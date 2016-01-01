Tăng âm lượng của video

Đạt được âm thanh trong trẻo nhất với vài mẹo nhanh sau đây:



• Bắt đầu với việc tăng âm lượng vừa phải để tránh méo tiếng

• Sử dụng tính năng xem trước để kiểm tra độ lớn âm thanh trước khi tải xuống

• Giảm tiếng ồn nền nếu âm thanh gốc rất nhỏ

• Kiểm tra video của bạn qua tai nghe và loa

• Giữ cho lời thoại cân đối với nhạc nền hoặc hiệu ứng

Muốn điều chỉnh độ dài video của bạn trước khi tăng cường âm thanh? Hãy thử Online Video Trimmer của chúng tôi để cắt bỏ những phần không mong muốn và đạt được kết quả âm lượng mạnh mẽ hơn.