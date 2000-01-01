Erstelle KI-Social-Media-Videos
Verwandle Ideen in wenigen Minuten in fesselnde Social-Media-Videos. Kein Filmen, keine Schnittkenntnisse nötig. Erstelle professionelle Inhalte für Instagram, TikTok, LinkedIn und YouTube mit KI-Avataren, die in über 175 Sprachen sprechen. Mehr posten, weniger Stress.
Das Marketingproblem
Erfahren Sie, wie Marketingteams wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit einer innovativen Text-zu-AI-Video-Plattform.
Das Social-Media-Content-Laufband
Skalierung bedeutet, mehr Creator oder Agenturen zu engagieren – mit Kosten, die schnell aus dem Ruder laufen. Mehrsprachige Inhalte für ein globales Publikum? Das erfordert separate Drehs oder teures Dubbing. Ihr Team weiß, dass Video 10-mal mehr Engagement bringt als statische Posts, aber wegen des Produktionsengpasses bleiben Sie bei Grafiken hängen und hoffen auf das Beste.
Die HeyGen-Lösung
HeyGens Social-Video-Generator verwandelt Skripte in minutenschnelle, aufmerksamkeitsstarke Inhalte. Tippe ein, was du sagen möchtest, wähle einen KI-Avatar, der zu deiner Marke passt, und erstelle plattformfertige Videos. Keine Kamera, kein Studio und kein Schnitt nötig. Du brauchst dieselbe Botschaft für Instagram Reels, TikTok, LinkedIn und YouTube Shorts? Einmal erstellen, automatisch in alle Formate exportieren.
Starten Sie in neuen Märkten? Übersetzen Sie Ihre erfolgreichsten Inhalte in über 175 Sprachen – mit Voice Cloning und Lippensynchronisation. Ihr Avatar spricht fließend Spanisch, Mandarin, Deutsch und Arabisch, ganz ohne erneute Aufnahmen. Aktualisieren Sie Ihre Botschaft, wenn sich Trends ändern, Produkte wechseln oder Kampagnen neu ausgerichtet werden. Was Ihr Team früher zwei Wochen gekostet hat, dauert jetzt nur noch zehn Minuten.
Alles, was Social-Media-Teams für die skalierbare Content-Erstellung brauchen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.
Schnelle Videoproduktion
Vom Briefing zum fertigen Video in Minuten statt Wochen. Keine Studio-Buchungen, keine Terminplanung mit Talenten, keine Postproduktions-Warteschlangen. Ihr Marketingteam steuert den gesamten Workflow – von der Ideenfindung bis zum Export – ohne externe Abhängigkeiten.
• Erstellen Sie Videos in wenigen Minuten
• Kein Studio oder Equipment nötig
• Volle kreative Kontrolle im eigenen Haus
KI-Avatar-Moderatoren
Ihre Markenstimme, konsistent in jedem einzelnen Video. Wählen Sie aus über 120 vielfältigen KI-Avataren – von professionell über lässig bis hin zu energiegeladen oder autoritativ – passend zur Persönlichkeit Ihrer Marke. Kein Abstimmen von Terminen mit Sprecher:innen mehr, kein Verhandeln über Nutzungsrechte und keine Sorge um Präsentierende, die das Unternehmen verlassen. Ihr Avatar ist immer verfügbar, immer markenkonform und jederzeit bereit für die nächste Aufnahme.
• Über 120 vielfältige Avatare in unterschiedlichen Altersgruppen, Stilen und Ethnien
• Erstellung individueller Avatare aus Fotos für ein einheitliches Markenbild
• Mehrere Avatare für unterschiedliche Inhaltstypen oder Zielgruppen
Stimmenklonen & Übersetzung
Erreiche ein weltweites Publikum, ohne mehrsprachige Creator einstellen zu müssen. Erstelle dein Video auf Englisch und übersetze es anschließend ins Spanische, Portugiesische, Hindi, Japanische oder in eine von über 175 weiteren Sprachen – mit Stimmklonen, die natürlich klingen statt nach Synchronisation. Die Lippensynchronisation passt die Mundbewegungen an die übersetzte Audiospur an, sodass dein Avatar in jeder Sprache natürlich spricht. Ein Video, unbegrenzt viele Märkte.
Diese mehrsprachigen Funktionen gehen über Social-Media-Marketing hinaus. Organisationen nutzen HeyGens Übersetzungstechnologie außerdem für mehrsprachige Schulungsvideos, sodass globale Unternehmen ihre Mitarbeitenden in deren Muttersprache schulen können, während sie weltweit eine konsistente Markenbotschaft beibehalten.
