أداة إنشاء فيديوهات إنستجرام للريلز والقصص

أنشئ فيديوهات إنستجرام لافتة للنظر تبدو احترافية لكن لا تستغرق سوى دقائق في التنفيذ. مع أداة إنشاء فيديوهات إنستجرام من HeyGen، تحصل على قوالب جاهزة للموبايل، ومزامنة مع الموسيقى، وترجمة نصية، وتصدير مُحسَّن للمنصّة حتى يحقق محتواك على إنستجرام أداءً قويًا عبر Reels وStories والخلاصات. ابدأ من مقاطع فيديو أو صور أو نص، وانشر بسرعة باستخدام أدوات تحرير الفيديو.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

ريلز ومقاطع قصيرة رائجة

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

ترويج المنتجات وإطلاقها

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

قصص وتسلسلات الإعلانات

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

شروحات تعليمية ومقاطع توضيحية قصيرة

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

مقاطع من وراء الكواليس ومقاطع من يوميات الحياة

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

ريلّات عرض المبدعين وأبرز أعمال البورتفوليو

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

لماذا HeyGen هو أفضل أداة لإنشاء فيديوهات إنستجرام

HeyGen تزيل التعقيدات من إنتاج الفيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعي حتى تتمكّن من النشر بشكل أكثر تكرارًا والبقاء مواكبًا للاتجاهات. اختر قالبًا، أضف الوسائط أو الصق النص، ثم خصّص الإيقاع والنص والصوت ليتماشى مع هوية علامتك التجارية. النتيجة محتوى إبداعي مصقول ومصمَّم لكل منصة، جاهز للنشر.

أنشئ فيديوهات تتماشى مع سلوك مستخدمي Instagram

يتم ضبط التصميمات ونِسَب الأبعاد وإيقاع الفيديو خصيصاً لإنستجرام، بحيث يبدو المحتوى طبيعياً على المنصة ويحافظ على انتباه المشاهدين، خصوصاً في Instagram Reels.

سرّع عملية الإنتاج مع الحفاظ على التحكم الإبداعي

أتمِت تعديلات مثل القص، ومزامنة الإيقاع، وإضافة الترجمات، مع الاحتفاظ بتحكّم مباشر في الخطّافات (hooks) وعبارات الحث على الإجراء (CTAs) والعناصر البصرية ضمن سير عمل تحرير الفيديو الخاص بك.

انشر بأي صيغة على إنستجرام

صدّر فيديوهات Reels الرأسية، ومنشورات الخلاصة المربعة، وتسلسلات القصص بأبعاد ومدد صحيحة، مع ملفات الترجمة النصية المناسبة لكل مسار رفع.

قوالب وإعدادات مسبقة محسّنة للمنصّة

يأتي كل قالب مُجهَّزًا مسبقًا ببنية محسّنة من لقطات مقطوعة، ومواضع نصوص، ولحظات مخصّصة للدعوة إلى اتخاذ إجراء، مما يساعد فيديوهات أعياد الميلاد الخاصة بك على جذب الانتباه، والحفاظ على المشاهدين لمدة أطول، وزيادة التفاعل دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

مزامنة الإيقاع وأدوات الصوت

قصّ، وادمج بتأثير التلاشي، واضبط توقيت الصوت خلال ثوانٍ بدون جداول زمنية معقّدة أو إطارات مفتاحية يدوية. اختر من بين المقاطع الموسيقية الخالية من حقوق الملكية أو ارفع أغانيك الخاصة لتحافظ على أن يكون كل فيديو شخصيًا، متقنًا، ومتوافقًا تمامًا مع الإيقاع.

ترجمة تلقائية للكلام وترجمة فرعية قابلة للتعديل

عدّل نص الترجمة مباشرة داخل الفيديو ليتوافق مع النبرة والتوقيت والأسماء بدون الحاجة إلى أدوات إضافية. صدّر ملفات SRT نظيفة لرفع دقيق، والالتزام بمتطلبات الوصول، أو لإعادة الاستخدام بسهولة عبر منصات وصيغ متعددة.

تغيير الحجم وإعادة التنسيق بنقرة واحدة

حوّل مشروعًا واحدًا إلى تنسيقات عمودية أو مربعة أو أفقية عريضة مع الحفاظ تلقائيًا على التوقيت والتخطيط ومواضع النص والتوازن البصري، بحيث يبدو الفيديو احترافيًا ومقصودًا أينما تمت مشاركته.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات إنستجرام

HeyGen يوجّهك من الفكرة حتى نشر فيديو إنستجرام في أربع خطوات بسيطة، بحيث تظل عملية الإنتاج سريعة وقابلة للتكرار.

الخطوة 1

ابدأ بوسائطك أو فكرتك

ارفع المقاطع، أضف الصور، أو الصق نصًا قصيرًا أو تعليقًا. اختر تنسيق إنستجرام الذي تريد نشره.

