Trình ghi hình AI của HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để ghi lại, cải thiện và chia sẻ video chất lượng chuyên nghiệp trên một nền tảng trực quan. Cho dù bạn đang tạo các hướng dẫn, demo sản phẩm, video hướng dẫn sử dụng, hay bài thuyết trình nhóm, HeyGen giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và duy trì chất lượng ở cấp độ phòng thu ngay từ trình duyệt của bạn.

Với những cải tiến được hỗ trợ bởi AI, khả năng ghi hình từ nhiều nguồn và công cụ chia sẻ tức thì, mỗi video bạn ghi lại đều trở nên mượt mà và âm thanh trong trẻo.