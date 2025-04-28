مصنوعی ذہانت کے ساتھ ہائی پرفارمنس ویڈیو اشتہارات بنائیں۔ HeyGen کا AI Video Ad Generator آپ کے پروڈکٹ ڈیٹا، ایڈ کاپی یا اسکرپٹ کو چند منٹوں میں پبلش کے لیے تیار ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ نہ کیمرہ درکار، نہ اداکار، نہ ہی ایڈیٹنگ کی مہارت۔ بس تیز، مؤثر ویڈیو اشتہارات جو واقعی نتائج دیں۔
HeyGen کے ساتھ AI ویڈیو اشتہارات کیسے بنائیں؟
HeyGen خودکار طور پر آپ کا ویڈیو اشتہار بناتا ہے، تحریر سے لے کر حتمی ویڈیو تک۔ آپ چند منٹوں میں خیال سے لائیو مہم تک جا سکتے ہیں۔
اپنی پروڈکٹ کی تصویر/ویڈیو، مختصر تفصیل یا ایڈ کا متن اپ لوڈ کریں۔ AI اہم نکات، لہجہ اور آڈینس کے ارادے کو خود بخود شناخت کرتا ہے۔
HeyGen ایک مکمل اشتہاری اسکرپٹ بناتا ہے جس میں ویژولز، کیپشنز اور بیک گراؤنڈ آڈیو شامل ہوتی ہے۔ یہ آزمودہ اشتہاری ساختیں استعمال کرتا ہے اور رفتار کو اس طرح بہتر رکھتا ہے کہ ناظرین کی توجہ برقرار رہے۔
اپنا اشتہار فارمیٹ منتخب کریں، جیسے UGC، لائف اسٹائل یا ایکسپلینر۔ آپ چند کلکس میں اواتارز، ٹیکسٹ، آواز یا رنگ اپنی برانڈ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
ویڈیو چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ آپ اسے پری ویو کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں یا تیزی سے مختلف ورژنز بنا سکتے ہیں، پھر TikTok، Meta، YouTube یا Shopify کے لیے اشتہار کے لیے تیار فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں۔
طاقتور فیچرز جو ہمارے AI ویڈیو ایڈ جنریٹر کو نمایاں بناتے ہیں
AI اسکرپٹ بلڈر
مختصر ان پٹس جیسے پروڈکٹ URLs یا چند لائنوں کی کاپی کو ایک مکمل اشتہاری اسکرپٹ میں بدلیں۔ HeyGen کی AI آپ کے اہم فوائد کو پہچانتی ہے اور ایسی ساخت بناتی ہے جو توجہ کھینچے اور کلکس بڑھائے۔
آپ اس اسکرپٹ کو فوراً ایڈٹ کر سکتے ہیں یا چند تیز رفتار ویریئشنز بنا سکتے ہیں تاکہ مختلف ہُکس اور CTAs کو ٹیسٹ کریں۔
مصنوعی ذہانت سے بصری اور آواز کی تخلیق
HeyGen خودکار طور پر ویژولز، وائس اوورز اور اواتار بناتا ہے۔
آوازیں بالکل حقیقی لگتی ہیں، رفتار فطری محسوس ہوتی ہے، اور ہر سین ناظرین کی بھرپور توجہ کے لیے درست وقت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
آپ 175+ زبانوں اور لہجوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں یا مستقل مزاجی کے لیے اپنی خود کی کلون کی ہوئی آواز استعمال کر سکتے ہیں۔
ایڈ ویری ایشن جنریٹر
ایک ہی اِن پٹ سے اشتہارات کے کئی ورژن بنائیں۔ HeyGen سرخیوں، وِژولز اور کال ٹو ایکشن کے منفرد امتزاجات کی متعدد صورتیں تخلیق کر سکتا ہے۔
اس سے آپ تخلیقی آئیڈیاز کو تیزی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کے آڈینس کے ساتھ کیا سب سے بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔
