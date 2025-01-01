Hoán đổi khuôn mặt chính xácHoán đổi khuôn mặt trong bất kỳ video nào với việc phù hợp biểu cảm mượt mà, điều chỉnh ánh sáng tự nhiên và chuyển động thực tế. Trí tuệ nhân tạo tái tạo chuyển động mắt, hình dạng miệng và góc đầu để tạo ra kết quả đáng tin cậy.

AI Thay Đồ: Thay đổi phong cách trang phục một cách số hóa mà không cần chụp ảnh. Tính năng này rất lý tưởng cho marketing, xây dựng thương hiệu, giải thích sản phẩm, hoặc kể chuyện dựa trên nhân vật.

Hình ảnh sang Video: Tải lên bất kỳ bức ảnh rõ ràng nào và chuyển đổi nó thành video nói. Công cụ này làm sống động khuôn mặt với đồng bộ môi tự nhiên và biểu cảm chi tiết, làm cho nó hữu ích cho việc giới thiệu, hướng dẫn và tin nhắn ngắn.

Trình tạo GIF Deepfake: Tạo các GIF lặp ngắn để biểu cảm, meme, đồ họa quảng cáo, và nội dung dựa trên tin nhắn. Hệ thống GIF hỗ trợ hiển thị nhanh và tương thích với mạng xã hội.

AI Video Upscaler: Nâng cao chất lượng hình ảnh bằng cách tăng độ sắc nét, độ sáng và độ rõ của từng khung hình. Những video cũ hoặc có độ phân giải thấp có thể được cải thiện lên chuẩn HD để sử dụng trong các bài thuyết trình hoặc chiến dịch.

Nhân vật AI và Hình đại diện: Chọn từ các hình đại diện AI chân thực hoặc tạo phiên bản số của chính bạn. Hình đại diện giúp mở rộng nội dung cho đào tạo doanh nghiệp, tiếp thị, hoặc tài khoản mạng xã hội.

Mẫu đang thịnh hành: Sử dụng các cảnh video có sẵn, nhân vật nói chuyện, và phong cách ngắn phổ biến được thiết kế cho TikTok, Instagram, YouTube và các nền tảng khác.