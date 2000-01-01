Công cụ này cung cấp cho bạn một cách đơn giản để ghép các video mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì. Tải lên các đoạn clip của bạn, sắp xếp lại chúng, cắt bỏ những phần bạn không cần và chọn bố cục phù hợp với dự án của bạn. Bạn có thể thêm nhạc, chỉnh sửa các định dạng video không nhất quán và pha trộn các video ngang hoặc dọc thành một tệp tin sạch sẽ. Nó hỗ trợ MP4, MOV, AVI và nhiều định dạng khác, và hoạt động trên mọi thiết bị. Mọi thứ được xử lý an toàn trong trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể ghép các video của mình một cách nhanh chóng và tải xuống tệp tin hoàn chỉnh mà không gặp rắc rối. Bạn cũng có thể khám phá các công cụ khác như tạo nội dung từ đầu sử dụng trình tạo Video từ Văn bản.