تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن.

مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات إعلانية سريعة وعالية التأثير

أنشئ إعلانات فيديو جاهزة للأداء باستخدام مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي مصمَّم للسرعة والوضوح. ابدأ من منتج أو عرض أو نص مكتوب، وأنشئ إعلانات فيديو مصقولة مع معالجة تلقائية للصور والصوت والترجمة والوتيرة. لا حاجة للتصوير أو المونتاج المعقّد.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

حملات إطلاق المنتجات

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

إعلانات ترويجية للتجارة الإلكترونية

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

الإعلان عن مزايا SaaS الجديدة

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

إعلانات الأنشطة والخدمات المحلية

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

اختبار A/B لاختلافات المحتوى الإبداعي

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي؟

تحوّل HeyGen أي نص إلى إعلان فيديو عالي الجودة في دقائق. ابدأ بفكرة، أو نص، أو بعض النقاط المختصرة، ثم أنشئ مشاهد حديث واقعية وأنهِ إعلانك دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.

إنشاء فائق السرعة

حوّل النصوص إلى فيديوهات احترافية في دقائق. العملية أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقّدة.

منحنى تعلّم معدوم

أنشئ فيديوهات بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج، ولا إلى إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، وحسّن

محرّر إبداعي متكامل

من أول مسودة حتى التصدير النهائي، يسهّل محرر HeyGen المعتمد على النصوص سير العمل بالكامل. حدّث الجمل، عدّل الإيقاع، راجع المشاهد، وكرّر التحسين بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستنداً وليس خطاً زمنياً.

إنشاء قائم على الموجّه والمنتج

ابدأ من موجز أو نص مكتوب أو تفاصيل المنتج لإنشاء محتوى إعلاني. يقوم مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي بتحويل المدخلات إلى إعلانات فيديو متكاملة مع بنية المشاهد والعناصر البصرية والتعليق الصوتي بما يتوافق مع الأهداف الإعلانية.

منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي يعتمد على النص أولاً

اعمل مباشرةً على النصوص لصقل العناوين الجذابة، والفوائد، والعروض. يقوم مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتحديث العناصر البصرية والصوت والصور النصية تلقائياً، مما يجعل تكرار الإعلانات بسيطاً وسريعاً.

إيقاعات وصيغ جاهزة للمنصات

أنشئ إعلانات بمقاسات وإيقاعات مناسبة لصفحات التواصل الاجتماعي، وإعلانات ما قبل العرض، ومختلف مواضع العرض. يضمن التنسيق التلقائي أن تبدو الفيديوهات طبيعية وسهلة التمرير عبر جميع القنوات.

ترجمة نصية وصوت مقنعان يحققان التحويل

التسميات التوضيحية المُنشأة تلقائياً وأسلوب الإلقاء الصوتي الطبيعي يعزّزان الوضوح وسهولة الوصول في الإعلانات عالية الأداء بالذكاء الاصطناعي. تظل الإعلانات فعّالة حتى عند مشاهدتها بدون صوت، مما يجعلها مثالية لمنصات مثل Facebook وLinkedIn.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن هذا فريق الكتّاب لدينا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع الذي أتمتّع به أنا في عملية العمل على وسائل سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، إرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, Program Manager
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات واضحة.

الخطوة 1

أضف فكرة إعلانك

أدخل موجزًا أو نصًا أو تفاصيل عن المنتج لإنشاء إعلانات عالية الأداء. يقوم النظام بتحضير المحتوى لإنشاء فيديوهات إعلانية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

Shape the message

عدّل العناوين الجاذبة، وفوائد المنتج، والعروض مباشرة داخل النص. يقوم أداة الذكاء الاصطناعي بضبط المشاهد والإيقاع تلقائياً، مما يعزّز عملية إنشاء الإعلانات لتحقيق معدلات تحويل أفضل.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والصوت