الخطوة 2

اختر قالبًا وصوتًا

اختر قالباً مناسباً لهدفك، وحدّد الموسيقى والترجمة النصية، واختر تعليقاً صوتياً إذا كنت بحاجة إلى سرد صوتي.

الخطوة 3

حسّن التوقيت والرسائل

عدّل الجملة الافتتاحية، واضبط طول المشاهد، وصقّل النصوص الظاهرة على الشاشة. استخدم مزامنة الإيقاع لربط القطعات مع الموسيقى لتحقيق أقصى تأثير.

الخطوة 4

تصدير ونشر

أنشئ ملف MP4 محسّن للموبايل أو عدّة نسب أبعاد في وقت واحد. حمّل الملفات أو استخدم رابطاً مستضافاً للمشاركة مباشرة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديوهات إنستجرام؟

أداة لإنشاء فيديوهات إنستجرام هي مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء فيديوهات مُهيأة خصيصًا لإنستجرام، بما في ذلك Reels وStories ومنشورات الخلاصة، مع قوالب وأدوات صوتية وإعدادات تصدير مُحسّنة للمنصّة.

هل أحتاج إلى مهارات تصوير أو مونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا. HeyGen مصمَّم لصنّاع المحتوى على اختلاف مستوياتهم، بما في ذلك المبتدئون في تحرير الفيديو. القوالب، وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة، والتحرير الموجَّه تجعل من السهل إنشاء فيديوهات احترافية لإنستجرام دون الحاجة إلى معرفة متقدّمة في المونتاج.

ما هي الصيغ ونِسَب الأبعاد المدعومة؟

يدعم HeyGen الفيديو الرأسي بنسبة 9:16 للـ Reels والـ Stories، والمربّع بنسبة 1:1 لمنشورات الـ feed، والعريض بنسبة 16:9. يمكنك تحويل مشروع واحد إلى عدّة نسب أبعاد مختلفة بنقرة واحدة.

هل يمكنني إضافة موسيقى ومزامنة التعديلات مع الإيقاع؟

نعم، استخدام صانع فيديو إنستجرام مجاني هو أسهل طريقة للبدء. استخدم ميزة مزامنة الإيقاع المدمجة لمحاذاة اللقطات تلقائياً مع الموسيقى، وقص المقاطع الصوتية، وتكرار الأجزاء، أو رفع ملفاتك الصوتية الخاصة.

هل يتم إنشاء الترجمات تلقائياً؟

نعم. HeyGen ينشئ الترجمة النصية تلقائياً من الصوت المنطوق أو نص السكربت، ويتيح لك تعديلها مباشرة داخل الواجهة، كما يصدّر ملفات ترجمة مثل SRT لرفعها على المنصات.

هل يمكنني النشر مباشرة على إنستجرام من HeyGen؟

يمكنك تنزيل فيديوهات جاهزة للمنصات أو استخدام روابط مستضافة للمشاركة. يعتمد النشر المباشر على الحسابات التي ربطتها وتكاملات المنصات المتاحة.

ما المدة المناسبة لفيديوهاتي على إنستجرام؟

غالبًا ما تحقق مقاطع الفيديو القصيرة أفضل أداء. استهدف مدة من 15 إلى 60 ثانية لـ Instagram Reels وأقل من 60 ثانية لمنشورات الخلاصة، إلا إذا كنت تستخدم محتوى على شكل كاروسيل أو متعدد الأجزاء.
هل يمكنني إعادة استخدام فيديو واحد لعدة قنوات تواصل اجتماعي؟

نعم. استخدم أدوات HeyGen لإعادة التحجيم والتصدير بنقرة واحدة لتكييف نفس المشروع مع منصات مختلفة ونِسَب أبعاد متعدّدة.

هل يمكن للفرق التعاون في المشاريع؟

نعم. ادعُ زملاءك في الفريق للتحرير، وترك التعليقات، وإدارة المشاريع حتى يتمكن صانعو المحتوى ومحررو الفيديو والمسوقون من العمل معًا.

هل توجد مكتبة موسيقى مدمجة يمكنني استخدامها؟

يوفّر HeyGen موسيقى ومؤثرات صوتية خالية من حقوق الملكية لمشروعاتك. بالنسبة للموسيقى المرخَّصة، يمكنك رفع المقاطع الخاصة بك والتأكّد من حقوق الاستخدام قبل نشرها في فيديوهاتك على TikTok أو Instagram.

هل ستطابق مقاطع الفيديو التي أصدّرها مواصفات إنستجرام؟

نعم. HeyGen يصدّر ملفات MP4 بترميزات ودقّات ومدد زمنية موصى بها ومناسبة للرفع على إنستجرام.

هل يمكنني تعديل الفيديوهات على الموبايل والكمبيوتر المكتبي؟

نعم. HeyGen يدعم رفع الملفات وتحريرها من الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، بحيث يمكنك بدء مشروع على هاتفك وإنهاؤه على شاشة أكبر.

