Việc tạo một video lặp lại nên đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy. Với HeyGen, bạn có thể biến bất kỳ đoạn clip nào thành một vòng lặp mượt mà, liền mạch chỉ trong vài giây mà không cần tải phần mềm hay học cách sử dụng công cụ chỉnh sửa phức tạp. Cho dù bạn đang tạo nội dung cho mạng xã hội, bài thuyết trình hay màn hình hiển thị số, HeyGen cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để lặp lại video của mình, kiểm soát thời gian và xuất kết quả chất lượng cao trông sạch sẽ trên mọi nền tảng. Nó được xây dựng dành cho những người sáng tạo, nhà tiếp thị và bất kỳ ai cần một video lặp chuyên nghiệp mà không cần những bước phức tạp.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Bạn đang tìm kiếm các vòng lặp video hoàn hảo?
Tạo video vòng lặp mượt mà, liền mạch mà không cần chỉnh sửa phức tạp hay phần mềm. Tải lên đoạn clip của bạn, thiết lập số lần lặp lại và xuất ra một video vòng lặp sạch sẽ trông tuyệt vời trên mọi nền tảng. Hoàn hảo cho bài đăng trên mạng xã hội, demo sản phẩm, hình ảnh nền, bài thuyết trình và nhiều hơn nữa.
Lợi ích chính
• Nhanh chóng và đơn giản
• Hoạt động trên mọi thiết bị
• Không logo nước
• Hỗ trợ MP4, MOV, WebM và nhiều hơn nữa
• Xuất khẩu chất lượng cao
Những Phương Pháp Tốt Nhất để Tạo Video Loop Mượt Mà
Một vòng lặp tốt cảm giác tự nhiên và sạch sẽ. Cho dù bạn đang lặp lại một đoạn clip ngắn hay một chuỗi dài hơn, một vài bước đơn giản sẽ giúp video của bạn trở nên chuyên nghiệp.
• Chọn một đoạn clip có động tác hoặc ánh sáng ổn định
• Cắt điểm bắt đầu và kết thúc sao cho sự chuyển tiếp cảm giác tự nhiên
• Giữ cho các vòng lặp ngắn và có nhịp điệu cho các nền tảng xã hội
• Sử dụng dòng thời gian để nổi bật khoảnh khắc tốt nhất
• Đồng bộ thời gian âm thanh hoặc giữ âm thanh nhẹ nhàng
• Xuất bản ở cùng độ phân giải với đoạn clip gốc của bạn
Tính năng video lặp mạnh mẽ được xây dựng để tiết kiệm thời gian cho bạn
HeyGen cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để tạo một vòng lặp sạch sẽ, chuyên nghiệp mà không cần sử dụng phần mềm phức tạp. Mọi tính năng đều được thiết kế để quá trình trở nên nhanh chóng và đơn giản.
• Vòng lặp vô hạn liền mạch: Lặp lại đoạn clip của bạn mãi mãi hoặc thiết lập số lần lặp tùy chỉnh.
• Bộ chọn vòng lặp trên dòng thời gian: Chọn chính xác phần bạn muốn lặp lại với một dòng thời gian rõ ràng, đơn giản.
• Xem trước tức thì và Xuất nhanh: Xem vòng lặp của bạn khi bạn chỉnh sửa và tải xuống trong vài giây.
• Hỗ trợ đa định dạng: Làm việc với MP4, MOV, WebM và nhiều hơn nữa.
• Công cụ chỉnh sửa Tất cả-trong-Một: Cắt, crop, tăng tốc, chậm lại, tắt tiếng hoặc thêm âm thanh ngay từ trình chỉnh sửa.
Để thêm văn bản, phụ đề hoặc tiêu đề vào video lặp của bạn, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Thêm Văn bản vào Video của HeyGen. Đó là một cách đơn giản để nâng cao nội dung của bạn cho mạng xã hội hoặc bài thuyết trình.
Tạo Video Lặp Mượt Mà trong 4 Bước Đơn Giản
Tạo ra những sản phẩm video AI đồng bộ môi hoàn hảo, có khả năng lặp lại tự nhiên và giữ cho khán giả của bạn không thể rời mắt.
Bắt đầu với một tệp âm thanh sạch sẽ hoặc nhập kịch bản của bạn—HeyGen hỗ trợ cả giọng nói và chuyển văn bản thành giọng nói. Đây là một tính năng mạnh mẽ của công cụ tạo video AI của chúng tôi.
Sử dụng hình đại diện AI có khả năng nói chuyện hoặc đồng bộ hóa môi với cảnh quay người thật để có sự truyền đạt sinh động.
Chọn từ hơn 300 giọng nói trong hơn 175 ngôn ngữ để phù hợp với phong cách và đối tượng mục tiêu của bạn. Lựa chọn này nâng cao chất lượng của video được tạo ra bởi AI của bạn.
HeyGen tự động đồng bộ hóa môi, giọng nói và biểu cảm khuôn mặt—xuất và chia sẻ video AI của bạn trong vài giây.
Tải lên tệp MP4, MOV, AVI hoặc WebM của bạn, chọn phần bạn muốn lặp lại và xem trước vòng lặp ngay lập tức. Khi nó trông mượt mà, xuất một video lặp HD chỉ với một cú nhấp chuột. Để có thời gian chính xác hơn, bạn có thể tinh chỉnh đoạn clip của mình trước bằng cách sử dụng Công cụ Cắt Video Trực tuyến
Vâng. HeyGen cho phép bạn lặp lại video trực tuyến miễn phí mà không có watermark hoặc cài đặt phần mềm. Bạn có thể phát lại đoạn clip của mình nhiều lần, tạo vòng lặp vô hạn và xuất một tệp tin đã chỉnh sửa trực tiếp từ trình duyệt của bạn.
Không. HeyGen giữ nguyên độ rõ nét và độ phân giải gốc của video, đảm bảo từng đoạn video lặp lại trông liền mạch và sắc nét. Ngay cả sau nhiều lần lặp, video xuất ra vẫn sạch sẽ và sẵn sàng cho các nền tảng như TikTok hoặc Instagram.
Đúng vậy. Bạn có thể đánh dấu một khoảnh khắc cụ thể trên dòng thời gian và lặp lại chỉ mục đích đó để có sự lặp lại mượt mà, tự nhiên. Nếu bạn muốn chính xác hơn, hãy cắt bỏ những khoảnh khắc không mong muốn trước đó bằng cách sử dụng công cụ Repurpose Video tool
Bạn có thể tải lên các định dạng chuẩn như MP4, MOV, AVI, WebM và các định dạng khác. Bản xuất cuối cùng được lặp lại sẽ được giao như một tệp MP4 để đảm bảo tính tương thích trên toàn cầu với các mạng xã hội, bài thuyết trình và trang web.
Đúng vậy. HeyGen hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt, vì vậy bạn có thể lặp lại video trên iPhone, Android, máy tính bảng, Chromebook, Windows và Mac mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì. Giao diện vẫn nhanh và mượt mà trên tất cả các thiết bị.
Vâng. Tất cả các tệp đều được xử lý một cách riêng tư, được mã hóa trong quá trình chỉnh sửa và tự động xóa sau khi tải xuống. HeyGen không bao giờ lưu trữ hoặc chia sẻ nội dung của bạn lâu hơn mức cần thiết, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối trong khi bạn làm việc.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.