کوئی تصویر اپ لوڈ کریں یا امیج لنک پیسٹ کریں اور فوراً ایک پروفیشنل سنگنگ ویڈیو حاصل کریں۔ HeyGen چہروں کو اینیمیٹ کرتا ہے، آڈیو کے ساتھ لب کی ہم آہنگی (lip-sync) بناتا ہے، قدرتی تاثرات، کیپشنز اور پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس شامل کرتا ہے تاکہ آپ بغیر کیمروں یا دستی اینیمیشن کے آسانی سے شیئر کرنے کے قابل کلپس بنا سکیں۔
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
HeyGen آپ کی تصویر کو گانے والی ویڈیو بنانے کا بہترین ٹول کیوں ہے
HeyGen جدید فیشل اینیمیشن، اعلیٰ معیار کی آواز اور lip sync، اور پلیٹ فارم پری سیٹس کو یکجا کرتا ہے تاکہ کریئیٹرز اور ٹیمیں تیزی اور اعتماد کے ساتھ وائرل گانے والی ویڈیوز بنا سکیں۔ درجنوں ویریئنٹس بنائیں، آڈیو کو مقامی بنائیں، اور سوشل چینلز پر شیئر کریں۔
ہمارا سسٹم نہایت باریک پلک جھپکنے، منہ کی شکلوں اور سر کی حرکت کو ماڈل کرتا ہے تاکہ گاتی ہوئی تصاویر فریم بہ فریم ایڈیٹنگ کے بغیر بھی قدرتی اور جذباتی طور پر بھرپور نظر آئیں۔
کوئی بھی واضح تصویر اپ لوڈ کریں، آڈیو منتخب یا اپ لوڈ کریں، اور HeyGen خودکار طور پر چہرہ شناخت، لب کی ہم آہنگی اور رینڈرنگ سنبھالتا ہے تاکہ بغیر اینیمیشن کے تجربے والے تخلیق کار بھی پروفیشنل نتائج حاصل کر سکیں۔
ویڈیو ٹرانسلیٹر اور بیچ ایکسپورٹس کے ساتھ ایک ہی ویڈیو کی کئی مقامی (localized) ورژنز بنائیں تاکہ آپ مختلف آڈینسز اور پلیٹ فارمز پر hooks، زبانوں اور فارمیٹس کو ٹیسٹ کر سکیں۔
اسمارٹ فیس ڈیٹیکشن کے ساتھ تصویر کو گاتی ہوئی ویڈیو میں بدلیں
HeyGen چہرے کے اہم خدوخال کو شناخت کرتا ہے اور آڈیو کو حقیقت کے قریب منہ کی حرکات اور تاثرات کے ساتھ میپ کرتا ہے۔ image to video پائپ لائن باریک موومنٹ پاتھز اور لائٹنگ کی تسلسل کو دوبارہ تخلیق کرتی ہے تاکہ آپ کی ویڈیو پہلی نظر میں ہی جاندار اور قابلِ یقین محسوس ہو۔
درست lip-sync اور جذباتی اظہار کے ساتھ ہم آہنگ ٹائمنگ
ہمارا lip-sync انجن آڈیو کو حرفِ تہجی اور ہجے کی سطح پر میچ کرتا ہے اور قدرتی وقفے، سانسیں اور باریک تاثرات شامل کر کے ایک دلکش AI گانے کا تجربہ بناتا ہے۔ نتیجہ ایک ایسا گاتا ہوا پورٹریٹ ہوتا ہے جو تال، جذبات اور ناظر کی توجہ کو برقرار رکھتے ہوئے بالکل حقیقی محسوس ہوتا ہے اور آپ کی تصویر کو زندہ کر دیتا ہے۔
لچکدار آڈیو آپشنز اور آواز کی سپورٹ
کوئی بھی اپ لوڈ کیا ہوا گانا یا وائس ٹریک استعمال کریں، اعلیٰ معیار کے وائس ماڈلز میں سے انتخاب کریں، یا متعدد زبانوں میں گایا جا سکنے والا آڈیو تخلیق کریں۔ HeyGen کثیر لسانی تلفظ کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ آپ مختلف زبانوں میں کرداروں کو قابلِ یقین انداز میں گاتے ہوئے پیش کر سکیں۔