کراس پلیٹ فارم آؤٹ پٹ
ہر اشتہار خودکار طور پر TikTok، YouTube، Meta اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے فارمیٹ ہو جاتا ہے۔
آپ بغیر ری سائز یا کراپنگ کی فکر کے ویڈیو کو عمودی، اسکوائر یا لینڈ اسکیپ فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہر فائل فوراً اپ لوڈ یا شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔
برانڈ میں یکسانیت
اپنا لوگو، فونٹس اور رنگ صرف ایک بار اپ لوڈ کریں۔ HeyGen خودکار طور پر ہر ویڈیو پر انہیں لاگو کرتا ہے، تاکہ آپ کی برانڈ کی شکل و صورت تمام مہمات میں یکساں رہے۔
آپ بار بار استعمال کے لیے کسٹم ٹیمپلیٹس بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔
HeyGen کا AI ویڈیو ایجنٹ آپ کی پروڈکٹ، آڈینس اور مقصد کا تجزیہ کرتا ہے، پھر اسکرپٹ لکھتا ہے، ویژولز شامل کرتا ہے، اور آواز اور موشن جنریٹ کر کے خودکار طور پر مکمل اشتہار تیار کرتا ہے۔
آپ UGC اسٹائل، لائف اسٹائل، ایکسپلینر یا پروڈکٹ ڈیمو اشتہارات بنا سکتے ہیں۔ AI ہر فارمیٹ کو آپ کی مہم کے مقصد اور ٹارگٹ پلیٹ فارم کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔
جی ہاں۔ آپ پروڈکٹ کی معلومات امپورٹ کر سکتے ہیں اور HeyGen خودکار طور پر ہر پروڈکٹ کے لیے اشتہاری ویڈیوز بناتا ہے، جن میں مکمل ویژولز، تحریری متن اور وائس اوور شامل ہوتے ہیں۔
HeyGen آپ کو آواز، لہجے، لے آؤٹ، کیپشنز اور برانڈنگ کو فوراً تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ آپ ٹیسٹنگ یا مخصوص ہدف کے لیے ذاتی نوعیت کی مختلف ویڈیوز بنا سکیں۔
HeyGen تقریباً $24 ماہانہ سے سستی AI ویڈیو اشتہارات پیش کرتا ہے، جو حقیقت کے قریب اواتار، کثیر لسانی وائس اوورز، اور تیز رفتار پروڈکشن فراہم کرتے ہیں، جس سے یہ روایتی ویڈیو پروڈکشن اور اسٹوڈیوز کے مقابلے میں ایک طاقتور اور کم لاگت متبادل بن جاتا ہے۔
جی ہاں۔ AI ویڈیو ایڈ جنریٹر ہر ویڈیو کی متعدد ورژنز بناتا ہے جن میں مختلف hooks، CTAs یا آفرز ہوتی ہیں، جس سے آپ آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا سب سے بہتر پرفارم کرتا ہے۔
جی ہاں۔ ویڈیوز TikTok، Meta، YouTube اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے مخصوص فارمیٹس میں رینڈر کی جاتی ہیں، جو موبائل پر پلے بیک، کیپشن کی جگہ اور دورانیے کی حدوں کے لیے بہتر بنائی گئی ہوتی ہیں۔
جی ہاں۔ اپنا برانڈ کِٹ ایک بار اپ لوڈ کریں، اور HeyGen خودکار طور پر ہر ویڈیو پر آپ کا لوگو، فونٹس اور رنگ لاگو کرتا ہے تاکہ آپ کو ہر جگہ ایک جیسا برانڈڈ انداز ملے۔
زیادہ تر اشتہارات 5 منٹ سے بھی کم وقت میں تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل مکمل طور پر خودکار ہے، جس سے ٹیمیں ایک ہی سیشن میں درجنوں اشتہارات کی مختلف ورژنز بنا سکتی ہیں۔
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