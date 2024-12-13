The Fool

Unternehmens-Avatare, die nahtloses omnichannel Storytelling antreiben

The Fool hat HeyGen in einen umfassenden Wachstumsmotor für Trichter für globale Marken verwandelt. Das Ergebnis ist eine einzigartige, datenbasierte Erzählung, die sich mühelos über das Web, soziale Netzwerke und E-Commerce entfaltet und das IA-Video von einer einzigartigen Neuheit in einen skalierbaren Wachstumsmotor verwandelt.

Omni-Format-KI-Strategie

Vom Text zum Bild, von Ideen und Strategie integrieren wir durch KI generierte Videos, Bilder und Text in einen einzigartigen Erzählstrang, sodass jeder Kontaktpunkt – ob Web, Social Media oder Einzelhandel – dieselbe Geschichte auf konsistente und sich entwickelnde Weise erzählt.

Nachgewiesene Erfahrung

Unser Vorteil resultiert aus drei Jahren der Begleitung von Fortune-500-Unternehmen bei der Implementierung generativer KI, der Produktion von Unternehmensvideos sowie der Entwicklung von Adoptions- und Governance-Modellen.

Change Management in generativer KI

Wir liefern nicht nur Avatar-Videos, sondern stellen Ihnen ein komplettes Einführungspaket zur Verfügung: Exekutivhandbücher, praktische Labore und Governance-Richtlinien, die generative KI sicher, markenkonform und für jedes Team natürlich machen.

Vollständige Beherrschung von HeyGen

Avatar-Registrierung, mehrsprachige Lippensynchronisation, interaktive „Wähle-deinen-eigenen-Weg“-Videos und UGC-Stil Inhalte—wir nutzen das gesamte Spektrum der HeyGen-Tools, um jedes Briefing in wenigen Stunden in ein ausgefeiltes und markensicheres Asset zu verwandeln.

The Fool - Videobeispiele

video thumbnail
video thumbnail
logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo