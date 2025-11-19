طویل ویڈیو کو AI کے ساتھ مختصر ویڈیو میں تبدیل کریں

لمبی ویڈیو کو خودکار طور پر AI کی مدد سے مختصر ویڈیو میں بدلیں۔ کیپشنز، اسمارٹ ری فریمینگ اور تیز ایکسپورٹس کے ساتھ وائرل ہونے کے لیے تیار کلپس بنائیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

پوڈ کاسٹ اقساط کو مختصر کلپس میں تبدیل کریں

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

ویبینارز کو سوشل ہائی لائٹس میں بدلیں

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

پروڈکٹ ڈیموز کو فیچر شارٹس میں بدلیں

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

تعلیمی ویڈیوز کو مختصر، آسان اسباق میں تبدیل کریں

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

مسلسل پوسٹنگ کے لیے کریئیٹر کونٹینٹ

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

مارکیٹنگ ویڈیوز کو مؤثر مہماتی اثاثوں میں بدلیں

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

کیوں HeyGen طویل ویڈیو کو مختصر ویڈیو میں بدلنے کا بہترین ٹول ہے

HeyGen تخلیق کاروں اور ٹیموں کو لمبی ویڈیوز کو تیزی سے اور زیادہ کنٹرول کے ساتھ اعلی کارکردگی والی مختصر ویڈیوز میں دوبارہ استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ذہین کلپ ڈیٹیکشن، صاف ستھری بصری فارمیٹنگ، اور پروڈکشن لیول آؤٹ پٹ کو یکجا کرتا ہے تاکہ آپ کو مستقل، اعلی معیار کی شارٹ فارم ویڈیوز مل سکیں۔

خودکار ہائی لائٹ کی شناخت

HeyGen طویل ویڈیوز کو اسکین کرتا ہے تاکہ ایسے لمحات کی نشاندہی کی جا سکے جو کلِپنگ کے قابل ہوں، اور اس کے لیے جدید AI ٹولز استعمال کرتا ہے تاکہ AI کلِپنگ مؤثر انداز میں ہو سکے۔ یہ اہم جملوں، ردِعمل اور قدرتی وقفوں پر توجہ دیتا ہے تاکہ ہر شارٹ ویڈیو سوچ سمجھ کر بنائی ہوئی لگے، نہ کہ بے ترتیب کٹی ہوئی، خاص طور پر جب طویل ویڈیوز کو شارٹ ویڈیو فارمیٹس میں تبدیل کیا جا رہا ہو۔

پلیٹ فارم کے لیے تیار فارمیٹنگ

ہر شارٹ ویڈیو ایسے فارمیٹس میں بنائی جاتی ہے جو Shorts، Reels اور فیڈز کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اسپییکٹ ریشوز، رفتار اور کیپشنز خودکار طور پر ہینڈل ہوتے ہیں، اس لیے کلپس مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فوراً شائع کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔

ایک سے بہت زیادہ تک بآسانی پھیلتا ہے

ایک لمبی ویڈیو کو صرف ایک بار میں متعدد مختصر ویڈیوز میں تبدیل کریں، اور AI clipping تکنیک استعمال کر کے clip maker کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کریں۔ اس سے آپ کو بار بار وہی فوٹیج دوبارہ ایڈٹ کیے بغیر باقاعدہ short-form ویڈیوز شائع کرنے کا سلسلہ آسانی سے برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

AI سے چلنے والی کلپ نکالنے کی سہولت

HeyGen تقریر، رفتار اور ساخت کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ لمبی ویڈیو کو مختصر ویڈیو کلپس میں تبدیل کیا جا سکے جو سیاق و سباق اور وضاحت کو برقرار رکھتی ہیں۔ اندازے سے کٹ لگانے کے بجائے، سسٹم ایسے فوکسڈ حصے بناتا ہے جو خود بھی مکمل ہوں اور ناظرین کی توجہ قائم رکھیں۔

شارٹ فارم ویڈیو کے لیے اسمارٹ ریفریمنگ

لمبی افقی ویڈیوز خودکار طور پر عمودی یا اسکوائر لے آؤٹس میں ری فریم ہو جاتی ہیں۔ AI اسپیکرز اور اہم ویژولز کو درمیان میں رکھتی ہے، جس سے عجیب کٹاؤ ختم ہو جاتا ہے اور کلپس سوشل فیڈز میں بالکل مقامی/نیٹو محسوس ہوتے ہیں۔

کیپشنز جو ناظرین کی توجہ برقرار رکھیں

ہر مختصر ویڈیو میں خودکار طور پر بننے والے سب ٹائٹلز شامل ہوتے ہیں جن کی ٹائمنگ نہایت درست ہوتی ہے۔ کیپشنز سے رسائی بہتر ہوتی ہے اور ناظرین کی دلچسپی برقرار رہتی ہے، خاص طور پر جب وہ موبائل ڈیوائسز پر بغیر آواز کے ویڈیو دیکھ رہے ہوں۔

ٹیکسٹ کنٹرول کے ساتھ تیز ایڈیٹنگ

ویڈیو کو شارٹ ویڈیو AI کے ساتھ فریمز کو ہاتھ سے ٹرم کرنے کے بجائے ٹیکسٹ اور ٹائمنگ ایڈجسٹ کر کے ایڈٹ کریں۔ یہ ٹیکسٹ پر مبنی ورک فلو آپ کو وہی سورس ویڈیو استعمال کرتے ہوئے ہُکس بہتر بنانے، ڈیلیوری کو مزید جامع کرنے اور کلپس کو تیزی سے دوبارہ جنریٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔

100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک میں ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

