لوپ ویڈیو بنانا سادہ، تیز اور قابلِ اعتماد ہونا چاہیے۔ HeyGen کے ساتھ آپ کسی بھی کلپ کو چند سیکنڈ میں ہموار، بغیر کسی رکاوٹ کے چلنے والی لوپ میں بدل سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیے یا پیچیدہ ایڈیٹنگ ٹولز سیکھے۔ چاہے آپ سوشل میڈیا، پریزنٹیشنز یا ڈیجیٹل ڈسپلے کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہوں، HeyGen آپ کو ویڈیوز کو بار بار چلانے، ٹائمنگ کنٹرول کرنے اور ہر پلیٹ فارم پر صاف ستھری نظر آنے والے ہائی کوالٹی نتائج ایکسپورٹ کرنے کا آسان طریقہ دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر کریئیٹرز، مارکیٹرز اور ہر اس شخص کے لیے بنایا گیا ہے جسے اضافی مراحل کے بغیر پروفیشنل لوپ ویڈیو کی ضرورت ہو۔

بے عیب ویڈیو لوپس کی تلاش میں ہیں؟

بغیر کسی پیچیدہ ایڈیٹنگ یا سافٹ ویئر کے ہموار، بے جوڑ لوپ ویڈیوز بنائیں۔ اپنی کلپ اپ لوڈ کریں، یہ طے کریں کہ اسے کتنی بار دہرایا جائے اور ہر پلیٹ فارم پر شاندار نظر آنے والی صاف ستھری لوپنگ ویڈیو ایکسپورٹ کریں۔ سوشل میڈیا پوسٹس، پروڈکٹ ڈیموز، بیک گراؤنڈ ویژولز، پریزنٹیشنز اور بہت کچھ کے لیے بہترین۔
اہم فوائد
• تیز اور آسان
• ہر ڈیوائس پر کام کرتی ہے
• کوئی واٹر مارک نہیں
• MP4، MOV، WebM اور دیگر فارمیٹس کی سپورٹ
• ہائی کوالٹی ایکسپورٹس

بہترین طریقے: ہموار لوپ ویڈیو بنانے کے لیے

ایک بہترین لوپ قدرتی اور صاف محسوس ہوتا ہے۔ چاہے آپ ایک چھوٹا کلپ لوپ کر رہے ہوں یا لمبی سیکوئنس، چند سادہ مراحل آپ کی ویڈیو کو پروفیشنل بننے میں مدد دیتے ہیں۔

• ایسا کلپ منتخب کریں جس میں حرکت یا لائٹنگ مستقل ہو
• آغاز اور اختتامی پوائنٹس کو اس طرح ٹرم کریں کہ ٹرانزیشن قدرتی لگے
• سوشل پلیٹ فارمز کے لیے لوپس کو مختصر اور ریتمک رکھیں
• بہترین لمحہ نمایاں کرنے کے لیے ٹائم لائن استعمال کریں
• آڈیو کی ٹائمنگ میچ کریں یا آڈیو کو ہلکا اور پس منظر میں رکھیں
• اپنی اصل کلپ کی طرح ہی ریزولوشن میں ایکسپورٹ کریں

مصنوعی ذہانت سے ویڈیو تخلیق

طاقتور لوپ ویڈیو فیچرز جو آپ کا وقت بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں

HeyGen آپ کو وہ سب کچھ فراہم کرتا ہے جو آپ کو بغیر کسی پیچیدہ سافٹ ویئر کے ایک صاف ستھرا، پروفیشنل لوپ بنانے کے لیے چاہیے۔ ہر فیچر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پورا عمل تیز اور آسان ہو جائے۔
• بے جوڑ انفینیٹ لوپس: اپنے کلپ کو لامتناہی بار دہرائیں یا اپنی مرضی کے مطابق تکرار کی تعداد سیٹ کریں۔
• ٹائم لائن لوپ سلیکٹر: سادہ اور واضح ٹائم لائن کے ساتھ بالکل وہ حصہ منتخب کریں جسے آپ دہرانا چاہتے ہیں۔
• انسٹنٹ پری ویو اور فاسٹ ایکسپورٹ: ایڈیٹنگ کے دوران ہی اپنا لوپ دیکھیں اور چند سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کریں۔
• ملٹی فارمیٹ سپورٹ: MP4، MOV، WebM اور دیگر فارمیٹس کے ساتھ کام کرتا ہے۔
• آل اِن ون ایڈیٹنگ ٹولز: ٹرم کریں، کراپ کریں، رفتار تیز یا سست کریں، میوٹ کریں یا براہِ راست ایڈیٹر سے آڈیو شامل کریں۔

اگر آپ اپنی لوپڈ ویڈیو میں ٹیکسٹ، کیپشنز یا ٹائٹلز شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ HeyGen کے "Add Text or image to Video" ٹول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا یا پریزنٹیشنز کے لیے آپ کے کونٹینٹ کو بہتر بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔Add Text or image to Videoٹول۔ یہ سوشل میڈیا یا پریزنٹیشنز کے لیے آپ کے مواد کو ایک نئے لیول پر لے جانے کا سادہ اور مؤثر طریقہ ہے۔

یہ کیسے کام کرتا ہے؟

صرف 4 آسان مراحل میں بغیر کسی رکاوٹ کے لوپ ہونے والی ویڈیوز بنائیں

بے عیب، لب کی ہم آہنگی والی AI ویڈیو تخلیقات بنائیں جو قدرتی طور پر لوپ ہوں اور آپ کے ناظرین کو دیکھتے رہنے پر مجبور کریں۔

