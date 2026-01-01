مولّد مقاطع البودكاست بالذكاء الاصطناعي يحوّل الحلقات الطويلة إلى مقاطع قصيرة قابلة للمشاركة خلال دقائق. ارفع تسجيلك، ودَع الذكاء الاصطناعي يحدّد أفضل اللحظات، واحصل على مقاطع مرفقة بالتعليقات النصية جاهزة للنشر في أي مكان.
أداة إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي لتحويل البودكاست
اكتشاف المقاطع البارزة بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو القصيرة
وفّر على نفسك ساعات من التمرير في خط الزمن. يستفيد Video Agent من HeyGen وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة لتحليل البودكاست، وقراءة الكلام والإيقاع، ويستخدم مولّد المقاطع الذكي لاكتشاف أقوى اللحظات في البودكاست باستخدام الذكاء الاصطناعي. ستحصل على مقاطع جاهزة للمشاركة من أجزاء مختلفة من البودكاست، كل منها عبارة عن فيديو مميز مكتمل بذاته.
Caption and transcription to captivate viewers
معظم مقاطع السوشيال تُشغَّل بدون صوت، لذلك يبقى النص الظاهر على الشاشة هو ما يحافظ على انتباه المشاهدين. يحوّل التفريغ النصي الدقيق الكلام إلى ترجمات آلية التوقيت داخل محرر الاستوديو بالذكاء الاصطناعي، ويتيح لك مولّد الترجمات المدمج إعادة تنسيق الخطوط والألوان والتخطيط لشد انتباه المشاهدين على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي.
ميزات مونتاج الفيديو لصناعة مقاطع تجذب الانتباه أثناء التمرير
توقّف عن إعادة تسجيل اللقطة لمجرّد إصلاح بعض التلعثم. بنقرة واحدة، تعمل ميزة «تنقية الصوت» بالذكاء الاصطناعي على إزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادات التسجيل، ثم يقوم محرّر الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بدمج المقاطع بانتقالات غير مرئية. النتيجة لقطة عالية الجودة وخالية من العيوب، بدون أي قفزات في المونتاج.
Audiogram, reel, and short-form video clips
المقاطع العريضة لا تعمل جيداً في الخلاصات الرأسية. يتم إعادة تأطير كل مقطع تلقائياً إلى فيديو قصير باستخدام مولّد ريلز لإنشاء Reels على Instagram، وShorts على TikTok، ومنشورات مربعة، بالإضافة إلى مخطط صوتي (Audiogram) لبرامج الصوت أو الفيديو. عملية رفع واحدة تجعل المحتوى يبدو أصلياً على منصات الفيديو الرئيسية.
حوّل صوت البودكاست إلى أكثر من 175 لغة
يمكن لحلقة بودكاست واحدة أن تصل إلى ما هو أبعد بكثير من جمهورها الأول. حوّل أي مقطع إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة شفاه دقيقة واستنساخ صوت يحافظ على نبرة صوتك، أو استخدم الدبلجة الصوتية فقط بالذكاء الاصطناعي لإنجاز أسرع. انشر محتوى فيديو عالي الجودة في كل سوق واجذب مستمعين جدد بدون إعادة التسجيل.
أفكار مقاطع البودكاست وحالات الاستخدام
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
كيف يعمل مولّد مقاطع البودكاست بالذكاء الاصطناعي
حوّل تسجيل البودكاست الكامل إلى مقاطع مصقولة وجاهزة للنشر في أربع خطوات بسيطة، من دون أي تعديل يدوي.
Upload your full podcast in video or audio form. The system transcribes it for clip selection.
يقوم الذكاء الاصطناعي بمسح الحلقة كاملة، وتحليل الكلام والإيقاع، ثم إبراز أقوى اللحظات على شكل مقاطع.
Speech Cleanup removes filler words, pauses, and false starts, then captions are added for you.
صدّر كل مقطع بصيغة عمودية أو مربعة أو شاشة عريضة، جاهز للنشر على أي قناة تواصل اجتماعي.
