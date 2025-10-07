مولّد فيديوهات عرض المنتج لعروض فورية عبر الإنترنت

أنشئ عرضاً احترافياً للمنتج مباشرة من النص باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النصوص إلى عروض توضيحية واضحة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، مع الصوت، والعناصر المرئية، والترجمة، والعناوين النصية، وكل ذلك من دون كاميرات أو إعادة تصوير أو تحرير يدوي.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تطبيق مزامنة الشفاه بعد عملية الإنشاء
اكتب النص الذي تريد قوله
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
عروض توضيحية لمنتجات المبيعات

عروض توضيحية لمنتجات المبيعات

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

إطلاقات تسويق المنتجات

إطلاقات تسويق المنتجات

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

إعداد العملاء الجدد

إعداد العملاء الجدد

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

دعم العملاء ومحتوى المساعدة

دعم العملاء ومحتوى المساعدة

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

التمكين الداخلي

التمكين الداخلي

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

تثقيف عالمي حول المنتج

تثقيف عالمي حول المنتج

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات عرض المنتج

تساعد HeyGen الفرق على إنشاء محتوى فيديو تجريبي للمنتجات بجودة عالية وبشكل أسرع من خلال أتمتة عملية إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية. بدءًا من النصوص وصولًا إلى العناصر البصرية والصوت والتعريب، يتم إنشاء كل شيء بدقة وجاهزية للتوسّع عبر الفرق والأسواق.

ابدأ مجاناً
إنتاج عروض توضيحية سريع

أنشئ فيديو عرض توضيحي كامل للمنتج في دقائق بدلًا من أيام. يتولى الذكاء الاصطناعي السرد، والمرئيات، والترجمة النصية، والتوقيت، بحيث تنتقل الفرق من الفكرة إلى العرض التوضيحي الجاهز دون تأخيرات في الإنتاج، مما يوفّر أفضل تجربة لعرض المنتج.

سرد قصصي واضح وموجّه

حوّل مسارات المنتجات المكتوبة إلى مقاطع فيديو تجريبية منظّمة تشرح المزايا خطوة بخطوة. تتحول النصوص إلى سرد بصري يبرز القيمة بوضوح من دون تسجيل مباشر أو شروحات معقدة.

عروض توضيحية جاهزة للاستخدام عالميًا

أنشئ مقاطع فيديو تجريبية بعدة لغات بصوت طبيعي ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه. قم بمواءمة عروض المنتجات فوراً مع الحفاظ على العناصر البصرية والإيقاع واتساق الهوية العلامية.

إنشاء عرض توضيحي من النص إلى الفيديو

اكتب أو الصق نص منتجك، وستتولى HeyGen إنشاء فيديو عرض منتج متكامل تلقائياً. مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعيينشئ المشاهد، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والترجمة، والانتقالات بحيث يمكنك شرح المزايا بوضوح من دون تسجيل الشاشة أو تعديل الجداول الزمنية.

ابدأ مجاناً →
A content creation app showing a Q3 results text, a summary pop-up, and a presentation slide with a man and "Q3 Result Overview."

صوت احترافي بالذكاء الاصطناعي ومزامنة شفاه متقدّمة

اختر أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية أو استخدم استنساخ الصوت ليتوافق مع هوية علامتك التجارية. يتضمن كل فيديو عرض توضيحي للمنتج إلقاءً واقعيًا ومزامنة دقيقة للشفاه، مما يقدّم نتيجة مصقولة تبدو احترافية في مختلف سيناريوهات المبيعات والإعداد للانضمام والتسويق.

ابدأ مجاناً →
Three diverse people in overlapping video call screens: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

تخصيص بصري وتحكم في الهوية التجارية

طبّق ألوان العلامة التجارية والشعارات والتخطيطات والأنماط على كل فيديو عرض توضيحي للمنتج. عدّل الخلفيات والإيقاع والترجمات وبنية المشاهد لتناسب قصة منتجك مع الحفاظ على اتساق العروض التوضيحية عبر الفرق والمناطق.

ابدأ مجاناً →
Voice cloning

توطين عروض الفيديو التجريبية متعددة اللغات

ترجم مقاطع الفيديو التعريفية بالمنتج إلى أكثر من 175 لغة باستخدام ترجمة الصوت والفيديو بالذكاء الاصطناعي. تحافظ HeyGen على النبرة والتوقيت بحيث يحصل الجمهور العالمي على تجربة المنتج الواضحة نفسها دون الحاجة إلى إعادة إنشاء المحتوى.

