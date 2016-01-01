Tạo Hình Đại Diện Của Bạn

Biến ảnh hoặc video ngắn của bạn thành phiên bản sống động của chính mình. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra một hình đại diện AI có khả năng nói, di chuyển và kết nối trong hơn 175+ ngôn ngữ. Quá trình này nhanh chóng, chân thực và lý tưởng cho việc làm video, đào tạo, hoặc mạng xã hội.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

Chọn một hình đại diện đã có
Step 1:Chọn một hình đại diện đã có
Nhập lời nhắc của bạn
Step 2:Nhập lời nhắc của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Tạo Avatar Của Bạn

Muốn có một hình đại diện AI độc đáo cho video của bạn?

Với Trình tạo Avatar AI HeyGen, bạn có thể tạo ra một phiên bản số hóa chân thực của chính mình hoặc thiết kế một nhân vật tùy chỉnh hoàn toàn đại diện cho thương hiệu của bạn. Cho dù bạn đang sản xuất video tiếp thị, tài liệu đào tạo, hay nội dung cho mạng xã hội, avatar cá nhân hóa của bạn giúp bạn xuất hiện mọi nơi mà không cần phải lên hình.

HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh vẻ ngoài, giọng nói và biểu cảm của avatar để phù hợp hoàn hảo với phong cách và cá tính của bạn. Chọn các đặc điểm khuôn mặt, trang phục và cử chỉ thể hiện bản sắc thương hiệu của bạn. Avatar của bạn thậm chí có thể nói trên 175+ ngôn ngữ, làm cho giao tiếp toàn cầu trở nên đơn giản và chân thực.

Với công cụ tạo video sử dụng AI của HeyGen, bạn có thể thiết kế những hình đại diện chuyên nghiệp mà không cần đến máy ảnh, diễn viên hay những công cụ chỉnh sửa phức tạp. Đây là cách đơn giản nhất để tạo ra nội dung video hấp dẫn, có khả năng mở rộng và kết nối với khán giả của bạn.

một đoạn ghi hình của một người phụ nữ trước màn hình xanh với chữ heygen được viết ở phía dưới
Tạo Avatar Của Bạn

Phương pháp tốt nhất để tạo Avatar AI của bạn

Để tạo nên hình đại diện tùy chỉnh trông tự nhiên và chuyên nghiệp, hãy làm theo những lời khuyên đơn giản sau:

✓ Use high-quality video or images: Sharp, well-lit footage delivers the most lifelike results.
✓ Record in bright, even lighting: Avoid shadows so the AI captures accurate details.
✓ Keep backgrounds simple: Plain, distraction-free backdrops create a cleaner final output.
✓ Try voice cloning: Use HeyGen’s AI voice cloning to make your avatar sound like you.
✓ Customize outfits and expressions: Adjust clothing, tone and gestures to fit your brand.
✓ Add multiple languages: Speak naturally in 175+ languages and accents to reach global audiences

• Thêm Nhiều Ngôn Ngữ: Hãy nói một cách tự nhiên bằng hơn 175+ ngôn ngữ và giọng điệu để tiếp cận khán giả trên toàn thế giới.

Muốn quay các hướng dẫn hoặc demo sản phẩm bằng avatar của bạn? Hãy thử AI Screen Recorder để ghi lại video trực tiếp trong trình duyệt của bạn

ảnh chụp màn hình của một trang web với dòng chữ " tải lên đoạn phim chất lượng cao dài 2 phút "
Tạo Hình Đại Diện Của Bạn

Tăng cường sự tương tác với hình đại diện AI

HeyGen giúp việc tạo ra những hình đại diện chuyên nghiệp và sống động trở nên dễ dàng mà không cần máy ảnh, diễn viên hay kỹ năng chỉnh sửa. Mọi thứ đều chạy trực tiếp trên trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể nhận được kết quả mài dũa chỉ trong vài phút.

✓ Natural expressions and gestures: Avatars speak and move with realistic facial animations that match your tone.
✓ AI voice cloning: Give your avatar your own voice using advanced speech synthesis.
✓ Global language support: Communicate naturally in 175+ languages and accents.
✓ Simple browser workflow: Create, customize and render videos online with no software needed.

