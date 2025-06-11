AI ویڈیو کیپشن جنریٹر، آن لائن اور مفت

HeyGen کے AI ویڈیو کیپشن جنریٹر کے ساتھ خودکار طور پر درست، آسانی سے پڑھنے کے قابل کیپشن بنائیں۔ بولی گئی آڈیو کو بالکل ہم آہنگ کیپشنز اور سب ٹائٹلز میں بدلیں جو رسائی، انگیجمنٹ اور ریچ میں اضافہ کریں۔ نہ دستی ٹرانسکرپشن، نہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز، بس تیز رفتار AI سے چلنے والے نتائج۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سوشل میڈیا ویڈیوز کے کیپشن

Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.

مارکیٹنگ اور پروموشنل ویڈیوز

Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.

ٹریننگ اور تعلیمی مواد

Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.

کارپوریٹ کمیونی کیشنز

Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.

کثیر لسانی ویڈیو ڈسٹری بیوشن

Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.

ویڈیو ایکسیسبلٹی کمپلائنس

Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.

HeyGen بہترین AI ویڈیو کیپشن جنریٹر کیوں ہے؟

HeyGen مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو جنریشن کو ذہین کیپشننگ کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ ٹیمیں بڑی تعداد میں قابلِ رسائی اور اعلیٰ کارکردگی والی ویڈیوز بنا سکیں۔ سوشل کلپس سے لے کر ٹریننگ کنٹینٹ تک، کیپشنز تیزی سے بنائے جاتے ہیں اور ہر فارمیٹ میں ہم آہنگ رہتے ہیں۔

درست اسپیچ ریکگنیشن

AI انتہائی درستگی کے ساتھ تقریر کو کیپشنز میں تبدیل کرتی ہے، چاہے لہجے اور بولنے کے انداز مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ متن کو درست کرنے میں کم وقت لگائیں اور مواد شائع کرنے پر زیادہ توجہ دیں۔

عالمی زبانوں کی سہولت

بلٹ اِن ویڈیو ٹرانسلیٹر صلاحیتوں اور AI سے چلنے والے سب ٹائٹل جنریٹر کے ذریعے کیپشنز بنائیں اور انہیں متعدد زبانوں میں ترجمہ کریں۔ مختلف زبانوں میں سب ٹائٹلز شامل کر کے بغیر اضافی محنت کے بین الاقوامی ناظرین تک پہنچیں۔

AI ویڈیو ورک فلو میں شامل

کیپشنز AI ویڈیو جنریٹر کے ورک فلو کا حصہ ہوتے ہیں، جس سے ویژولز، آواز اور ٹیکسٹ بغیر کسی اضافی ٹول کے مکمل طور پر ہم آہنگ رہتے ہیں۔

مصنوعی ذہانت کے ساتھ خودکار کیپشن جنریشن

کوئی ویڈیو اپ لوڈ کریں یا AI کے ساتھ نئی ویڈیو بنائیں اور کیپشنز فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ AI ویڈیو کیپشن جنریٹر خودکار طور پر گفتگو کو ٹرانسکرائب کرتا ہے، کیپشنز کا وقت درست طریقے سے سیٹ کرتا ہے اور انہیں فوری استعمال کے لیے تیار کر دیتا ہے۔

A content creation interface displaying a presentation slide titled "New York's Billiard Scene" and a smiling AI avatar, with editing tools for Avatars, Text, and Media.

ایڈیٹ ایبل کیپشنز کے ساتھ مکمل کنٹرول

کیپشنز کو آسانی سے ریویو اور بہتر بنائیں۔ الفاظ، ٹائمنگ یا فارمیٹنگ کو اپنی برانڈ کی آواز کے مطابق ایڈجسٹ کریں، جبکہ کیپشنز کو ویڈیو کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں۔

A smiling woman with long dark hair in a purple blazer. A "CC" icon is in the top left, and "AI Captions" text is in the bottom right.

کثیر لسانی کیپشنز اور ترجمہ

چند سیکنڈ میں کیپشنز کو متعدد زبانوں میں ترجمہ کریں۔ مختلف خطوں میں وضاحت اور ٹائمنگ برقرار رکھیں، بغیر ویڈیوز یا کیپشنز کو دوبارہ دستی طور پر بنانے کے۔

Voice cloning

بلا رکاوٹ ایکسپورٹ اور انٹیگریشن

ویڈیوز کو ایمبیڈڈ کیپشنز کے ساتھ ایکسپورٹ کریں یا مختلف پلیٹ فارمز کے لیے کیپشن فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں۔ کیپشنز سوشل، ویب اور اندرونی ویڈیو ورک فلو کے ساتھ مطابقت پذیر رہتے ہیں۔

A smiling man behind a dialog box for exporting content as SCORM 1.2.

