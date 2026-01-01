مولّد عرض المبيعات يحوّل أي نص إلى فيديو عرض مبيعات احترافي في دقائق. بدون كاميرا، بدون مونتاج. اكتب عرضك، اختر المقدّم، وأرسل فيديو جاهزًا لأي عميل محتمل.
مزايا مُنشئ عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي
منشئ عروض مبيعات بالذكاء الاصطناعي
ابدأ من مُدخل بسيط ودَع أداة الذكاء الاصطناعي تنشئ عرض مبيعات في ثوانٍ. حدّد منتجك والجمهور المستهدف، وسيقوم محرّك تحويل النص إلى فيديو بكتابة رسالة واضحة وجذّابة يمكنك تحسينها إلى فيديو جاهز خلال دقائق.
قدّم مقاطع فيديو مبيعات فعّالة ومؤثرة
سجّل عرضك ودَع Speech Cleanup يزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادة اللقطات. بدلاً من القصّات المفاجئة، يقوم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي بدمج أفضل لحظاتك في لقطة واحدة سلسة تعزّز أسلوب إلقائك، بحيث تنشئ كل عرض بسهولة من دون إعادة التسجيل.
خصّص كل عرض مبيعات على نطاق واسع
أرسل لكل عميل محتمل فيديو مخصص له بدلاً من رسالة عامة واحدة. مع استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي يمكنك إنشاء عروض مبيعات مخصّصة لشرائح عملاء مختلفة انطلاقاً من نص واحد، بحيث تتوسع جهود التخصيص وتبقى عروض المبيعات ملائمة لكل مشترٍ على حدة.
قوالب العلامة التجارية لفرق المبيعات
زوّد فريق المبيعات لديك بمكتبة من القوالب المتوافقة مع هوية علامتك التجارية ومقدّمين واقعيين، بدون الحاجة إلى كاميرا. اختر متحدّثاً بالذكاء الاصطناعي، ووافق بين صوته وألوانه وبين هوية علامتك التجارية، وامنح كل عرض مبيعات نفس الأسلوب بحيث يقدّم المسوّقون وممثلو المبيعات مظهراً احترافياً ومتسقاً عبر جميع نقاط تواصل العملاء.
عروض تقديمية متعددة اللغات تلامس اهتمامات جمهورك
أبرم الصفقات في أي سوق من خلال إرسال عروضك بلغة المشتري. يحوّل مترجم الفيديو فيديو مبيعات واحدًا إلى أكثر من 175 لغة بصوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة، بحيث يصل رسالتك إلى نقاط الألم المحلية وتتمكّن من توسيع جهود المبيعات دون إعادة التسجيل.
أفكار واستخدامات لمقاطع فيديو عروض المبيعات
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
كيف يعمل مُنشئ عروض المبيعات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديو عرض مبيعات ناجحًا في أربع خطوات بسيطة، من أول فكرة حتى عرض مصقول جاهز للإرسال.
حدّد منتجك، وجمهورك، والرسالة التي تريد إيصالها. يستخدم المولّد هذه التفاصيل لصياغة عرضك التقديمي.
احصل على نص مبيعات مكتوب بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ، ثم عدّل الصياغة والنبرة لتناسب هوية علامتك التجارية.
اختر أفاتار المقدم وصوتاً طبيعياً لتقديم عرضك أمام الكاميرا، بدون أي تصوير فعلي.
أضف شعارك وألوان علامتك التجارية، ثم صدّر فيديو عرض ترويجي احترافي لمشاركته مع أي عميل محتمل خلال دقائق.
An AI sales pitch generator is an AI tool that turns a script or idea into a finished video pitch. Write your message, use AI to draft and refine it, pick a presenter, and the text to video workflow from HeyGen exports a polished video in minutes.
Start from one script and let our AI swap names, offers, and customer data to generate custom pitches for hundreds of buyers. Build your own presenter with AI clone, and full customization tunes each video to a buyer's preference.
نعم. يعتمد المولّد على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل النص وبناء عرض ترويجي قائم على البيانات تتحكّم فيه بالكامل. قلّل المصطلحات المعقّدة، وحسّن سهولة القراءة، وزامن الإلقاء مع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي، وأجرِ أي تعديلات قبل التصدير.
التصوير يعني مواعيد تصوير، معدات، إعادة لقطات، ومونتاج. مع HeyGen تكتب نص العرض، وتحصل على عرض مبيعات مصقول خلال دقائق، وتُنشئ فيديو بدون إظهار الوجه وبدون كاميرا. أرسل رسائل مبيعات مختلفة لكل قائمة، ودَع الفرق تستخدمه لتعزيز المبيعات بسرعة.
يُنجز الذكاء الاصطناعي الجزء الأصعب حتى تتمكّن من إعداد عروض مبيعات مقنعة بشكل أسرع. ابدأ من قالب قابل للتخصيص، وعدّل الصياغة بما يناسب جمهورك، وسيقدّم لك مُنشئ نصوص الفيديو مسودة جاهزة للتصوير خلال دقائق.
نعم. يمكنك إنشاء عروض فيديو دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، ثم الترقية عندما تكون مستعداً. تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 29$ شهرياً، وتمنحك استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وفيديوهات أطول، وخيارات للتحكم في الهوية البصرية للعلامة التجارية، والوصول الكامل إلى مكتبة المقدّمين والقوالب.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل عروض المبيعات إلى فيديو مخصص يساعدك على إتمام الصفقات، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.