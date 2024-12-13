Omni-Format-KI-Strategie

Vom Text zum Bild, von Ideen und Strategie integrieren wir durch KI generierte Videos, Bilder und Text in einen einzigartigen Erzählstrang, sodass jeder Kontaktpunkt – ob Web, Social Media oder Einzelhandel – dieselbe Geschichte auf konsistente und sich entwickelnde Weise erzählt.

Nachgewiesene Erfahrung

Unser Vorteil resultiert aus drei Jahren der Begleitung von Fortune-500-Unternehmen bei der Implementierung generativer KI, der Produktion von Unternehmensvideos sowie der Entwicklung von Adoptions- und Governance-Modellen.