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھاتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اچانک ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں ایک اسکرپٹ لکھوں، اسے بھیج دوں، اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI ویڈیو کیپشن جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں AI کی مدد سے درست ویڈیو کیپشنز بنائیں۔

مرحلہ 1

اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں یا بنائیں

کسی موجودہ ویڈیو سے شروع کریں یا HeyGen کے AI ویڈیو جنریٹر کی مدد سے نئی ویڈیو بنائیں۔

مرحلہ 2

خودکار طور پر کیپشن بنائیں

AI تقریر کا تجزیہ کرتی ہے اور بغیر کسی دستی ٹرانسکرپشن کے بالکل درست وقت کے مطابق کیپشنز بناتی ہے۔

مرحلہ 3

کیپشن میں ترمیم کریں اور ترجمہ کریں

ضرورت کے مطابق ٹیکسٹ کا جائزہ لیں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں، یا کیپشنز کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کریں۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور شائع کریں

اپنی کیپشن والی ویڈیو یا سب ٹائٹل فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں اور فوراً اپنی ویڈیو کنٹینٹ کو مختلف پلیٹ فارمز پر شائع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI ویڈیو کیپشن جنریٹر کیا ہے؟

AI ویڈیو کیپشن جنریٹر مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے بولی گئی آڈیو کو خودکار طور پر وقت کے مطابق کیپشنز میں تبدیل کرتا ہے۔ اس سے دستی ٹرانسکرپشن اور سنک کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔

مصنوعی ذہانت سے بنائے گئے کیپشنز کتنے درست ہوتے ہیں؟

جب آڈیو صاف ہو تو درستگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ HeyGen کی AI اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ لہجوں اور قدرتی بول چال کے انداز کو پہچان سکے، جس سے درستگی میں لگنے والا وقت کم ہو جاتا ہے۔

کیا میں کیپشنز بننے کے بعد انہیں ایڈٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ کیپشنز مکمل طور پر قابلِ تدوین ہیں، اس لیے آپ ایکسپورٹ کرنے سے پہلے اپنی ویڈیو کنٹینٹ میں الفاظ، ٹائمنگ یا فارمیٹنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

کیا یہ متعدد زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتا ہے؟

جی ہاں۔ آپ ایک زبان میں کیپشن بنا سکتے ہیں اور انہیں بلٹ اِن ویڈیو ٹرانسلیٹر فیچرز کے ذریعے دوسری زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں تاکہ کیپشن درست رہیں۔

کیا کیپشنز ویڈیو انگیجمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں؟

جی ہاں۔ کیپشنز دیکھنے کا وقت، رسائی اور سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں، خاص طور پر سوشل پلیٹ فارمز پر جہاں ویڈیوز بغیر آواز کے خود بخود چلتی ہیں۔

کیا میں کیپشن فائلیں الگ سے ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ ویڈیوز کو ایمبیڈڈ کیپشنز کے ساتھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا مختلف پلیٹ فارمز جیسے YouTube یا Vimeo کے لیے سب ٹائٹل فائلیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

کیا کیپشن جنریٹر مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیوز کے ساتھ کام کرتا ہے؟

جی ہاں۔ کیپشنز HeyGen کی AI ویڈیو جنریشن ورک فلو کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جڑ جاتی ہیں، جن میں text to video اور image to video شامل ہیں۔

کیا رسائی (Accessibility) کے لیے کیپشنز ضروری ہیں؟

کیپشنز ویڈیوز کو ان ناظرین کے لیے قابلِ رسائی بناتے ہیں جو بہرے ہیں، کم سنتے ہیں یا بغیر آواز کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح جامع اور سب کو شامل کرنے والے کنٹینٹ کے طریقوں کی حمایت کرتے ہیں۔

کیا میں وہ کیپشنز جنہیں میں بناتا ہوں، ان کا مالک ہوں؟

جی ہاں۔ آپ AI ویڈیو کیپشن جنریٹر کے ذریعے بنائے گئے تمام کیپشنز اور ویڈیوز کے مکمل حقوق اپنے پاس رکھتے ہیں۔

