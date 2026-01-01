لا تحتاج إلى أي مهارات تصميم ولا إلى أي مهارات تقنية. لا توجد حاجة لاستخدام إطارات مفتاحية أو مؤثرات، ولا إلى تعلّم أي برنامج، ولا إلى الانتظار حتى ينهي المصمّمون عملهم. صف الحركة التي تريدها بلغة بسيطة في Motion Designer لتحصل على النتيجة النهائية من المحاولة الأولى، دون الحاجة إلى أي مهارات.