آن لائن ویڈیو سائز کم کریں

آن لائن چند سیکنڈ میں ویڈیو کا سائز کم کریں اور تصویر کی کوالٹی تیز اور صاف رکھیں۔ کوئی بھی MP4، MOV، MKV یا AVI فائل اپ لوڈ کریں اور اس کا چھوٹا ورژن بنائیں جو تیزی سے لوڈ ہو اور آسانی سے شیئر ہو جائے۔ HeyGen کے ساتھ آپ بغیر سافٹ ویئر انسٹال کیے یا کوالٹی کھوئے، بڑی ویڈیو فائلوں کو محفوظ، تیز اور آسان طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔
اپنی ضرورت کے مطابق ریزولوشن میں ویڈیوز ایکسپورٹ کریں
آپ کو بغیر پیچیدہ سیٹنگز سے نمٹنے کے اپنی ویڈیو کے معیار پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ HeyGen کا آن لائن ویڈیو کمپریسر آپ کو وہ ریزولوشن منتخب کرنے دیتا ہے جو آپ کے پروجیکٹ کے لیے بہترین ہو، چاہے آپ HD فوٹیج کا سائز کم کر رہے ہوں یا تیزی سے شیئر کرنے کے لیے ہلکی فائل تیار کر رہے ہوں۔
اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں اور فائل سائز کو مینیج کرنے کے لیے 4K، 1080p یا 720p جیسی ریزولوشنز میں سے انتخاب کریں، جبکہ ویژول کو صاف اور واضح رکھیں۔ یہ ای میل، موبائل یا ویب پلیٹ فارمز کے لیے کنٹینٹ کو بہتر بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ بھی وضاحت پر سمجھوتہ کیے بغیر۔
اگر آپ کمپریس کرنے سے پہلے اپنی ویڈیو کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو Add Photo to Video tool استعمال کریں تاکہ ایسی تصاویر، اوورلے یا گرافکس شامل کر سکیں جو آپ کے مواد کو مزید دل چسپ بنائیں۔
فائل سائز کم کرنے کے لیے آن لائن ویڈیو کمپریسر استعمال کرنے کی بہترین حکمتِ عملیاں
چھوٹی فائل کا مطلب یہ نہیں کہ بصری اثر کم ہو جائے۔ چند سادہ تبدیلیوں کے ساتھ آپ اپنی ویڈیوز کو اس طرح کمپریس کر سکتے ہیں کہ وہ صاف، ہموار اور شیئر کرنے کے لیے تیار رہیں۔ HeyGen مشورہ دیتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنے سے پہلے اضافی فوٹیج کو ٹرم کر لیں تاکہ فائل کا مجموعی سائز کم ہو جائے، اور وضاحت اور کمپریشن کے بہترین توازن کے لیے 1080p یا 720p کا انتخاب کریں۔
اگر آپ اواتارز، گرافکس یا وائس اوورز استعمال کر رہے ہیں تو اپنے سینز کو سادہ رکھیں تاکہ کمپریسر مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ہمیشہ اسے پری ویو کریں تاکہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ درست نظر آ رہا ہے۔ یہ طریقے آپ کو ایسی ویڈیوز بنانے میں مدد دیتے ہیں جو تیزی سے لوڈ ہوں اور ہر قسم کے ڈیوائس پر آسانی سے شیئر کی جا سکیں۔
آن لائن ویڈیو کمپریسر کے ذریعے تیز تر شیئرنگ
جب آپ کی ویڈیو فائل چھوٹی ہوتی ہے تو شیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آن لائن کمپریشن اپ لوڈ کا وقت کم کرنے، ای میل کے سائز کی حد سے بچنے اور آپ کے ناظرین کے لیے ویڈیو کی ہموار پلے بیک کو یقینی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت مفید ہے جب آپ اپ ڈیٹس بھیج رہے ہوں، مارکیٹنگ کلپس شیئر کر رہے ہوں یا سوشل پلیٹ فارمز کے لیے مواد تیار کر رہے ہوں۔
HeyGen آپ کو آپ کی ویڈیو کا ہلکا ورژن بنانے میں مدد دیتاہے، بغیر وضاحت یا کوالٹی قربان کیے۔ اپنی فائل ایکسپورٹ کریں، شیئر کرنے کے قابل لنک کاپی کریں اور بڑے اپ لوڈز کا انتظار کیے بغیر اسے فوراً ایپس، ای میلز یا کسی بھی پلیٹ فارم پر بھیج دیں۔
