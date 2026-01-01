سجّل عرضك ودَع Speech Cleanup يزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادة اللقطات. بدلاً من القصّات المفاجئة، يقوم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي بدمج أفضل لحظاتك في لقطة واحدة سلسة تعزّز أسلوب إلقائك، بحيث تنشئ كل عرض بسهولة من دون إعادة التسجيل.