• Über 175 Sprachen mit natürlicher Sprachausgabe
• Stimmklonen erhält die Markenstimme über alle Sprachen hinweg
• Lippensynchronisation für authentische Darbietung in jedem Markt
Skript-zu-Video-Generierung
Keine Erfahrung mit Videobearbeitung? Kein Problem. Tippe einfach dein Skript oder deine Stichpunkte ein, und HeyGen übernimmt den Rest. Die KI passt das Tempo automatisch an, fügt passende Pausen ein und timet deine Botschaft perfekt. Zu lang für Instagram? Der Plattform-Optimizer schlägt dir Kürzungen vor. Du brauchst einen Hook in den ersten 3 Sekunden? Eingebaute Vorlagen zeigen dir, was funktioniert.
• KI-gestützte Skript-Timing- und Tempoplanung
• Plattformspezifische Skriptempfehlungen
• Steuerung von Stimmbetonung und Emotionen
Brand-Kit-Integration
Sichere deine visuelle Identität in jedem Social-Video. Lade dein Logo, deine Markenfarben, Schriften und freigegebenen Grafiken einmal hoch. Danach bleibt jedes Video automatisch konsistent. Das Brand-Glossar stellt sicher, dass Produktnamen, Unternehmensbegriffe und wichtige Phrasen jedes Mal korrekt ausgesprochen werden. So sieht das erste Video deines Praktikanten genauso professionell aus wie das deines Creative Directors.
• Zentrale Marken-Assets für das gesamte Team
• Automatische Anwendung von Logo und Farben
• Steuerung der Aussprache von Markennamen
Massenhafte Videoerstellung
Eine Kampagne über 50 Produkte starten? Erstellen Sie 50 Videos. Laden Sie Ihre Skripte in HeyGens Batch-Prozessor und generieren Sie in einer einzigen Session einen kompletten Content-Kalender. Unterschiedliche Avatare, unterschiedliche Hintergründe, dieselbe professionelle Qualität – ohne 50 Tage in der Produktion zu verbringen. Skalieren Sie Ihre Content-Produktion entsprechend Ihren Ambitionen, nicht der Größe Ihres Teams.
• Mehrere Videos aus einer CSV-Datei oder per Stapel-Upload erstellen
• Kombiniere Avatare, Hintergründe und Stile nach Belieben
• Ganze Kampagnen exportieren, bereit zur Planung
Vom Briefing zum veröffentlichten Video in 3 Schritten
Schreibe dein Skript
Gib ein, was du sagen möchtest, oder lass die KI Inhalte erstellen – aus deinem Produktbriefing, Blogbeitrag oder deinen Kampagnenzielen. Kein Teleprompter. Kein Auswendiglernen. Nur die Botschaft, die dein Publikum hören soll. Der Skript-Optimierer von HeyGen schlägt dir auf Basis von Best Practices der jeweiligen Plattform Verbesserungen für mehr Engagement vor.
Wähle deinen Look
Wähle einen KI‑Avatar, der zu deinem Content passt: professionell für Thought Leadership, energiegeladen für Produktlaunches, freundlich für Brand Storytelling. Such dir einen Hintergrund aus (Studio, Büro, Outdoor oder individuell) und füge dein Logo hinzu. Nutze die Live-Vorschau, um genau zu sehen, wie dein Video aussehen wird, bevor du es generierst.
Erstellen & Veröffentlichen
Klicke auf „Generieren“. In 2–5 Minuten hast du ein fertiges Video, das für jede Plattform optimiert ist, die du brauchst. Lade es für Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts und Facebook herunter – alles aus derselben Quelle. Plane es in deinem Social-Media-Tool ein oder poste es sofort. Deinen Content-Kalender zu füllen war noch nie so einfach.
Für jeden Marketingbedarf gemacht
Produkt-Launch-Videos
Veröffentlichen Sie Inhalte zum Produktstart am ersten Tag, nicht am dreißigsten.Produktvideosdie Funktionen erklären, Mehrwert demonstrieren und die Nutzung fördern – erstellt in Stunden statt in Wochen. Aktualisieren Sie sie sofort, wenn sich Funktionen ändern.
Anwendungsfall: Produktankündigungsvideos für Website, E-Mail und Social Media gleichzeitig am Launch-Tag erstellen.
Social-Media-Inhalte
Füttern Sie den Algorithmus, ohne Ihr Team auszubrennen. Tägliche Social-Media-Inhalte für TikTok, Instagram, LinkedIn und YouTube – gleichbleibend hohe Qualität bei nur einem Bruchteil der bisherigen Produktionszeit.
Anwendungsfall: In einer einzigen Nachmittagssitzung Videoinhalte für eine ganze Woche Social Media produzieren.
Werbekreation
Teste mehr Konzepte, finde Gewinner schneller. Erstelle Anzeigenvarianten für A/B-Tests, ohne für jedes Creative ein eigenes Shooting zu brauchen. Unterschiedliche Hooks, unterschiedliche Avatare, unterschiedliche Blickwinkel – alles in einem einzigen Workflow.
