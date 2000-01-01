Interne Kommunikationsvideos, die Mitarbeitende wirklich ansehen
CEO-Updates, Unternehmensankündigungen, Change-Kommunikation – erstellen Sie professionelle Videos, die Ihre gesamte Belegschaft in ihrer jeweiligen Sprache erreichen, ohne Vorstandstermine koordinieren oder Produktionsteams buchen zu müssen.
Das Problem der internen Kommunikation
Erleben Sie, wie interne Teams wie Ihres die Kommunikation skalieren und für Abstimmung sorgen – mit einer innovativen Text-zu-AI-Video-Plattform.
Die Herausforderung der internen Kommunikation
Ihre Belegschaft ist global, verteilt und ertrinkt in E-Mails. Wichtige Nachrichten gehen unter. Townhalls finden für die Hälfte Ihrer Mitarbeitenden um 3 Uhr morgens statt. Führungskräfte haben 15 Minuten zwischen Meetings – nicht zwei Tage für Videodrehs. Und wenn Sie dann doch Videos produzieren, sind sie in einer Sprache, während Ihre Belegschaft Dutzende spricht. Das Ergebnis: Kritische Kommunikation kommt nicht an, Veränderungsinitiativen geraten ins Stocken und Mitarbeitende fühlen sich von der Führungsebene abgekoppelt. Textmemos reichen nicht mehr aus, aber Videoproduktion in der Geschwindigkeit und dem Umfang, den Ihre Organisation braucht, scheint unmöglich.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen macht aus Ihrem internen Kommunikationsteam eine Video-Produktionsmaschine. Schreiben Sie Ihre Botschaft – oder lassen Sie sich von KI beim Formulieren helfen – wählen Sie einen KI-Avatar oder klonen Sie Ihre Führungskraft, und erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Videos. Keine Terminüberschneidungen. Keine Produktionsverzögerungen. CEO nicht im Büro? Sein digitales Double kann das Quartalsupdate trotzdem übermitteln. Globale Belegschaft? Übersetzen Sie in über 175 Sprachen mit Voice Cloning und Lippensynchronisation, damit jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter die Botschaft in ihrer bzw. seiner Sprache hört. Versenden Sie Ihre Kommunikation mit der Geschwindigkeit, mit der sich Ihre Organisation bewegt.
Alles, was interne Kommunikationsteams brauchen, um jeden Mitarbeitenden zu erreichen
Executive Digital Twins
Ihre Geschäftsführung kann nicht jedes Update persönlich aufnehmen. Klonen Sie Ihre Führungskräfte einmal und setzen Sie ihre Präsenz dann in unbegrenzt vielen Kommunikationskanälen ein. Konsistente Stimme, authentische Darstellung, keine Terminkonflikte. Die Führung bleibt sichtbar, selbst wenn sie nicht verfügbar ist.
• Erstellen Sie Executive-Avatare aus kurzen Aufnahmen
• Authentische Stimme und Präsenz bewahren
• Skripte aktualisieren, ohne neu aufzunehmen
Globale Lokalisierung der Belegschaft
Eine Botschaft, in jeder Sprache, die Ihre Mitarbeitenden sprechen. KI-Videoübersetzung lokalisiert Führungskommunikation in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Die Botschaft Ihrer Geschäftsführung klingt auf Spanisch, Mandarin, Deutsch oder Hindi wie von einer Muttersprachlerin bzw. einem Muttersprachler – nicht wie eine nachträgliche Synchronisation.
• Stimmklonen bewahrt die Authentizität der Führungskräfte
• Lippen-Synchronisation passt sich den Gesichtsbewegungen an
• Weltweit aus einem einzigen Quellvideo ausspielen
Schnelle Produktionsabwicklung
Ankündigungen können nicht auf Produktionspläne warten. Erstellen Sie interne Videos in wenigen Minuten statt in den Wochen, die herkömmliche Produktionen erfordern. Eilmeldungen, dringende Updates, zeitkritische Änderungen – kommunizieren Sie sofort, wenn das Timing entscheidend ist.
