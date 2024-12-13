Digitale Zwillinge: Dein KI-gesteuertes zweites Ich

Ein digitaler Zwilling oder Avatar ermöglicht es Ihnen, mühelos in mehreren Sprachen zu kommunizieren und spart wertvolle Zeit, die sonst in einem Filmstudio verbracht würde. Diese Technologie ermöglicht eine nahtlose, Echtzeit-Interaktion ohne physische Anwesenheit.

Stimmklonung: Die Kunst des menschlichen Klangs

Fameplay schätzt die Vielfalt der menschlichen Stimme – sowohl im Sprechen als auch im Gesang. In unseren Originalproduktionen erforschen wir das Klonen bestehender Stimmen und das Synthetisieren völlig neuer, wobei wir die Grenzen der Stimmtechnologie in Unterhaltung und Medien erweitern.