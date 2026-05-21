Seedance 2.0 KI-Videogenerator von ByteDance
Das fortschrittlichste Videomodell von ByteDance, jetzt auf HeyGen. Verwandle Text und Bilder in flüssige, mehrteilige Clips mit realistischer Bewegung. Starte in wenigen Sekunden mit der Erstellung – kostenlos.
- Bewegungen in hoher Detailtreue
- Mehrfachaufnahme-Kontinuität
- Individuelle Eingaben
Was Sie mit Seedance 2.0 erstellen können
Seedance 2.0 ist ein KI-Videomodell, das für Creator und Teams entwickelt wurde. Verwandle Text und Bilder in kinoreife Clips, inszeniere jede Einstellung und produziere versandfertige Videos, ohne HeyGen zu verlassen.
Kinematische Avatar-Szenen
Nutze deinen KI-Digital-Twin in vollständig inszenierten Szenen mit individuellen Locations, Outfits, Lichtstimmungen, Gesten und Kamerabewegungen. Seedance 2.0 sorgt dafür, dass dein Erscheinungsbild in jedem Schnitt konsistent bleibt, sodass sich jedes KI-Avatar-Video wie dieselbe Person am selben Drehtag anfühlt.
KI-generiertes B-Roll-Material
Erstellen Sie kinoreife Cutaways, Produktvisuals, Social-Clips, Übergänge und bewegte Szenen aus einer einfachen Texteingabe. Seedance 2.0 funktioniert als KI-B-Roll-Generator und verwandelt Text in schnittfertiges Filmmaterial – ganz ohne Stock-Bibliothek.
Reihe Aufnahmen zu Sequenzen aneinander und halte Charakter, Kleidung und Umgebung über jeden Schnitt hinweg durchgängig.
Unendliche kreative Stile
Wechseln Sie von Text zu Video – in jedem Look, den Sie sich vorstellen können. Erstellen Sie Produktdemos, Founder-Videos, surreale Visuals, Lifestyle-Aufnahmen, edukative Erklärvideos und cineastische Anzeigen – alles mit demselben Modell, direkt in HeyGen.
Stil-Locks bleiben mit der Figur verbunden – gleiches Licht, gleiches Outfit, gleicher Vibe –, selbst wenn sich Kamera und Umgebung ändern.
Prompting auf Direktorenebene
Steuere Motiv, Szene, Kamera, Beleuchtung, Bewegung, Stimmung und Tempo mit nur einer Eingabe. Seedance 2.0 versteht die Sprache der Kamera – so werden ein langsamer Dolly, eine Dutch Angle oder ein Makro-Pullback genau so umgesetzt, wie du sie beschreibst.
Untertitel werden automatisch hinzugefügt und für vertikale, quadratische und horizontale Formate korrekt skaliert.
Wie Creator und Marken Seedance 2.0 nutzen
Von Gründerbotschaften und Produkteinführungen über Erklärvideos bis hin zu kurzen Social-Formaten – Seedance 2.0 passt perfekt dazu, wie moderne Teams heute Videos produzieren. Erstellen Sie kinoreife KI-Videos für jeden Kanal, jedes Format und jedes Publikum – alles in einem einzigen Workflow innerhalb von HeyGen.
Social-first Creative Clips
Erstellen Sie Shortform-Videos, die speziell für TikTok, Instagram, YouTube Shorts und LinkedIn optimiert sind. Entwickeln Sie Hooks, Übergänge, visuelle Metaphern, Avatar-Szenen und gebrandete Social-Media-Videos – ganz ohne ein komplettes Editing-Team.
Gründer- und Markenvideos
Verwandle Ankündigungen, Produkt-Updates, Thought-Leadership-Inhalte und Gründerbotschaften in kinoreife Founder-Videos mit deinem KI-Double. Füge Bewegungen, Umgebungen und B-Roll hinzu, damit jede Nachricht hochwertig und erstklassig wirkt.
Lehr- und Erklärvideos
Machen Sie komplexe Ideen mit visuellen Beispielen, animierten Konzepten, Alltagsszenen und unterstützendem B-Roll leichter verständlich. Ideal für Kurse, KI-Erklärvideos, Onboarding, Schulungen und edukative Videoinhalte.
Produkt-Launch-Inhalte
Erstellen Sie aufmerksamkeitsstarke Produkt-Launch-Videos mit kinoreifen Produktaufnahmen, Funktionsdemos, abstrakten Visuals und nahtlosen Übergängen. Perfekt geeignet für Social-Media-Posts, Landingpages, Anzeigen und Produkt-Demo-Videokampagnen.