• Erstellen Sie Videos in wenigen Minuten
• Keine Studio-Buchungen erforderlich
• In Echtzeit auf Ereignisse reagieren
PowerPoint zu Video
Verwandeln Sie bestehende Präsentationen in fesselnde Videoinhalte. Laden Sie Ihr Townhall-Deck oder Ihre All-Hands-Folien hoch, und HeyGen ergänzt Avatarkommentare, Übergänge und einen professionellen Feinschliff. Ihre Content-Bibliothek wird so zu einer Videobibliothek – ganz ohne von vorne anfangen zu müssen.
• Vorhandene Präsentationen importieren
• Avatar-Präsentator automatisch hinzufügen
• Struktur und Botschaft beibehalten
Marken- und Botschaftskonsistenz
Sichern Sie freigegebene Botschaften, visuelle Identität und Terminologie mit dem Brand Kit. Brand Glossary stellt sicher, dass Unternehmensnamen, Produktbezeichnungen und Namen von Führungskräften jedes Mal und in jeder Sprache korrekt ausgesprochen werden.
• Zentrale Marken-Assets
• Ausspracheeinstellungen für Schlüsselbegriffe
• Einheitliche Ergebnisse in allen Kommunikationskanälen
Barrierefreie Kommunikation
Erreichen Sie alle Mitarbeitenden, unabhängig davon, wie sie Inhalte konsumieren. Automatisch erzeugte Untertitel, mehrere Sprachspuren und herunterladbare Formate stellen sicher, dass Ihre Botschaft ankommt – egal, ob Mitarbeitende auf dem Desktop, mobil oder offline zuschauen.
• Automatisch generierte Untertitel
• Mehrsprachige Versionen
• Flexible Verteilungsformate
Von der Nachricht zur globalen Verteilung in 3 Schritten
Entwerfen Sie Ihre Mitteilung
Schreiben Sie Ihr Skript, laden Sie ein vorhandenes Memo hoch oder lassen Sie den KI-Skriptgenerator Ihre Botschaft ausarbeiten. Starten Sie mit Stichpunkten, Präsentationsnotizen oder strategischen Briefings – Sie müssen nicht bei null anfangen.
Wählen Sie Ihre Referentin oder Ihren Referenten aus
Wählen Sie einen KI-Avatar, der Ihre Organisation repräsentiert, oder nutzen Sie den digitalen Zwilling Ihrer Führungskraft für eine authentische Führungspräsenz. Stimmen Sie Stimme, Tonfall und visuellen Stil auf Ihre Marke und die jeweilige Kommunikationsart ab.
Erstellen und Verteilen
Klicken Sie auf „Generieren“. In wenigen Minuten haben Sie ein professionelles internes Video. Übersetzen Sie es mit einem Klick in alle Sprachen, die Ihre Belegschaft spricht. Verteilen Sie es über Ihr Intranet, Slack, E-Mail oder Ihre interne Videoplattform.
Für jeden Bedarf der internen Kommunikation entwickelt
Executive-Kommunikation
Halten Sie die Führung sichtbar, ohne ihre Kalender zu überfrachten. CEO-Updates, Mitteilungen des Vorstands, strategische Ausrichtung –Executive-Videosdie eine authentische Präsenz in jeder Kommunikation gewährleisten.
Anwendungsfall: Quartalsweise CEO-Updates in 12 Sprachen an die weltweite Belegschaft ausliefern, ohne auch nur eine einzige Aufnahmesitzung zu planen.
Unternehmensankündigungen
Eilmeldungen, organisatorische Veränderungen, Richtlinienaktualisierungen – kommunizieren Sie sofort, wenn das Timing entscheidend ist. Kein Warten auf Produktionsverfügbarkeit oder Terminkalender der Geschäftsführung.
Anwendungsfall: Kündigen Sie eine Übernahme oder wichtige Unternehmensnachrichten innerhalb weniger Stunden nach der Genehmigung an und erreichen Sie gleichzeitig alle Mitarbeitenden.
Change Management
Große Initiativen erfordern eine klare, konsistente Kommunikation über alle Ebenen und Standorte hinweg. Videos erklären das „Warum“ besser als Memos, und Lokalisierung stellt sicher, dass niemand außen vor bleibt.
Anwendungsfall: Unterstützen Sie die digitale Transformation mit Videos, die neue Systeme, Prozesse und Erwartungen in der Sprache jedes einzelnen Mitarbeiters erklären.
