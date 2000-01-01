Join your clips into one smooth video in just a few clicks. Upload your files, arrange them, and download a clean MP4 without watermarks or sign-ups. Everything works right in your browser, fast and secure. Perfect for social posts, phone clips, school projects or quick edits. Keep it simple, merge your videos, and get a ready-to-use file in seconds
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Kết hợp Hai Video thành một Cốt truyện Liền mạch
Công cụ này cung cấp cho bạn một cách đơn giản để ghép các video mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì. Tải lên các đoạn clip của bạn, sắp xếp lại chúng, cắt bỏ những phần bạn không cần và chọn bố cục phù hợp với dự án của bạn. Bạn có thể thêm nhạc, chỉnh sửa các định dạng video không nhất quán và pha trộn các video ngang hoặc dọc thành một tệp tin sạch sẽ. Nó hỗ trợ MP4, MOV, AVI và nhiều định dạng khác, và hoạt động trên mọi thiết bị. Mọi thứ được xử lý an toàn trong trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể ghép các video của mình một cách nhanh chóng và tải xuống tệp tin hoàn chỉnh mà không gặp rắc rối. Bạn cũng có thể khám phá các công cụ khác như tạo nội dung từ đầu sử dụng trình tạo Video từ Văn bản.
Phương pháp tốt nhất khi kết hợp video với HeyGen
Vài điều chỉnh nhanh chóng có thể làm cho video ghép của bạn trở nên mượt mà hơn. Hãy cố gắng giữ cho các đoạn clip có độ phân giải gần nhau để tránh sự thay đổi chất lượng đáng chú ý. Nếu các video của bạn được quay ở các hướng khác nhau, hãy sử dụng công cụ cắt gọt hoặc sắp xếp để giữ cho đối tượng ở giữa và dễ dàng theo dõi. Kiểm tra mức âm thanh của bạn để các chuyển tiếp cảm thấy tự nhiên, và cắt bỏ những khoảnh khắc bạn không cần. Chọn một tỷ lệ khung hình phù hợp với nền tảng của bạn và xem trước video trước khi xuất để đảm bảo mọi thứ diễn ra trôi chảy.
Tại sao kết hợp video với AI Studio của HeyGen?
Công cụ kết hợp video trực tuyến này cho phép bạn nối các đoạn clip mà không cần tài khoản, tải xuống hay watermark. Nó hoạt động trên mọi thiết bị và xử lý các định dạng phổ biến như MP4 và MOV, vì vậy bạn có thể tải lên và kết hợp video một cách dễ dàng. Bạn có thể kết hợp nhiều đoạn clip, giữ chất lượng sắc nét và lưu video hoàn chỉnh chỉ trong vài giây. Các tệp của bạn được bảo mật trong quá trình xử lý và sẽ được xóa sau khi tải xuống. Đây là cách đơn giản để tạo ra một video sạch sẽ, sẵn sàng chia sẻ cho công việc, trường học hoặc các nền tảng xã hội.Nếu bạn muốn thêm cá tính vào video của mình, hãy thử công cụ Tạo Avatar Của Riêng Bạn của chúng tôi.
Cách kết hợp hai video trong HeyGen
Kết hợp hai video dễ dàng như việc tải lên, sắp xếp cảnh, và xuất ra từ AI Studio của HeyGen.Chỉ cần tải lên, sắp xếp, chỉnh sửa, và xuất file MP4 cuối cùng trong vài phút.
Tải lên các tệp video của bạn dưới dạng MP4, MOV, AVI, hoặc bất kỳ định dạng hỗ trợ nào khác. Đảm bảo tất cả các đoạn clip bạn muốn ghép đã sẵn sàng.
Sắp xếp các đoạn clip theo thứ tự bạn muốn. Cắt tỉa mép, điều chỉnh bố cục, và định vị từng cảnh sao cho mọi thứ phối hợp một cách mượt mà.
Nâng cao chất lượng video của bạn bằng cách thêm hoặc thay thế âm thanh, điều chỉnh thời gian, và đảm bảo các hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà. Xem trước chuỗi video để xác nhận mọi thứ đều đúng đắn.
Khi đã hài lòng, hãy kết hợp các đoạn clip của bạn thành một video liền mạch. Xuất video cuối cùng dưới dạng MP4 và tải xuống ngay lập tức. Quá trình này nhanh chóng, đơn giản và hoàn toàn trực tuyến.
Tải lên các đoạn clip của bạn, sắp xếp chúng trong trình biên tập và xuất một tệp MP4 duy nhất trong vài phút. Nếu bạn muốn cắt gọn hoặc dọn dẹp các đoạn clip trước khi ghép chúng, hãy thử Công cụ Cắt Video Trực tuyến
Đúng vậy. Bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều đoạn clip mà không mất phí và xuất ra một file MP4 không có watermark, sẵn sàng cho mạng xã hội, thuyết trình hoặc dự án học tập.
Không. Video cuối cùng sau khi được ghép sẽ vẫn giữ được độ nét cao và được tối ưu hóa cho việc phát mượt mà. HeyGen tự động giữ nguyên độ rõ nét, màu sắc và độ phân giải trong quá trình xử lý.
Bạn có thể tải lên các tệp MP4, MOV, AVI và WebM. Công cụ cũng hỗ trợ các hướng khác nhau, cho phép bạn kết hợp cảnh quay dọc và ngang thành một video mượt mà.
Vâng. Công cụ này hoạt động trực tiếp trên trình duyệt di động của bạn trên iPhone, Android và máy tính bảng, cũng như trên Mac, Windows và Chromebook.
Đúng. Bạn có thể tải lên một đường âm thanh mới hoặc giữ nguyên âm thanh gốc. Nếu bạn cần điều chỉnh tốc độ phát lại, hãy sử dụng Audio Speed Changer
Vâng. Video của bạn được xử lý an toàn trong trình duyệt và tự động bị xóa sau khi tải xuống. Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào nội dung của mình trong suốt quá trình.
Tất nhiên. Bạn có thể ghép các đoạn video cho TikTok, Instagram Reels, YouTube và nhiều hơn nữa. Để tạo video có lời bình hoặc thêm giọng nói AI, hãy khám phá công cụ Text to Speech Video Tool
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.