Anwendungsfall: Erstellen Sie 10 Anzeigenvarianten für kreatives Testing in der Zeit, die normalerweise für die Produktion eines einzigen klassischen Spots benötigt wird.
Bestätigtes Ergebnis: Attention Grabbing Media hat die Produktionszeit von 3 Tagen auf wenige Stunden reduziert und gleichzeitig auf über 10 neue Sprachen erweitert.
Kundenstimmen
Social Proof in großem Maßstab. Erstellen Sie testimonialartige Inhalte, die Vertrauen aufbauen – ganz ohne die Koordination von Kundenterminen und aufwendige Drehlogistik.
Anwendungsfall: Erstellung von Kundenvideos, die Anwendungsfälle und Ergebnisse in verschiedenen Branchen hervorheben.
Erklär- und Anleitungsinhalte
Helfen Sie Ihren Kunden, Ihr Produkt mit Tutorial-Videos und Erklärfilmen zu verstehen. Aktualisieren Sie Inhalte sofort, wenn sich Ihr Produkt ändert – ganz ohne neue Drehs.
Anwendungsfall: Erstellen Sie eine Bibliothek mit Funktions-Erklärungen, die bei jedem Produktupdate auf dem neuesten Stand bleibt.
Globale Marketingkampagnen
Gleiche Kampagne in allen Märkten. Lokalisieren Sie Ihre Creatives für internationale Zielgruppen, ohne separate Produktionsbudgets für jede Region.
Anwendungsfall: Produktkampagnen gleichzeitig in 12 Märkten mit lokalsprachigen Videokreationen starten.
Bestätigtes Ergebnis: Vision Creative Labs half Kunden dabei, von 1–2 Videos pro Jahr auf 50–60 Videos pro Tag mit HeyGen zu kommen.
Aus gutem Grund das am schnellsten wachsende Produkt auf G2
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen

Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was sind KI-Social-Media-Videos?
KI-Social-Media-Videos nutzen künstliche Intelligenz, um Videoinhalte mit KI-Avataren (digitalen Präsentatoren) und synthetischen Stimmen zu erstellen. Anstatt mit Kameras, Equipment und menschlichen Darstellern zu drehen, tippst du ein Skript ein und die KI erzeugt ein fertiges Video, in dem ein Präsentator deine Botschaft übermittelt. HeyGens Social-Video-Maker erstellt Inhalte, die für Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube und andere Plattformen optimiert sind und ohne Nachbearbeitung direkt veröffentlicht werden können.
Kann ich mit einem einzigen Tool Videos für Instagram, TikTok und LinkedIn erstellen?
Ja, genau dafür ist HeyGen gemacht. Erstelle dein Video einmal und exportiere es dann gleichzeitig in mehreren Formaten: vertikal 9:16 für Instagram Reels und TikTok, quadratisch 1:1 für den Instagram-Feed, horizontal 16:9 für YouTube und LinkedIn. Jeder Export ist für die jeweiligen Plattformanforderungen optimiert – inklusive der richtigen Abmessungen, Dateigröße und Untertitelgestaltung. Manuelles Umformatieren oder Größenanpassen ist nicht nötig.
Wie lange dauert es, ein Social-Media-Video zu erstellen?
Die meisten Social-Media-Videos werden in 2–5 Minuten erstellt, je nach Länge und Komplexität. Ein 60-sekündiger Instagram-Reel benötigt in der Regel 2–3 Minuten zur Generierung. Das Schreiben deines Skripts kann 5–10 Minuten dauern. Vom ersten Einfall bis zum fertigen, veröffentlichungsbereiten Video: insgesamt unter 15 Minuten. Zum Vergleich: klassische Videoproduktion dauert Tage oder Wochen, selbst DIY-Schnitt meist 1–2 Stunden pro Video.
Kann ich Videos in mehreren Sprachen für ein weltweites Publikum erstellen?
Ja. HeyGen unterstützt über 175 Sprachen mit Stimmklonen und Lippensynchronisation. Erstelle dein Video in deiner Hauptsprache (Englisch, Spanisch usw.) und klicke dann auf „Übersetzen“, um Versionen auf Französisch, Deutsch, Japanisch, Arabisch, Hindi, Portugiesisch und in über 170 weiteren Sprachen zu erzeugen.Stimmklonen sorgt dafür, dass jede Sprache natürlich und nicht robotisch klingt. Die Lippensynchronisation passt die Mundbewegungen an die übersetzte Audiospur an, sodass dein Avatar in jeder Sprache authentisch spricht.
Kann ich die KI-Avatare an meine Marke anpassen?
