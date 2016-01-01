Với Trình tạo Avatar AI HeyGen, bạn có thể tạo ra một phiên bản số hóa chân thực của chính mình hoặc thiết kế một nhân vật tùy chỉnh hoàn toàn đại diện cho thương hiệu của bạn. Cho dù bạn đang sản xuất video tiếp thị, tài liệu đào tạo, hay nội dung cho mạng xã hội, avatar cá nhân hóa của bạn giúp bạn xuất hiện mọi nơi mà không cần phải lên hình.

HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh vẻ ngoài, giọng nói và biểu cảm của avatar để phù hợp hoàn hảo với phong cách và cá tính của bạn. Chọn các đặc điểm khuôn mặt, trang phục và cử chỉ thể hiện bản sắc thương hiệu của bạn. Avatar của bạn thậm chí có thể nói trên 175+ ngôn ngữ, làm cho giao tiếp toàn cầu trở nên đơn giản và chân thực.

Với công cụ tạo video sử dụng AI của HeyGen, bạn có thể thiết kế những hình đại diện chuyên nghiệp mà không cần đến máy ảnh, diễn viên hay những công cụ chỉnh sửa phức tạp. Đây là cách đơn giản nhất để tạo ra nội dung video hấp dẫn, có khả năng mở rộng và kết nối với khán giả của bạn.