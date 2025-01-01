Tạo video hoán đổi khuôn mặt AI chân thực chỉ trong vài phút. Biến một bức ảnh đơn lẻ thành video sống động với công nghệ ánh xạ khuôn mặt, phù hợp biểu cảm và đồng bộ hóa môi. Không cần kỹ năng chỉnh sửa. Làm việc trực tuyến và bắt đầu miễn phí mà không cần đăng nhập.
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo that shows the face you want to swap out
Tap to browseDrag and drop, or click to browse
Select a high quality photo of the face you want to use
By clicking 'Generate' you agree to HeyGen's terms.
Tạo ra các video deepfake rất chân thực
Công cụ tạo deepfake này tạo ra các video hoán đổi khuôn mặt chất lượng cao bằng cách sử dụng phân tích khuôn mặt chi tiết và pha trộn chuyển động mượt mà. Nó ánh xạ cấu trúc khuôn mặt của bạn và sao chép các biểu cảm lên video mục tiêu, tạo ra kết quả chân thực mà không cần chỉnh sửa thủ công. Bạn có thể tạo video deepfake cho niềm vui, kể chuyện, tiếp thị và nội dung trực tuyến chỉ với vài cú nhấp chuột. Công cụ cũng khuyến khích sử dụng có trách nhiệm bằng cách nhắc nhở người dùng làm việc với những hình ảnh họ có quyền và tránh nội dung gây hiểu lầm.
Nâng cao kỹ năng kể chuyện với AI tạo ra Deepfake
Công cụ deepfake được hỗ trợ bởi AI mở ra những cách mới để tạo ra các video cá nhân hóa, hoạt hình nhân vật và kể chuyện bằng hình ảnh. Nền tảng bao gồm công cụ chuyển đổi ảnh thành video, hoán đổi khuôn mặt chân thực, avatar biết nói và hỗ trợ đồng bộ khẩu hình đa ngôn ngữ. Những tính năng này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà sáng tạo nội dung, giáo viên và doanh nghiệp cần sản xuất video tùy chỉnh.
Người dùng có thể lựa chọn từ một thư viện đa dạng các hình đại diện hoặc biến hình ảnh của chính họ thành nhân vật hoạt hình. Những bộ trang phục tùy chỉnh, biểu cảm khuôn mặt và lựa chọn giọng nói giúp phù hợp với tông của bất kỳ dự án nào. Dù bạn muốn chuyển đổi khuôn mặt chính xác hay tạo một nhân vật biết nói cho mục đích marketing hoặc đào tạo, hệ thống đều cung cấp kết quả tự nhiên và thuyết phục.
Tính năng của Deepfake Maker
Hoán đổi khuôn mặt chính xácHoán đổi khuôn mặt trong bất kỳ video nào với việc phù hợp biểu cảm mượt mà, điều chỉnh ánh sáng tự nhiên và chuyển động thực tế. Trí tuệ nhân tạo tái tạo chuyển động mắt, hình dạng miệng và góc đầu để tạo ra kết quả đáng tin cậy.
AI Thay Đồ: Thay đổi phong cách trang phục một cách số hóa mà không cần chụp ảnh. Tính năng này rất lý tưởng cho marketing, xây dựng thương hiệu, giải thích sản phẩm, hoặc kể chuyện dựa trên nhân vật.
Hình ảnh sang Video: Tải lên bất kỳ bức ảnh rõ ràng nào và chuyển đổi nó thành video nói. Công cụ này làm sống động khuôn mặt với đồng bộ môi tự nhiên và biểu cảm chi tiết, làm cho nó hữu ích cho việc giới thiệu, hướng dẫn và tin nhắn ngắn.
Trình tạo GIF Deepfake: Tạo các GIF lặp ngắn để biểu cảm, meme, đồ họa quảng cáo, và nội dung dựa trên tin nhắn. Hệ thống GIF hỗ trợ hiển thị nhanh và tương thích với mạng xã hội.
AI Video Upscaler: Nâng cao chất lượng hình ảnh bằng cách tăng độ sắc nét, độ sáng và độ rõ của từng khung hình. Những video cũ hoặc có độ phân giải thấp có thể được cải thiện lên chuẩn HD để sử dụng trong các bài thuyết trình hoặc chiến dịch.
Nhân vật AI và Hình đại diện: Chọn từ các hình đại diện AI chân thực hoặc tạo phiên bản số của chính bạn. Hình đại diện giúp mở rộng nội dung cho đào tạo doanh nghiệp, tiếp thị, hoặc tài khoản mạng xã hội.
