Lặp Video

Việc tạo một video lặp lại nên đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy. Với HeyGen, bạn có thể biến bất kỳ đoạn clip nào thành một vòng lặp mượt mà, liền mạch chỉ trong vài giây mà không cần tải phần mềm hay học cách sử dụng công cụ chỉnh sửa phức tạp. Cho dù bạn đang tạo nội dung cho mạng xã hội, bài thuyết trình hay màn hình hiển thị số, HeyGen cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để lặp lại video của mình, kiểm soát thời gian và xuất kết quả chất lượng cao trông sạch sẽ trên mọi nền tảng. Nó được xây dựng dành cho những người sáng tạo, nhà tiếp thị và bất kỳ ai cần một video lặp chuyên nghiệp mà không cần những bước phức tạp.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Chọn một hình đại diện đã có
Step 1:Chọn một hình đại diện đã có
Nhập lời nhắc của bạn
Step 2:Nhập lời nhắc của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Lặp Video

Bạn đang tìm kiếm các vòng lặp video hoàn hảo?

Tạo video vòng lặp mượt mà, liền mạch mà không cần chỉnh sửa phức tạp hay phần mềm. Tải lên đoạn clip của bạn, thiết lập số lần lặp lại và xuất ra một video vòng lặp sạch sẽ trông tuyệt vời trên mọi nền tảng. Hoàn hảo cho bài đăng trên mạng xã hội, demo sản phẩm, hình ảnh nền, bài thuyết trình và nhiều hơn nữa.
Lợi ích chính
• Nhanh chóng và đơn giản
• Hoạt động trên mọi thiết bị
• Không logo nước
• Hỗ trợ MP4, MOV, WebM và nhiều hơn nữa
• Xuất khẩu chất lượng cao

HeyGen đổi khuôn mặt avatar với nhiều diễn viên AI nữ trên các thẻ màu.
Lặp Video

Những Phương Pháp Tốt Nhất để Tạo Video Loop Mượt Mà

Một vòng lặp tốt cảm giác tự nhiên và sạch sẽ. Cho dù bạn đang lặp lại một đoạn clip ngắn hay một chuỗi dài hơn, một vài bước đơn giản sẽ giúp video của bạn trở nên chuyên nghiệp.

• Chọn một đoạn clip có động tác hoặc ánh sáng ổn định
• Cắt điểm bắt đầu và kết thúc sao cho sự chuyển tiếp cảm giác tự nhiên
• Giữ cho các vòng lặp ngắn và có nhịp điệu cho các nền tảng xã hội
• Sử dụng dòng thời gian để nổi bật khoảnh khắc tốt nhất
• Đồng bộ thời gian âm thanh hoặc giữ âm thanh nhẹ nhàng
• Xuất bản ở cùng độ phân giải với đoạn clip gốc của bạn

ảnh chụp màn hình của một trang web có dòng chữ lặp lại đoạn video của bạn chỉ với một cú nhấp chuột
Tạo Video Bằng AI

Tính năng video lặp mạnh mẽ được xây dựng để tiết kiệm thời gian cho bạn

HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo một vòng lặp sạch sẽ, chuyên nghiệp mà không cần sử dụng phần mềm phức tạp. Mọi tính năng đều được thiết kế để quá trình trở nên nhanh chóng và đơn giản.
• Vòng lặp vô hạn liền mạch: Lặp lại đoạn clip của bạn mãi mãi hoặc thiết lập số lần lặp tùy chỉnh.
• Bộ chọn vòng lặp trên dòng thời gian: Chọn chính xác phần bạn muốn lặp lại với một dòng thời gian rõ ràng, đơn giản.
• Xem trước tức thì và Xuất nhanh: Xem vòng lặp của bạn khi bạn chỉnh sửa và tải xuống trong vài giây.
• Hỗ trợ đa định dạng: Làm việc với MP4, MOV, WebM và nhiều hơn nữa.
• Công cụ chỉnh sửa Tất cả-trong-Một: Cắt, crop, tăng tốc, chậm lại, tắt tiếng hoặc thêm âm thanh ngay từ trình chỉnh sửa.

Để thêm văn bản, phụ đề hoặc tiêu đề vào video lặp của bạn, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Thêm Văn bản vào Video của HeyGen. Đó là một cách đơn giản để nâng cao nội dung của bạn cho mạng xã hội hoặc bài thuyết trình.

bức tranh hoạt hình của một người đàn ông ngồi trước lò sưởi
Nó hoạt động như thế nào?

