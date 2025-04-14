مولّد لقطات B-Roll بالذكاء الاصطناعي للفيديو السينمائي

حوّل موجّه نصي بسيط إلى لقطات b-roll سينمائية خلال دقائق. مولّد b-roll بالذكاء الاصطناعي ينشئ لك مقاطع جاهزة للمونتاج بدون كاميرات، وبدون رسوم لمواقع الفيديو الجاهز، وبدون برامج تحرير، لاستخدامها في الإعلانات، وفيديوهات الشرح، والمحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.

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١٤٤٬٠٥٥٬٠٥٦Videos generated
١١٨٬٩٤٧٬٧٤٦Avatars generated
١٩٬٨٨٠٬٥٠٨Videos translated
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أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب فني على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا مُنشئ لقطات B-Roll بالذكاء الاصطناعي

أنشئ لقطات B-Roll من موجّه نصي

اكتب وصف المشهد وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء لقطات b-roll جاهزة للمونتاج خلال دقائق، بدون مكتبة لقطات جاهزة أو فريق تصوير. أحدث نماذج تحويل النص إلى فيديو داخل HeyGen، بما في ذلك Sora وVeo وKling، تحوّل الموجّه الخاص بك إلى لقطات سينمائية عالية الجودة، ولقطات منتجات، وخلفيات متحركة.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

حوّل صورة ملتقطة إلى لقطات B-Roll عالية الجودة

أضف صورة ثابتة أو التقط صورة، ومحرك تحويل الصورة إلى فيديو سيضيف حركات بان وزوم وحركة كاميرا لإنشاء لقطات b-roll سلسة. حدّد اتجاه اللقطة في الفيديو من خلال موجّه قصير، بحيث يتحول أصل واحد من أصول العلامة التجارية إلى مشهد مصقول من دون تصوير.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

تحرير اللقطات تلقائياً في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي

ميزة Speech Cleanup تقوم تلقائياً بتحرير لقطات الـ a-roll الخاصة بك، فتزيل كلمات الحشو، والتوقفات، والبدايات الخاطئة، وإعادة التسجيل، ثم تتولى مونتاج الفيديو من خلال تجميع أفضل المقاطع معاً. انتقالات غير مرئية تسد كل الفجوات داخل محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو التصوير وكأنه تم بشكل مثالي من المرة الأولى.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

طابِق لقطات B-Roll وألوان العلامة التجارية

استبدل اللقطات الجاهزة العامة بأصول علامتك التجارية الخاصة لتطابق هويتك البصرية وترفع مستوى كل مشهد. عدّل الإيقاع، وحسّن الانتقالات، وطبّق تصحيح ألوان احترافي حتى تظل العناصر البصرية الديناميكية منسجمة مع الرسالة. اربط اللقطات المُنشأة بأفاتار يتحدث بالذكاء الاصطناعي ليقود سرد القصة.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

منصة متكاملة، من النص إلى الفيديو

انتقل من مجرد مقاطع متفرقة إلى فيديو مكتمل على منصة واحدة شاملة. الصق الموجز في سير عمل «من النص إلى الفيديو»، وسيقوم Video Agent بكتابة النص، وبناء لوحة القصة، وإنشاء لقطات b-roll متطابقة، وإضافة مسارات تعليق صوتي ديناميكي وترجمة نصية لفيديو جاهز للنشر.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات استخدام مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يعرض إعلان فيديو عمودي بالذكاء الاصطناعي لمنتج بدون علامة تجارية، مع عبارة توضيحية "Shop the drop" ووسم واجهة مستخدم مكتوب عليه "Video ad"، على خلفية بلون لافندر.

اجذب المشترين بإعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي

تصوير الوكالات يستهلك الميزانيات والأسابيع. يمكن لفرق التسويق إنشاء لقطات جذابة ومشاهد حركة تشد الانتباه مباشرة من النص لتوفير الوقت وزيادة تفاعل المشترين، ثم إدراجها في فيديوهات تسويقية جاهزة لكل قناة خلال دقائق.

هاتف ذكي يعرض مقطع فيديو اجتماعي قصير عمودي مع عبارة جذب «Watch this»، وأيقونات تفاعل ولقطات b-roll انتقالية، على خلفية بلون أخضر نعناعي.

مقاطع اجتماعية تعزّز مدى وصولك

تصوير مقاطع جديدة كل يوم عملية بطيئة وغير متسقة. حوّل الأفكار السريعة إلى لقطات b-roll سينمائية وافتتاحيات جذابة تعزّز الوصول، ثم انشر فيديوهات TikTok وReels وShorts قابلة للانتشار باستخدام سير عمل فيديو TikTok مصمَّم لزيادة التفاعل.

عرض توضيحي للمنتج مع بطاقة مقدّم وعرض مقاطع b-roll قريبة في صور مصغّرة، متصلة بعلامات قص سلسة، مع شارة واجهة مستخدم مكتوب عليها "Product demo"، على خلفية باللون الأزرق السماوي.

