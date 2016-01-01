Chia sẻ Video

Chia sẻ video của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng với Công cụ Chia sẻ Video HeyGen. Tải lên, tối ưu hóa và phân phối video HD hoặc 4K mà không phải lo lắng về giới hạn kích thước tệp, vấn đề định dạng, hay mất mát chất lượng. Lý tưởng cho các nhà tiếp thị, giáo viên, người sáng tạo, và các đội nhóm muốn có trải nghiệm phát video mượt mà và kết quả chuyên nghiệp trên mọi thiết bị.

Video Sharing Tool
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Chọn một hình đại diện đã có
Step 1:Chọn một hình đại diện đã có
Nhập lời nhắc của bạn
Step 2:Nhập lời nhắc của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Chia sẻ Video

Tại sao bạn nên chia sẻ video của mình với HeyGen

HeyGen cung cấp cho bạn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy để chia sẻ video mà không lo lắng về kích thước tệp, lỗi phát lại, hoặc hạn chế của nền tảng. Nó được xây dựng cho các nhà sáng tạo, nhà tiếp thị, giáo viên, và các đội ngũ muốn kết quả chất lượng cao, nhất quán.

• Chia sẻ Qua Mọi Nền Tảng: Đăng video của bạn trên mạng xã hội, trang web, hoặc ứng dụng nhắn tin. • Mọi thứ đều tương thích. Giữ Nguyên Chất Lượng: Chia sẻ video HD hoặc 4K mà không mất đi sự rõ nét.
• Tải lên Nhanh hơn, Thông minh hơn: Tự động giảm kích thước tệp để video tải lên nhanh chóng và phát mượt mà.
• Xây dựng cho Mọi Tình Huống Sử Dụng: Hoàn hảo cho video tiếp thị, hướng dẫn, nội dung đào tạo, và hơn thế nữa.
• Tối Ưu Hóa AI Được Tích Hợp: Sửa định dạng, điều chỉnh chất lượng, và làm cho video của bạn sẵn sàng để chia sẻ ngay lập tức.

Nếu bạn cần thu nhỏ các video lớn trước, hãy thử Video Size Compressor miễn phí để có kết quả nhanh chóng và đáng tin cậy.

người phụ nữ mặc áo sơ mi màu vàng đang chơi video
Chia sẻ Video

Phương pháp tốt nhất khi chia sẻ video

Muốn nhiều người xem video của bạn hơn? Hãy áp dụng những lời khuyên đã được chứng minh sau đây:

• Chọn Nền Tảng Phù Hợp
Chia sẻ video của bạn ở nơi mà khán giả của bạn dành nhiều thời gian nhất.

• Giữ kích thước tệp ở mức hợp lý
Nén giúp video tải nhanh mà không làm giảm chất lượng.

Nếu bạn cần ghi lại màn hình hoặc tạo một hướng dẫn trước khi chia sẻ, HeyGen Screen Recorder là một cách dễ dàng để thu được hình ảnh sạch sẽ.
• Sử dụng Hình Thu Nhỏ Hấp Dẫn
Một hình thu nhỏ ấn tượng sẽ tăng cường lượt nhấp và thời gian xem.
• Thêm Lời Kêu Gọi Hành Động Rõ Ràng
Hãy nói cho người xem biết họ cần làm gì tiếp theo, dù là nhấp chuột, đăng ký, hay truy cập một liên kết.
• Tuân Thủ Các Định Dạng Tương Thích
MP4 là lựa chọn an toàn nhất cho việc phát lại mượt mà, không lỗi.

Quảng Bá Trên Nhiều Kênh
Chia sẻ video của bạn ở nhiều nơi sẽ tự nhiên tăng cường khả năng tiếp cận.

một màn hình hiển thị dòng chữ tạo giọng nói mới
Chia sẻ Video

Tăng cường sự tương tác thông qua việc chia sẻ video

• Chia sẻ trên Mọi Nền tảng: Xuất bản video của bạn trên mạng xã hội, website, công cụ LMS, hoặc gửi link chia sẻ. Nội dung của bạn tương thích mọi nơi.
• Phát lại Chất lượng Cao: Video HD và 4K của bạn giữ nguyên độ nét và màu sắc để khán giả của bạn xem chúng đúng như bạn đã tạo ra.
• Tối ưu Hóa Video Thông minh: HeyGen giảm kích thước tệp và điều chỉnh định dạng tự động để tải lên nhanh hơn và phát lại mượt mà hơn.
• Phân phối Hỗ trợ bởi AI: AI xử lý hình thu nhỏ, định dạng và điều chỉnh hiệu suất để video của bạn trông tuyệt vời trên mọi nền tảng.
• Chia sẻ Đám mây An toàn: Gửi link riêng tư và kiểm soát quyền truy cập. Lý tưởng cho các đội ngũ chia sẻ tài liệu đào tạo hoặc thông tin nội bộ.
• Hiểu biết về Hiệu suất: Theo dõi sự tương tác để xem khán giả tương tác với video bạn chia sẻ như thế nào.

một màn hình hiển thị các từ tạo, chia sẻ, kết nối
Nó hoạt động như thế nào?