Ja. Wähle aus über 120 vorhandenen, vielfältigen Avataren oder erstelle einen individuellen Avatar aus Fotos, der genau zum Look deiner Marke passt. Lade Bilder hoch, die deinen gewünschten Stil, deine Ethnie, Altersgruppe und dein Geschlecht zeigen. HeyGen erstellt einen einzigartigen Avatar, der ausschließlich von dir genutzt wird. Für maximale Markenkonsistenz kannst du dich selbst oder ein Teammitglied klonen, um einen digitalen Zwilling zu erstellen, der dein Unternehmen in allen Social-Media-Inhalten repräsentiert.
Sehen die Videos KI-generiert oder gefälscht aus?
Die neuesten Avatare von HeyGen bieten fotorealistische Qualität mit natürlichen Bewegungen, Gesichtsausdrücken und Lippensynchronisation, die die meisten Zuschauer nicht von echten Aufnahmen unterscheiden können. Viele Marken entscheiden sich jedoch bewusst für eine deutlich erkennbare KI-Ästhetik. Sie ist unverwechselbar, konsistent und offen darüber, dass sie KI-generiert ist. Ob Sie hyperrealistische oder stilisierte Avatare möchten – beide Optionen stehen zur Verfügung und beide erzielen gute Ergebnisse auf Social-Media-Plattformen.
Wie funktionieren Untertitel und Bildunterschriften?
Automatische Untertitel werden automatisch erstellt, wenn du dein Video erstellst. Die Untertitel sind perfekt mit dem Audio synchronisiert, enthalten korrekte Zeichensetzung und heben Schlüsselwörter zur Betonung hervor. Du kannst das Design der Untertitel anpassen – einschließlich Schriftart, Größe, Farbe, Position und Animation – um Best Practices der Plattform oder deine Markenrichtlinien zu erfüllen. Untertitel sind in allen über 175 unterstützten Sprachen für übersetzte Videos verfügbar.
Wie schnell kann ich Marketingvideos erstellen?
HeyGen unterstützt Videos in unterschiedlichen Längen, damit sie zu Ihrem Trainingskonzept passen. Die meisten Compliance-Module funktionieren im Rahmen von 3–10 Minuten sehr gut für Microlearning-Ansätze, aber Sie können für umfassendere Themen auch längere Inhalte erstellen. Für umfangreichere Trainings (20+ Minuten) sollten Sie in Betracht ziehen, die Inhalte in Kapitel oder Module zu unterteilen, um das Engagement der Lernenden und das Tracking zu verbessern.
Wie schneidet HeyGen im Vergleich zur traditionellen Videoproduktion ab?
Die herkömmliche Produktion von Marketingvideos erfordert die Koordination von Talenten, Studiobuchungen, Drehtage und Postproduktion – in der Regel 2–4 Wochen und 5.000–20.000+ US‑Dollar pro fertiggestelltem Video. HeyGen liefert vergleichbare Qualität in wenigen Minuten zu einem Bruchteil der Kosten. Wenn sich Kampagnen ändern oder Inhalte aktualisiert werden müssen, generieren Sie das Video einfach neu, statt es neu zu drehen. Marketingteams berichten von einer dreimal schnelleren Inhaltserstellung und deutlich geringeren Produktionskosten.
Können mehrere Teammitglieder gemeinsam an Social-Videos arbeiten?
Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst Team-Workspaces, in denen dein Social-Media-Team, Designer und Content-Ersteller zusammenarbeiten können. Gemeinsame Asset-Bibliotheken stellen sicher, dass freigegebene Avatare, Markenelemente, Skripte und Vorlagen für alle zugänglich sind. Über Admin-Steuerungen kannst du Berechtigungen verwalten, Inhalte vor der Veröffentlichung prüfen und nachverfolgen, welches Teammitglied welche Videos erstellt hat.
Kann ich HeyGen für Schulungsvideos für Mitarbeitende verwenden?
Ja. Obwohl HeyGen hervorragend darin ist, aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Inhalte zu erstellen, nutzen viele Unternehmen die Plattform auch für interne Schulungsvideos. Dieselben KI-Avatare, die mehrsprachigen Funktionen und der schnelle Erstellungsprozess eignen sich sowohl für externes Marketing als auch für interne L&D-Anforderungen.
Kann ich Musik, Soundeffekte oder meine eigene Stimme hinzufügen?
Ja, zu allen drei Punkten. HeyGen enthält eine Bibliothek lizenzierter Hintergrundmusik-Tracks für die kommerzielle Nutzung in Social-Videos. Sie können außerdem eigene Audiodateien hochladen, darunter gebrandete Musikbetten, Soundeffekte oder Sprachaufnahmen. Einige Nutzer erstellen Hybrid-Videos: ein KI-Avatar für die visuelle Präsentation, aber ihre eigene Sprachaufnahme für den Ton. Oder sie nutzen KI für den Hauptinhalt und legen ihre eigene Musik darüber, um die Markenidentität konsistent zu halten.
