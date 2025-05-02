ویڈیو کا سائز تبدیل کریں

اپنی ویڈیو کو تیزی سے ری سائز کریں اور اسے ہر پلیٹ فارم کے لیے صاف، واضح اور تیار رکھیں۔ HeyGen آپ کو چند منٹوں میں ڈائمینشنز ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے، چاہے آپ کو TikTok کے لیے ورٹیکل فارمیٹ چاہیے، Instagram کے لیے اسکوائر لے آؤٹ یا YouTube کے لیے وائیڈ اسکرین کلپ۔ درست سائز کے ساتھ، آپ کی ویڈیو صحیح طرح دکھائی دیتی ہے، غیر ضروری کٹنگ سے بچتی ہے اور دیکھنے کا زیادہ ہموار تجربہ فراہم کرتی ہے۔

128,480,640بنائی گئی ویڈیوز
102,707,217بنائے گئے اواتار
17,652,573ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز ہر پلیٹ فارم پر بالکل فِٹ آئیں؟

مختلف پلیٹ فارمز کی ویڈیو کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اور غلط سائز کی وجہ سے ویڈیو کے حصے عجیب طریقے سے کٹ سکتے ہیں، فریم بگڑ سکتے ہیں یا اہم تفصیلات کھو سکتی ہیں۔ جب آپ کی ویڈیو کو درست طریقے سے ری سائز کیا جاتا ہے تو یہ اسکرین پر قدرتی طور پر فِٹ ہوتی ہے، اپنی کوالٹی برقرار رکھتی ہے اور آپ کا پیغام بغیر کسی خلل کے مؤثر انداز میں پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔

زیادہ تر جدید ایڈیٹرز میں ری سائزنگ کی سہولت ہوتی ہے، سادہ ایسپیکٹ ریشو کی تبدیلیوں سے لے کر زیادہ ایڈوانس کنٹرولز تک جو آپ کو کھنچی ہوئی یا بگڑی ہوئی فوٹیج کو درست کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ اپنی ویڈیو کو اس طرح ری سائز کر سکتے ہیں کہ آپ کا ورک فلو سادہ رہے اور آپ کا مواد ہر ڈیوائس پر پروفیشنل اور نفیس نظر آئے۔

ویڈیوز کا سائز تبدیل کرنے کے بہترین طریقے

• ایسپیکٹ ریشو کے آپشنز: عمودی، مربع یا افقی فارمیٹس کے درمیان سوئچ کریں تاکہ آپ کی ویڈیو بالکل اسی پلیٹ فارم کے مطابق ہو جہاں آپ اسے پوسٹ کر رہے ہیں۔
• سائز بدلیں بغیر وضاحت کھوئے: اسمارٹ اسکیلنگ آپ کی ویڈیو کو واضح اور ہموار رکھتی ہے، چاہے آپ اس کے ڈائمینشنز تبدیل کریں۔
• کسٹم چوڑائی اور اونچائی سیٹنگ: ان کریئیٹرز کے لیے بہترین جو سائز اور لے آؤٹ پر زیادہ درست کنٹرول چاہتے ہیں۔

• کھنچی ہوئی یا بگڑی ہوئی کلپس درست کریں: ایسی فوٹیج کو ٹھیک کریں جو غلط شیپ میں ریکارڈ ہوئی ہو تاکہ وہ دوبارہ قدرتی لگے۔
• سوشل پلیٹ فارمز کے لیے پری سیٹس: TikTok، Instagram Reels، YouTube Shorts اور دیگر کے لیے بلٹ اِن سائز استعمال کریں اور وقت بچائیں۔
• اپنے براؤزر میں ویڈیوز کا سائز تبدیل کریں: سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیے بغیر یا پیچیدہ ٹولز سیٹ اپ کیے بغیر آن لائن سائز ایڈجسٹ کریں۔
• ہر قسم کی ویڈیوز کے لیے موزوں: چاہے سوشل کنٹینٹ ہو، پروڈکٹ ڈیموز، ٹریننگ ویڈیوز یا لانگ فارم پروجیکٹس، ری سائزنگ آپ کی ویڈیو کو صاف ستھرا اور پروفیشنل بناتی ہے۔

ری سائز کی گئی ویڈیوز کے ساتھ رسائی میں اضافہ

ویڈیوز کا سائز تبدیل کرنے سے آپ کا مواد زیادہ لچکدار ہو جاتا ہے اور مختلف پلیٹ فارمز کے لیے موزوں بن جاتا ہے، جس سے نمائش اور انگیجمنٹ کے امکانات بڑھتے ہیں۔ درست سائز اور فارمیٹ کے ساتھ، آپ کی ویڈیوز زیادہ وسیع ناظرین تک پہنچ سکتی ہیں اور جہاں بھی شیئر کی جائیں، پروفیشنل اور نفیس نظر آتی ہیں۔

HeyGen کا ویڈیو ری سائز ٹول ویڈیو کا سائز تبدیل کرنے کے عمل کو آسان بناتا ہے جبکہ ویڈیو کے معیار کو برقرار رکھتا ہے۔ پلیٹ فارم کے مطابق مخصوص فارمیٹس کے لیے مواد کو ڈھال کر، آپ اپنی ویڈیوز کی لچک اور انگیجمنٹ میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارے آسان اور سادہ پلیٹ فارم کے ساتھ، آپ اپنی ویڈیوز کو کسی بھی پلیٹ فارم یا مقصد کے مطابق تیزی اور سہولت کے ساتھ ڈھال سکتے ہیں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