Trình bày Video của Bạn trong 4 Bước Đơn Giản

Cung cấp video chuyên nghiệp, ấn tượng với trình phát video có thể tùy chỉnh của chúng tôi, sẵn sàng xuất bản và chia sẻ trong thời gian ngắn.

Bước 1

Tạo Video Của Bạn

Kéo và thả tệp của bạn hoặc nhập từ thiết bị hoặc lưu trữ đám mây của bạn.

Bước 2

Tự động tối ưu hóa

HeyGen nén và định dạng video của bạn để phát mượt mà mà không làm mất chất lượng.

Bước 3

Chọn nơi để chia sẻ

Chọn các nền tảng của bạn hoặc sao chép một liên kết có thể chia sẻ. Video của bạn đã sẵn sàng để xuất bản với chất lượng phát lại rõ nét, cao cấp trên mọi thiết bị.

Bước 4

Theo dõi sự tương tác

Xem lượt xem và tương tác để hiểu cách video của bạn đang thể hiện.

Chia sẻ Video Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để chia sẻ một video trực tuyến với HeyGen?

Bạn tải video lên, để HeyGen tối ưu hóa cho việc phát mượt mà, sau đó chia sẻ bằng đường link trực tiếp hoặc file sẵn sàng cho nền tảng. Công cụ tự động chuẩn bị nội dung của bạn, làm cho việc phân phối nhanh chóng và đáng tin cậy. Nếu bạn cần giảm kích thước file trước, sử dụng Trình Nén Kích Thước Video Miễn Phí.

Tôi có thể chia sẻ các tệp video lớn sử dụng HeyGen không?

Vâng. HeyGen tự động nén các tệp lớn để chúng tải lên nhanh hơn và phát mượt mà mà không cần thiết lập thủ công. Chất lượng HD hoặc 4K của bạn vẫn được giữ nguyên sau khi tối ưu hóa, làm cho nó lý tưởng cho các video dài, bài học và bản demo.


Định dạng video nào là tốt nhất để chia sẻ?

MP4 cung cấp khả năng phát lại ổn định nhất trên các thiết bị, nhưng HeyGen chấp nhận tất cả các định dạng chính và chuyển đổi chúng khi cần thiết. Điều này đảm bảo nội dung của bạn hiển thị chính xác trên các nền tảng mạng xã hội, trang web và màn hình di động.


Video của tôi có bị giảm chất lượng khi tôi chia sẻ không?

Không. HeyGen giữ nguyên chất lượng HD và 4K trong khi giảm kích thước tệp để cải thiện tốc độ và khả năng tương thích. Màu sắc, độ sắc nét và chi tiết của bạn vẫn được giữ nguyên để người xem trải nghiệm video của bạn đúng như bạn mong đợi.


Công cụ này có tốt cho marketing, kinh doanh, hay video đào tạo không?

Vâng. HeyGen hoạt động tốt cho các hướng dẫn, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, nội dung hướng dẫn sử dụng và giao tiếp nội bộ. Bạn cũng có thể ghi lại cảnh quay mới sử dụng AI Screen Recorder trước khi chia sẻ nó.

Tôi có thể sử dụng HeyGen trên cả máy tính để bàn và điện thoại di động không?

Vâng. Công cụ Chia sẻ Video hoạt động trên bất kỳ trình duyệt nào trên máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Bạn có thể tải lên, tối ưu hóa và chia sẻ video từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm.

Các video được chia sẻ trên HeyGen có an toàn không?

Vâng. Bạn có thể tạo các liên kết riêng tư, kiểm soát quyền truy cập và chia sẻ video một cách an toàn từ bảng điều khiển đám mây của mình. Điều này làm cho công cụ này trở nên lý tưởng cho việc đào tạo nội bộ, giao tiếp kinh doanh và nội dung dành cho khách hàng riêng tư.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background