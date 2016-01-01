Repurpose Video AI giúp bạn biến đổi video dài thành các đoạn clip hấp dẫn, sẵn sàng cho nền tảng chỉ trong vài phút. Với công cụ hỗ trợ bởi AI này, bạn có thể điều chỉnh video của mình cho TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng khác. Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. Đây là cách dễ nhất để mở rộng giá trị và tầm với của video mà không gặp phải những rắc rối của sản xuất truyền thống.

Bằng cách tái sử dụng video của bạn, bạn có thể nhanh chóng tăng cường khả năng nhìn thấy, sự tương tác và ROI. Repurpose Video AI tự động thay đổi kích thước, chỉnh sửa và tối ưu hóa video của bạn, đảm bảo nội dung phù hợp hoàn hảo với mọi nền tảng. Cho dù là cho mạng xã hội, tiếp thị hay đào tạo, chỉ cần tải lên video của bạn, chọn các nền tảng và để AI xử lý phần còn lại.

Để cá nhân hóa cụ thể cho từng đối tượng, sử dụng Personalized Video Platform để cung cấp các biến thể video được điều chỉnh một cách linh hoạt