پلیٹ فارم کے لیے تیار ایکسپورٹس اور پری سیٹس
MP4 کلپس ایکسپورٹ کریں جو عمودی، اسکوائر اور افقی پلیسمنٹس کے لیے آپٹمائزڈ ہوں، جن میں کیپشن اوورلے اور محفوظ ٹیکسٹ پلیسمنٹ شامل ہو۔ پری سیٹس اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کا کلپ سوشل پلیٹ فارم کی گائیڈ لائنز پر پورا اترے اور فیڈ پری ویوز یا اسٹوریز میں شاندار نظر آئے۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
Make Photo Sing ٹول کو کیسے استعمال کریں
صرف چار آسان مراحل میں گاتی ہوئی فوٹو کلپ بنائیں امیج سے ویڈیو۔
ایک واضح، سامنے سے لی گئی تصویر منتخب کریں یا کسی تصویر کا URL پیسٹ کریں۔ HeyGen خودکار طور پر چہرہ شناخت کرتا ہے اور lip-sync کے لیے بہترین فریم تجویز کرتا ہے۔
کوئی گانا یا وائس کلپ اپ لوڈ کریں، یا دستیاب voice models میں سے منتخب کریں۔ زبان اور ٹائمنگ سیٹ کریں؛ HeyGen آپ کے آڈیو کے ردھم کا تجزیہ کر کے فونیمز کو منہ کی حرکت کے ساتھ میپ کرتا ہے۔
بنائی گئی ڈرافٹ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جملوں میں معمولی تبدیلیاں کریں، سب ٹائٹلز شامل کریں یا ٹائمنگ بدلیں۔ متبادل ٹیکز بنائیں یا تنوع کے لیے کوئی اور آواز استعمال کریں۔
Reels، TikTok یا Stories کے لیے کیپشنز اور محفوظ ٹیکسٹ پلیسمنٹ کے ساتھ موزوں بنائے گئے MP4 فائلز ایکسپورٹ کریں۔ A/B ٹیسٹنگ یا ملٹی لینگوئج مہمات کے لیے متعدد ورژنز کو بیچ میں ایکسپورٹ کریں۔
کسی تصویر کو گاتے ہوئے بنانا اس کا مطلب ہے کہ ایک ساکن چہرے کو اس طرح اینیمیٹ کیا جائے کہ وہ منتخب آڈیو ٹریک کو ہم آہنگ لبوں کی حرکت اور جذباتی اشاروں کے ساتھ پیش کرے۔ HeyGen چہرہ شناخت، فونیم میپنگ، اور موشن سنتھیسِس استعمال کرتا ہے تاکہ حقیقت کے قریب منہ کی شکلیں، آنکھوں کی جھپک اور سر کی ہلکی سی حرکت پیدا کی جا سکے جو آڈیو کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک قائل کر دینے والا نتیجہ دیتی ہیں۔
سامنے سے لی گئی، اچھی روشنی والی ہیڈ شاٹس جن میں چہرہ زیادہ چھپا نہ ہو، بہترین نتائج دیتی ہیں۔ انتہائی سائیڈ اینگلز، زیادہ رکاوٹوں یا بہت کم ریزولوشن والی تصاویر سے گریز کریں تاکہ آپ کی AI فوٹو بہترین نظر آئے۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک ٹیڑھے اینگل سے لی گئی تصویر ہے تو بہتر لب کی ہم آہنگی (lip-sync) اور تاثرات کے لیے چہرے پر فوکس کے ساتھ زیادہ واضح کراپ آزما کر دیکھیں۔
