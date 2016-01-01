Chụp màn hình, webcam và âm thanh với trình ghi màn hình AI của HeyGen. Ghi lại đồng bộ hoàn hảo, loại bỏ tiếng ồn nền và tự động tạo phụ đề. Tạo video chất lượng cao, có thể chia sẻ trong vài phút mà không cần tải xuống hoặc phần mềm chỉnh sửa.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Ghi âm Thông minh hơn, Nhanh hơn và Tốt hơn
Trình ghi hình AI của HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để ghi lại, cải thiện và chia sẻ video chất lượng chuyên nghiệp trên một nền tảng trực quan. Cho dù bạn đang tạo các hướng dẫn, demo sản phẩm, video hướng dẫn sử dụng, hay bài thuyết trình nhóm, HeyGen giúp bạn tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và duy trì chất lượng ở cấp độ phòng thu ngay từ trình duyệt của bạn.
Với những cải tiến được hỗ trợ bởi AI, khả năng ghi hình từ nhiều nguồn và công cụ chia sẻ tức thì, mỗi video bạn ghi lại đều trở nên mượt mà và âm thanh trong trẻo.
Tự động cải thiện với AI
Biến những bản ghi âm thông thường trở nên xuất sắc một cách tự động. Công nghệ AI tiên tiến của HeyGen sẽ làm sạch âm thanh của bạn theo thời gian thực bằng cách loại bỏ tiếng ồn nền, cân bằng mức âm thanh và cắt bỏ những từ ngữ dư thừa.Không cần chỉnh sửa. Bạn sẽ có được những bản ghi âm chất lượng chuyên nghiệp mỗi lần.
Bạn có thể tinh chỉnh đầu ra của mình với các cài đặt cải thiện tích hợp giúp giọng nói của bạn trở nên rõ ràng và tự nhiên, hoàn hảo cho các nhà sáng tạo, giáo viên và chuyên gia.
Thu thập đa nguồn liền mạch
Chụp màn hình, webcam và microphone của bạn cùng một lúc một cách hoàn hảo. Chuyển đổi giữa các chế độ xem một cách dễ dàng trong khi ghi hình để nổi bật các hình ảnh quan trọng hoặc biểu cảm khuôn mặt.
Trước khi ghi âm, hãy lên kế hoạch cho kịch bản của bạn bằng cách sử dụng AI video script generator để cấu trúc thông điệp của bạn một cách rõ ràng và tiết kiệm thời gian.
Cấu hình linh hoạt này rất lý tưởng cho các bài hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm, hoặc thuyết trình từ xa, mang lại cho video của bạn một nét cá nhân giữ cho người xem luôn thích thú. Giao diện được tối ưu đảm bảo không có độ trễ hay trễ âm thanh, ngay cả khi chuyển đổi nguồn trong khi ghi hình.
Ghi lại màn hình của bạn trong 4 bước đơn giản
Chụp màn hình một cách dễ dàng và biến các bản ghi thành video chuyên nghiệp, hấp dẫn với Trình Ghi Màn Hình AI HeyGen.
Khởi chạy Trình ghi màn hình HeyGen ngay trong trình duyệt của bạn. Không cần tải xuống hay cài đặt, chỉ cần mở công cụ và chuẩn bị ghi hình trong vài giây.
Chọn chính xác những gì bạn muốn ghi lại: màn hình, webcam, hoặc cả hai cùng âm thanh. Bạn có thể chuyển đổi góc nhìn bất cứ lúc nào để giữ sự chú ý của khán giả vào những điều quan trọng nhất.
Ngay khi bạn ghi lại một bản ghi, trí tuệ nhân tạo của HeyGen sẽ tự động hoạt động ngầm. Nó loại bỏ tiếng ồn nền, cắt bỏ những khoảng lặng dài, cân bằng âm thanh, và thậm chí thêm phụ đề để làm cho video của bạn trở nên mượt mà và chuyên nghiệp mà không cần chỉnh sửa thủ công.
Khi bạn hoàn thành, xem trước bản ghi của mình và xuất ra trong vài giây. Tải xuống video của bạn ở chất lượng HD hoặc 4K, hoặc chia sẻ ngay lập tức qua một liên kết an toàn, rất phù hợp cho các bài hướng dẫn, thuyết trình và cập nhật nhóm.
Một trình ghi hình màn hình AI ghi lại màn hình, webcam và âm thanh của bạn trong khi tự động cải thiện video của bạn. HeyGen nâng cao độ rõ ràng bằng cách loại bỏ tiếng ồn, cắt bỏ khoảng lặng và tạo phụ đề để các bản ghi của bạn trở nên chuyên nghiệp mà không cần chỉnh sửa thủ công.
Vâng. HeyGen hỗ trợ ghi lại màn hình, webcam và microphone cùng lúc với đồng bộ hoàn hảo. Bạn có thể chuyển đổi giữa các bố cục trong quá trình ghi, làm cho nó lý tưởng cho các hướng dẫn, minh họa và hướng dẫn đi bộ cần cả hình ảnh và ngữ cảnh người trình bày.
Tất nhiên. HeyGen hoạt động hoàn toàn trực tuyến mà không cần cài đặt hay thiết lập. Bạn có thể ghi âm ngay lập tức trên Windows, Mac hoặc trình duyệt di động, và tất cả các tệp được lưu trữ an toàn trên đám mây để dễ dàng truy cập.
Đúng vậy. Trí tuệ nhân tạo tích hợp loại bỏ tiếng ồn nền, cân bằng mức âm thanh, cắt bỏ lời nói thừa, và tăng cường độ rõ ràng một cách tự động. Để có kết quả sạch sẽ hơn nữa, bạn có thể cải thiện âm thanh sau này bằng cách sử dụng công cụ Tăng Âm Lượng của Video
Vâng. HeyGen tự động tạo chú thích và bản ghi chép chính xác trong quá trình ghi âm. Điều này làm cho video của bạn dễ tiếp cận hơn, dễ theo dõi hơn và sẵn sàng cho các nền tảng như YouTube, Reels và các cổng đào tạo nội bộ
Bạn có thể chỉnh sửa nhanh chóng bằng các tính năng AI như loại bỏ khoảng lặng, phát hiện cảnh, cắt xén và điều chỉnh phụ đề. Để tinh chỉnh thêm—như cắt bỏ phần video, sử dụng Online Video Trimmer
Có. Bạn có thể ghi lại, cải thiện và xuất video miễn phí với phiên bản cơ bản. Nâng cấp sẽ mở khóa các tính năng cao cấp cho đội ngũ, ghi lại lâu hơn và quy trình làm việc nâng cao. Bạn có thể đăng ký tại đây
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.