اختر التنسيق، والعناوين، والعلامة التجارية، وأسلوب السرد. المنصّة تتولّى ضبط التوقيت ومزامنة الشفاه تلقائياً.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر

أنشئ الفيديو الإعلاني النهائي وصدّره لحملاتك الإعلانية. يمكنك التحديث وإعادة الإنشاء في أي وقت لاختبار زوايا ورسائل جديدة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي ينشئ فيديوهات إعلانية عالية الأداء انطلاقاً من نصوص أو برومبتات أو تفاصيل المنتجات. يقوم تلقائياً بإنتاج العناصر البصرية، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، وإيقاع الفيديو بحيث تتمكّن الفرق من إطلاق إعلانات فيديو من دون تصوير، أو برامج مونتاج، أو خبرة إنتاجية.

ما أنواع الإعلانات التي يمكنني إنشاؤها باستخدامه؟

يمكنك إنشاء إعلانات قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وعروض ترويجية للمنتجات، وإعلانات للخدمات، وإعلانات لإطلاق المزايا الجديدة، ونسخ متعددة للحملات. مُنشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي مصمَّم لإنتاج إعلانات فيديو قصيرة تركز على تحقيق التحويل عبر القنوات الرقمية. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة،خطة Proتبدأ من $49

ما السرعة التي يمكنني بها إنشاء فيديوهات إعلانية؟

يتم إنشاء معظم إعلانات الفيديو في غضون دقائق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وبما أن التعديلات تتم على مستوى النص، فإن تحديث الرسائل أو اختبار زوايا تسويقية جديدة داخل سير العمل المعتمد على الذكاء الاصطناعي يكون أسرع بكثير من سير عمل تحرير الفيديو التقليدي.

هل يمكنني تخصيص الهوية البصرية والعناصر المرئية؟

نعم، الاستفادة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزّز إعلاناتك. يمكنك تطبيق ألوان العلامة التجارية والتصميمات والأنماط البصرية لضمان أن يتوافق كل فيديو إعلاني مع إرشادات علامتك التجارية مع الحفاظ على اتساق الرسائل عبر الحملات.ترجمت 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة.

هل يتم تحسين الإعلانات لمختلف المنصات؟

نعم. يتم إنشاء الفيديوهات بصيغ جاهزة للمنصات مع إيقاع مناسب، وترجمة نصية، ونِسَب أبعاد ملائمة، مما يجعل نشرها عبر منصات التواصل والإعلانات أمرًا سهلًا.

هل يمكنني إنشاء عدة نسخ من إعلان واحد؟

نعم. يمكنك إنشاء عدة نسخ مختلفة من نفس المدخل لاختبار العناوين الجاذبة، والعناصر البصرية، وزوايا الرسائل التسويقية دون إعادة إنشاء الإعلانات من البداية.

هل أحتاج إلى خبرة في مونتاج الفيديو؟

لا. سير العمل مُصمَّم لغير المتخصصين في المونتاج. أنت تتعامل مع النص والإعدادات بينما يتولى الذكاء الاصطناعي ضبط التوقيت، والعناصر البصرية، وتفاصيل الإنتاج.

ما هو تنسيق تصدير فيديوهات الإعلانات؟

يتم تصدير فيديوهات الإعلانات كملفات MP4 قياسية، مما يجعل من السهل رفعها إلى منصات الإعلانات، وشبكات التواصل الاجتماعي، وأدوات الحملات الداخلية.

AI Video Generator, Video Translator, Text to Video AI, Audio to Video AI, AI Lip Sync, Faceswap AI, AI Voice Generator, AI UGC Ads, Url to Video, Script to Video, AI Reel Generator, AI Avatar Generator, Image to Video AI, Voice Cloning, Youtube Video Translator, Video Avatar, AI Youtube Video Maker, AI Tiktok Video Generator, AI Caption Generator, Add Text to Video, AI Subtitle Generator, Video Script Generator, Text to Speech Avatar, Add Photo to Video, AI Video Compressor

