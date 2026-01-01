AI Software Demo Video Maker for Stunning Product Demos

حوّل نصاً مكتوباً أو تسجيل شاشة إلى فيديو عرض توضيحي احترافي للبرمجيات في دقائق. بدون كاميرات، بدون برامج مونتاج، وبدون إعادة تسجيل. أضف تعليقاً صوتياً، وترجمات نصية، وأكثر من 175 لغة، ثم شاركه في أي مكان.

AI software demo video maker creating a polished product demo.
١٤١٬٩٩٩٬٥٦١Videos generated
١١٦٬٧٥٦٬٦٠٠Avatars generated
١٩٬٥٨٤٬٥٢٤Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Key Features

مزايا صانع فيديو عرض البرنامج

Speech Cleanup for a professional demo

Record your demo once. Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes automatically, while the AI bridges visual gaps with invisible transitions. Your professional demo looks perfect, so you save time in the AI video editor with no editing skills required.

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Speech Cleanup editing a software demo recording for a professional result.

Record your screen, fast and easy

Capture your product in action with synced screen, webcam, and microphone. The platform makes it easy to record real workflows that showcase your product and show how it works, then drop the clip into your product demo video scene in minutes.

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Screen recording interface capturing a product workflow for a demo.

تعليق صوتي وأفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الصق النص الذي تريده واحصل على تعليق صوتي طبيعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. اختر من بين مئات الأصوات أو استنسخ صوتك الخاص، أو أضف أفاتاراً واقعياً ليتولى العرض. سير عمل تحويل النص إلى فيديو يحافظ على كل مشهد وعلى وضوح الدعوة إلى الإجراء في رسالتك.

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AI-powered voiceovers and avatars presenting a product demo script.

Auto captions and video templates

Add engaging visuals, stock media, and captions that generate automatically as your video renders. Start from demo video templates, then export polished video content built for social media platforms. The subtitle generator makes features and benefits easy to follow.

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Auto captions and demo video templates applied to product content.

قدّم عروضاً توضيحية محلية بأكثر من 175 لغة

وسّع نطاق منتجك عالميًا عبر ترجمة أي عرض توضيحي للبرمجيات إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة شفاه دقيقة والحفاظ على صوتك الأصلي. أطلق عرضًا واحدًا، ثم محلّي فيديوهات منتجك لكل سوق تستهدفه. الدبلجة المدمجة بالذكاء الاصطناعي تستبدل إنتاج الفيديو التقليدي والبطيء بعدد قليل من ساعات العمل في نفس اليوم.

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Localizing a software demo into 175+ languages for global users.

أفكار واستخدامات لفيديوهات عرض البرامج

فيديوهات عرض إطلاق مزايا SaaS

Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.

مقاطع فيديو تجريبية للمنتجات مخصّصة لكل عميل

Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.

الإعداد الأولي ودروس الفيديو التعليمية

Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.

فيديوهات إرشادية لتحقيق أفضل توافق مع المنتج

Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.

التدريب والجولات التعريفية على المنتج

Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.

فيديوهات ترويجية للتسويق والمبيعات

Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.

كيف يعمل

كيف يعمل صانع فيديو عرض توضيحي للبرمجيات

أنشئ فيديو عرض توضيحي للبرمجيات في أربع خطوات تنقلك من فكرة أولية أو تسجيل خام إلى شرح متكامل جاهز للمشاركة.

الخطوة 1

ابدأ العرض التوضيحي الخاص بك

اختر قالباً أو الصق نصاً، أو اعرض منتجك مباشرة باستخدام أداة تسجيل الشاشة المدمجة.

الخطوة 2

أضف النص الخاص بك

اكتب أو الصق نص الشرح الخاص بك. يقوم النظام بتنظيم المشاهد والإيقاع ومواضع التركيز.

الخطوة 3

صقل الهوية البصرية للعلامة التجارية

أضف التعليق الصوتي، والترجمة النصية، والعلامة التجارية. تعمل ميزة «تنقية الكلام» على إزالة كلمات الحشو والتوقفات المربكة.

الخطوة 4

تصدير ومشاركة

قدّم الفيديو بجودة HD أو 4K، وغيّر أبعاده لأي منصة، ثم حمّل عرضك التوضيحي النهائي أو شاركه في أي مكان.

Starting a software demo from a template, script, or screen recording.
Adding a walkthrough script to a software demo video.
Polishing and branding a software demo video with narration and captions.
Exporting and sharing a finished software demo video across platforms.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديو عرض توضيحي للبرمجيات وكيف تتم عملية إنشاء العرض التوضيحي؟

أداة إنشاء فيديوهات عرض البرامج أو عرض المنتجات تحوّل النص أو التسجيل إلى فيديو عرض جاهز مع تعليق صوتي وترجمة نصية. يستخدم هذا المُنشئ المعتمد على الذكاء الاصطناعي محرّك تحويل النص إلى فيديو في المنصّة للتحكم في الصوت والتوقيت والتحرير، بحيث يستغرق إنشاء فيديو العرض بضع دقائق فقط.

هل يمكنني عرض كيفية عمل منتجي، وليس مجرد مقدّم يتحدث فقط؟

نعم. سجّل شاشتك لالتقاط الواجهة الفعلية، ثم أضف تعليقًا صوتيًا وعملية تكبير لتوضيح كيفية عمل منتجك. استخدم مقدّمًا على خلفية خضراء أو فيديو بدون وجه، حتى يرى المشاهدون المنتج والدليل في الوقت نفسه.

How does Speech Cleanup help make your demo videos look stunning?

After you record, HeyGen's Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes automatically. Instead of jump cuts, the AI stitches your best clips with invisible transitions, so you make your demo videos a stunning demo that looks recorded perfectly every time.

ما الفرق بين هذا وبين Clipchamp في إنشاء فيديو عرض توضيحي؟

تطبيقات تحرير الفيديو الزمنية مثل Clipchamp تعتمد على مسارات السحب والإفلات والقص اليدوي. هذا الحل بالذكاء الاصطناعي مناسب لإنشاء فيديوهات عرض توضيحي للمنتج؛ فباستخدام مولّد نصوص للفيديو يمكنك إنشاء فيديو ديمو وجعل عرض المنتج جاهزاً بسرعة، ثم إضافة هوية علامتك التجارية بضغطة واحدة فقط.

What makes a great product demo video that drives conversion?

فيديوهات العرض التوضيحي أداة فعّالة للمبيعات. فيديو العرض التوضيحي الجيد للمنتج يبرز المزايا الأساسية، ويحافظ على دعوة واضحة لاتخاذ إجراء، ويساعد على زيادة التحويل. محرّك مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي يحافظ على مظهر مقدّم العرض بشكل طبيعي.

هل يمكنني نشر عروض توضيحية على نطاق واسع، وهل توجد تجربة مجانية؟

نعم. لا تكتفِ بإنشاء فيديو تجريبي رئيسي واحد، بل أنشئ أصولاً قيّمة لكل صفحة على موقعك، وانشر محتواك، وضمّن عرضاً تفاعلياً للمنتج أو رابط فيديو في أي صفحة. راقب التحليلات لمعرفة ما الذي يحقق التحويل، ووصل أداة إدارة علاقات العملاء لديك، وتأكد من أن فيديوهات العرض التعريفي تساعد منتجك على الوصول إلى العملاء بالشكل الصحيح. ابدأ بتجربة مجانية.

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حوّل عروض منتجك التوضيحية إلى فيديوهات ديمو احترافية بالذكاء الاصطناعي.

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