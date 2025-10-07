ویڈیو ایڈ کریئیٹر: چند منٹ میں تخلیقی اشتہارات بنائیں

کیمروں، ٹیموں یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹولز کے بغیر اسٹوڈیو معیار کے ویڈیو اشتہارات بنائیں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ اپنی سادہ آئیڈیاز کو پالش شدہ، ہائی امپیکٹ ایڈ کریئیٹیوز میں بدل سکتے ہیں جو توجہ حاصل کریں اور حقیقی بزنس نتائج لے کر آئیں۔ مزید اشتہارات بنائیں، تیزی سے ٹیسٹ کریں، اور مہمات کو آسانی سے اسکیل کریں۔

128,480,642بنائی گئی ویڈیوز
102,707,217بنائے گئے اواتار
17,652,573ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

پروڈکٹ لانچ اشتہارات

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

UGC اسٹائل ویڈیو اشتہارات

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

برانڈ آگاہی مہمات

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

پرفارمنس مارکیٹنگ اشتہارات

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

ای کامرس پروموشنز

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

کورس اور سروس کے اشتہارات

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

ویڈیو اشتہارات کے لیے HeyGen کیوں استعمال کریں

HeyGen آپ کو AI سے چلنے والا مکمل ویڈیو پروڈکشن ورک فلو فراہم کرتا ہے، جس سے ہر چینل کے لیے کنورٹ کرنے والے اشتہارات بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسکرپٹس سے لے کر ویژولز اور اواتارز تک، ہر چیز ہمارے ویڈیو ایڈ جنریٹر کے ساتھ ایک ہی ہموار تجربے میں مکمل ہوتی ہے۔ مہمات تیزی سے لانچ کریں اور اپنی پہنچ کو زیادہ سے زیادہ بنائیں۔

تیز پروڈکشن کے ساتھ تیز رفتار ترقی

صرف چند منٹ میں AI سے تیار کردہ اسکرپٹس، ویژولز اور پیغام رسانی کے ساتھ دلکش اشتہارات بنائیں جو ہر پلیٹ فارم پر بہترین کارکردگی کے لیے موزوں ہوں۔

کارکردگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا

ہر اشتہار کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ انگیجمنٹ بڑھے اور کلک تھرو ریٹس بہتر ہوں، تاکہ آپ ہماری AI ویڈیو ٹولز کے ساتھ ہر مہم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔

بڑی تعداد میں تخلیق کریں

فوراً مختلف ورژنز، مقامی زبانوں میں لوکلائزیشنز اور نئے اشتہاری آئیڈیاز تیار کریں، تاکہ آپ کی ٹیم اضافی وسائل کے بغیر مستقل اور یکساں آؤٹ پٹ برقرار رکھ سکے۔

AI اسکرپٹ جنریشن

سادہ پرامپٹس کو دلکش، مؤثر اشتہاری اسکرپٹس میں بدلیں جو آپ کی پروڈکٹ کی قدر کو نمایاں کریں۔ ہماری AI ہر پیغام کو اس طرح ترتیب دیتی ہے کہ ناظرین فوراً متوجہ ہوں اور عمل کی طرف بڑھیں۔

AI اواتارز اور وائس اوورز

اپنا پیغام زندگی بخشیں قدرتی نظر آنے والے اواتارز اور جذباتی وائس اوورز کے ساتھ، وہ بھی متعدد زبانوں میں۔ ہماری مفت ویڈیو ایڈ میکر کے ذریعے بغیر کوئی فوٹیج ریکارڈ کیے یا پریزنٹرز کو ہائر کیے پروفیشنل، پالشڈ ویڈیوز بنائیں۔

متعدد فارمیٹ میں ایکسپورٹ

اپنا اشتہار عمودی، اسکوائر یا لینڈ اسکیپ فارمیٹس میں TikTok، Instagram، YouTube اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے ہمارے آن لائن ویڈیو ایڈ میکر کے ذریعے ایکسپورٹ کریں۔ جہاں بھی آپ کی آڈینس ہو، وہاں ہمیشہ برانڈ کے مطابق کریئیٹو مواد پہنچائیں۔

بصری بہتری کے ٹولز

اپنے اشتہار کی شکل و صورت کو خودکار لائٹنگ، رفتار اور ڈیزائن میں بہتری کے ساتھ بہتر بنائیں تاکہ ایک مؤثر اشتہاری ویڈیو تیار ہو سکے۔ صاف ستھری، پروفیشنل ویژولز بنائیں، چاہے آپ نے اس سے پہلے کبھی ویڈیو ایڈٹ نہ کی ہو۔

100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے خود کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, کو فاؤنڈر
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

ویڈیو اشتہار بنانے والا استعمال کرنے کا طریقہ

HeyGen کے ساتھ کوئی بھی آسانی سے لانچ کے لیے تیار ویڈیو اشتہارات بنا سکتا ہے۔ آپ کو منٹوں میں اپنا ویڈیو ایڈ بنانے کے لیے کسی خاص سامان، ایڈیٹنگ اسکلز یا پروڈکشن کے تجربے کی ضرورت نہیں۔