Mẫu đang thịnh hành: Sử dụng các cảnh video có sẵn, nhân vật nói chuyện, và phong cách ngắn phổ biến được thiết kế cho TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng khác.
Những Gì Bạn Có Thể Tạo Ra
Video Mạng Xã Hội Tạo nhanh các đoạn video deepfake, GIF phản ứng, và video ngắn đang thịnh hành cho TikTok, Instagram, Snapchat, và YouTube.
Tiếp thị và Quảng cáo Tạo các video giới thiệu sản phẩm, clip người phát ngôn, và video có thương hiệu sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt, thay đổi trang phục, và các mẫu có sẵn.
Đào tạo và giáo dục xây dựng giáo viên hoặc người thuyết trình AI cho các bài học, quá trình làm quen và đào tạo nội bộ. Thêm phụ đề sử dụng Công cụ Tạo Phụ Đề
Giao tiếp kinh doanh Tạo thông báo, cập nhật và bài thuyết trình chuyên nghiệp mà không cần quay phim. Kết hợp các đoạn clip với Kết hợp Hai Video
Tạo ra các thông điệp mừng sinh nhật, hoạt hình nhân vật, lời chúc vui vẻ, hoặc video gia đình với sự cho phép thích hợp.
Tạo video deepfake của bạn trong 4 bước đơn giản
Hãy trở thành gương mặt của không gian số của riêng bạn. Hình đại diện được tạo ra bởi AI sẽ bắt chước tính cách, biểu cảm và cử chỉ của bạn, đồng thời tăng cường sự tương tác.
Hãy trở thành gương mặt của không gian số của riêng bạn. Hình đại diện được tạo ra bởi AI của bạn sẽ tái hiện tính cách, biểu cảm và cử chỉ của bạn trong khi tăng cường sự tương tác.
Chỉnh sửa chi tiết để có được vẻ ngoài hoàn hảo. Tải lên khuôn mặt để thay đổi và giữ cho các biểu cảm tự nhiên và nhất quán.
Xem lại kết quả, điều chỉnh nếu cần và chuẩn bị xuất khẩu. Việc render chất lượng studio của chúng tôi giữ cho chi tiết được sắc nét.
Tải video của bạn và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội chỉ với một cú nhấp chuột. Hỗ trợ đa ngôn ngữ và các tùy chọn giọng nói đã được bao gồm.
Công cụ tạo deepfake này được thiết kế để sử dụng nhanh chóng và đơn giản. Giao diện giúp người mới bắt đầu có thể tải ảnh lên, chọn một video và tạo ra một deepfake hoàn chỉnh mà không cần kiến thức kỹ thuật. Nó cũng bao gồm các tùy chọn nâng cao cho người dùng muốn có kết quả chuyên nghiệp.
Sử dụng hình ảnh rõ ràng và chọn mẫu video chất lượng cao. AI sẽ đảm nhận việc thay đổi khuôn mặt, khớp biểu cảm và đồng bộ hóa chuyển động môi. Điều này tạo ra các video deepfake chân thực, sẵn sàng để tải xuống và chia sẻ.
Nền tảng này là một trong những trình tạo deepfake trực tuyến hàng đầu vì nó bao gồm công nghệ hoán đổi khuôn mặt, công cụ chuyển đổi hình ảnh sang video, tạo GIF và tính năng avatar. Nhiều đối thủ cạnh tranh chỉ cung cấp một hoặc hai tính năng này.
Vâng. Chế độ miễn phí cho phép người dùng thử nghiệm tạo deepfake mà không mất phí. Các gói cơ bản được định giá cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ muốn có đầy đủ quyền truy cập mà không tốn nhiều chi phí.
Người dùng có thể tải lên những bức ảnh của mình để thực hiện việc hoán đổi khuôn mặt tùy chỉnh. AI sẽ ánh xạ các đặc điểm khuôn mặt vào video hoặc hình đại diện được chọn và tạo ra kết quả deepfake chính xác.
Hãy xem xét tính chân thực, các mẫu có sẵn, tùy chọn an toàn và hỗ trợ ngôn ngữ. Nền tảng này cung cấp các tính năng hoán đổi khuôn mặt, công cụ tạo avatar, nâng cấp video và tạo GIF. Nó cũng tích hợp với các công cụ như Text to Speech Avatar
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.