صرف 4 آسان مراحل میں اپنی ویڈیوز کو ٹرم کریں، سائز بدلیں اور دوبارہ استعمال کریں

AI سے چلنے والی Instant Highlight استعمال کریں تاکہ آپ اپنی کنٹینٹ کے بہترین حصے تیزی سے تلاش کریں اور شیئر کریں۔

مرحلہ 1

اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں

اپنے ڈیوائس سے وہ فائل منتخب کریں جسے آپ ری سائز کرنا چاہتے ہیں۔

مرحلہ 2

نیا سائز یا اسپییکٹ ریشو منتخب کریں

کوئی پری سیٹ منتخب کریں یا اپنے پلیٹ فارم کے مطابق کسٹم ڈائمینشنز درج کریں۔

مرحلہ 3

فریم کو ایڈجسٹ کریں

فارمیٹ تبدیل کرتے وقت اپنے سبجیکٹ کو درمیان میں رکھنے کے لیے معمولی تبدیلیاں کریں۔

مرحلہ 4

اپنی ویڈیو کا پری ویو دیکھیں

وضاحت، موشن الائنمنٹ یا ناپسندیدہ کراپنگ کے لیے چیک کریں۔

ویڈیو کا سائز تبدیل کرنے سے متعلق سوالات

میں ویڈیو کا سائز معیار خراب کیے بغیر کیسے تبدیل کروں؟

ایسا اسمارٹ اسکیلنگ ٹول استعمال کریں جو آپ کی فوٹیج کو کھینچے یا بگاڑے بغیر اس کے ڈائمینشنز کو ایڈجسٹ کرے۔ HeyGen ری سائزنگ کے دوران وضاحت برقرار رکھتا ہے تاکہ فارمیٹ تبدیل کرتے وقت بھی آپ کی ویڈیو تیز اور صاف رہے۔ ری سائز کرنے سے پہلے ٹرم کرنے کے لیے، استعمال کریں Online Video Trimmer

TikTok، Instagram یا Shorts کے لیے کون سا اسپییکٹ ریشو سب سے بہتر ہے؟

TikTok، Reels اور Shorts کے لیے 9:16 عمودی فارمیٹ سب سے بہتر ہے، جبکہ Instagram فیڈز میں مربع (1:1) اور 4:5 فارمیٹ سپورٹ ہوتے ہیں۔ YouTube اور ٹریننگ ویڈیوز کے لیے وائیڈ اسکرین (16:9) موزوں ہے۔ درست سائز کا انتخاب کرنے سے آپ کا مواد ہر پلیٹ فارم پر صحیح طرح دکھائی دیتا ہے۔

کیا میں آن لائن ویڈیو کا سائز تبدیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen آپ کو مکمل طور پر اپنے براؤزر میں ہی ویڈیوز کا سائز تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے، کسی ایپ، ڈاؤن لوڈ یا تکنیکی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں۔ بس اپنی فائل اپ لوڈ کریں، سائز منتخب کریں اور چند منٹوں میں صاف ستھری، پلیٹ فارم کے لیے تیار ویڈیو ایکسپورٹ کریں۔

ویڈیو کو ری سائز کرنے اور کراپ کرنے میں کیا فرق ہے؟

ری سائزنگ آپ کی ویڈیو کے مجموعی سائز کو تبدیل کرتی ہے، جبکہ کراپنگ فریم کے کچھ حصوں کو کاٹ دیتی ہے۔ بہت سے کریئیٹرز پہلے پلیٹ فارم کے مطابق ویڈیو کو ری سائز کرتے ہیں، پھر بہترین فریم اور کمپوزیشن کے لیے اسے کراپ کرتے ہیں۔

کیا میں ایک ہی وقت میں ریزولوشن اور اسپییکٹ ریشو دونوں تبدیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen آپ کو ایک ہی مرحلے میں ویڈیو کے دونوں سائز (dimensions) اور ریزولوشن کو ایڈجسٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے، جس سے آپ بغیر کسی بگاڑ کے اپنی ویڈیو کو TikTok، Instagram، YouTube اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے حسبِ ضرورت بنا سکتے ہیں۔

میں کھنچی ہوئی یا بگڑی ہوئی ویڈیو کو کیسے ٹھیک کروں؟

قد کے تناسب کی درستگی استعمال کریں تاکہ قدرتی تناسب بحال ہو جائیں۔ HeyGen خودکار طور پر آپ کی لے آؤٹ کو اس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے کہ سبجیکٹس کھنچے ہوئے نظر آنے کے بجائے فریم کے اندر متوازن اور درمیان میں دکھائی دیں۔

کیا میں MP4 فائلوں کا سائز تبدیل کر سکتا ہوں؟

بالکل۔ MP4 ہر جگہ سپورٹ ہوتا ہے اور اسے بغیر کسی مطابقت کے مسئلے کے سائز تبدیل، فریم دوبارہ سیٹ اور ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ سائز تبدیل کرنے کے بعد، آپ اپنے کلپ کو دوبارہ فارمیٹ بھی کر سکتے ہیں Repurpose Video Tool

کیا سائز تبدیل کرنے سے ویڈیو کے معیار میں کمی آتی ہے؟

اگر یہ غلط طریقے سے کیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن HeyGen تیزگی اور رنگ کو برقرار رکھنے کے لیے بہتر اسکیلنگ استعمال کرتا ہے۔ ایکسپورٹ سے پہلے پری ویو کرنے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ آپ کی ری سائز کی گئی ویڈیو ہر ڈیوائس اور پلیٹ فارم پر صاف ستھری اور پروفیشنل نظر آئے۔

