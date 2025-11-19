مصنوعی ذہانت کے ساتھ تیزی سے مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں

پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں، بغیر کیمروں کے اور بغیر طویل ایڈیٹنگ سیشنز کے۔ HeyGen آپ کے مختصر بریفز کو پالش شدہ، پلیٹ فارم کے لیے تیار ویڈیوز میں بدل دیتا ہے، جن میں مؤثر اسکرپٹس، ایکسپریسیو AI پریزنٹرز، اور ہر ایڈ نیٹ ورک کے لیے نیٹو فارمیٹس شامل ہوتے ہیں۔ اپنے مارکیٹنگ ویڈیو میکر کے ساتھ زیادہ تخلیقی مواد بنائیں، مزید آئیڈیاز ٹیسٹ کریں، اور اپنی مہمات کو اسکیل کریں، وہ بھی ایک ہی ورک اسپیس سے۔
ہماری مفت امیج ٹو ویڈیو جنریٹر آزمائیں
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
مارکیٹنگ ویڈیوز بنانے کے لیے HeyGen بہترین ٹول کیوں ہے
HeyGen مصنوعی ذہانت پر مبنی اسکرپٹنگ، جاندار اواتار پریزنٹرز، اور بلٹ اِن ڈیزائن ٹولز کو یکجا کرتا ہے تاکہ ٹیمیں چند منٹوں میں ہائی امپیکٹ مارکیٹنگ ویڈیوز بنا سکیں۔ پروڈکشن کا وقت بچائیں، برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھیں، اور ایسے اشتہارات، ایکسپلینر ویڈیوز اور پروموز لانچ کریں جو واقعی نتائج میں فرق ڈالیں۔
اسکرپٹس، مناظر اور وائس اوور فوراً بنائیں — پھر مختلف پلیٹ فارمز پر کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ویژولز اور کیپشنز کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔
صرف ایک کلک میں 9:16، 1:1 اور 16:9 فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں تاکہ آپ کا پیغام TikTok، Instagram، YouTube، LinkedIn اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے بالکل درست فارمیٹ میں ہو۔
درجنوں مقامی مارکیٹ کے مطابق اشتہاری ویریئنٹس بنائیں اور اپنے پرومو ویڈیو کے لیے hooks، CTAs اور تھمب نیلز پر A/B ٹیسٹ چلائیں تاکہ وہ ورژن تلاش کریں جو سب سے بہتر کنورٹ کرتا ہے — وہ بھی کسی ایڈیٹر کو ہائر کیے بغیر۔
AI اسکرپٹ اور ہُک جنریٹر
اپنا پروڈکٹ، مقصد اور آڈینس درج کریں اور کنورژن کے لیے تیار کیے گئے متعدد ہائی پرفارمنگ اسکرپٹس اور ہُکس حاصل کریں۔ ہر اسکرپٹ کو پہلے 3–5 سیکنڈ میں توجہ حاصل کرنے اور آخر میں واضح وائس اوور CTA کے ساتھ ختم ہونے کے لیے بہتر بنایا گیا ہے۔
حقیقی AI پریزنٹرز اور وائس اوورز
متنوع AI پریزینٹرز میں سے انتخاب کریں یا اپنی آواز کی کاپی بنا کر پرومو ویڈیو تیار کریں — یہ سب قدرتی حرکات اور ملٹی لینگوئج سپورٹ کے ساتھ۔ اسٹوڈیو میں وقت ضائع کیے بغیر اسکرین پر بالکل حقیقی انداز میں نریشن پیش کریں۔
اسمارٹ سین بلڈر اور B-roll
بلٹ اِن آوازوں اور میوزک کے ساتھ ویڈیوز بنائیں۔ آڈیو کے ساتھ ہم آہنگ سب ٹائٹلز کے ساتھ بولتے ہوئے اواتار تخلیق کریں۔ الگ ٹولز کی ضرورت کے بغیر آڈیو لیئرز شامل کریں۔ متعدد ویڈیو فارمیٹس اور ریزولوشنز کی سپورٹ موجود ہے۔
ون کلک ملٹی فارمیٹ ایکسپورٹ
پلیٹ فارم کے لیے تیار فائلیں اور ویڈیو کی مختلف شکلیں فوراً بنائیں — عمودی، مربع اور وائیڈ اسکرین — جن میں زیادہ سے زیادہ رسائی کے لیے کیپشنز، تھمب نیلز اور سب ٹائٹلز شامل ہوں۔
