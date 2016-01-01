Tái sử dụng Video

Với Repurpose Video AI, bạn có thể khai thác nhiều hơn từ mỗi video. Chuyển đổi nội dung dài thành các đoạn clip ngắn gọn, hấp dẫn cho mạng xã hội, tăng cường sự hiện diện và tương tác của bạn trên nhiều nền tảng một cách dễ dàng.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Chọn một hình đại diện có sẵn
Nhập lệnh của bạn
Nhấp vào video được tạo
Giới thiệu Video AI Tái sử dụng

Chuyển đổi bất kỳ video nào thành nhiều phiên bản tối ưu cho các nền tảng khác nhau chỉ trong vài phút. Với Repurpose Video AI, bạn có thể biến nội dung dài thành các đoạn clip ngắn cho TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts mà không cần kỹ năng chỉnh sửa. Dù là cho mạng xã hội, video đào tạo hay nội dung tiếp thị, công cụ này làm cho việc tái sử dụng video trở nên dễ dàng.

Muốn tối đa hóa nội dung video của bạn?

Repurpose Video AI giúp bạn biến đổi video dài thành các đoạn clip hấp dẫn, sẵn sàng cho nền tảng chỉ trong vài phút. Với công cụ hỗ trợ bởi AI này, bạn có thể điều chỉnh video của mình cho TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng khác. Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. Đây là cách dễ nhất để mở rộng giá trị và tầm với của video mà không gặp phải những rắc rối của sản xuất truyền thống.

Bằng cách tái sử dụng video của bạn, bạn có thể nhanh chóng tăng cường khả năng nhìn thấy, sự tương tác và ROI. Repurpose Video AI tự động thay đổi kích thước, chỉnh sửa và tối ưu hóa video của bạn, đảm bảo nội dung phù hợp hoàn hảo với mọi nền tảng. Cho dù là cho mạng xã hội, tiếp thị hay đào tạo, chỉ cần tải lên video của bạn, chọn các nền tảng và để AI xử lý phần còn lại.

Để cá nhân hóa cụ thể cho từng đối tượng, sử dụng Personalized Video Platform để cung cấp các biến thể video được điều chỉnh một cách linh hoạt

Tái sử dụng Video

Mở rộng tầm ảnh hưởng với việc tái sử dụng video

Mang lại kết quả tốt nhất từ nội dung của bạn bằng cách tuân theo những lời khuyên đơn giản nhưng mạnh mẽ này:

• Hiểu biết về Nền tảng của bạn: Tùy chỉnh từng video để phù hợp với định dạng và phong cách khán giả của TikTok, Instagram, hoặc YouTube.

• Tối giản để Tạo Ấn tượng: Chuyển đổi video dài thành các đoạn clip ngắn gọn để thu hút sự chú ý và tăng thời gian xem.

• Cập nhật CTA: Chỉnh sửa lời kêu gọi hành động của bạn cho mỗi phiên bản để phù hợp với mục tiêu của từng nền tảng.

• Thử nghiệm với các Định dạng: Khám phá các phiên bản dọc, vuông và ngang hoặc thậm chí tạo Reels và Shorts để tăng cường tương tác.

Cách thức hoạt động?

Cách Tái sử dụng Video với AI

Tái sử dụng video trong 4 bước đơn giản, chưa bao giờ việc tái sử dụng nội dung video lại dễ dàng đến thế. Dưới đây là cách bạn có thể tạo ra video sẵn sàng cho các nền tảng chỉ trong vài phút:

Bước 1

Tải lên Video của bạn

Tải video dài lên Repurpose Video AI hoặc dán liên kết YouTube. Công cụ hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau để quá trình diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.

Bước 2

Chọn Nền Tảng Của Bạn

Chọn các nền tảng mà bạn muốn tái sử dụng nội dung của mình. Repurpose Video AI tối ưu hóa video cho từng thông số kỹ thuật của nền tảng (ví dụ, dọc cho TikTok, vuông cho Instagram).

Bước 3

Tùy chỉnh Video của bạn

Điều chỉnh độ dài video, thêm phụ đề, logo hoặc thương hiệu riêng để đảm bảo video phù hợp với phong cách và thông điệp của bạn.

Bước 4

Chia sẻ hoặc Tải xuống

Khi video của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể tải xuống thiết bị của mình hoặc đăng nó trực tiếp lên các tài khoản mạng xã hội chỉ với một cú nhấp chuột.

Tái sử dụng Video Câu hỏi thường gặp

Repurpose Video AI có chức năng gì?

Repurpose Video AI giúp bạn biến nội dung dài hình thức như hội thảo trực tuyến, podcast hay hướng dẫn thành các đoạn clip ngắn, sẵn sàng cho các nền tảng. Nó tự động thay đổi kích thước, cắt xén và tối ưu hóa video của bạn cho các kênh mạng xã hội chỉ trong vài phút.

Repurpose Video AI hoạt động như thế nào?

Bạn tải video lên hoặc dán liên kết, chọn các nền tảng bạn muốn, và để AI xử lý việc cắt xén, tỷ lệ khung hình, và chỉnh sửa cơ bản. Sau đó công cụ sẽ tạo ra nhiều phiên bản tối ưu hóa mà bạn có thể tải xuống hoặc xuất bản trực tiếp.

Tôi có thể tái sử dụng video của mình cho những nền tảng nào?

Bạn có thể tạo các phiên bản được điều chỉnh cho TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Facebook và nhiều hơn nữa. Đối với việc tạo nội dung tập trung vào TikTok, bạn cũng có thể khám phá AI TikTok Video Generator.

Tôi có thể tùy chỉnh thương hiệu, chú thích và định dạng không?

Vâng. Bạn có thể thêm logo, phụ đề và điều chỉnh độ dài video, tỷ lệ khung hình, và cách bố trí sao cho mỗi đoạn clip phù hợp với thương hiệu và yêu cầu của từng nền tảng.

Chất lượng đầu ra có được duy trì sau khi tái sử dụng không?

Vâng. Các đoạn clip được tái sử dụng được xuất ra ở độ phân giải cao (lên đến 4K), do đó chúng vẫn giữ được độ nét và tính chuyên nghiệp trên tất cả các thiết bị và nền tảng mạng xã hội.

Công cụ này có phù hợp cho việc đào tạo hay nội dung giáo dục không?

Chắc chắn. Bạn có thể tái sử dụng các buổi tập luyện dài thành những đoạn video học tập ngắn gọn, tập trung hơn. Để tạo ra các mô-đun đào tạo có cấu trúc từ đầu, hãy thử công cụ AI Training Video cũng như vậy.

Tôi có luôn cần một video sẵn có để bắt đầu không?

Repurpose Video AI được thiết kế để tái sử dụng nội dung có sẵn, nhưng bạn có thể kết hợp nó với các công cụ sáng tạo để xây dựng một quy trình làm việc đầy đủ. Để tạo nội dung mới sẵn sàng cho YouTube, bạn có thể sử dụng AI YouTube Video Generator và sau đó tái sử dụng nó thành các đoạn video ngắn hơn.