Teams arbeiten mit Seedance 2.0 schneller
Erfahre von Creators und Marken, die Seedance 2.0 nutzen, um Storytelling zu skalieren und Kampagnen in wenigen Stunden zu veröffentlichen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Seedance 2.0?
Seedance 2.0 ist ein filmisches KI-Videomodell von ByteDance, das Text und Bilder in realistische, bewegungsreiche Videoclips verwandelt. Es übernimmt Kameraführung, Charakterkonsistenz und komplexe Szenen in einem einzigen Durchlauf. Auf HeyGen kannst du Seedance 2.0 zusammen mit deinem KI‑Digitalzwilling und anderen Modellen in einem einzigen Workflow nutzen.
Was kann ich mit Seedance 2 erstellen?
Seedance 2 erstellt kinoreife, markenkonforme Videos aus Text-Prompts, Referenzbildern und Storyboards. Nutzen Sie es für Werbespots, Trailer, Erklärvideos, Social-Media-Schnitte und vollwertige Szenen mit konsistenten Charakteren und Kameraführung.
Ist Seedance 2.0 kostenlos testbar?
Ja. Sie können Seedance 2.0 kostenlos auf HeyGen ausprobieren – mit Guthaben, das in jedem Konto enthalten ist, ganz ohne Kreditkarte zum Start. Nachdem Sie es getestet haben, schalten kostenpflichtige Tarife höhere Auflösungen, längere Clips und mehr Generierungen pro Monat frei.
Wie verwende ich Seedance 2.0 auf HeyGen?
Melde dich bei HeyGen an, öffne den Video-Editor und wähle Seedance 2.0 im Modell-Auswahlmenü. Gib einen Prompt ein oder füge ein Referenzbild ein, lege deine Kameraführung fest und generiere das Video. Du kannst Seedance 2.0‑Clips im selben Projekt mit deinem KI‑Avatar, B‑Roll, Stimme und Musik kombinieren.
Unterstützt Seedance 2 mehrere Seitenverhältnisse?
Erstelle 16:9-, 9:16-, 1:1- und 4:5-Formate aus derselben Eingabe. Die Schnitte kommen fertig für YouTube, TikTok, Reels, Shorts und Paid Social zurück – ganz ohne nachträgliches Zuschneiden.
Ist die Ausgabe für die kommerzielle Nutzung sicher?
Mit Seedance 2.0 auf HeyGen erstellte Videos können für kommerzielle Zwecke verwendet werden, einschließlich Werbung, Social-Media-Posts, Produkteinführungen und Kundenprojekte, im Rahmen der kommerziellen Lizenz deines HeyGen‑Tarifs. Ausgaben im kostenlosen Tarif enthalten Wasserzeichen. Kostenpflichtige Tarife entfernen diese und gewähren vollständige kommerzielle Nutzungsrechte.
Kann Seedance 2.0 Lippensynchronisation, Stimme und Musik erzeugen?
Ja. Seedance 2.0 unterstützt synchronisierte Lippenbewegungen, Umgebungsgeräusche und markenkonforme Musik in derselben Generation, sodass Sie keinen separaten Voiceover- oder Audiomix benötigen. Auf HeyGen können Sie Ihren eigenen KI-Stimmenklon verwenden oder benutzerdefinierte Audiodateien hochladen, wenn Sie die volle Kontrolle wünschen.
Wie schneidet Seedance 2.0 im Vergleich zu Sora, Veo und Kling ab?
Seedance 2.0 kann in puncto visuelle Qualität und Bewegungsrealismus mit OpenAIs Sora, Google Veo und Kling mithalten und liegt bei der Charakterkonsistenz über Schnitte hinweg sowie bei nativem Audio im selben Durchlauf vorn. Der noch größere Vorteil bei HeyGen ist jedoch der Workflow: Sie erhalten Seedance 2.0 plus Avatare, Stimme, Untertitel und Bearbeitung an einem Ort, statt Ergebnisse aus verschiedenen Tools zusammenfügen zu müssen.
Was auch immer du machen möchtest, du kannst es jetzt machen
Beginnen Sie mit Seedance 2 und dem übrigen KI-Studio von HeyGen zu erstellen. Kein Setup, keine Drehs – einfach einen Tab öffnen und loslegen.