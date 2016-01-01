Tăng âm lượng của video

Làm cho video của bạn to và rõ hơn trong vài giây với trình tăng âm lượng trực tuyến HeyGen. Tải lên đoạn clip của bạn, tăng mức âm thanh, và khắc phục âm thanh yếu hoặc nhỏ ngay lập tức. Không cần phần mềm chỉnh sửa hay kinh nghiệm.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Tăng âm lượng video

Đang gặp vấn đề với âm thanh nhỏ trong video của bạn?

HeyGen giúp tăng cường âm thanh của video một cách đều đặn và ngăn chặn méo tiếng, mang lại kết quả trong sáng và cân đối. Bạn không cần kinh nghiệm chỉnh sửa hay công cụ phức tạp. Chỉ cần tải video lên, điều chỉnh thanh trượt âm lượng, và xem trước những thay đổi của bạn. Công cụ hoạt động trực tuyến, hỗ trợ nhiều định dạng, và giữ nguyên chất lượng video gốc.

• Hoạt động trên trình duyệt của bạn mà không cần cài đặt
• Thân thiện với người mới bắt đầu và nhanh chóng
• Tăng âm thanh mà không làm giảm chất lượng video
• Giúp sửa chữa các bản ghi âm giọng nói nhỏ
• Hỗ trợ MP4, MOV, và WebM
• Sẵn sàng cho TikTok, YouTube, Instagram, và nhiều hơn nữa

Tăng âm lượng video

Phương pháp tốt nhất để tăng âm lượng video

Đạt được âm thanh trong trẻo nhất với vài mẹo nhanh sau đây:

• Bắt đầu với việc tăng âm lượng vừa phải để tránh méo tiếng
• Sử dụng tính năng xem trước để kiểm tra độ lớn âm thanh trước khi tải xuống
• Giảm tiếng ồn nền nếu âm thanh gốc rất nhỏ
• Kiểm tra video của bạn qua tai nghe và loa
• Giữ cho lời thoại cân đối với nhạc nền hoặc hiệu ứng

Muốn điều chỉnh độ dài video của bạn trước khi tăng cường âm thanh? Hãy thử Online Video Trimmer của chúng tôi để cắt bỏ những phần không mong muốn và đạt được kết quả âm lượng mạnh mẽ hơn.

Tăng âm lượng video

Nâng cao nội dung của bạn với âm thanh được cải thiện

Âm thanh tốt hơn ngay lập tức làm tăng cảm giác cho nội dung của bạn. Âm thanh to hơn, rõ ràng hơn giữ chân người xem và giúp thông điệp của bạn được truyền đạt mạnh mẽ. Dù bạn đang tạo ra các hướng dẫn, video marketing hay những đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, âm thanh được cải thiện sẽ làm cho video của bạn hiệu quả hơn. Với HeyGen, bạn có thể nâng cấp âm thanh trong vài giây, mà không cần phải học phần mềm chỉnh sửa.

Nó hoạt động như thế nào?

Nâng cao chất lượng âm thanh video của bạn với Giọng nói AI tùy chỉnh trong 4 Bước đơn giản

Việc cải thiện âm thanh cho video của bạn nhanh chóng và thân thiện với người mới bắt đầu với HeyGen. Bạn có thể tải lên đoạn clip, tăng cường âm thanh và xuất bản phiên bản to hơn, rõ ràng hơn chỉ với vài cú nhấp chuột. Đây là cách thực hiện:

Bước 1

Tải lên video của bạn

Tải lên bất kỳ tệp MP4, MOV, hoặc WebM nào.

Bước 2

Điều chỉnh mức âm lượng

Tăng âm lượng bằng cách sử dụng thanh trượt tích hợp.

Bước 3

Xem trước video của bạn

Nghe thử âm thanh đã cải thiện trước khi xuất ra.

Bước 4

Tải xuống video của bạn với âm lượng lớn hơn

Lưu và chia sẻ video được cải thiện của bạn ở bất cứ đâu

Tăng âm lượng của Video Câu hỏi thường gặp

Bộ khuếch đại âm lượng video làm gì?

Công cụ này tăng cường mức âm thanh của video và cải thiện độ rõ ràng mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Nó cải thiện các bản ghi âm nhỏ để nội dung của bạn dễ dàng nghe hơn trên bất kỳ thiết bị nào.

Việc tăng âm lượng có làm méo tiếng không?

Không nếu những điều chỉnh được thực hiện một cách từ từ. Tính năng xem trước tích hợp cho phép bạn kiểm tra độ lớn âm thanh trước khi xuất, giúp bạn tìm được sự cân bằng hoàn hảo mà không gây méo tiếng.

Tôi có thể sử dụng công cụ này trực tiếp trên trình duyệt của mình không?

Vâng. Bộ khuếch đại âm lượng hoạt động hoàn toàn trực tuyến, không cần tải xuống phần mềm hay kinh nghiệm chỉnh sửa. Chỉ cần tải video lên, điều chỉnh thanh trượt và xuất ngay lập tức.

Phần mềm tăng âm lượng có miễn phí không?

Vâng. Bạn có thể tăng cường âm thanh cho video của mình miễn phí với phiên bản cơ bản. Để tạo nội dung chuyên nghiệp hơn từ đầu, hãy thử AI Video Script Generator.

Định dạng video nào được hỗ trợ?

Công cụ hỗ trợ các tệp MP4, MOV và WebM. Chất lượng video gốc của bạn được giữ nguyên trong khi chỉ âm thanh được cải thiện.

Tôi có thể chuẩn bị video của mình trước khi tăng âm lượng không?

Chắc chắn. Nếu bạn cần cắt bỏ những phần không cần thiết hoặc làm sạch đoạn clip của mình trước, hãy sử dụng Online Video Trimmer để có kết quả mượt mà hơn.

Tôi có cần một tài khoản để bắt đầu tăng âm lượng video không?

Không cần tài khoản để sử dụng công cụ, nhưng việc tạo tài khoản sẽ mở khóa thêm tính năng và tùy chọn làm việc nhanh hơn. Bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào thông qua HeyGen Signup

