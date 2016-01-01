HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo một vòng lặp sạch sẽ, chuyên nghiệp mà không cần sử dụng phần mềm phức tạp. Mọi tính năng đều được thiết kế để quá trình trở nên nhanh chóng và đơn giản.

• Vòng lặp vô hạn liền mạch: Lặp lại đoạn clip của bạn mãi mãi hoặc thiết lập số lần lặp tùy chỉnh.

• Bộ chọn vòng lặp trên dòng thời gian: Chọn chính xác phần bạn muốn lặp lại với một dòng thời gian rõ ràng, đơn giản.

• Xem trước tức thì và Xuất nhanh: Xem vòng lặp của bạn khi bạn chỉnh sửa và tải xuống trong vài giây.

• Hỗ trợ đa định dạng: Làm việc với MP4, MOV, WebM và nhiều hơn nữa.

• Công cụ chỉnh sửa Tất cả-trong-Một: Cắt, crop, tăng tốc, chậm lại, tắt tiếng hoặc thêm âm thanh ngay từ trình chỉnh sửa.



Để thêm văn bản, phụ đề hoặc tiêu đề vào video lặp của bạn, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Thêm Văn bản vào Video của HeyGen. Đó là một cách đơn giản để nâng cao nội dung của bạn cho mạng xã hội hoặc bài thuyết trình.