اپنی ویڈیو کو آسانی سے کمپریس اور شیئر کرنے کا طریقہ
آن لائن اپنی ویڈیو کو کمپریس کرنا صرف چند آسان مراحل پر مشتمل ہے۔ اپنی فائل اپ لوڈ کریں، سیٹنگز منتخب کریں اور بڑی اٹیچمنٹس یا طویل اپ لوڈز سے نمٹے بغیر بہتر بنائی گئی ویڈیو فوراً شیئر کریں۔
اپنی فل ریزولوشن ویڈیو کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے HeyGen ورک اسپیس میں لائیں۔ اپلوڈر MP4، MOV، MKV، AVI اور دیگر فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔
لمبے حصوں کو ٹرم کریں یا غیر استعمال شدہ کلپس کو ہٹا دیں تاکہ فائنل فائل سائز کم ہو سکے اور آپ کی ویڈیو صاف ستھری رہے۔
1080p، 720p یا کوئی اور ایکسپورٹ سائز منتخب کریں جو آپ کی ضرورت کے مطابق ہو۔ ٹول آپ کے انتخاب کے مطابق فائل سائز کو ایڈجسٹ کرتا ہے
اپنی کمپریس کی ہوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کرنے کے قابل لنک استعمال کریں تاکہ اسے ای میل، میسجز یا سوشل پلیٹ فارمز پر بھیج سکیں۔
ویڈیو سائز کمپریسر ایک آن لائن ٹول ہے جو آپ کی فائل کا سائز کم کرتا ہے جبکہ ویژولز کو تیز اور صاف رکھتا ہے۔ یہ آپ کو ویڈیوز کو 4K، 1080p یا 720p میں ایکسپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ انہیں اپ لوڈ، شیئر یا ای میل کرنا آسان ہو جائے۔ اسے یہاں آزمائیں: ویڈیو سائز کمپریسر۔
کمپریشن سے معیار میں معمولی کمی آ سکتی ہے، لیکن HeyGen آپ کی فوٹیج کو اس طرح بہتر بناتا ہے کہ کم ریزولوشن پر بھی تصویر تیز اور روان رہے۔ 1080p یا 720p کا انتخاب کرنے سے آپ کی ویڈیو واضح رہتی ہے جبکہ فائل کا سائز نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔
آپ MP4، MOV، MKV، AVI، FLV، 3GP اور کئی دیگر مقبول فارمیٹس اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹول ہر فارمیٹ کو خودکار طور پر تیز پلے بیک اور مختلف ڈیوائسز پر مطابقت کے لیے بہتر بناتا ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen بڑے ویڈیو فائلز کو آسانی سے ہینڈل کرتا ہے اور انہیں چھوٹے، شیئر کے قابل ورژنز میں تبدیل کرتا ہے، بغیر فریز ہوئے یا کسی انسٹالیشن کی ضرورت کے۔ آپ لمبی ویڈیوز، کیمرہ فوٹیج یا ہائی ریزولوشن کلپس کو کمپریس کر سکتے ہیں۔
زیادہ تر کمپریشن چند سیکنڈز میں مکمل ہو جاتی ہے، یہ آپ کی فائل کے سائز اور انٹرنیٹ اسپیڈ پر منحصر ہے۔ پروسیسنگ کے بعد، آپ فوراً اپنی بہتر کی گئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اسے لنک کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ آپ غیر ضروری حصوں کو کاٹ کر سائز کو مزید کم کر سکتے ہیں۔ زیادہ درست ایڈیٹنگ کے لیے Online Video Trimmer کو کمپریشن چلانے سے پہلے استعمال کریں۔
بالکل۔ اگر آپ کمپریشن سے پہلے تصاویر، لوگوز یا اسٹیکرز شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فوٹیج کو avatars ٹول کے ذریعے مزید پروفیشنل بنا سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ کمپریشن کی بہت سی بنیادی خصوصیات مفت دستیاب ہیں، اور آپ بغیر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیے ویڈیوز کو کمپریس کر سکتے ہیں۔ بس ویڈیو اپ لوڈ کریں، اپنی مطلوبہ ریزولوشن منتخب کریں اور اپنی بہتر (optimized) فائل ڈاؤن لوڈ کریں۔
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