نعم. تعمل ميزة Speech Cleanup على اكتشاف كلمات الحشو، وفترات التوقف الطويلة، والبدايات الخاطئة، وإعادة التسجيل، ثم تستخدم انتقالات غير مرئية لردم الفجوات بسلاسة. تتيح لك إمكانات تحرير الفيديو في HeyGen مراجعة كل تعديل، بحيث يبدو المقطع النهائي سلسًا ويظهر كأنه لقطة واحدة نظيفة.
لا. يمكنك إنشاء مقاطع بودكاست من تسجيل موجود بالفعل، أو إنتاج نسخة فيديو بدون إظهار الوجه مع ترجمات، ولقطات b-roll، ومرئيات بالذكاء الاصطناعي. مع أكثر من 1,100 أفاتار وAvatar IV، يمكنك إنشاء محتوى بدون كاميرا والاستمرار في النشر حتى في الأسابيع التي لا تقوم فيها بالتصوير.
نعم. ارفع ملف الصوت الخاص بالبودكاست، وسيحوّل النظام كل مقطع مميز إلى فيديو قصير أو مخطط صوتي (audiogram) مع ترجمة نصية مرئية وعناصر بصرية. يمكنك إضافة تعليق صوتي باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي ليطابق صوتك من بين أكثر من 300 خيار، بحيث يظل البرنامج المعتمد على الصوت فقط ينتج ملف فيديو احترافيًا.
نعم. HeyGen يدعم أكثر من 175 لغة، بحيث يمكنك قص تسجيل واحد وتعريبه مع مزامنة شفاه دقيقة بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على نبرة الصوت الأصلية. هذه طريقة سريعة لتوسيع نطاق انتشار البودكاست الخاص بك وجذب مستمعين جدد حول العالم دون إعادة التسجيل.
معظم تطبيقات قصّ الفيديو تتوقف عند مجرد القص. مع HeyGen، تحصل بالإضافة إلى أبرز المقاطع على تنقية الصوت، وترجمات نصية تحمل هوية علامتك التجارية، وأفاتارات، وترجمة، وكل ذلك في منصة واحدة لتحويل النص إلى فيديو تستخدمها شركات مثل OpenAI وShopify وHubSpot. تساعدك المنصة على تبسيط سير عمل إنتاج البودكاست وزيادة مخرجات البودكاست إلى أقصى حد.
نعم، HeyGen يقدّم خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، بحيث يمكنك تجربته مجاناً وإنشاء مقطع بودكاست مجاني لاختبار الصيغة. الخطط المدفوعة ابتداءً من $24 شهرياً تتيح حلقات أطول، وعدداً أكبر من المقاطع، والوصول الكامل إلى مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
نعم. يمكنك تطبيق شعارك وألوانك وخطوطك، وإضافة مقدمة وخاتمة باستخدام مجموعات العلامة التجارية لإنشاء محتوى جذاب يتوافق مع برنامجك. يمكنك حتى استبدال مظهر المقدّم باستخدام استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على اتساق العناصر البصرية عبر سلسلة الحلقات، من أول مقطع حتى آخر مقطع.
نعم. تعمل الأداة مع أي تسجيل طويل، بما في ذلك الويبينارات والمقابلات وتسجيلات الشاشة. الصق رابطًا أو ارفع ملفًا، ثم أضف مقدمة تحمل هوية علامتك التجارية باستخدام سير عمل من نص إلى فيديو، وبعدها حوّل حديثك إلى مقاطع قصيرة مع ترجمات مناسبة لأي قناة.
ارفع تسجيلك، وستقوم HeyGen باستخراج أبرز اللحظات، حتى تتمكن من إنشاء مقاطع بودكاست جذابة وإنتاج مقاطع لـ Instagram خلال دقائق. أضف الترجمة النصية والعلامة التجارية في محرر الاستوديو بالذكاء الاصطناعي، ثم انشر مقاطع البودكاست بسهولة تامة دون أي تعديل يدوي.
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