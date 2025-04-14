حوّل أي صفحة ويب إلى فيديو احترافي مع تعليق صوتي خلال دقائق باستخدام أداة تحويل الروابط إلى فيديو من HeyGen. الصق الرابط، واختر النمط البصري، واحصل على فيديو متكامل مع الترجمة النصية، والتعليق الصوتي، والرسوم المتحركة.
لماذا تختار العلامات التجارية أداة HeyGen لإنشاء فيديو دعوات الزفاف؟
تحويل النص إلى فيديو مخصص في أقل من دقيقة
تجاوز عملية الإنتاج بالكامل. الصق تفاصيل حفل زفافك في المحرر، واختر نمطاً بصرياً، وسيقوم المنصّة بإنشاء فيديو دعوة زفاف متكامل تلقائياً. كل تفصيل، من أسمائكما وتاريخ الحفل إلى موقعه وقواعد اللباس، يُدمج في نتيجة سينمائية عالية الجودة. لا تحتاج إلى خلفية في التصميم أو من نص إلى فيديو على الإطلاق. تنتقل من صفحة فارغة إلى فيديو جاهز للمشاركة في الوقت الذي يستغرقه كتابة رسالة.
استعرض أكثر من 1,000 قالب فيديو قابل للتخصيص
تصفّح مكتبة تضم أكثر من 1,000 قالب فيديو لدعوات الزفاف تغطي الأساليب الرومانسية والحديثة والريفية وحفلات الحدائق وحفلات الزفاف في الوجهات السياحية. كل قالب قابل للتعديل بالكامل: غيّر الألوان، حدّث الخطوط، عدّل الإيقاع، وطبّق صورك الخاصة أو لقطات موقع الحفل باستخدام ميزة تحويل الصورة إلى فيديو. اختر القالب الأنسب لثيمة زفافك وخصّصه ليعكس طابعك بالكامل. سواء كان يومك الكبير أمسية رسمية بربطة عنق سوداء أو حفل زفاف على الشاطئ، ستجد أسلوباً يطابق رؤيتك.
تحرير الفيديو بالسحب والإفلات، دون الحاجة إلى أي مهارات
أنشئ فيديو دعوة زفاف دون الحاجة إلى التعامل مع مخطط زمني أو تعلّم برامج معقّدة. يتيح لك محرر السحب والإفلات إعادة ترتيب المشاهد، ورفع الصور، واستبدال المقاطع الصوتية، وقص المقاطع، واقتصاص العناصر البصرية باستخدام أدوات بسيطة. يمكنك معاينة الفيديو في أي مرحلة وإجراء التعديلات فورًا دون إعادة تصيير المشروع بالكامل. محرر الفيديو يتولى الجوانب التقنية لتتمكن من التركيز على التصميم والرسالة.
تعليق صوتي طبيعي دون تسجيل أي شيء
أضف تعليقًا صوتيًا دافئًا بصوت بشري إلى فيديو دعوة زفافك دون الحاجة للوقوف أمام الميكروفون. اختر من مجموعة واسعة من الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي بمختلف اللهجات والنبرات، أو استنسخ صوتك الخاص من عينة قصيرة باستخدام استنساخ الصوت. يتزامن التعليق الصوتي بدقة مع النص والصور على الشاشة، ليمنح دعوتك إحساسًا شخصيًا وحميميًا لا يمكن للنص المكتوب وحده أن يقدمه.
دعوات متعددة اللغات لقوائم ضيوف عالمية
حفلات الزفاف في الوجهات الخارجية والعائلات متعددة الثقافات تحتاج غالبًا إلى دعوات بأكثر من لغة. ترجم فيديو دعوة زفافك إلى أكثر من 175 لغة، بما في ذلك الماراثية والهندية والإسبانية والعربية والفرنسية، مع الحفاظ على سرد طبيعي ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه طوال الفيديو، باستخدام أداة HeyGen video translator. أنشئ النسخة الإنجليزية أولًا، ثم أنشئ أي لغة أخرى خلال دقائق من دون إعادة بناء الفيديو من البداية.
حالات استخدام صانع فيديو دعوات الزفاف
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
كيفية إنشاء فيديو دعوة زفاف
أنشئ فيديو دعوة زفاف في أربع خطوات تأخذك من تفاصيل قائمة الضيوف إلى مقطع مصقول قابل للمشاركة وجاهز لكل القنوات.
اكتب أسماءكما، وتاريخ الزفاف، ومكان الحفل، وقواعد اللباس، وأي معلومات أخرى تريدان تضمينها. أضيفا رسالة شخصية قصيرة أو اتركا الأمر للتعليق الصوتي.
تصفّح مكتبة القوالب واختر الأسلوب البصري الذي يناسب حفل زفافك. عدّل الألوان والموسيقى والإيقاع والتخطيط ليتماشى مع ثيم الحفل.
اختر صوت الراوي، أضف صورك الخاصة، واضبط التوقيت بدقة. يمكنك تعديل كل عنصر مباشرة داخل المحرر دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.
حمّل فيديو دعوة زفافك النهائي بصيغة MP4 أو كمقطع عمودي، وشاركه عبر WhatsApp أو Instagram أو البريد الإلكتروني أو موقع حفل زفافك.
فيديو دعوة الزفاف هو مقطع قصير مُنتج يقدّم تفاصيل حفل زفافك مثل التاريخ والمكان وطبيعة الحفل من خلال الصور، والتعليق الصوتي، والموسيقى بدلًا من النصوص الثابتة. أنت تكتب معلومات حفل الزفاف، وتختار أسلوب العرض البصري، ثم يقوم النظام بإنشاء فيديو جاهز تلقائيًا. لا تحتاج إلى تصوير، أو برامج مونتاج، أو خبرة في التصميم. النتيجة هي فيديو متقن وسهل المشاركة يعكس أجواء مناسبتك بطريقة لا تستطيع بطاقة ورقية تقديمها.
