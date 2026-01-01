مولّد موشن جرافيك بالذكاء الاصطناعي لأي فيديو

مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل موجّه نصي بسيط إلى عناصر مرئية متحركة خلال دقائق. أنشئ عناوين متحركة، وتصويرات بيانية للبيانات، ورسومًا توضيحية متحركة بدون أي برامج تصميم أو خبرة سابقة في تصميم الحركة.

AI motion graphics generator turning a text prompt into animated visuals for any video.
١٤١٬٩٩٩٬٥٦١Videos generated
١١٦٬٧٥٦٬٦٠٠Avatars generated
١٩٬٥٨٤٬٥٢٤Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
الميزات الرئيسية

مزايا مُولِّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي من النص

افتح Motion Designer في AI Studio، واكتب ما تريد، وحوّل أفكارك إلى موشن جرافيك احترافي من دون التعامل مع خط الزمن. يتيح لك سير العمل هذا المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو إنشاء رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي، وتايبوغرافي حركي، وعناوين متحركة في ثوانٍ، بنفس الطريقة التي يحوّل بها محرّك تحويل النص إلى فيديو النصوص إلى فيديوهات.

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Motion Designer turning a text prompt into AI animations and kinetic typography.

أنماط جاهزة للرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي

ابدأ من مكتبة قوالب Motion Designer أو اختر من أكثر من 100 نمط رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي تم اختيارها بعناية، ثم طوّر النتيجة بوصف التعديلات التي تريدها بنص عادي. اختر الأسلوب البصري، وطبّق نظام الهوية البصرية لعلامتك التجارية بنقرة واحدة، ووصّل إلى الميزات المتقدمة عندما تنقل النتيجة إلى عرض تقديمي متحرك.

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Curated AI animation styles and templates in the motion graphics software UI.

مخططات ورسوم بيانية متحركة

صف مجموعة بيانات أو مفهومًا، وسيقوم Motion Designer بإنشاء رسوم معلومات متحركة ومخططات مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تجعل الموضوعات المعقّدة سهلة المتابعة. هذه العناصر البصرية عالية التباين وبدون صوت تُنشأ في ثوانٍ، ويمكن إدراجها في أي فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي أو فيديوهات توضيحية أخرى بدل الشرائح الثابتة التي قد تفقد معها جمهورك.

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Animated infographics and AI-generated charts for video marketing.

أضف مقاطع الفيديو إلى أي مشهد

يتم تصدير كل عنصر جرافيك كطبقة بدون صوت أو كمقاطع فيديو مستقلة يمكنك إضافتها فوق اللقطات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. أضِفها في AI Studio، واضبط التوقيت بدقة على مساحة العمل داخل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ثم صدّر مخرجات بدقة HD أو 4K ورسومًا متحركة خلال دقائق لمشروعات احترافية.

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Video clips and motion graphics layered onto footage in the video editing workspace.

مخرجات واقعية وحركة سلسة ومتقنة

ادمج تحريك الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع أداء مثالي باستخدام Speech Cleanup، التي تزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة تلقائياً. انتقالات الذكاء الاصطناعي غير المرئية من HeyGen تربط أفضل لقطاتك في فيديو سلس وطبيعي، بينما يقدّم Avatar V والحركة الواقعية حركة مصقولة بسلاسة مماثلة لمقاطع مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي.

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Lifelike output and polished motion with vibrant animated graphics for silent ads.

Use cases for AI animations and motion graphics

محتوى تسويقي ورسوم متحركة للإعلانات

محتوى تسويقي ورسوم متحركة للإعلانات

Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.

محتوى اجتماعي لـ TikTok وReels

محتوى اجتماعي لـ TikTok وReels

Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.

فيديوهات الشرح والتعليم الإلكتروني

فيديوهات الشرح والتعليم الإلكتروني

Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.

عروض توضيحية للمنتجات وفيديوهات شرح

عروض توضيحية للمنتجات وفيديوهات شرح

Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.

Training videos and animated content

Training videos and animated content

Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.

حركات العروض التقديمية والشرائح

حركات العروض التقديمية والشرائح

Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.

كيف يعمل

كيف يعمل مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ رسوم موشن جرافيك بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات فقط، تنقلك من موجّه نصي بسيط إلى حركة احترافية جاهزة لأي فيديو.

الخطوة 1

افتح Motion Designer

افتح أداة الرسوم المتحركة داخل AI Studio واختر قالباً جاهزاً أو ابدأ من موجّه فارغ.

الخطوة 2

صِف التصميم الجرافيكي الخاص بك

اكتب نوع الحركة أو تأثير النص أو عرض البيانات الذي تريده، ثم اختر الاتجاه العمودي أو الأفقي.

الخطوة 3

أنشئ وحسّن

انقر على «إنشاء» لإنشاء الجرافيك المتحرك، ثم عدّل الألوان والنص والتوقيت حسب الحاجة.

الخطوة 4

أضِفْه إلى الفيديو الخاص بك

اسحب الجرافيك النهائي إلى المشهد، وضعه في طبقة فوق اللقطات، ثم صدّر فيديو احترافياً بسرعة.

Open Motion Designer step illustration.
Describe your graphic step illustration.
Generate and refine step illustration.
Add it to your video step illustration.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

إنه Motion Designer من HeyGen، وهو مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي داخل AI Studio يحوّل موجّه نصي إلى رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي مثل العناوين المتحركة والمخططات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام الذكاء الاصطناعي، تصف ما تريده فيقوم بإخراجه خلال ثوانٍ، تمامًا كما ينشئ مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي فيديو من نص مكتوب.