جی ہاں، آپ پلیٹ فارم کی مقررہ لمبائی اور فارمیٹ کی حدوں کے اندر گانے یا وائس ٹریکس اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ کمرشل میوزک استعمال کرتے وقت کاپی رائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ HeyGen محفوظ کمرشل استعمال اور تیز پروٹو ٹائپنگ کے لیے لائسنس یافتہ ساؤنڈز اور وائس ماڈلز بھی فراہم کرتا ہے۔
HeyGen کی lip-sync فونیِم لیول پر کام کرتی ہے اور حقیقت کے احساس کو بڑھانے کے لیے ٹائمنگ میں ایڈجسٹمنٹ، سانسوں اور باریک تاثرات (micro-expressions) شامل کرتی ہے۔ مختصر سوشل کلپس اور پرسنلائزڈ پیغامات کے لیے نتائج بہت قائل کن ہوتے ہیں؛ تاہم بہت زیادہ قریب سے لی گئی یا سینیمیٹک شاٹس میں موجودہ سینتھیسِس کی حدود ظاہر ہو سکتی ہیں۔
زیادہ تر ٹولز ایک وقت میں صرف ایک متحرک چہرے کے لیے بہتر بنائے گئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی تصویر میں ایک سے زیادہ چہرے ہوں تو آپ ہر چہرے کے لیے الگ ویڈیو کلپ بنا سکتے ہیں، یا ایک گروپ تصویر اپ لوڈ کرکے جہاں یہ سہولت موجود ہو وہاں یہ منتخب کر سکتے ہیں کہ کس چہرے کو متحرک کرنا ہے۔
جی ہاں۔ پلیٹ فارم میں کثیر لسانی آڈیو اور تلفظ کے ماڈلز کی سہولت موجود ہے، جس سے آپ اپنی تصویر کو مختلف زبانوں میں گانے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ویڈیو ٹرانسلیٹرکا استعمال کریں تاکہ آڈیو ٹریکس اور کیپشنز دوبارہ تیار کیے جائیں، اور آپ کی AI گانے والی ویڈیوز مختلف زبانوں میں بالکل قدرتی سنائی دیں۔
HeyGen کے ساتھ بنائے گئے جنریٹڈ کلپس اور فراہم کردہ لائسنس یافتہ اثاثے کمرشل استعمال کے لیے موزوں ہیں، جس سے آپ کسی بھی تصویر کو گاتے ہوئے بنا سکتے ہیں۔ جب آپ AI فوٹوز استعمال کرتے ہوئے کوئی تھرڈ پارٹی آڈیو یا امیجری اپ لوڈ کریں تو حقوق اور پلیٹ فارم پالیسیز کی پابندی یقینی بنانے کے لیے اس کے لائسنس کی تصدیق ضرور کریں۔
جی ہاں۔ ڈرافٹس کا پری ویو کریں اور ایڈیٹس لگائیں، جیسے تاثرات کی شدت، سب ٹائٹل کا متن، یا متبادل آڈیو ٹریکس۔ مختلف آوازوں، زبانوں اور ٹائمنگ کو آزمانے کے لیے تیزی سے نئی ویریئشنز دوبارہ بنائیں۔
چھوٹی ویڈیوز عموماً چند سیکنڈ سے چند منٹ میں رینڈر ہو جاتی ہیں، جو ان کی لمبائی اور پیچیدگی پر منحصر ہے، اس طرح آپ آن لائن مفت گاتی ہوئی تصاویر تیزی سے بنا سکتے ہیں۔ ایکسپورٹس MP4 فائلوں کی صورت میں فراہم کی جاتی ہیں جو عمودی، مربع اور افقی فارمیٹس کے لیے بہتر بنائی گئی ہوتی ہیں، اور ان میں اختیاری طور پر سب ٹائٹلز کو ویڈیو پر جلا کر شامل کیا جا سکتا ہے۔
HeyGen آپ کی اپ لوڈز کو انکرپٹ کرتا ہے اور سخت پرائیویسی کنٹرولز پر عمل کرتا ہے۔ آپ اپنی بنائی ہوئی مواد کی ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ اسٹوریج، مدتِ تحفظ اور شیئرنگ کی اجازتوں کی تفصیل کے لیے پلیٹ فارم کی شرائط چیک کریں۔
