Das Marketingproblem
Erfahren Sie, wie Marketingteams wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit einer innovativen Text-zu-AI-Video-Plattform.
Der Marketing-Content-Engpass
Ihre leistungsstärksten Anzeigen sind UGC‑Style‑Videos, die 3–5× besser konvertieren als aufwendig produzierte Markenanzeigen, aber ihre Skalierung ist langsam und teuer. Mehrere Creator zu managen, Nutzungsrechte auszuhandeln, auf Lieferungen zu warten und 200–500 $ pro Video zu zahlen, summiert sich schnell. Creator verpassen Deadlines, die Qualität schwankt und Nutzungsrechte laufen ab, während Sie weiterhin Dutzende von Anzeigenvarianten brauchen, um herauszufinden, was funktioniert. Das Testen neuer Blickwinkel dauert Wochen mit Briefings und Korrekturschleifen und bremst Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ihre kreative Testgeschwindigkeit kann mit Ihren Wachstumszielen nicht Schritt halten.
Die HeyGen-Lösung
HeyGens KI-Anzeigen-Generator erstellt authentische UGC-Videoanzeigen, ohne Creator engagieren zu müssen. Wähle aus vielfältigen KI-Avataren, die Inhalte im Creator-Stil liefern und sich nahtlos in TikTok und Instagram einfügen. Tippe einfach dein Skript, wähle eine:n Sprecher:in und generiere Anzeigen in wenigen Minuten – ganz ohne Creator-Management, Verhandlungen zu Nutzungsrechten oder Wartezeiten. Du brauchst 50 Anzeigenvarianten, um verschiedene Hooks, Blickwinkel und CTAs zu testen? Erstelle sie in einer einzigen Session und teste Demos, Testimonials, Unboxings und Tutorials mit derselben Präsentationsfigur. Was sonst 25.000 $ an Creator-Gebühren kosten würde, kannst du an einem einzigen Nachmittag produzieren.
Avatar-Moderator:innen sprechen über 175 Sprachen mit natürlicher Darstellung und passender Lippenbewegung. Starten Sie dasselbe UGC-Werbemittel weltweit mit lokalisierten Videokampagnen, ohne regionale Creator zu engagieren oder Budgets zu erhöhen.
Alles, was Marketing-Teams brauchen, um in großem Maßstab zu erstellen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.
Unbegrenztes kreatives Testen
Erstelle endlos viele Anzeigenvarianten und teste unterschiedliche Hooks, Pain Points, Benefits und CTAs. Führe A/B-Tests mit 10, 20 oder 50 Versionen durch, um deine Gewinner-Formel zu finden. Keine zusätzlichen Creator-Kosten pro Variante. Skaliere die Geschwindigkeit deines Creative-Testings im gleichen Tempo wie dein Werbebudget.
Authentische Creator-Ästhetik
KI-Avatare liefern den lockeren, authentischen Stil, der UGC-Anzeigen erfolgreich macht. Handy-Video-Look. Direkt in die Kamera gesprochen. Natürliche Sprechweise. Organisches Gefühl, das keine Werbeblindheit auslöst. Deine Anzeigen fügen sich wie nativer Content nahtlos in den Feed ein.
Sofortige Abwicklung
Erstellen Sie Werbemittel in Minuten statt in Tagen. Am Morgen identifizieren Sie im Strategie-Meeting einen neuen Ansatz. Am Nachmittag testen Sie ihn bereits im Markt. Reagieren Sie auf Trends, Wettbewerberaktivitäten und Marktveränderungen mit der Geschwindigkeit von Performance-Marketing.
Volle kreative Kontrolle
Ihre Vision, perfekt umgesetzt. Keine kreative Eigeninterpretation. Kein „Sorry, das ist nicht mein Stil.“ Schreiben Sie exakt vor, was gesagt werden soll und wie es gesagt werden soll. Optimieren Sie in Echtzeit auf Basis von Leistungsdaten.
Konstante Qualität
Jedes Video hat professionelle Qualität. Keine schlechte Beleuchtung, kein schlechter Ton und kein unpassender Auftritt. Einheitlicher Avatar, einheitliches Setting, einheitliche Präsentation. Inhalte skalieren, ohne Qualitätsschwankungen.
Keine Probleme mit Nutzungsrechten
Einmal erstellen, für immer nutzen. Keine befristeten Verträge. Keine Nachverhandlungen für verlängerte Nutzung. Keine territorialen Beschränkungen. Schalten Sie Anzeigen weltweit, zeitlich unbegrenzt und auf allen Plattformen – ohne zusätzliche Gebühren.
Vom Briefing zum veröffentlichten Video in 3 Schritten
Schreibe deinen Hook
Schreibe dein Werbeskript. Starte mit einem scroll-stoppenden Hook. Sprich den Schmerzpunkt an. Präsentiere die Lösung. Füge einen klaren Call-to-Action hinzu. Oder nutze KI-Skriptgenerator, der auf leistungsstarken UGC-Werbeformeln trainiert ist. Erstelle mehrere Skriptvarianten zum Testen.
