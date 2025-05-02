آن لائن ویڈیو ٹریمر

اپنی ویڈیوز کو مفت آن لائن ویڈیو ٹریمر کے ساتھ کاٹیں، مختصر کریں اور بہتر بنائیں۔ یہ تیز رفتار، براؤزر پر مبنی ٹول ایڈیٹنگ کو سادہ اور بالکل درست بنا دیتا ہے۔ ناپسندیدہ حصے ہٹائیں، اپنے کلپس کو ریفائن کریں اور بغیر کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیے پروفیشنل معیار کے نتائج حاصل کریں۔ چاہے سوشل میڈیا ہو، پروڈکٹ ڈیموز ہوں یا ٹیوٹوریلز، آپ چند منٹوں میں صاف ستھری، دلکش ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔

مصنوعی ذہانت کی درستگی کے ساتھ ویڈیوز کو باآسانی ایڈٹ کریں

لمبی یا خام ویڈیو فوٹیج کو مختصر، دلکش کلپس میں بدلیں جو کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے موزوں ہوں۔ HeyGen کے AI سے چلنے والے ٹریمر کے ساتھ، آپ بغیر کسی پیچیدہ ٹولز یا ایڈیٹنگ مہارت کے فوراً ویڈیوز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کریئیٹرز، مارکیٹرز اور اُن پروفیشنلز کے لیے بہترین جو تیز رفتار، اعلیٰ معیار کے نتائج چاہتے ہیں۔

اپنی ویڈیوز کو آسانی سے ٹرم کریں اور بہتر بنائیں

اپنی ویڈیوز کو HeyGen کے ساتھ باآسانی ٹرم کریں۔ اپنا کلپ اپ لوڈ کریں، سلائیڈر کو ایڈجسٹ کریں، اور AI کو ہموار ٹرانزیشنز، تیز کٹس، اور مستقل کوالٹی فراہم کرنے دیں۔

بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے:

کٹائی سے پہلے اہم لمحات پر توجہ دیں

وقفوں یا غلطیوں کو دور کرنے کے لیے AI استعمال کریں

ہموار بہاؤ کے لیے قدرتی وقفوں پر کٹ کریں

ہر پلیٹ فارم کے لیے ویڈیو کی لمبائی بہتر بنائیں

جب آپ فوٹیج کو ٹرم کر لیں، تو اسے آسانی سے ہر پلیٹ فارم کے لیے موزوں فارمیٹس میں تبدیل کریں ہمارے Repurpose Video ٹول کی مدد سے، TikTok، Instagram Reels، YouTube اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے۔

ہر پلیٹ فارم کے لیے اپنا کلپ حسبِ ضرورت بنائیں

اپنا اسپییکٹ ریشو منتخب کریں، فریم کو کراپ کریں، اور اپنی ویڈیو کو TikTok، Instagram Reels، YouTube Shorts یا Facebook کے لیے ری سائز کریں۔ آواز کو ایڈجسٹ کریں، آڈیو کو میوٹ کریں، یا آخری ٹچز شامل کریں، یہ سب کچھ براہِ راست اپنے براؤزر سے کریں۔

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

صرف 4 آسان مراحل میں اپنی ویڈیوز کو ٹرم کریں، سائز بدلیں اور دوبارہ استعمال کریں

چند آسان مراحل کے ساتھ چند منٹ میں پروفیشنل ویڈیوز بنائیں۔ AI سے چلنے والے Instant Highlight کا استعمال کریں تاکہ اپنی کنٹینٹ کے بہترین حصے تیزی سے تلاش کریں اور شیئر کریں، ہمارے آن لائن ویڈیو ٹرانسلیٹر اور AI ویڈیو جنریٹر ٹولز کے ساتھ۔

مرحلہ 1

اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں یا لنک پیسٹ کریں

اپنے ڈیوائس سے ویڈیو امپورٹ کریں یا کوئی پبلک URL شامل کریں۔ یہ ٹول MP4، MOV اور AVI فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔

مرحلہ 2

شروع اور اختتامی پوائنٹس مقرر کریں

سلائیڈر استعمال کریں تاکہ آپ تیزی اور درستگی کے ساتھ ٹرم کرنے کے لیے اپنے کلپ کے شروع اور اختتام کا حصہ منتخب کر سکیں۔

مرحلہ 3

اپنی کلپ کو بہتر بنائیں

اپنی ویڈیو کے حصوں کو کراپ کریں، سائز تبدیل کریں یا میوٹ کریں تاکہ وہ آپ کے پلیٹ فارم کی ضروریات کے مطابق ہوں۔

مرحلہ 4

ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کریں

اپنی تیار شدہ ویڈیو کو محفوظ کریں یا اسے براہِ راست TikTok، Instagram یا YouTube پر شیئر کریں۔

آن لائن ویڈیو ٹریمر سے متعلق عمومی سوالات

کون سے فائل فارمیٹس سپورٹ کیے جاتے ہیں؟

HeyGen MP4، MOV، AVI، اور زیادہ تر عام ویڈیو فارمیٹس کو تیز اپ لوڈنگ کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی فائل لوڈ نہیں ہوتی تو ممکن ہے کہ وہ خراب ہو یا اپ لوڈ کی حد سے زیادہ ہو۔

کیا مجھے سائن اپ کرنا ضروری ہے؟

آپ بغیر اکاؤنٹ بنائے ویڈیوز کو ٹرم کر سکتے ہیں، جس سے آپ فوراً اور آسانی سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید فیچرز اور کلاوڈ اسٹوریج کے آپشنز چاہئیں تو ہی سائن اپ کریں۔

کیا میں ایک ہی ویڈیو کے متعدد حصے کاٹ سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ ایک ہی ایڈٹ میں ویڈیو کے کئی حصے ٹرم کر سکتے ہیں اور ناپسندیدہ لمحات ہٹا سکتے ہیں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، تو چند سیکنڈ میں اپنی بہتر کی ہوئی کلپ ایکسپورٹ کریں۔

کیا ٹرمنگ کرنے سے میری ویڈیو کے معیار پر اثر پڑے گا؟

نہیں۔ یہ ٹول آپ کی ویڈیو کی اصل ریزولوشن کو برقرار رکھتے ہوئے ہموار اور بالکل درست کٹس فراہم کرتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو آپ اپنے کلپ کا سائز تبدیل کرنے کے لیے Resize Video ٹول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

کیا میری فائلیں پروسیسنگ کے دوران محفوظ رہتی ہیں؟

جی ہاں۔ تمام ویڈیوز انکرپشن کے ساتھ پروسیس کی جاتی ہیں اور مکمل ہونے کے کچھ ہی دیر بعد خودکار طور پر حذف کر دی جاتی ہیں۔ آپ کا مواد ہر مرحلے پر نجی اور محفوظ رہتا ہے۔

کیا میں ٹرم کرنے کے بعد سوشل پلیٹ فارمز کے لیے ویڈیوز تیار کر سکتا ہوں؟

بالکل۔ آپ ویڈیوز کو کراپ، ری سائز اور ایسے فارمیٹس میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو TikTok، Reels اور YouTube Shorts کے لیے بالکل موزوں ہوں۔ مکمل ری پرپوزنگ کے لیے Repurpose Video ٹول آزمائیں۔

کیا میں ٹرمنگ کو دیگر AI فیچرز کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ٹرم کرنے کے بعد، آپ اواتارز، وائس اوورز، اور ترجموں جیسے AI ٹولز کے ذریعے اپنی ویڈیو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دریافت کریں AI Talking Head Generator مزید ایڈوانس کسٹمائزیشن کے لیے۔