لانگ ویڈیو کو شارٹ ویڈیو جنریٹر کے ذریعے کیسے استعمال کریں

لمبی ریکارڈنگز سے مختصر ویڈیوز صرف چار آسان مراحل میں بنائیں۔

مرحلہ 1

اپنی لمبی ویڈیو اپ لوڈ کریں

ایک ویڈیو فائل شامل کریں یا موجودہ کنٹینٹ امپورٹ کریں۔ HeyGen پوری ریکارڈنگ کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ ساخت، رفتار اور بولے گئے مواد کو سمجھ سکے۔

مرحلہ 2

AI کو اہم لمحات تلاش کرنے دیں

سسٹم خودکار طور پر اہم حصے شناخت کرتا ہے اور لمبی ویڈیو کو مختصر ویڈیو کلپس میں تبدیل کرتا ہے، واضح اور دلکش حصوں پر توجہ دیتے ہوئے، اور یہ سب ایک مفت AI حل کے ذریعے ہوتا ہے۔

مرحلہ 3

کلپس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں

سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بہترین انگیجمنٹ کے لیے کیپشنز، لے آؤٹ اور کلپ کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں۔ اسمارٹ ری فریمنگ ہر شارٹ ویڈیو کو عمودی یا اسکوائر فارمیٹ میں بالکل قدرتی دکھاتی ہے، جو TikTok اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے موزوں ہے۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور شائع کریں

سوشل پلیٹ فارمز کے لیے موزوں شارٹ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں یا AI ویڈیوز کی مدد سے انہیں مختلف مہمات میں دوبارہ استعمال کریں۔ اپ ڈیٹس کرنا آسان ہے، کیونکہ ویڈیو ٹو شارٹ ویڈیو AI کے ذریعے اسی سورس سے دوبارہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

لانگ ویڈیو کو شارٹ ویڈیو میں بدلنے سے کیا مراد ہے؟

لانگ ویڈیو سے شارٹ ویڈیو کا مطلب ہے کہ مکمل ریکارڈنگز کو چھوٹے کلپس میں تبدیل کیا جائے جو سوشل اور موبائل دیکھنے کے لیے بنائے گئے ہوں۔ AI اہم حصوں کو خود پہچانتا ہے، غیر ضروری حصوں کو ٹرم کرتا ہے، اور کلپس کو اس طرح فارمیٹ کرتا ہے کہ وہ دیکھنے اور شیئر کرنے میں آسان ہوں، جس سے یہ ایک مؤثر AI ویڈیو ٹول بن جاتا ہے۔

HeyGen کن لمحات کو کلپ کرنے کے لیے کیسے منتخب کرتا ہے؟

HeyGen تقریر کے انداز، زور اور رفتار کا تجزیہ کرتا ہے تاکہ AI کی مدد سے کلپس کے لیے قدرتی ہائی لائٹس تلاش کی جا سکیں۔ اس طریقہ کار سے بننے والی مختصر ویڈیوز اچانک کٹی ہوئی محسوس ہونے کے بجائے مکمل اور بامعنی لگتی ہیں۔

کیا میں مختصر ویڈیوز کی لمبائی کو کنٹرول کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، AI ٹولز استعمال کرنے سے یہ عمل بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کلپ کا دورانیہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا نئی ویری ایشنز دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ لچک خاص طور پر کلپ میکر استعمال کرتے وقت مختلف پلیٹ فارمز اور ناظرین کی ترجیحات کے مطابق مختصر ویڈیوز تیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔

کیا یہ مختصر ویڈیوز سوشل پلیٹ فارمز کے لیے بہتر انداز میں تیار کی گئی ہیں؟

شارٹ ویڈیوز کو مقبول پلیٹ فارمز کے لیے درست اسپیکٹ ریشوز، کیپشنز اور رفتار کے ساتھ فارمیٹ کیا جاتا ہے، جس سے وہ TikTok پر ویڈیو کنٹینٹ کے لیے بہترین بن جاتی ہیں۔ اس سے پبلشنگ تیز ہو جاتی ہے اور اضافی ایڈیٹنگ کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔

کیا میں کلپس بننے کے بعد انہیں ایڈٹ کر سکتا ہوں؟

ٹیکسٹ اور ٹائمنگ میں ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ایڈیٹنگ کو ویڈیو ایڈیٹر کی صلاحیتوں سے مزید بہتر بنایا جاتا ہے۔ اس سے آپ بغیر پیچیدہ ٹائم لائن ایڈیٹنگ کے آسانی سے ہُکس یا الفاظ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

کن قسم کی طویل ویڈیوز سب سے بہتر کام کرتی ہیں؟

ٹاکنگ ہیڈ ویڈیوز، پوڈکاسٹس، ویبینارز، ڈیموز اور تعلیمی ریکارڈنگز خاص طور پر TikTok جیسی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ واضح گفتگو اور منظم ساخت AI کو زیادہ مؤثر شارٹ کلپس بنانے میں مدد دیتی ہے۔

کیا یہ دستی ویڈیو ایڈیٹنگ کی ضرورت ختم کر دیتا ہے؟

زیادہ تر ری پرپوزنگ ورک فلو کے لیے جی ہاں۔ AI کٹنگ، فریمنگ اور کیپشنز خود سنبھالتا ہے تاکہ آپ کی ٹیمیں دستی ایڈیٹنگ کے بجائے کنٹینٹ اسٹریٹیجی پر توجہ دے سکیں۔

کیا میں ایک لمبی ویڈیو سے متعدد مختصر ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ایک لمبی ویڈیو ایک ہی ورک فلو میں کئی مختصر ویڈیوز بنا سکتی ہے، جس سے یہ باقاعدہ شارٹ فارم پبلشنگ کے لیے بہترین بن جاتی ہے۔

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

HeyGen کے ساتھ تخلیق شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