Wähle deinen Creator-Stil
Wählen Sie einen KI-Avatar, der zu Ihrer Zielgruppe passt. Junge, energiegeladene Präsentierende für Produkte für die Gen Z. Nahbare, alltägliche Personen für den Massenmarkt. Anspruchsvolle Avatare für Premium-Marken. Testen Sie mehrere Präsentierende mit Ihrem Skript, um die passende Besetzung zu finden.
Wähle ein Setting: Schlafzimmer für eine authentische Atmosphäre, Küche für Lifestyle-Produkte, Fitnessstudio für Fitnessmarken, Büro für B2B, Outdoor für Abenteuerprodukte – oder verwende einen eigenen Hintergrund.
Erstellen und Bereitstellen
Klicke auf „Generieren“. In 2–3 Minuten erhältst du fertige UGC-Videoanzeigen im vertikalen 9:16-Format für TikTok und Instagram sowie im quadratischen 1:1-Format für Feed-Platzierungen. Lade sie direkt in den Meta Ads Manager, den TikTok Ads Manager hoch oder lade sie für andere Plattformen herunter.
Erstelle 10 Varianten mit unterschiedlichen Hooks. Weitere 10 mit unterschiedlichen CTAs. Noch einmal 10 mit unterschiedlicher Betonung der Vorteile. Starte umfassende Creative-Tests in weniger als einer Stunde.
Für jeden Marketingbedarf gemacht
E-Commerce-Produktanzeigen
Erstelle UGC-Anzeigen im Stil von Produktbewertungen. Avatar packt das Produkt aus, hebt die wichtigsten Funktionen hervor und schildert seine Erfahrungen. Zeige das Produkt in der Anwendung. Gehe auf typische Einwände ein. Steigere Klicks auf die Produktseiten mit einem authentischen Testimonial-Format.
Direkt-Response-Kampagnen
Erstelle Problem-Lösungs-UGC-Anzeigen. Die Zielperson spricht einen konkreten Schmerzpunkt deiner Zielgruppe an, stellt dein Produkt als Lösung vor, zeigt die erzielten Ergebnisse und schließt mit einem starken Call-to-Action ab, der zu sofortigem Handeln motiviert.
Soziale Nachweise & Kundenstimmen
Skaliere Social Proof mit Videoanzeigen mit Kundenstimmen – ohne Kunden wegen Aufnahmen hinterherzulaufen. Präsentiere Bewertungen, Ergebnisse und Erfolgsgeschichten im hoch konvertierenden UGC-Format.
Produktvorführungen
Tutorialartiger UGC, der zeigt, wie Produkte funktionieren. Ein Avatar führt durch die Funktionen, demonstriert Anwendungsfälle und erklärt Vorteile. Ein edukatives Format, das Kaufhemmungen reduziert.
Vergleich und Alternativen
"Ich bin von [Wettbewerber] zu [deinem Produkt] gewechselt"-Style-Anzeigen. Die Zielperson erklärt, warum sie gewechselt hat, was jetzt besser ist und welche Ergebnisse sie erzielt hat. Wettbewerbspositionierung im authentischen UGC-Format.
Saisonale und Werbeaktionen
Erstelle rechtzeitig UGC-Anzeigen für Sales, Feiertage und limitierte Angebote. Black-Friday-Dringlichkeit. Geschenkideen-Guides für die Feiertage. Sommer-Produktlaunches. Produziere saisonale Creatives schnell, ohne von der Verfügbarkeit saisonaler Creator abhängig zu sein.
Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – und das aus gutem Grund
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was sind UGC-Videoanzeigen?
UGC-Videoanzeigen sind Werbeanzeigen im Stil von nutzergenerierten Inhalten, die organische Social-Media-Posts nachahmen. Sie zeigen echte Menschen (oder realistisch wirkende Avatare), die authentische Erfahrungen, Bewertungen oder Demonstrationen teilen. UGC-Anzeigen übertreffen klassische, hochglanzpolierte Werbung, weil sie sich auf Social-Media-Plattformen natürlich anfühlen, keine Werbeblindheit auslösen und die Psychologie von sozialem Beweis (Social Proof) nutzen.
HeyGens KI-Anzeigen-Generatorerstellt UGC-ähnliche Videos mit KI-Avataren, die eine authentische, creator-ähnliche Präsentation liefern – ganz ohne echte Creator engagieren zu müssen.
Wie erstelle ich Marketingvideos ohne ein Produktionsteam?
KI-generierte UGC-Anzeigen erzielen oft ebenso gute oder sogar bessere Ergebnisse als von Creators erstellte Inhalte, da sie schneller iteriert werden können, eine gleichbleibende Qualität bieten und unbegrenzte Testmöglichkeiten erlauben. Viele Marken nutzen KI-UGC für schnelles Testen und Skalieren und setzen dann Creator-Content für Hero-Kampagnen oder Produkt-Launch-Videos.
