HeyGen کی 700 سے زیادہ AI ویڈیو ٹیمپلیٹس کی لائبریری استعمال کرتے ہوئے چند منٹ میں شاندار ویڈیوز بنائیں۔ ہر ٹیمپلیٹ آپ کو بغیر کسی ایڈیٹنگ کے تجربے کے تیزی سے اعلیٰ معیار، اسکرول روک دینے والا مواد تیار کرنے کا آسان طریقہ دیتا ہے۔ 85,000 سے زیادہ کریئیٹرز اور ٹیمز پہلے ہی اپنی ویڈیو بنانے کے عمل کو آسان اور تیز کرنے کے لیے HeyGen پر اعتماد کرتے ہیں۔
آڈیو اور ویڈیو کی بے عیب ہم آہنگی حاصل کریں
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بالکل قدرتی لگیں، جن میں آواز اور لب کی حرکت مکمل ہم آہنگی میں ہو، اور آپ کو ایڈیٹر میں گھنٹوں نہ لگانے پڑیں؟ HeyGen کا AI سے چلنے والا lip-sync خودکار طور پر آواز کو منہ کی حرکت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے، چاہے آپ AI اواتار استعمال کر رہے ہوں یا حقیقی ویڈیو فوٹیج۔
آپ کسی بھی AI ویڈیو ٹیمپلیٹ سے شروع کر سکتے ہیں، اپنا اسکرپٹ یا آڈیو شامل کریں، ایک آواز منتخب کریں اور ٹائمنگ HeyGen پر چھوڑ دیں۔ یہ متعدد زبانوں میں کام کرتا ہے، اس لیے آپ بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے اسی ویڈیو کے مقامی ورژن بنا سکتے ہیں۔ اس سے تخلیق کاروں، ٹرینرز اور مارکیٹنگ ٹیموں کو ایسی پروفیشنل ویڈیوز بنانے میں مدد ملتی ہے جو مستند محسوس ہوں اور دیکھنے میں آسان ہوں۔
AI لب کی ہم آہنگی کے بہترین طریقے
ہموار اور قدرتی لب کی ہم آہنگی (lip-syncing) حاصل کرنے کے لیے چند سادہ مراحل سے آغاز کریں۔ یہ ہدایات آپ کو بہترین نتائج حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں جب آپ AI اواتار کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں یا آڈیو کو اصل فوٹیج کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔
• معیاری آواز منتخب کریں: ایک صاف، قدرتی لہجے والی AI آواز چنیں جو آپ کے پیغام سے میل کھاتی ہو۔ پلیٹ فارم 175 زبانوں میں 300 سے زیادہ آوازیں فراہم کرتا ہے۔
• صاف آڈیو استعمال کریں: اگر آپ اپنی آڈیو اپ لوڈ کرتے ہیں تو شور سے پاک ریکارڈنگ منتخب کریں۔ صاف آڈیو AI کو زیادہ درست منہ کی حرکت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔
• ٹون اور اظہار کو ہم آہنگ کریں: ایسا اواتار منتخب کریں جس کے تاثرات آپ کے اسکرپٹ سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس سے ویڈیوز زیادہ قابلِ یقین بنتی ہیں اور ناظرین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے۔
• ایک ہی مرحلے میں ترجمہ اور ہم آہنگی: جب آپ کو کثیر لسانی lip-sync کی ضرورت ہو تو بلٹ اِن AI ترجمہ استعمال کریں۔ سسٹم خودکار طور پر ہر زبان کے لیے ٹائمنگ اور منہ کی شکلوں کو ایڈجسٹ کر دیتا ہے۔
حقیقی AI لب کی ہم آہنگی کے ساتھ اپنی آڈینس کو متوجہ کریں
حقیقی lip-sync آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے میں آسان بناتا ہے اور آپ کے پیغام کو زیادہ فطری اور سچا محسوس کراتا ہے۔ فریمز کو ہاتھ سے ایڈجسٹ کرنے کے بجائے، AI چند سیکنڈز میں ہر لفظ کو درست لب کی ہم آہنگی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ کسٹم اواتارز اور اصلی فوٹیج، دونوں کے ساتھ کام کرتا ہے، تاکہ آپ تیزی سے واضح، پروفیشنل اور پالشڈ کنٹینٹ بنا سکیں۔
اگر آپ ٹریننگ ویڈیوز، مارکیٹنگ کلپس، ایکسپلینر یا کثیر لسانی ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو AI آپ کے لیے تمام ٹائمنگ اور تاثرات خود سنبھالتی ہے۔ Zapier جیسی انٹیگریشنز کے ساتھ، آپ پورے عمل کو متعدد پروجیکٹس میں خودکار بنا سکتے ہیں اور اپنا ورک فلو بغیر رکاوٹ کے جاری رکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کو اپنا اسکرپٹ لکھنے میں مدد چاہیے، تو HeyGen AI Video Script Generator استعمال کریں تاکہ چند سیکنڈز میں تیار استعمال کے لیے اسکرپٹس بنا سکیں۔