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
مارکیٹنگ ویڈیوز بنانے کے لیے HeyGen کو کیسے استعمال کریں
HeyGen کے ساتھ مارکیٹنگ ویڈیو بنانا صرف چار آسان مراحل پر مشتمل ہے۔
شروع کریں اور کوئی پروڈکٹ لنک، اہم فوائد، یا ایک مختصر پرامپٹ شیئر کریں۔
اپنا پریزنٹر منتخب کریں، ویژولز کو بہتر بنائیں، رفتار کو ایڈجسٹ کریں، اور پیغام کی رہنمائی کے لیے کیپشنز شامل کریں۔
اپنی ویڈیو کو سوشل فیڈز، اشتہارات یا لینڈنگ پیجز کے لیے بہتر بنائیں، تیزی سے اسپییکٹ ریشو تبدیل کر کے اور لے آؤٹ میں فوری ایڈجسٹمنٹ کر کے۔
اعلیٰ معیار کی ویڈیوز، تھمب نیلز اور سب ٹائٹل فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں، یا براہِ راست اپنی منسلک پلیٹ فارمز پر شائع کریں۔
HeyGen اشتہارات، وضاحتی ویڈیوز، ڈیموز، ٹیسٹی مونیلز، سوشل شارٹس اور لینڈنگ پیج ویڈیوز بناتا ہے۔ ٹیمپلیٹس اور AI ورک فلو ہر فارمیٹ کو تیزی سے تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
نہیں، آپ AI پریزنٹرز اور ٹیکسٹ ٹو اسپیچ وائس اوورز استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنی ویڈیو اور آواز اپ لوڈ کر کے ہائبرڈ ایڈٹس بنا سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ اپنا Brand Kit (لوگوز، فونٹس، رنگ) اپ لوڈ کریں اور HeyGen خودکار طور پر انہیں ٹیمپلیٹس اور ایکسپورٹس پر لاگو کر دے گا۔
زیادہ تر مارکیٹنگ ویڈیوز چند منٹ میں بن جاتی ہیں اور آخر میں صرف ایک مختصر ایڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیچیدہ کسٹمائزیشن میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مشکل کام خودکار ہوتا ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen خودکار طور پر کیپشنز بناتا ہے اور آپ کو انہیں ایڈٹ کرنے، اسٹائل دینے اور SRT فائلز ایکسپورٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ رسائی (accessibility) اور پلیٹ فارم کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
بالکل۔ مختلف hooks، CTAs اور فارمیٹس کو بلک میں بنائیں تاکہ A/B ٹیسٹس چلائیں اور مہمات میں ROAS کو بہتر بنائیں۔
MP4 کو عمودی (9:16)، مربع (1:1)، اور وائیڈ اسکرین (16:9) فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں، اور ہر ورژن کے لیے SRT کیپشن فائلیں اور تھمب نیل تصاویر بھی حاصل کریں۔
HeyGen آپ کے مارکیٹنگ ویڈیو ٹیمپلیٹس کے لیے انٹرپرائز سکیورٹی فیچرز، ڈیٹا انکرپشن، اور رول بیسڈ ایکسس فراہم کرتا ہے۔ اپنی مخصوص کمپلائنس ضروریات کے لیے سیلز ٹیم سے رابطہ کریں۔
جی ہاں، اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، ملٹی لنگول وائس اوورز استعمال کریں، اور اپنی پرومو ویڈیو کے علاقائی ورژن بنائیں تاکہ AI کی مدد سے عالمی ناظرین تک تیزی سے پہنچ سکیں ویڈیو ٹرانسلیٹر۔
HeyGen ویب سائٹ پر سائن اپ کریں اور مفت پلان شروع کریں۔ ٹیمپلیٹس دیکھیں اور بغیر کریڈٹ کارڈ کے اپنی پہلی مارکیٹنگ ویڈیو بنائیں۔
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