Omni-Format-KI-Strategie
Vom Text zum Bild, von Ideen und Strategie integrieren wir durch KI generierte Videos, Bilder und Text in einen einzigartigen Erzählstrang, sodass jeder Kontaktpunkt – ob Web, Social Media oder Einzelhandel – dieselbe Geschichte auf konsistente und sich entwickelnde Weise erzählt.
Nachgewiesene Erfahrung
Unser Vorteil resultiert aus drei Jahren der Begleitung von Fortune-500-Unternehmen bei der Implementierung generativer KI, der Produktion von Unternehmensvideos sowie der Entwicklung von Adoptions- und Governance-Modellen.
Change Management in generativer KI
Wir liefern nicht nur Avatar-Videos, sondern stellen Ihnen ein komplettes Einführungspaket zur Verfügung: Exekutivhandbücher, praktische Labore und Governance-Richtlinien, die generative KI sicher, markenkonform und für jedes Team natürlich machen.
Vollständige Beherrschung von HeyGen
Avatar-Registrierung, mehrsprachige Lippensynchronisation, interaktive „Wähle-deinen-eigenen-Weg“-Videos und UGC-Stil Inhalte—wir nutzen das gesamte Spektrum der HeyGen-Tools, um jedes Briefing in wenigen Stunden in ein ausgefeiltes und markensicheres Asset zu verwandeln.
The Fool - Videobeispiele