عروض المنتج مع لقطات B-Roll سلسة

تصوير عرض توضيحي احترافي يتطلّب تخطيطًا، وتجهيزات، وعملية مونتاج. صف الميزة التي تريد إبرازها، وأنشئ لقطات b-roll ولقطات مقرّبة ذات صلة تُكمل فيديو عرض المنتج بقَطْعات سلسة، ليبدو كأنه مُنتَج في الاستوديو وجاهز للنشر.

مشهد فيديو تعريفي يضم بطاقة مقدّم، ومخططًا تصوريًا لعُقد مترابطة، وصورًا مصغّرة لمقاطع داعمة تحمل شارة واجهة مستخدم مكتوب عليها "Explainer"، على خلفية بلون لافندر.

فيديوهات توضيحية وسرد بصري

الأفكار المجرّدة يصعب توضيحها بالمتحدّثين أمام الكاميرا فقط. أضف رسوماً متحركة ولقطات داعمة حتى يتمكّن فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي من تبسيط الموضوعات المعقّدة، وتحويل النصوص الثقيلة إلى قصة واضحة وسهلة المشاهدة.

واجهة وحدة تدريبية خطوة بخطوة تعرض صورًا مصغّرة لمقاطع b-roll لنمط الحياة للخطوة 1 والخطوة 2، مع شارة واجهة مستخدم مكتوب عليها "Training"، وبطاقة مدرّب بجانبها، على خلفية بلون النعناع.

توسيع إنشاء محتوى التدريب

إعادة تصوير لقطات التدريب مع كل تحديث عملية مكلفة. أنشئ مشاهد بأسلوب حياتي توضّح وتشرح كل خطوة في فيديو التدريب، ثم عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو للحفاظ على سير عملية إنتاج المحتوى كلما تغيّر المحتوى التدريبي.

محرّر قناة لصنّاع المحتوى الطويل مع قائمة حلقات وشبكة مكتبة وسائط لمقاطع b-roll قابلة لإعادة الاستخدام، وبطاقة منشئ محتوى وتميمة خضراء لشخصية Orby، على خلفية باللون الأزرق السماوي.

قنوات المحتوى الطويل وصنّاع المحتوى

توقّف عن البحث عن مواد جديدة لكل حلقة أو بودكاست أو مشروع إعادة توظيف للمحتوى. أنشئ عددًا غير محدود من لقطات الـ b-roll عند الطلب لدعم سير عمل مُنشئ فيديوهات يوتيوب، مع الحفاظ على مظهر متّسق لصنّاع المحتوى عبر مئات الحلقات.

أيقونة مستند أبيض ضبابية مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف يعمل مُنشئ لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي

أنشئ لقطات b-roll سينمائية في أربع خطوات تنقلك من موجّه مكتوب إلى لقطات مصقولة جاهزة للمونتاج.

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الخطوة 1: اختر النمط المناسب لك

اختر التنسيق ونسبة العرض إلى الارتفاع والطابع البصري، ثم حدّد الإحساس العام وتوجيه المشهد.

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الخطوة 2: اكتب الموجّه الخاص بك

صِف المشهد الذي تريده أو أضف صورة مرجعية، وسيقوم النظام بتخطيط اللقطة.

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الخطوة 3: أنشئ اللقطات

الذكاء الاصطناعي ينشئ لقطات b-roll سينمائية بحركة سلسة خلال دقائق، بدون الحاجة إلى مكتبات لقطات جاهزة أو تصوير.

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الخطوة 4: التنقيح والتصدير

اضبط الإيقاع والانتقالات والألوان، ثم صدّر الفيديو بأي نسبة عرض إلى ارتفاع للإعلانات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو YouTube.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

مولّد لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي يحوّل موجّه نصي أو صورة مرجعية إلى لقطات جاهزة للمونتاج. يقرأ هذا الأداة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي النص الذي تكتبه، يحدّد المشاهد التي تحتاجها، ثم ينشئ لقطات سينمائية انتقالية، ولقطات للمنتج، وخلفيات متحركة لفيديو بدون ظهور أشخاص أو لأي مشروع آخر.

هل يقدّم الـ AI b-roll نتائج احترافية على الشاشة؟

نعم. يتم إنشاء اللقطات باستخدام أحدث النماذج المتاحة في HeyGen مثل Sora وVeo وKling وSeedance، مع حركة سلسة، وإضاءة واقعية، وعمق واضح. يمكنك تحسين الإيقاع، والانتقالات، وتصحيح الألوان داخل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي بحيث يقدّم كل مشهد نتائج احترافية.

هل أحتاج إلى البحث في مواقع الصور أو Pexels عن لقطات b-roll؟

لا. بدلاً من إضاعة الوقت في البحث في مواقع الصور الجاهزة مثل Pexels، يقوم المولّد بتحديد المشاهد التي يحتاجها النص الخاص بك بذكاء، ويُنشئ لقطات b-roll جديدة عند الطلب. كما تحتفظ أيضاً بمكتبة وسائط من المقاطع التي تم إنشاؤها لإعادة استخدامها عبر مختلف المشاريع.