هل أحتاج إلى برنامج After Effects أو مهارات تصميم لصناعة موشن جرافيك؟

لا تحتاج إلى أي مهارات تصميم ولا إلى أي مهارات تقنية. لا توجد حاجة لاستخدام إطارات مفتاحية أو مؤثرات، ولا إلى تعلّم أي برنامج، ولا إلى الانتظار حتى ينهي المصمّمون عملهم. صف الحركة التي تريدها بلغة بسيطة في Motion Designer لتحصل على النتيجة النهائية من المحاولة الأولى، دون الحاجة إلى أي مهارات.

كيف أحوّل موجّه نصي إلى رسم متحرك (موشن جرافيك)؟

افتح Motion Designer في AI Studio، وصف الحركة التي تريدها أو اختر قالبًا جاهزًا، ثم حدّد الاتجاه واضغط على إنشاء. دقة الموجّه تحوّل النص إلى رسومات متحركة خلال ثوانٍ يمكنك الضغط عليها لإضافتها إلى المشهد، تمامًا كما يحوّل «من نص إلى فيديو» النص إلى مقطع فيديو.

هل الرسوم المتحركة موشِن جرافيك متحركة بالكامل أم مجرد صور ثابتة؟

إنها متحركة بالكامل بحركة حقيقية، وليست مجرد لقطات ثابتة. يمكنك أيضاً تحريك الصور الثابتة: اسحب الصور أو النصوص، وتقنية تحويل الصورة إلى فيديو من HeyGen تجعل أي صورة ثابتة في حالة حركة، وهي نفس تقنية الصورة إلى فيديو التي تدعم المقاطع الواقعية.

هل يمكنني ضبط حركات الذكاء الاصطناعي لتتوافق مع ألوان وهوية الخطوط الخاصة بعلامتي التجارية؟

نعم. صف ألوانك وخطوطك في الموجّه أو طبّق نظام الهوية البصرية لعلامتك التجارية بنقرة واحدة لتحصل على تحكّم إبداعي كامل. يتم افتراض استخدام خطوط وألوان علامتك التجارية في كل عنصر، بحيث يبقى كل فيديو ترويجي متوافقًا مع هويتك البصرية دون الحاجة لمطابقة الألوان يدويًا.

هل يمكنني إنشاء رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي لعدة فيديوهات في وقت واحد؟

نعم. أنشئ عدد ما تحتاجه من رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي من موجّهات جديدة، وأعد استخدام القوالب للحصول على نتائج متسقة عبر مختلف المشاريع. بالنسبة للفرق التي تُنشئ محتوى على نطاق واسع، تتيح أدوات الدُفعات وواجهة API من HeyGen إنتاج فيديوهات بدون ظهور أشخاص ودون الحاجة إلى توظيف إضافي.

لماذا تستخدم مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من مصمم موشن؟

التصميم الحركي التقليدي يعني توظيف متخصص، والانتظار لأيام، ودفع رسوم مرتفعة. كواحد من أفضل أدوات الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي، يقدّم مولّد الرسوم المتحركة هذا نتائج من موجّه خلال دقائق، بحيث يمكنك إنشاء عدد غير محدود من مشاريع صانع الفيديوهات التعليمية داخل شركتك.

هل مُولِّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي مجاني للبدء في استخدامه؟

نعم. يوجد باقة مجانية للذكاء الاصطناعي لا تتطلّب بطاقة ائتمان، مما يجعلها أداة قوية لإنشاء الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي للمبدعين مهما كان حجم ميزانيتهم. الباقات المدفوعة تبدأ من $24 شهرياً وتوفّر حدوداً أعلى، وأنماطاً مميزة، وتصديراً بجودة HD أو 4K للفرق التي تنمو وتحتاج إلى التوسّع.

ما مدى التحكم الإبداعي الذي أمتلكه في أسلوب التحريك؟

أنت من يبقى متحكّمًا. أنت توجّه المسار الإبداعي مع كل موجّه، فتختار الإيقاع والتصميم والتوقيت، ثم تواصل التحسين إلى أن يطابق الفيديو المتحرك رؤيتك. التعديلات في AI Studio تظل سريعة، والمخرجات الواقعية تبقى قابلة للتحرير بالكامل، لذلك يصبح تغيير مشهد ما خطوة سريعة وليست إعادة بناء من الصفر.

هل يمكنني إضافة تحريك الذكاء الاصطناعي إلى الفيديوهات التي أُنشئت بأدوات أخرى؟

نعم. يتم تنزيل كل حركة كملف فيديو بدون صوت يمكنك استيراده إلى برامج تحرير أخرى أو استخدامه مباشرة في المشهد. أضف التعليق الصوتي باستخدام مولّد صوت بالذكاء الاصطناعي، ثم صدّر النتيجة النهائية بدقة HD أو 4K لأي منصة.

هل يمكنني إنشاء رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي من نصوص بلغات أخرى؟

نعم. مع HeyGen يمكنك إضافة نص على الشاشة بأي لغة مباشرة من خلال الموجّه الخاص بك، وتظهر حركات الطباعة المتحركة بوضوح عبر أنظمة الكتابة المختلفة. ولتوطين الفيديو بالكامل، يمكنك دمج الرسوم المتحركة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع AI Video Translator والوصول إلى جماهير في أكثر من 175 لغة

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