صرف 4 آسان مراحل میں مکمل طور پر ہم آہنگ ویڈیوز بنائیں
اپنی ویڈیوز کو درست، کثیر لسانی لب کی ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بخشیں۔ کسی بھی اسکرپٹ یا آڈیو کو مکمل ویڈیو میں بدلنے کے لیے یہ مراحل فالو کریں۔
سب سے پہلے اپنا اسکرپٹ لکھیں یا واضح آڈیو اپ لوڈ کریں۔ اپنے پروجیکٹ کے مطابق ٹیکسٹ ٹو اسپیچ، ریکارڈ کی گئی آڈیو یا ترجمہ شدہ متن استعمال کریں۔
وسیع رینج میں دستیاب AI اواتارز میں سے انتخاب کریں یا اپنی ویڈیو فوٹیج استعمال کریں۔ ہر اواتار کو قدرتی تاثرات اور واضح لب کی حرکت سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
175 زبانوں میں 300 سے زیادہ آوازوں میں سے انتخاب کریں۔ لہجہ اور انداز میچ کریں یا AI syncing کے لیے اپنی اصل ویڈیو اپ لوڈ کریں۔
AI خودکار طور پر لبوں کی ہم آہنگی، آواز اور تاثرات کو سنک کرتی ہے۔ چند سیکنڈز میں اپنی تیار شدہ ویڈیو ایکسپورٹ کریں اور کہیں بھی شیئر کریں۔
HeyGen کے AI ویڈیو ٹیمپلیٹس پہلے سے بنائے گئے لےآؤٹس ہیں جو آپ کو بغیر دستی ایڈیٹنگ کے چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر ٹیمپلیٹ میں تیار شدہ سینز، ٹرانزیشنز اور رفتار (pacing) شامل ہوتی ہے تاکہ آپ ہر چیز شروع سے بنانے کے بجائے اپنے پیغام پر توجہ دے سکیں۔ ٹیمپلیٹس یہاں دیکھیں: AI ویڈیو ٹیمپلیٹس
جی ہاں۔ آپ ٹیکسٹ تبدیل کر سکتے ہیں، تصاویر اپ لوڈ کر سکتے ہیں، کلپس بدل سکتے ہیں، رنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا لوگو شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی برانڈ شناخت سے مطابقت ہو۔ ہر ٹیمپلیٹ مکمل طور پر حسبِ ضرورت ہے، جس سے آپ کے لیے مارکیٹنگ، ٹریننگ، اور سوشل کنٹینٹ کے لیے مستقل، برانڈ کے مطابق ویڈیوز بنانا آسان ہو جاتا ہے۔
جی ہاں۔ آپ کسی بھی ٹیمپلیٹ میں HeyGen کے AI اواتار شامل کر سکتے ہیں اور قدرتی انداز میں بولنے کے لیے درست AI lip-sync استعمال کر سکتے ہیں۔ اواتار متعدد زبانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جس سے آپ بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کیے اسی ویڈیو کے مقامی یا کثیر لسانی ورژن آسانی سے بنا سکتے ہیں۔
کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈیٹر ڈریگ اینڈ ڈراپ ہے اور براہِ راست آپ کے براؤزر میں چلتا ہے، اس لیے نئے صارفین اور ٹیمیں تیزی سے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکتی ہیں۔ AI ٹولز خودکار طور پر ٹائمنگ، سین کی ساخت اور لے آؤٹ میں تبدیلیوں کو سنبھالتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ ٹیکسٹ سے شروع کر سکتے ہیں، آڈیو اپ لوڈ کر سکتے ہیں، یا تصاویر اور کلپس شامل کر سکتے ہیں۔ AI آپ کے میڈیا کو منتخب کردہ ٹیمپلیٹ کے مطابق ڈھالتا ہے اور پروفیشنل نتیجہ بنانے کے لیے ویژولز، رفتار اور آواز کو ہم آہنگ کرتا ہے۔ اسکرپٹ لکھنے میں مدد کے لیے، AI ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر آزمائیں۔
آپ سوشل میڈیا ویڈیوز، ایکسپلینر ویڈیوز، UGC اسٹائل اشتہارات، کارپوریٹ پریزنٹیشنز، رئیل اسٹیٹ واک تھروز، ٹیوٹوریلز اور مارکیٹنگ کنٹینٹ بنا سکتے ہیں۔ 700 سے زیادہ ٹیمپلیٹس کے ساتھ، آپ تقریباً ہر نِش، آڈینس یا پلیٹ فارم کے لیے ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں۔
آپ اپنی مکمل ویڈیو کو اپنے پلان کے مطابق HD یا 4K میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز MP4 فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں تاکہ آپ انہیں آسانی سے TikTok، Instagram، YouTube یا بزنس پلیٹ فارمز پر شیئر کر سکیں۔ مختلف پلیٹ فارمز کے لیے سائز تبدیل کرنے کے لیے آپ Repurpose Video Tool استعمال کریں۔