هل يمكنني إنشاء لقطات b-roll من فيديوهاتي وصوري الخاصة؟

نعم. أضف فيديوهاتك وصورك الخاصة، وسيقوم النظام بإضافة حركات طبيعية، وتحريك الكاميرا وتكبيرها وتصغيرها. هذه هي أسرع طريقة لتحويل الأصول الموجودة لديك إلى لقطات لفيديو منتج، بدون إعادة تصوير أو اشتراك في مواقع صور وفيديو جاهزة.

هل يمكنني رفع فيديو خاص بي وإضافة لقطات b-roll باستخدام محرر الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. ارفع الفيديو الخاص بك، وسيتيح لك المحرّر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إضافة لقطات B-roll في المواضع التي تعزّز رسالتك. يساعدك إدراج اللقطات التكميلية المناسبة على تحسين فيديوهاتك وجعل محتواك يبدو احترافياً، دون الحاجة إلى ساعات من المونتاج اليدوي.

هل يمكنني إضافة ترجمات وكتابة نصية على لقطات الـ b-roll بنقرة واحدة؟

نعم. مولّد الترجمات يضيف الترجمات النصية والعناوين الفرعية بضغطة واحدة، ثم يزامنها مع التعليق الصوتي. يمكنك تنزيل ملف فيديو قابل للمشاركة بأي نسبة عرض إلى ارتفاع، مع تضمين مسار الترجمة داخل الفيديو أو الاحتفاظ به كمسار منفصل.

هل يمكنني استخدام لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي تجارياً في الإعلانات وأعمال العملاء؟

نعم. اللقطات التي يتم إنشاؤها ضمن أي خطة مدفوعة تأتي مع حقوق تجارية كاملة للإعلانات، وإطلاق المنتجات، وأعمال العملاء. يمكنك إدراج المقاطع في سير عمل صانع إعلانات بالذكاء الاصطناعي أو في أي مادة تسليم أخرى. التصدير المجاني يتضمّن علامة مائية، بينما الخطط المدفوعة تزيلها وتمنحك صلاحية الاستخدام التجاري الكامل.

كم يمكنني إنشاء من لقطات b-roll، وهل هناك حد لعدد المقاطع؟

يمكنك إنشاء دفعات من لقطات البيئة، ولقطات مقربة للمنتجات، وخلفيات متحركة في مكتبة التطبيق قبل بدء المونتاج الرئيسي. تتيح لك الخطط المدفوعة عددًا غير محدود من عمليات الإنشاء، بحيث يمكنك بناء مكتبة كاملة من اللقطات التوضيحية لحملة أو قناة بدون رسوم لكل مقطع.

لماذا أستخدم مولّد لقطات b-roll بدلاً من مكتبة لقطات جاهزة (ستوك)؟

مكتبات اللقطات الجاهزة تقدّم مقاطع عامة تستخدمها علامات تجارية أخرى، كما أن رسوم الترخيص تتراكم مع الوقت. مولّد لقطات b-roll ينشئ لك فيديوهات مخصّصة للمشهد والعلامة التجارية الخاصة بك، بحيث تبدو العناصر البصرية أصلية. يمكنك دمجه مع مولّد نصوص الفيديو لتخطيط الإنتاج وتنفيذه في مكان واحد.

هل يناسب مُنشئ لقطات الـ b-roll سير عمل المونتاج والتكاملات التي أستخدمها؟

نعم. واجهة العمل المعتمدة على المشاهد تتوافق مع سير عمل تحرير الفيديو الحالي لديك، مع تكامل API للمهام الدفعية. لقطات الـ b-roll التي يتم إنشاؤها تتماشى مع طابع مشروعك، بحيث تندمج اللقطات الانتقالية مباشرة في خطّك الزمني دون أن تعطل تدفقك الإبداعي.

هل مُنشئ لقطات b-roll بالذكاء الاصطناعي مجاني، وما الذي تضيفه الخطط المدفوعة؟

يمكنك البدء مجاناً بدون بطاقة ائتمان وإنشاء لقطات لاختبار سير العمل، مع علامة مائية على التصديرات المجانية. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً وتزيل العلامة المائية، وتتيح دقة أعلى، وفيديوهات أطول، وحقوق استخدام تجارية كاملة.

هل يمكنني إضافة تعليق صوتي إلى لقطات الـ b-roll وتنزيل الفيديو النهائي؟

نعم. يمكنك ربط مقاطع متتالية في نفس المشروع تتضمن مقدّمًا، وسردًا بصوت مُنشأ بالذكاء الاصطناعي، وموسيقى، وترجمات. يتم تصيير كل شيء معًا على خط زمني واحد، ويمكنك تنزيل الفيديو النهائي بجودة HD أو مشاركته مباشرة على قنواتك.

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