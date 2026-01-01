توقّف عن إعادة تسجيل اللقطة لمجرّد إصلاح بعض التلعثم. بنقرة واحدة، تعمل ميزة «تنقية الصوت» بالذكاء الاصطناعي على إزالة كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادات التسجيل، ثم يقوم محرّر الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بدمج المقاطع بانتقالات غير مرئية. النتيجة لقطة عالية الجودة وخالية من العيوب، بدون أي قفزات في المونتاج.