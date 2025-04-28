AI ویڈیو اشتہار جنریٹر

مصنوعی ذہانت کے ساتھ ہائی پرفارمنس ویڈیو اشتہارات بنائیں۔ HeyGen کا AI Video Ad Generator آپ کے پروڈکٹ ڈیٹا، ایڈ کاپی یا اسکرپٹ کو چند منٹوں میں پبلش کے لیے تیار ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ نہ کیمرہ درکار، نہ اداکار، نہ ہی ایڈیٹنگ کی مہارت۔ بس تیز، مