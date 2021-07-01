Các nền tảng khác nhau có những yêu cầu khác nhau về video, và kích thước không phù hợp có thể dẫn đến việc cắt xén kỳ quặc, khung hình méo mó hoặc mất chi tiết. Khi video của bạn được điều chỉnh kích thước một cách chính xác, nó sẽ vừa vặn tự nhiên với màn hình, giữ nguyên chất lượng và giúp thông điệp của bạn được truyền tải mà không bị phân tâm.

Hầu hết các trình biên tập hiện đại đều hỗ trợ tính năng thay đổi kích thước, từ việc thay đổi tỷ lệ khung hình đơn giản đến các điều khiển nâng cao giúp bạn chỉnh sửa những đoạn phim bị kéo giãn hay méo mó. Với HeyGen, bạn có thể thay đổi kích thước video của mình một cách giữ cho quy trình làm việc đơn giản trong khi đảm bảo nội dung của bạn trông chuyên nghiệp trên mọi thiết bị.