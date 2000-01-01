Ihre leistungsstärksten Anzeigen sind UGC‑Style‑Videos, die 3–5× besser konvertieren als aufwendig produzierte Markenanzeigen, aber ihre Skalierung ist langsam und teuer. Mehrere Creator zu managen, Nutzungsrechte auszuhandeln, auf Lieferungen zu warten und 200–500 $ pro Video zu zahlen, summiert sich schnell. Creator verpassen Deadlines, die Qualität schwankt und Nutzungsrechte laufen ab, während Sie weiterhin Dutzende von Anzeigenvarianten brauchen, um herauszufinden, was funktioniert. Das Testen neuer Blickwinkel dauert Wochen mit Briefings und Korrekturschleifen und bremst Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ihre kreative Testgeschwindigkeit kann mit Ihren Wachstumszielen nicht Schritt halten.

HeyGens KI-Anzeigen-Generator erstellt authentische UGC-Videoanzeigen, ohne Creator engagieren zu müssen. Wähle aus vielfältigen KI-Avataren, die Inhalte im Creator-Stil liefern und sich nahtlos in TikTok und Instagram einfügen. Tippe einfach dein Skript, wähle eine:n Sprecher:in und generiere Anzeigen in wenigen Minuten – ganz ohne Creator-Management, Verhandlungen zu Nutzungsrechten oder Wartezeiten. Du brauchst 50 Anzeigenvarianten, um verschiedene Hooks, Blickwinkel und CTAs zu testen? Erstelle sie in einer einzigen Session und teste Demos, Testimonials, Unboxings und Tutorials mit derselben Präsentationsfigur. Was sonst 25.000 $ an Creator-Gebühren kosten würde, kannst du an einem einzigen Nachmittag produzieren.

Avatar-Moderator:innen sprechen über 175 Sprachen mit natürlicher Darstellung und passender Lippenbewegung. Starten Sie dasselbe UGC-Werbemittel weltweit mit lokalisierten Videokampagnen, ohne regionale Creator zu engagieren oder Budgets zu erhöhen.