Funktionieren UGC-Anzeigen in meiner Branche?
UGC-Videoanzeigen funktionieren in vielen Branchen: E-Commerce, DTC, SaaS, Mobile Apps, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty, Mode, Fitness, Lebensmittel und Getränke, Finanzdienstleistungen und B2C-Services. Jede Marke, die Verbraucher auf Social-Media-Plattformen anspricht, profitiert von authentischem Content im Creator-Stil.
B2B-Marken nutzen einen angepassten UGC-Ansatz mit professionellen Präsentatoren in geschäftlichen Kontexten. Die Authentizität der Darstellung bleibt gleich, aber Setting und Tonfall sind anders.
Was macht eine leistungsstarke UGC-Anzeige aus?
Erfolgreiche UGC-Anzeigen beinhalten: einen starken Hook in den ersten 3 Sekunden, eine klare Problembenennung, eine nahbare präsentierende Person, einen authentischen Präsentationsstil, eine visuelle Produktdemonstration, Elemente von Social Proof, einen direkten Call-to-Action, ein mobiloptimiertes vertikales Format sowie Untertitel für das Ansehen ohne Ton.
HeyGens KI-Skriptgeneratorbeinhaltet diese Elemente. Oder verfassen Sie individuelle Skripte mit bewährten Frameworks
Kann ich mit HeyGen Inhalte im UGC-Stil erstellen?
Erstellen Sie Ihr Compliance-Schulungsvideo einmal in Ihrer Primärsprache. Nutzen Sie anschließend die Übersetzungsfunktion von HeyGen, um Versionen in beliebigen der über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Stimmklonen (damit Ihr Präsentierender in jeder Sprache natürlich klingt) und Lippensynchronisation (damit die Mundbewegungen zum übersetzten Ton passen). Ihre spanische Version klingt wie muttersprachliches Spanisch – nicht wie nachträglich synchronisiertes Englisch.
Kann ich mehrere Anzeigenvarianten schnell testen?
Ja, genau das ist HeyGens zentraler Vorteil. Erstelle 20, 50 oder über 100 Varianten, in denen du unterschiedliche Variablen testest: Hooks (die ersten 3 Sekunden), angesprochene Schmerzpunkte, hervorgehobene Vorteile, Produkt-Perspektiven, CTAs, Präsentationsstile und Hintergründe.
Wie viel kosten UGC-Anzeigen mit HeyGen im Vergleich zur Beauftragung von Creatorn?
Creator-Kosten: 200–500 $ pro Video. Das Testen von 50 Varianten kostet 10.000–25.000 $. HeyGen: Feste monatliche Abogebühr. Unbegrenzte Videos. 50 Varianten kosten dasselbe wie 5 Varianten: Ihre Abogebühr.
ROI-Zeitrahmen: Die meisten Performance-Marketer spielen die Abonnementkosten mit den ersten 10–20 KI-generierten Videos wieder ein. Alles darüber hinaus ist reine Margenverbesserung.
Welche Videospezifikationen und -formate bietet HeyGen an?
HeyGen exportiert UGC-Anzeigen in Formaten für alle wichtigen Plattformen:
- Vertikal 9:16 (1080x1920) für TikTok, Instagram Reels, Stories
- Quadrat 1:1 (1080x1080) für Instagram-Feed, Facebook-Feed
- Horizontal 16:9 (1920x1080) für YouTube, Querformat-Platzierungen
- Benutzerdefinierte Dimensionen für bestimmte Platzierungen
Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion ab?
Die herkömmliche Produktion von Marketingvideos erfordert die Koordination von Talenten, Studiobuchungen, Drehtage und Postproduktion – in der Regel 2–4 Wochen und 5.000–20.000+ US‑Dollar pro fertiggestelltem Video. HeyGen erzeugt vergleichbare Qualität in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten. Wenn sich Kampagnen ändern oder Inhalte aktualisiert werden müssen, wird das Video einfach neu generiert statt neu gedreht. Marketingteams berichten von einer dreimal schnelleren Inhaltserstellung und deutlich geringeren Produktionskosten.
Kann ich UGC-Anzeigen für internationale Kampagnen übersetzen?
Ja. Erstellen Sie eine UGC-Anzeige in Ihrer Hauptsprache, übersetzen Sie sie in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Derselbe Avatar spricht fließend Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch und Mandarin mit natürlicher Aussprache.
Starte internationale Kampagnen, ohne regionale Creator einstellen zu müssen. Aus einer einzigen Anzeigenproduktion werden unbegrenzt viele Marktversionen. Typische Nutzung: Entwickle 5–10 zentrale Anzeigenkonzepte auf Englisch, übersetze jedes in 5–10 Zielsprachen und starte mit 50–100 marktspezifischen Varianten.