مرحلہ 1

ٹیکسٹ درج کریں یا آڈیو اپ لوڈ کریں

ایک صاف آڈیو فائل سے شروع کریں یا اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں — HeyGen آواز اور ٹیکسٹ ٹو اسپیچ، دونوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارے AI ویڈیو جنریٹر ٹولز کی ایک طاقتور خصوصیت ہے۔

مرحلہ 2

ایک اواتار منتخب کریں

بات کرتا ہوا AI اواتار استعمال کریں یا حقیقی انسانی فوٹیج پر لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کریں تاکہ بالکل حقیقی انداز میں پیغام پہنچایا جا سکے۔

مرحلہ 3

کوئی AI آواز منتخب کریں یا اصل فوٹیج اپ لوڈ کریں

اپنے لہجے اور ہدفی آڈینس سے مطابقت کے لیے 175+ زبانوں میں دستیاب 300+ آوازوں میں سے انتخاب کریں۔ یہ انتخاب آپ کی AI سے بنی ویڈیو کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔

مرحلہ 4

اپنی ہم آہنگ ویڈیو بنائیں اور شیئر کریں

HeyGen خودکار طور پر لبوں، آواز اور چہرے کے تاثرات کو ہم آہنگ کرتا ہے—اپنی AI ویڈیوز چند سیکنڈ میں ایکسپورٹ کریں اور شیئر کریں۔

لوپ ویڈیو سے متعلق عمومی سوالات

میں HeyGen کے ساتھ آن لائن ویڈیو کو لوپ کیسے کروں؟

اپنا MP4، MOV، AVI یا WebM فائل اپ لوڈ کریں، وہ حصہ منتخب کریں جسے آپ دہرانا چاہتے ہیں اور فوراً لوپ کا پری ویو دیکھیں۔ جب ویڈیو ہموار لگے، تو صرف ایک کلک سے HD لوپنگ ویڈیو ایکسپورٹ کریں۔ مزید درست ٹائمنگ کے لیے، آپ پہلے اپنے کلپ کو استعمال کرتے ہوئے بہتر بنا سکتے ہیں آن لائن ویڈیو ٹریمر

کیا میں ویڈیو کو مفت میں لوپ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen آپ کو آن لائن ویڈیوز کو مفت میں، بغیر واٹر مارک اور بغیر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کیے، لوپ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ اپنے کلپ کو کئی بار دُہرا سکتے ہیں، لامتناہی لوپس بنا سکتے ہیں اور براہِ راست اپنے براؤزر سے ایک پروفیشنل فائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔

کیا لوپنگ کرنے سے ویڈیو کے معیار میں کمی آئے گی؟

نہیں۔ HeyGen آپ کی ویڈیو کی اصل وضاحت اور ریزولوشن کو برقرار رکھتا ہے، تاکہ ہر دہرایا گیا حصہ بالکل ہموار اور واضح نظر آئے۔ متعدد بار لوپ ہونے کے بعد بھی، آپ کی ایکسپورٹ کی گئی ویڈیو صاف ستھری رہتی ہے اور TikTok یا Instagram جیسے پلیٹ فارمز کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔

کیا میں ویڈیو کے صرف کسی حصے کو لوپ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ ٹائم لائن پر کسی مخصوص لمحے کو منتخب کر کے صرف اسی حصے کو لوپ کر سکتے ہیں تاکہ دہرانا ہموار اور قدرتی لگے۔ اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ درستگی چاہیے تو پہلے سے ہی ناپسندیدہ لمحات کو ٹرم کر دیں، اس کے لیے Repurpose Video ٹول استعمال کریں

لوپنگ کے لیے HeyGen کون سے ویڈیو فارمیٹس کو سپورٹ کرتا ہے؟

آپ MP4، MOV، AVI، WebM اور دیگر معیاری فارمیٹس اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کی حتمی لوپڈ ایکسپورٹ MP4 کی صورت میں فراہم کی جاتی ہے تاکہ سوشل میڈیا، پریزنٹیشنز اور ویب سائٹس پر ہر جگہ بآسانی چل سکے۔

کیا لوپ ویڈیو ٹول موبائل ڈیوائسز پر کام کرتا ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen مکمل طور پر براہِ راست براؤزر میں چلتا ہے، اس لیے آپ iPhone، Android، ٹیبلیٹس، Chromebooks، Windows اور Mac پر بغیر کچھ انسٹال کیے ویڈیوز کو لوپ کر سکتے ہیں۔ انٹرفیس ہر ڈیوائس پر تیز اور فوری ردِعمل دینے والا رہتا ہے۔

کیا میری اپ لوڈ کی گئی ویڈیوز محفوظ ہیں؟

جی ہاں۔ تمام فائلیں نجی طور پر پروسیس کی جاتی ہیں، ایڈیٹنگ کے دوران انکرپٹ رہتی ہیں اور ڈاؤن لوڈ کے بعد خودکار طور پر حذف کر دی جاتی ہیں۔ HeyGen آپ کے مواد کو ضرورت سے زیادہ دیر تک کبھی محفوظ یا شیئر نہیں کرتا، تاکہ آپ کے کام کے دوران مکمل پرائیویسی یقینی بنائی جا سکے۔

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