Betriebsversammlungen und All-Hands-Meetings
Nicht alle können live teilnehmen. Erstellen Sie On-Demand-Versionen wichtiger Meetings, die Mitarbeitende ansehen können, wenn es für sie passt – in ihrer Zeitzone und in ihrer Sprache.
Anwendungsfall: Verwandeln Sie vierteljährliche All-Hands-Meetings in On-Demand-Videoreihen, die für jede Schicht, jeden Standort und jede Sprachgruppe zugänglich sind.
Bewährter Ansatz: Workday erstellt interne Inhalte in 10–15 Sprachen pro Video und verkürzt die Lokalisierungszeit von mehreren Wochen auf wenige Minuten.
Kultur und Werte
Stärken Sie Ihre Unternehmenskultur mit Videos, die persönlich wirken statt unternehmensmäßig: Willkommensbotschaften, Spotlights auf Werte und Anerkennungsankündigungen – Inhalte, die Verbundenheit in verteilten Teams schaffen.
Anwendungsfall: Erstellen Sie monatliche Culture-Spotlights mit verschiedenen Führungskräften und Teammitgliedern, ohne Drehtermine koordinieren zu müssen.
Krisenkommunikation
Wenn dringende Situationen eine sofortige, klare Kommunikation erfordern, können Sie nicht auf die Produktion warten. Erstellen Sie innerhalb von Minuten Krisenantwort-Videos, übersetzen Sie sie sofort und verbreiten Sie sie über alle Kanäle.
Anwendungsfall: Übermitteln Sie innerhalb weniger Stunden nach Auftreten einer Situation kritische Sicherheits- oder Betriebsaktualisierungen an die gesamte Belegschaft.
Aus gutem Grund das am schnellsten wachsende Produkt auf G2
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen befähigt jede und jeden (ja, auch dich), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was sind interne Kommunikationsvideos?
Interne Kommunikationsvideos sind Videoinhalte, die für Mitarbeitende statt für externes Marketing erstellt werden. Dazu gehören Updates der Geschäftsführung, Unternehmensankündigungen, Kommunikationsmaßnahmen im Change Management, Townhall-Meetings, Inhalte zur Unternehmenskultur und Krisenkommunikation. HeyGen ermöglicht internen Kommunikationsteams, mithilfe von KI-Avataren und Sprachsynthese professionelle Videos in großem Umfang zu produzieren – ohne den Produktionsaufwand herkömmlicher Videoproduktion.
Wie kann ich Executive-Kommunikation erstellen, ohne die Führungskraft zu filmen?
Klonen Sie Ihre Führungskraft einmal anhand einer kurzen Videoaufnahme. Ihr digitaler Zwilling kann anschließend unbegrenzt viele Botschaften übermitteln – Quartalsupdates, Ankündigungen, Teamnachrichten – ohne zusätzlichen Aufnahmeaufwand. Wenn sich das Skript ändert, aktualisieren Sie es und generieren neu. Die Führungskraft nimmt einmal auf; ihre authentische Präsenz skaliert über jede einzelne Kommunikation hinweg.
Kann ich interne Videos für unsere weltweite Belegschaft übersetzen?
Ja – das ist eine der zentralen Stärken von HeyGen für interne Kommunikation. Erstellen Sie Ihre Botschaft in einer Sprache und nutzen Sie dann KI-Videoübersetzung, um Versionen in einer von über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Stimmklonen (damit Führungskräfte in jeder Sprache natürlich klingen) und Lippensynchronisation (damit die Mundbewegungen passen). Workday erstellt mit diesem Ansatz Inhalte in 10–15 Sprachen pro Video.
Wie schnell kann ich interne Kommunikationsvideos erstellen?
Die meisten internen Videos werden innerhalb von Minuten erstellt. Workday berichtete, dass sich die Lokalisierungszeit von mehreren Wochen auf wenige Minuten verkürzt hat. Die genaue Dauer hängt von der Länge und Komplexität des Videos ab, aber der Wechsel von traditionellen Produktionszeiten (Tage bis Wochen) zu einer Auslieferung am selben Tag ist typisch. Dringende Mitteilungen können innerhalb weniger Stunden erstellt und verteilt werden.
Kann ich unsere Townhall-Präsentationen in Videos umwandeln?