Tính năng Tạo Avatar Của Riêng Bạn của HeyGen mang đến những nhân vật sống động với chuyển động biểu cảm, giọng nói tự nhiên và chi tiết chân thực giúp bạn kết nối với khán giả.

một video nói về việc tăng cường tương tác trên đó
Nó hoạt động như thế nào?

Tạo Hình Đại Diện AI Cá Nhân Của Bạn Qua 4 Bước Đơn Giản

Từ một đoạn video ngắn đến phiên bản số hóa của bạn, sẵn sàng nói chuyện. Việc tạo ra hình đại diện AI của bạn với HeyGen nhanh chóng và đơn giản. Bạn chỉ cần một đoạn video ngắn hoặc một bức ảnh để bắt đầu. Chỉ trong vài phút, hình đại diện AI cá nhân của bạn sẽ sẵn sàng để nói chuyện, thuyết trình và kết nối với khán giả của bạn.

Bước 1

Quay một đoạn video ngắn

Quay một đoạn clip rõ nét, đủ sáng về bản thân bạn theo hướng dẫn đơn giản trên màn hình.

Bước 2

Tải lên video và mẫu đồng ý của bạn

Hình ảnh của bạn được xử lý an toàn để tạo ra hình đại diện cá nhân.

Bước 3

Tùy chỉnh vẻ ngoài và giọng nói của bạn

Điều chỉnh phong cách, cách diễn đạt và giọng điệu để phù hợp với tính cách hoặc thương hiệu của bạn.

Bước 4

Bắt đầu tạo video

Hãy nhập kịch bản của bạn, và hình đại diện sẽ truyền đạt thông điệp của bạn một cách tự nhiên trong bất kỳ ngôn ngữ nào.

Người phụ nữ đang cười trên màn hình với nút 'Tải lên đoạn video của bạn'.
Giao diện người dùng để tải video lên, hiển thị các tùy chọn để kéo và thả tệp, duyệt tệp tin địa phương, tải lên qua Google Drive, hoặc ghi hình bằng webcam hoặc điện thoại.
Giao diện tạo video HeyGen AI với hình đại diện nữ đang cười, bảng điều khiển video và lời nhắc 'Chỉ cần nhập kịch bản của bạn để bắt đầu!'
Một trình phát video có hình ảnh người phụ nữ mỉm cười mặc áo trắng, với các biểu tượng Instagram, YouTube và TikTok bên dưới.

Tạo Avatar Của Bạn - Câu Hỏi Thường Gặp

Công cụ “Tạo Avatar Cá Nhân” của HeyGen là gì?

Đây là công cụ được hỗ trợ bởi AI giúp biến video hoặc ảnh của bạn thành phiên bản số nói được của chính bạn. Bạn có thể sử dụng nó cho các video kinh doanh, bài thuyết trình và tạo nội dung.

Tôi có thể tạo một hình đại diện từ một bức ảnh hoặc video không?

Vâng. Tải lên một bức ảnh rõ ràng hoặc một đoạn video ngắn, và HeyGen sẽ tạo ra hình đại diện sống động của bạn trong vài phút.

Liệu hình đại diện của tôi có thể nói các ngôn ngữ khác nhau không?

Vâng. Hình đại diện của bạn có thể nói được hơn 175+ ngôn ngữ và giọng điệu, làm cho nó hoàn hảo cho khán giả toàn cầu.

Tôi có thể cập nhật hoặc tạo lại hình đại diện của mình sau này không?

Vâng. Bạn có thể xóa, tạo lại hoặc cập nhật hình đại diện từ bảng điều khiển của mình khi cần thiết, tùy thuộc vào cấp độ đăng ký của bạn.

Tính năng này có sẵn trên tất cả các gói không?

Tạo avatar tùy chỉnh có sẵn trong các gói cao cấp, và một số gói bao gồm dùng thử miễn phí hoặc quyền truy cập hạn chế.