مرحلہ 1

ایک پرامپٹ سے شروع کریں

چند جملوں میں اپنے پروڈکٹ، ہدفی آڈینس یا مہم کے مقصد کی وضاحت کریں۔ HeyGen آپ کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر آپ کے مارکیٹنگ ہدف کے مطابق ایک مخصوص اسکرپٹ اور ابتدائی اسٹوری بورڈ تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

اسکرپٹ کا جائزہ لیں اور بہتر بنائیں

بنائے گئے اسکرپٹ اور اسٹوری بورڈ کو غور سے دیکھیں، رفتار کے مطابق جملوں کو مختصر یا طویل کریں، کال ٹو ایکشن میں ضروری تبدیلیاں کریں، اور ویژولز پر جانے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ ٹون اور میسجنگ آپ کے برانڈ سے مطابقت رکھتی ہو۔

مرحلہ 3

ویژولز اور آواز کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

کوئی اواتار یا پریزنٹر منتخب کریں، بیک گراؤنڈ اور تصاویر چنیں، میوزک اور کیپشنز شامل کریں، اور کوئی آواز منتخب کریں یا اپنی آواز ریکارڈ کریں۔ ٹائمنگ اور سینز کی ترتیب اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ اشتہار قدرتی انداز میں چلے۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور لانچ کریں

سوشل، ویب یا اسٹریمنگ کے لیے پری سیٹس استعمال کر کے پلیٹ فارم کے مطابق ورژنز رینڈر کریں، یا MP4 فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں۔ ٹیسٹنگ کے لیے متعدد ویریئشنز بنائیں، پھر اپ لوڈ کریں اور اپنی مہم شروع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

ویڈیو اشتہار بنانے والا ٹول کیا ہے؟

ویڈیو ایڈ کریئیٹر ایک ایسا ٹول ہے جو AI اسکرپٹس، اواتارز، ٹیمپلیٹس اور بصری بہتریوں کی مدد سے آپ کو تیزی سے پروموشنل ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پورے اشتہاری ویڈیو بنانے کے عمل کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔

کیا HeyGen استعمال کرنے کے لیے مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

AI ویڈیو جنریٹر اور ٹولز استعمال کرنے کے لیے کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ HeyGen خودکار طور پر اسکرپٹنگ، ویژولز، وائس اوورز اور فارمیٹنگ سنبھالتا ہے، اس لیے کوئی بھی پروفیشنل اور مؤثر اشتہارات بنا سکتا ہے۔

کیا میں HeyGen کے بنائے گئے اشتہارات کو اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں، ہماری مفت ویڈیو اشتہارات صارف دوست ہیں۔ آپ اپنے برانڈ اور مہم کے اہداف کے مطابق اسکرپٹ، ویژولز، اواتار، زبان، رفتار اور انداز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

میں HeyGen کے ساتھ کس قسم کے اشتہارات بنا سکتا ہوں؟

آپ پروڈکٹ پروموز، UGC اسٹائل اشتہارات، برانڈ ویڈیوز، ایکسپلینر ویڈیوز، پرفارمنس ایڈز، ٹیسٹی مونیئلز اور اس سے بھی زیادہ ہر قسم کے مارکیٹنگ چینل کے لیے بنا سکتے ہیں۔

کیا میں مختلف زبانوں میں اشتہارات بنا سکتا ہوں؟

بالکل۔ HeyGen ملٹی لنگول وائس اوورز اور اواتارز کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی مدد سے آپ چند سیکنڈز میں عالمی ناظرین کے لیے اشتہارات کو مقامی بنا سکتے ہیں۔

کیا HeyGen پلیٹ فارم کے مخصوص فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے؟

جی ہاں۔ ویڈیوز کو تمام اہم سائزز میں ایکسپورٹ کریں، جن میں 9:16، 1:1، اور 16:9 شامل ہیں، تاکہ آپ کے اشتہارات TikTok، Instagram، YouTube، Facebook اور دیگر پلیٹ فارمز پر بالکل فِٹ آئیں۔

کیا میں ان اشتہارات کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen سے بنائی گئی تمام مواد کو تجارتی اشتہارات کے لیے، چاہے وہ پیڈ ہوں یا آرگینک چینلز پر، استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ویڈیو اشتہار بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

زیادہ تر صارفین چند ہی منٹ میں ایک پروفیشنل، لانچ کے لیے تیار ویڈیو اشتہار بنا لیتے ہیں۔ AI سارا مشکل کام سنبھالتی ہے تاکہ آپ زیادہ تیزی اور اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں۔

کیا میں متعدد اشتہاری ویریئشنز ٹیسٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ ہمارے ایڈ جنریٹر کے ذریعے فوراً نئے ہُکس، اسکرپٹس، اسٹائلز اور فارمیٹس بنا سکتے ہیں تاکہ A/B ٹیسٹس چلائیں اور اپنی مارکیٹنگ کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

کیا مجھے HeyGen استعمال کرنے کے لیے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہے؟

کسی ڈاؤن لوڈ کی ضرورت نہیں۔ HeyGen مکمل طور پر آن لائن چلتا ہے، جس سے آپ انٹرنیٹ کنیکشن والے کسی بھی ڈیوائس سے ویڈیو اشتہارات بنا سکتے ہیں۔

