أنشئ عرضاً احترافياً للمنتج مباشرة من النص باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النصوص إلى عروض توضيحية واضحة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية، مع الصوت، والعناصر المرئية، والترجمة، والعناوين النصية، وكل ذلك من دون كاميرات أو إعادة تصوير أو تحرير يدوي.
Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.
Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.
New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.
Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.
Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.
Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات عرض المنتج
تساعد HeyGen الفرق على إنشاء محتوى فيديو تجريبي للمنتجات بجودة عالية وبشكل أسرع من خلال أتمتة عملية إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية. بدءًا من النصوص وصولًا إلى العناصر البصرية والصوت والتعريب، يتم إنشاء كل شيء بدقة وجاهزية للتوسّع عبر الفرق والأسواق.
أنشئ فيديو عرض توضيحي كامل للمنتج في دقائق بدلًا من أيام. يتولى الذكاء الاصطناعي السرد، والمرئيات، والترجمة النصية، والتوقيت، بحيث تنتقل الفرق من الفكرة إلى العرض التوضيحي الجاهز دون تأخيرات في الإنتاج، مما يوفّر أفضل تجربة لعرض المنتج.
حوّل مسارات المنتجات المكتوبة إلى مقاطع فيديو تجريبية منظّمة تشرح المزايا خطوة بخطوة. تتحول النصوص إلى سرد بصري يبرز القيمة بوضوح من دون تسجيل مباشر أو شروحات معقدة.
أنشئ مقاطع فيديو تجريبية بعدة لغات بصوت طبيعي ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه. قم بمواءمة عروض المنتجات فوراً مع الحفاظ على العناصر البصرية والإيقاع واتساق الهوية العلامية.
إنشاء عرض توضيحي من النص إلى الفيديو
اكتب أو الصق نص منتجك، وستتولى HeyGen إنشاء فيديو عرض منتج متكامل تلقائياً. مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعيينشئ المشاهد، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والترجمة، والانتقالات بحيث يمكنك شرح المزايا بوضوح من دون تسجيل الشاشة أو تعديل الجداول الزمنية.
صوت احترافي بالذكاء الاصطناعي ومزامنة شفاه متقدّمة
اختر أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية أو استخدم استنساخ الصوت ليتوافق مع هوية علامتك التجارية. يتضمن كل فيديو عرض توضيحي للمنتج إلقاءً واقعيًا ومزامنة دقيقة للشفاه، مما يقدّم نتيجة مصقولة تبدو احترافية في مختلف سيناريوهات المبيعات والإعداد للانضمام والتسويق.
تخصيص بصري وتحكم في الهوية التجارية
طبّق ألوان العلامة التجارية والشعارات والتخطيطات والأنماط على كل فيديو عرض توضيحي للمنتج. عدّل الخلفيات والإيقاع والترجمات وبنية المشاهد لتناسب قصة منتجك مع الحفاظ على اتساق العروض التوضيحية عبر الفرق والمناطق.
توطين عروض الفيديو التجريبية متعددة اللغات
ترجم مقاطع الفيديو التعريفية بالمنتج إلى أكثر من 175 لغة باستخدام ترجمة الصوت والفيديو بالذكاء الاصطناعي. تحافظ HeyGen على النبرة والتوقيت بحيث يحصل الجمهور العالمي على تجربة المنتج الواضحة نفسها دون الحاجة إلى إعادة إنشاء المحتوى.
كيفية استخدام مولّد فيديو عرض المنتج بالذكاء الاصطناعي
أنشئ أفضل محتوى لفيديو عرض المنتج من خلال سير عمل بسيط من أربع خطوات يحوّل النص إلى فيديو جاهز للمشاركة.
اختر تنسيق العرض والأسلوب ونسبة العرض إلى الارتفاع لفيديو عرض المنتج. اضبط العناصر البصرية والعلامة التجارية وتفضيلات اللغة بما يتوافق مع جمهورك وحالة الاستخدام.
الصق نص شرح منتجك أو دليل الاستخدام. تقوم HeyGen بتحليل البنية والإيقاع ونقاط التركيز لإعداد مشاهد تشرح الميزات وسير العمل بوضوح.
عدّل الخلفيات والتسميات التوضيحية وأسلوب الصوت والعلامة التجارية. أضف عناصر صورة إلى الفيديو، أو الترجمات النصية، أو الترجمات اللغوية لضمان الوضوح وسهولة الوصول في مختلف المناطق.
HeyGen تنشئ فيديو عرض توضيحي كامل للمنتج مع مزامنة العناصر البصرية والتعليق الصوتي. يمكنك تنزيل الفيديو أو تضمينه أو توزيعه عبر قنوات المبيعات والتسويق والدعم.
مولّد فيديوهات عرض المنتج يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات عرض مكتملة. يقوم تلقائياً بإنشاء العناصر البصرية، والصوت، والترجمة النصية، وتوقيت العرض، مما يلغي الحاجة إلى تسجيل الشاشة مباشرة، أو التصوير، أو تحرير الفيديو يدوياً.
HeyGen تنتج مقاطع فيديو احترافية بجودة عالية، مع إلقاء صوت طبيعي، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، وإيقاع سلس. تبدو النتيجة مصقولة ومتسقة، مما يجعلها مناسبة للعروض التوضيحية الموجّهة للعملاء، وعمليات الإعداد والتعريف، وتمكين الفرق الداخلية.
نعم. HeyGen يدعم إنشاء الفيديوهات متعددة اللغات وإمكانات مترجم الفيديو بأكثر من 175 لغة باستخدام video translator. يمكنك تكييف فيديو منتج واحد لمختلف اللغات مع الحفاظ على نفس العناصر البصرية والبنية وطريقة عرض العلامة التجارية.
لا. المنصة مصممة لغير المحترفين في المونتاج. ستعمل في واجهة تعتمد على النصوص، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً تركيب المشاهد، والانتقالات، والعناوين، ومزامنة الصوت.
نعم. يمكنك تطبيق الشعارات والألوان والخطوط والتخطيطات والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام للحفاظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية في كل فيديو عرض منتج يتم إنشاؤه بواسطة فريقك.
يمكن تصدير مقاطع الفيديو التعريفية بالمنتج كملفات MP4 قياسية مناسبة للمواقع الإلكترونية، والتواصل البيعي، ومنصات التعلم، وقنوات التواصل الاجتماعي. تكون المقاطع جاهزة للمشاركة دون الحاجة إلى أي معالجة إضافية.
تحديث الفيديو أمر بسيط. عدّل النص أو العناصر البصرية أو الصوت، ثم أعد إنشاء الفيديو. لا حاجة لإعادة التسجيل أو إعادة بناء المشاهد، مما يساعد على إبقاء العروض التوضيحية مواكبة مع تغيّر المنتجات.
تم تطوير HeyGen وفقًا لممارسات أمان بمستوى المؤسسات لحماية محتوى فيديو منتجك. تظل النصوص والوسائط ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها خاصة وتحت سيطرتك، مع حقوق استخدام واضحة لمحتوى الأعمال، بما في ذلك عروض الفيديو التوضيحية.
احرص على أن تركز النصوص على القيمة المقدَّمة للمستخدم، وأن تبرز أهم مسارات سير العمل، وأن تعتمد بنية واضحة. العروض التوضيحية القصيرة ذات الإيقاع الجيد تحقق أفضل أداء. يسهّل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي اختبار العروض التوضيحية وتحديثها وتحسينها بمرور الوقت.
