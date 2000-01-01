Für jeden Bedarf der internen Kommunikation entwickelt

Executive-Kommunikation Halten Sie die Führung sichtbar, ohne ihre Kalender zu überfrachten. CEO-Updates, Mitteilungen des Vorstands, strategische Ausrichtung – Executive-Videos die eine authentische Präsenz in jeder Kommunikation gewährleisten. Anwendungsfall: Quartalsweise CEO-Updates in 12 Sprachen an die weltweite Belegschaft ausliefern, ohne auch nur eine einzige Aufnahmesitzung zu planen.

Unternehmensankündigungen Eilmeldungen, organisatorische Veränderungen, Richtlinienaktualisierungen – kommunizieren Sie sofort, wenn das Timing entscheidend ist. Kein Warten auf Produktionsverfügbarkeit oder Terminkalender der Geschäftsführung. Anwendungsfall: Kündigen Sie eine Übernahme oder wichtige Unternehmensnachrichten innerhalb weniger Stunden nach der Genehmigung an und erreichen Sie gleichzeitig alle Mitarbeitenden.

Change Management Große Initiativen erfordern eine klare, konsistente Kommunikation über alle Ebenen und Standorte hinweg. Videos erklären das „Warum“ besser als Memos, und Lokalisierung stellt sicher, dass niemand außen vor bleibt. Anwendungsfall: Unterstützen Sie die digitale Transformation mit Videos, die neue Systeme, Prozesse und Erwartungen in der Sprache jedes einzelnen Mitarbeiters erklären.

Betriebsversammlungen und All-Hands-Meetings Nicht alle können live teilnehmen. Erstellen Sie On-Demand-Versionen wichtiger Meetings, die Mitarbeitende ansehen können, wenn es für sie passt – in ihrer Zeitzone und in ihrer Sprache. Anwendungsfall: Verwandeln Sie vierteljährliche All-Hands-Meetings in On-Demand-Videoreihen, die für jede Schicht, jeden Standort und jede Sprachgruppe zugänglich sind. Bewährter Ansatz: Workday erstellt interne Inhalte in 10–15 Sprachen pro Video und verkürzt die Lokalisierungszeit von mehreren Wochen auf wenige Minuten.

Kultur und Werte Stärken Sie Ihre Unternehmenskultur mit Videos, die persönlich wirken statt unternehmensmäßig: Willkommensbotschaften, Spotlights auf Werte und Anerkennungsankündigungen – Inhalte, die Verbundenheit in verteilten Teams schaffen. Anwendungsfall: Erstellen Sie monatliche Culture-Spotlights mit verschiedenen Führungskräften und Teammitgliedern, ohne Drehtermine koordinieren zu müssen.