Tạo Video Lặp Mượt Mà trong 4 Bước Đơn Giản

Tạo ra những sản phẩm video AI đồng bộ môi hoàn hảo, có khả năng lặp lại tự nhiên và giữ cho khán giả của bạn không thể rời mắt.

Bước 1

Nhập Văn Bản hoặc Tải lên Âm thanh

Bắt đầu với một tệp âm thanh sạch sẽ hoặc nhập kịch bản của bạn—HeyGen hỗ trợ cả giọng nói và chuyển văn bản thành giọng nói. Đây là một tính năng mạnh mẽ của công cụ tạo video AI của chúng tôi.

Bước 2

Chọn một hình đại diện

Sử dụng hình đại diện AI có khả năng nói chuyện hoặc đồng bộ hóa môi với cảnh quay người thật để có sự truyền đạt sinh động.

Bước 3

Chọn giọng AI hoặc Tải lên cảnh quay thực

Chọn từ hơn 300 giọng nói trong hơn 175 ngôn ngữ để phù hợp với phong cách và đối tượng mục tiêu của bạn. Lựa chọn này nâng cao chất lượng của video được tạo ra bởi AI của bạn.

Bước 4

Tạo và Chia sẻ Video Đồng bộ của Bạn

HeyGen tự động đồng bộ hóa môi, giọng nói và biểu cảm khuôn mặt—xuất và chia sẻ video AI của bạn trong vài giây.

Câu hỏi thường gặp về video lặp

Làm thế nào để lặp lại một video trực tuyến với HeyGen?

Tải lên tệp MP4, MOV, AVI hoặc WebM của bạn, chọn phần bạn muốn lặp lại và xem trước vòng lặp ngay lập tức. Khi nó trông mượt mà, xuất một video lặp HD chỉ với một cú nhấp chuột. Để có thời gian chính xác hơn, bạn có thể tinh chỉnh đoạn clip của mình trước bằng cách sử dụng Công cụ Cắt Video Trực tuyến

Tôi có thể lặp lại một video miễn phí không?

Vâng. HeyGen cho phép bạn lặp lại video trực tuyến miễn phí mà không có watermark hoặc cài đặt phần mềm. Bạn có thể phát lại đoạn clip của mình nhiều lần, tạo vòng lặp vô hạn và xuất một tệp tin đã chỉnh sửa trực tiếp từ trình duyệt của bạn.

Việc lặp lại có làm giảm chất lượng video không?

Không. HeyGen giữ nguyên độ rõ nét và độ phân giải gốc của video, đảm bảo từng đoạn video lặp lại trông liền mạch và sắc nét. Ngay cả sau nhiều lần lặp, video xuất ra vẫn sạch sẽ và sẵn sàng cho các nền tảng như TikTok hoặc Instagram.

Tôi có thể lặp lại chỉ một phần của video không?

Đúng vậy. Bạn có thể đánh dấu một khoảnh khắc cụ thể trên dòng thời gian và lặp lại chỉ mục đích đó để có sự lặp lại mượt mà, tự nhiên. Nếu bạn muốn chính xác hơn, hãy cắt bỏ những khoảnh khắc không mong muốn trước đó bằng cách sử dụng công cụ Repurpose Video tool

HeyGen hỗ trợ định dạng video nào để lặp lại?

Bạn có thể tải lên các định dạng chuẩn như MP4, MOV, AVI, WebM và các định dạng khác. Bản xuất cuối cùng được lặp lại sẽ được giao như một tệp MP4 để đảm bảo tính tương thích trên toàn cầu với các mạng xã hội, bài thuyết trình và trang web.

Công cụ Loop Video có hoạt động trên thiết bị di động không?

Đúng vậy. HeyGen hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt, vì vậy bạn có thể lặp lại video trên iPhone, Android, máy tính bảng, Chromebook, Windows và Mac mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì. Giao diện vẫn nhanh và mượt mà trên tất cả các thiết bị.

Các video tôi đã tải lên có an toàn không?

Vâng. Tất cả các tệp đều được xử lý một cách riêng tư, được mã hóa trong quá trình chỉnh sửa và tự động xóa sau khi tải xuống. HeyGen không bao giờ lưu trữ hoặc chia sẻ nội dung của bạn lâu hơn mức cần thiết, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối trong khi bạn làm việc.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background