نعم. مستوى التخصيص المتاح يتجاوز ما تقدمه معظم الدعوات المطبوعة. يمكنك إضافة صورك الخاصة، وإدراج صوت يبدو وكأنه صوتك باستخدام تقنية AI voice generator، وتحميل لقطات من جلسة تصوير الخطوبة، وكتابة الرسالة الدقيقة التي تريد إيصالها. يعكس الفيديو النهائي أسماءكما، وقصتكما، وذوقكما الجمالي.
تتراوح مدة معظم مقاطع فيديو دعوات الزفاف بين 30 و90 ثانية. هذه المدة كافية لعرض جميع التفاصيل الأساسية، وتحديد الأجواء، وترك انطباع حماسي لدى الضيوف دون إطالة. الإصدارات القصيرة (من 15 إلى 30 ثانية) مناسبة لـ Instagram Stories وWhatsApp، بينما تناسب الإصدارات الأطول قليلًا مواقع حفلات الزفاف والبريد الإلكتروني.
نعم. يمكنك رفع صور الخطوبة أو أي صور شخصية مباشرة إلى المحرر، وسيقوم النظام بدمجها في الفيديو إلى جانب الرسوم المتحركة، والعناصر التراكبية، والموسيقى. استخدم ميزة image to video لتحويل الصور الثابتة إلى مشاهد متحركة بانتقالات سلسة.
يتم إنشاء فيديو دعوة زفاف باللغة الماراثية باتباع سير العمل نفسه كما في أي لغة أخرى. اكتب النص أو تفاصيل حفل الزفاف باللغة الإنجليزية، وأنشئ الفيديو، ثم استخدم مترجم الفيديو لإنتاج نسخة ماراثية بسرد طبيعي مع الحفاظ على مزامنة الشفاه. يمكنك أيضًا كتابة النص أو لصقه مباشرةً باللغة الماراثية، وسيقوم النظام بإنشاء الفيديو خلال دقائق. ينطبق هذا على جميع اللغات الهندية الإقليمية بما في ذلك الهندية، التاميلية، التيلجو، والغوجاراتية، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للعائلات التي تحتفل عبر مجتمعات لغوية متعددة.
نعم. بمجرد الانتهاء من فيديو الدعوة الرئيسي لحفل الزفاف، يمكنك إنشاء نسخ مترجمة منه بأكثر من 175 لغة باستخدام أداة ترجمة الفيديو. تتم إعادة دبلجة التعليق الصوتي باللغة المستهدفة بصوت طبيعي مع الحفاظ على التوقيت. لا تحتاج إلى إعادة بناء الفيديو أو كتابة نص جديد. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للعائلات متعددة الثقافات، وحفلات الزفاف في وجهات خارجية، وقوائم الضيوف التي تمتد عبر عدة دول.
يمكنك إنشاء فيديو دعوة زفاف مجاناً دون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج. افتح أداة إنشاء فيديو دعوة الزفاف عبر الإنترنت في متصفحك، واختر من بين مجموعة القوالب المجانية، وأضف تفاصيل حفل زفافك، ثم انقر لإنشاء الفيديو. لا يتطلب الاشتراك المجاني بطاقة ائتمان، ويسمح لك بتصدير الدعوة النهائية ومشاركتها. أما الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً فتوفر لك قوالب إضافية لفيديو دعوة الزفاف، وأطوال فيديو أطول، واستنساخ الصوت.
عادةً ما يحتاج مصوّر الفيديو الذي ينشئ فيديوهات الدعوات إلى يوم تصوير، ووقت للمونتاج، وميزانية تتراوح من بضع مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، مع مدة إنجاز تمتد لأيام أو أسابيع. يقدّم هذا المنصّة نتيجة مماثلة اعتمادًا على النصوص والصور فقط في أقل من ساعة. تحتفظ بسيطرة كاملة على كل عنصر، ويمكنك إجراء عدد غير محدود من التعديلات، وإنشاء عدة نسخ لقنوات مختلفة دون أي تكلفة إضافية.سير عمل الفيديو بدون ظهور الوجهيعني عدم الحاجة إلى كاميرا، ولا جدولة مواعيد، ولا انتظار.
نعم. بمجرد تصدير فيديو دعوة الزفاف، يمكنك تنزيله بصيغة MP4 وبنسبة العرض إلى الارتفاع التي تناسب منصتك، بما في ذلك التنسيقات العمودية المحسّنة لقصص Instagram وReels وحالة WhatsApp. استخدم إعدادات مولّد الريلز لمخرجات الفيديو القصيرة العمودية، وخيار التصدير القياسي 16:9 لمواقع دعوات الزفاف وتضمين الفيديو في رسائل البريد الإلكتروني.
نعم. عُد إلى المحرر، وحدّث التفاصيل ذات الصلة في النص أو العناصر البصرية، ثم أعد التصيير. سيكون الفيديو المحدَّث جاهزًا خلال دقائق. هذه من أكثر المزايا العملية مقارنة بالدعوات المطبوعة: إذا تغيّر موقع الفعالية، أو تبدّل وقت البداية، أو رغبت في إضافة تفصيل جديد، يمكنك إنشاء نسخة جديدة دون إعادة الطباعة أو إعادة التصميم لأي شيء.