ابدأ مجاناً →
motion graphics photos to video

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد فيديو عرض المنتج بالذكاء الاصطناعي

أنشئ أفضل محتوى لفيديو عرض المنتج من خلال سير عمل بسيط من أربع خطوات يحوّل النص إلى فيديو جاهز للمشاركة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

اختر تنسيق العرض التوضيحي

اختر تنسيق العرض والأسلوب ونسبة العرض إلى الارتفاع لفيديو عرض المنتج. اضبط العناصر البصرية والعلامة التجارية وتفضيلات اللغة بما يتوافق مع جمهورك وحالة الاستخدام.

الخطوة 2

أضف النص الخاص بك

الصق نص شرح منتجك أو دليل الاستخدام. تقوم HeyGen بتحليل البنية والإيقاع ونقاط التركيز لإعداد مشاهد تشرح الميزات وسير العمل بوضوح.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والصوت

عدّل الخلفيات والتسميات التوضيحية وأسلوب الصوت والعلامة التجارية. أضف عناصر صورة إلى الفيديو، أو الترجمات النصية، أو الترجمات اللغوية لضمان الوضوح وسهولة الوصول في مختلف المناطق.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

HeyGen تنشئ فيديو عرض توضيحي كامل للمنتج مع مزامنة العناصر البصرية والتعليق الصوتي. يمكنك تنزيل الفيديو أو تضمينه أو توزيعه عبر قنوات المبيعات والتسويق والدعم.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد فيديو عرض المنتج؟

مولّد فيديوهات عرض المنتج يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات عرض مكتملة. يقوم تلقائياً بإنشاء العناصر البصرية، والصوت، والترجمة النصية، وتوقيت العرض، مما يلغي الحاجة إلى تسجيل الشاشة مباشرة، أو التصوير، أو تحرير الفيديو يدوياً.

ما مدى واقعية مقاطع عرض المنتجات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي؟

HeyGen تنتج مقاطع فيديو احترافية بجودة عالية، مع إلقاء صوت طبيعي، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، وإيقاع سلس. تبدو النتيجة مصقولة ومتسقة، مما يجعلها مناسبة للعروض التوضيحية الموجّهة للعملاء، وعمليات الإعداد والتعريف، وتمكين الفرق الداخلية.

هل يمكنني إنشاء عروض توضيحية بعدة لغات؟

نعم. HeyGen يدعم إنشاء الفيديوهات متعددة اللغات وإمكانات مترجم الفيديو بأكثر من 175 لغة باستخدام video translator. يمكنك تكييف فيديو منتج واحد لمختلف اللغات مع الحفاظ على نفس العناصر البصرية والبنية وطريقة عرض العلامة التجارية.

هل أحتاج إلى خبرة في تحرير الفيديو؟

لا. المنصة مصممة لغير المحترفين في المونتاج. ستعمل في واجهة تعتمد على النصوص، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً تركيب المشاهد، والانتقالات، والعناوين، ومزامنة الصوت.

هل يمكنني التحكّم بالهوية البصرية في مقاطع العرض التوضيحية الخاصة بي؟

نعم. يمكنك تطبيق الشعارات والألوان والخطوط والتخطيطات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام للحفاظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية في كل فيديو عرض منتج يتم إنشاؤه بواسطة فريقك.

ما هي الصيغ التي يمكنني التصدير إليها؟

يمكن تصدير مقاطع الفيديو التعريفية بالمنتج كملفات MP4 قياسية مناسبة للمواقع الإلكترونية، والتواصل البيعي، ومنصات التعلم، وقنوات التواصل الاجتماعي. تكون المقاطع جاهزة للمشاركة دون الحاجة إلى أي معالجة إضافية.

ما مدى سهولة تحديث فيديو العرض التوضيحي؟

تحديث الفيديو أمر بسيط. عدّل النص أو العناصر البصرية أو الصوت، ثم أعد إنشاء الفيديو. لا حاجة لإعادة التسجيل أو إعادة بناء المشاهد، مما يساعد على إبقاء العروض التوضيحية مواكبة مع تغيّر المنتجات.

هل محتواي آمن؟

تم تطوير HeyGen وفقًا لممارسات أمان بمستوى المؤسسات لحماية محتوى فيديو منتجك. تظل النصوص والوسائط ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها خاصة وتحت سيطرتك، مع حقوق استخدام واضحة لمحتوى الأعمال، بما في ذلك عروض الفيديو التوضيحية.

ما هي أفضل الممارسات لفيديوهات عرض المنتج؟

احرص على أن تركز النصوص على القيمة المقدَّمة للمستخدم، وأن تبرز أهم مسارات سير العمل، وأن تعتمد بنية واضحة. العروض التوضيحية القصيرة ذات الإيقاع الجيد تحقق أفضل أداء. يسهّل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي اختبار العروض التوضيحية وتحديثها وتحسينها بمرور الوقت.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background