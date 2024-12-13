Digitale Zwillinge: Dein KI-gesteuertes zweites Ich
Ein digitaler Zwilling oder Avatar ermöglicht es Ihnen, mühelos in mehreren Sprachen zu kommunizieren und spart wertvolle Zeit, die sonst in einem Filmstudio verbracht würde. Diese Technologie ermöglicht eine nahtlose, Echtzeit-Interaktion ohne physische Anwesenheit.
Stimmklonung: Die Kunst des menschlichen Klangs
Fameplay schätzt die Vielfalt der menschlichen Stimme – sowohl im Sprechen als auch im Gesang. In unseren Originalproduktionen erforschen wir das Klonen bestehender Stimmen und das Synthetisieren völlig neuer, wobei wir die Grenzen der Stimmtechnologie in Unterhaltung und Medien erweitern.
Nahtlose Lokalisierung & weltweite Reichweite
Wir sind der Überzeugung, dass audiovisuelle Inhalte keine Grenzen haben sollten. Durch zertifizierte Übersetzungen in Dutzenden von Sprachen stellen wir sicher, dass informative und bildende Inhalte ein weltweit diverses Publikum erreichen.
KI-gesteuerte Bild- & Videoerstellung
Wir entwerfen und testen Methoden, um hochwertige Videos zu produzieren, ohne jemals eine Kamera einzuschalten. Durch den Einsatz von KI erzeugen wir multimodale Ergebnisse aus Text, einschließlich Grafiken, Bildcollagen, vertikalen und horizontalen Videos, Hörbüchern, Podcasts und sogar Liedern.
Fameplay Video-Beispiele