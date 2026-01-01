نعم. لا تكتفِ بإنشاء فيديو تجريبي رئيسي واحد، بل أنشئ أصولاً قيّمة لكل صفحة على موقعك، وانشر محتواك، وضمّن عرضاً تفاعلياً للمنتج أو رابط فيديو في أي صفحة. راقب التحليلات لمعرفة ما الذي يحقق التحويل، ووصل أداة إدارة علاقات العملاء لديك، وتأكد من أن فيديوهات العرض التعريفي تساعد منتجك على الوصول إلى العملاء بالشكل الصحيح. ابدأ بتجربة مجانية.