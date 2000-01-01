Skalierung bedeutet, mehr Creator oder Agenturen zu engagieren – mit Kosten, die schnell aus dem Ruder laufen. Mehrsprachige Inhalte für ein globales Publikum? Das erfordert separate Drehs oder teures Dubbing. Ihr Team weiß, dass Video 10-mal mehr Engagement bringt als statische Posts, aber wegen des Produktionsengpasses bleiben Sie bei Grafiken hängen und hoffen auf das Beste.

Mit HeyGen Die HeyGen-Lösung

HeyGens Social-Video-Generator verwandelt Skripte in minutenschnelle, aufmerksamkeitsstarke Inhalte. Tippe ein, was du sagen möchtest, wähle einen KI-Avatar, der zu deiner Marke passt, und erstelle plattformfertige Videos. Keine Kamera, kein Studio und kein Schnitt nötig. Du brauchst dieselbe Botschaft für Instagram Reels, TikTok, LinkedIn und YouTube Shorts? Einmal erstellen, automatisch in alle Formate exportieren.

Starten Sie in neuen Märkten? Übersetzen Sie Ihre erfolgreichsten Inhalte in über 175 Sprachen – mit Voice Cloning und Lippensynchronisation. Ihr Avatar spricht fließend Spanisch, Mandarin, Deutsch und Arabisch, ganz ohne erneute Aufnahmen. Aktualisieren Sie Ihre Botschaft, wenn sich Trends ändern, Produkte wechseln oder Kampagnen neu ausgerichtet werden. Was Ihr Team früher zwei Wochen gekostet hat, dauert jetzt nur noch zehn Minuten.