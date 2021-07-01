Thay đổi kích thước video của bạn một cách nhanh chóng và giữ cho nó rõ ràng, sạch sẽ và sẵn sàng cho mọi nền tảng. HeyGen giúp bạn điều chỉnh kích thước chỉ trong vài phút, cho dù bạn cần một định dạng dọc cho TikTok, một bố cục vuông cho Instagram hay một đoạn video màn hình rộng cho YouTube. Với kích thước phù hợp, video của bạn sẽ được hiển thị đúng cách, tránh cắt xén không mong muốn và mang lại trải nghiệm xem mượt mà hơn.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Cần video của bạn phù hợp hoàn hảo trên mọi nền tảng?
Các nền tảng khác nhau có những yêu cầu khác nhau về video, và kích thước không phù hợp có thể dẫn đến việc cắt xén kỳ quặc, khung hình méo mó hoặc mất chi tiết. Khi video của bạn được điều chỉnh kích thước một cách chính xác, nó sẽ vừa vặn tự nhiên với màn hình, giữ nguyên chất lượng và giúp thông điệp của bạn được truyền tải mà không bị phân tâm.
Hầu hết các trình biên tập hiện đại đều hỗ trợ tính năng thay đổi kích thước, từ việc thay đổi tỷ lệ khung hình đơn giản đến các điều khiển nâng cao giúp bạn chỉnh sửa những đoạn phim bị kéo giãn hay méo mó. Với HeyGen, bạn có thể thay đổi kích thước video của mình một cách giữ cho quy trình làm việc đơn giản trong khi đảm bảo nội dung của bạn trông chuyên nghiệp trên mọi thiết bị.
Phương pháp tốt nhất để thay đổi kích thước video
• Tùy chọn Tỷ lệ Khung hình: Chuyển đổi giữa định dạng dọc, vuông hoặc ngang để video của bạn phù hợp hoàn hảo với nền tảng bạn đăng tải.
• Thay đổi Kích thước Không Làm Mất Độ Rõ Nét: Việc điều chỉnh tỷ lệ thông minh giúp video của bạn vẫn giữ được độ rõ nét và mượt mà ngay cả khi bạn điều chỉnh kích thước.
• Thiết lập Chiều rộng và Chiều cao Tùy chỉnh: Hoàn hảo cho những người sáng tạo cần kiểm soát chính xác về kích thước và bố cục.
• Sửa Video Bị Kéo Dãn hoặc Méo: Chỉnh sửa cảnh quay bị ghi hình sai hình dạng để nó trở nên tự nhiên trở lại.
• Cài đặt Sẵn cho Các Nền tảng Mạng Xã hội: Sử dụng kích thước được tích hợp sẵn cho TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts và nhiều hơn nữa để tiết kiệm thời gian.
• Thay đổi Kích thước Video trong Trình Duyệt: Điều chỉnh kích thước trực tuyến mà không cần tải phần mềm xuống hoặc thiết lập công cụ phức tạp.
• Phù hợp với Mọi Loại Video: Dù là nội dung mạng xã hội, video giới thiệu sản phẩm, video đào tạo hay dự án dài hơi, việc thay đổi kích thước giúp video của bạn trông gọn gàng và có chủ ý.
Mở rộng tầm ảnh hưởng với Video được điều chỉnh kích thước
Thay đổi kích thước video giúp nội dung của bạn trở nên linh hoạt và phù hợp với nhiều nền tảng khác nhau, tăng khả năng nhìn thấy và tương tác. Với kích thước và định dạng phù hợp, video của bạn có thể tiếp cận được đối tượng rộng lớn hơn và trông chuyên nghiệp mọi nơi chúng được chia sẻ.
Công cụ thay đổi kích thước video của HeyGen giúp việc điều chỉnh kích thước trở nên đơn giản mà vẫn giữ được chất lượng video. Bằng cách chỉnh sửa nội dung để phù hợp với định dạng cụ thể của từng nền tảng, bạn nâng cao tính linh hoạt và khả năng tương tác. Với nền tảng trực quan của chúng tôi, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng điều chỉnh video của mình để phù hợp với bất kỳ nền tảng hay mục đích nào.
Cắt, Điều chỉnh kích thước & Tái sử dụng Video của bạn trong 4 Bước Đơn giản
Sử dụng tính năng Nổi bật Tức thì được hỗ trợ bởi AI để nhanh chóng tìm và chia sẻ những phần hay nhất của nội dung của bạn.
Chọn tệp bạn muốn thay đổi kích thước từ thiết bị của bạn.
Chọn một cài đặt sẵn hoặc nhập kích thước tùy chỉnh phù hợp với nền tảng của bạn.
Hãy thực hiện những thay đổi nhỏ để giữ chủ đề ở vị trí trung tâm khi chuyển đổi định dạng.
Kiểm tra tính rõ ràng, sự căn chỉnh chuyển động hoặc việc cắt xén không mong muốn.
Sử dụng công cụ điều chỉnh kích thước thông minh mà không làm căng hay méo hình ảnh của bạn. HeyGen giữ được độ rõ nét khi thay đổi kích thước nên video của bạn vẫn sắc nét ngay cả khi chuyển đổi định dạng. Để cắt video trước khi điều chỉnh kích thước, hãy thử Online Video Trimmer
TikTok, Reels và Shorts hoạt động tốt nhất với định dạng dọc 9:16, trong khi nguồn cấp dữ liệu Instagram hỗ trợ hình vuông (1:1) và 4:5. YouTube và video đào tạo phù hợp với màn hình rộng (16:9). Việc chọn kích thước phù hợp đảm bảo nội dung của bạn hiển thị đúng cách trên các nền tảng.
Vâng. HeyGen cho phép bạn thay đổi kích thước video ngay trong trình duyệt của bạn, không cần ứng dụng, tải xuống hay thiết lập kỹ thuật. Chỉ cần tải lên tệp của bạn, chọn kích cỡ và xuất một video sạch sẽ, sẵn sàng cho nền tảng chỉ trong vài phút.
Thay đổi kích thước điều chỉnh các chiều tổng thể của video, trong khi cắt bỏ đi những phần của khung hình. Nhiều người sáng tạo thay đổi kích thước trước để phù hợp với nền tảng, sau đó cắt để có được khung hình và bố cục hoàn hảo.
Vâng. HeyGen cho phép bạn điều chỉnh cả kích thước và độ phân giải trong một bước, giúp bạn tùy chỉnh video cho TikTok, Instagram, YouTube và nhiều hơn nữa mà không gây méo hình.
Sử dụng tính năng chỉnh sửa tỷ lệ khung hình để khôi phục tỷ lệ tự nhiên. HeyGen tự động điều chỉnh bố cục của bạn để các đối tượng trông cân đối và đặt ở vị trí trung tâm thay vì bị kéo giãn ra khắp khung hình.
Tất nhiên. MP4 được hỗ trợ một cách toàn cầu và có thể được thay đổi kích thước, định dạng lại và xuất ra mà không gặp vấn đề tương thích. Sau khi thay đổi kích thước, bạn cũng có thể chuyển đổi định dạng clip của mình sử dụng công cụ Repurpose Video Tool
Nếu thực hiện không đúng cách thì có thể, nhưng HeyGen sử dụng quy mô tối ưu để giữ độ sắc nét và màu sắc. Xem trước trước khi xuất giúp đảm bảo video của bạn sau khi thay đổi kích thước vẫn giữ được độ sạch và chuyên nghiệp trên các thiết bị và nền tảng.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.