitenverhältnisse?

Erstelle 16:9-, 9:16-, 1:1- und 4:5-Formate aus derselben Eingabe. Die Schnitte kommen fertig für YouTube, TikTok, Reels, Shorts und Paid Social zurück – ganz ohne nachträgliches Zuschneiden.

Ist die Ausgabe für die kommerzielle Nutzung sicher?

Mit Seedance 2.0 auf HeyGen erstellte Videos können für kommerzielle Zwecke verwendet werden, einschließlich Werbung, Social-Media-Posts, Produkteinführungen und Kundenprojekte, im Rahmen der kommerziellen Lizenz deines HeyGen‑Tarifs. Ausgaben im kostenlosen Tarif enthalten Wasserzeichen. Kostenpflichtige Tarife entfernen diese und gewähren vollständige kommerzielle Nutzungsrechte.

Kann Seedance 2.0 Lippen­synchronisation, Stimme und Musik erzeugen?

Ja. Seedance 2.0 unterstützt synchronisierte Lippenbewegungen, Umgebungsgeräusche und markenkonforme Musik in derselben Generation, sodass Sie keinen separaten Voiceover- oder Audiomix benötigen. Auf HeyGen können Sie Ihren eigenen KI-Stimmenklon verwenden oder benutzerdefinierte Audiodateien hochladen, wenn Sie die volle Kontrolle wünschen.

Wie schneidet Seedance 2.0 im Vergleich zu Sora, Veo und Kling ab?

Seedance 2.0 kann in puncto visuelle Qualität und Bewegungsrealismus mit OpenAIs Sora, Google Veo und Kling mithalten und liegt bei der Charakterkonsistenz über Schnitte hinweg sowie bei nativem Audio im selben Durchlauf vorn. Der noch größere Vorteil bei HeyGen ist jedoch der Workflow: Sie erhalten Seedance 2.0 plus Avatare, Stimme, Untertitel und Bearbeitung an einem Ort, statt Ergebnisse aus verschiedenen Tools zusammenfügen zu müssen.

Was auch immer du machen möchtest, du kannst es jetzt machen

Beginnen Sie mit Seedance 2 und dem übrigen KI-Studio von HeyGen zu erstellen. Kein Setup, keine Drehs – einfach einen Tab öffnen und loslegen.

Jetzt erstellen
CTA background