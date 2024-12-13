FAMEPLAY

Preisgekröntes Erzählen trifft auf KI-gestütztes Video

Fameplay verbindet sein international preisgekröntes Storytelling mit der Spitzentechnologie künstlicher Intelligenz von HeyGen, um audiovisuelle Inhalte zu revolutionieren. Aus unserem spezialisierten Studio in Prag, Tschechische Republik, erstellen und lokalisieren wir Inhalte in Dutzenden von Weltsprachen, um sie weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

Digitale Zwillinge: Dein KI-gesteuertes zweites Ich

Ein digitaler Zwilling oder Avatar ermöglicht es Ihnen, mühelos in mehreren Sprachen zu kommunizieren und spart wertvolle Zeit, die sonst in einem Filmstudio verbracht würde. Diese Technologie ermöglicht eine nahtlose, Echtzeit-Interaktion ohne physische Anwesenheit.

Stimmklonung: Die Kunst des menschlichen Klangs

Fameplay schätzt die Vielfalt der menschlichen Stimme – sowohl im Sprechen als auch im Gesang. In unseren Originalproduktionen erforschen wir das Klonen bestehender Stimmen und das Synthetisieren völlig neuer, wobei wir die Grenzen der Stimmtechnologie in Unterhaltung und Medien erweitern.

Nahtlose Lokalisierung & weltweite Reichweite

Wir sind der Überzeugung, dass audiovisuelle Inhalte keine Grenzen haben sollten. Durch zertifizierte Übersetzungen in Dutzenden von Sprachen stellen wir sicher, dass informative und bildende Inhalte ein weltweit diverses Publikum erreichen.

KI-gesteuerte Bild- & Videoerstellung

Wir entwerfen und testen Methoden, um hochwertige Videos zu produzieren, ohne jemals eine Kamera einzuschalten. Durch den Einsatz von KI erzeugen wir multimodale Ergebnisse aus Text, einschließlich Grafiken, Bildcollagen, vertikalen und horizontalen Videos, Hörbüchern, Podcasts und sogar Liedern.

Fameplay Video-Beispiele

