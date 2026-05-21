Erstellen Sie kinoreife Cutaways, Produktvisuals, Social-Clips, Übergänge und bewegte Szenen aus einer einfachen Texteingabe. Seedance 2.0 funktioniert als KI-B-Roll-Generator und verwandelt Text in schnittfertiges Filmmaterial – ganz ohne Stock-Bibliothek.

Reihe Aufnahmen zu Sequenzen aneinander und halte Charakter, Kleidung und Umgebung über jeden Schnitt hinweg durchgängig.