Ja. Laden Sie Ihre PowerPoint-, Google-Slides- oder PDF-Präsentationen hoch, und HeyGen verwandelt sie in Videos mit Avatar-Vertonung. Ihre bestehende Struktur und Ihr Inhalt bleiben erhalten, während ein professioneller Video-Finish hinzugefügt wird. Dies ist besonders nützlich, um On-Demand-Versionen von Live-Events zu erstellen, auf die Mitarbeitende in verschiedenen Zeitzonen zugreifen können.
Wie sorge ich für eine einheitliche Botschaft in allen Kommunikationskanälen?
HeyGens Brand Kit bündelt eure visuelle Identität – freigegebene Farben, Schriftarten, Logos und Avatar-Auswahl. Das Brand Glossary steuert die Aussprache von Unternehmensnamen, Namen von Führungskräften, Produktbezeichnungen und organisationsspezifischer Terminologie. Ob CEO-Updates oder Teamankündigungen: Jedes Video hält einheitliche Markenstandards ein.
Ist HeyGen für vertrauliche interne Kommunikation ausreichend sicher?
HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für interne Kommunikationsteams in Unternehmen, die mit sensiblen organisatorischen Informationen arbeiten, bietet HeyGen dedizierte Workspaces mit SSO-Integration und zentralisiertem Zugriffsmanagement. Wir trainieren unsere KI-Modelle nicht mit Ihren Inhalten.
Kann ich Videos über unsere bestehenden internen Kanäle verbreiten?
Ja. HeyGen exportiert standardmäßige MP4-Videodateien, die mit jedem Distributionskanal funktionieren – Ihrem Intranet, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, E-Mail, internen Videoplattformen oder Digital Signage. Sie können Videos außerdem direkt einbetten oder per Link teilen. Das Format funktioniert überall dort, wo Ihre Mitarbeitenden bereits Inhalte konsumieren.
Wie gehe ich mit unterschiedlichen Zeitzonen und Arbeitszeiten um?
Können mehrere Personen in unserem Kommunikationsteam HeyGen nutzen?
Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst Team-Workspaces, in denen Kommunikationsmanager, Content-Ersteller und regionale Verantwortliche zusammenarbeiten können. Gemeinsame Asset-Bibliotheken stellen sicher, dass freigegebene Executive-Avatare, Markenelemente und Vorlagen für alle zugänglich sind. Administratorfunktionen ermöglichen es Ihnen, Berechtigungen zu verwalten und eine konsistente Kommunikation sicherzustellen.
Welche Arten von interner Kommunikation kann ich erstellen?
HeyGen unterstützt praktisch jedes Format der internen Kommunikation: Management-Updates, Unternehmensankündigungen, Change-Management-Videos, Zusammenfassungen von Townhalls, Onboarding-Inhalte, Richtlinien-Erklärungen, Inhalte zu Kultur und Werten, Anerkennungsankündigungen, Krisenkommunikation und vieles mehr. Wenn Sie die Botschaft formulieren können, kann HeyGen das Video dazu erstellen – in jeder Sprache.
Wie unterscheidet sich das im Vergleich zur herkömmlichen internen Videoproduktion?
Traditionelle interne Videoproduktion erfordert die Terminplanung mit Führungskräften, Studiobuchungen, Dreharbeiten und Schnitt – in der Regel mindestens 2–4 Wochen für ein einziges Content‑Stück. Und das für jede Sprache, die Sie erreichen möchten. HeyGen liefert eine gleichwertige Qualität in wenigen Minuten, mit sofortiger Übersetzung in jede Sprache. Interne Kommunikationsteams berichten von drastischen Steigerungen ihrer Videoausgabe, ohne zusätzliche Produktionsressourcen oder Personal aufbauen zu müssen.
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung interner Kommunikationsvideos
Hören Sie auf, wochenlang auf die Auslieferung von Botschaften zu warten, die jetzt wichtig sind. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle interne Videos, erreichen Sie Ihre weltweite Belegschaft sofort in ihrer jeweiligen Sprache und sorgen Sie dafür, dass Führungskräfte sichtbar bleiben, ohne ihre Terminkalender zu überlasten. Schließen Sie sich internen Kommunikationsteams bei Workday, Miro und globalen Unternehmen an, die ihre Art zu kommunizieren bereits grundlegend verändert haben.
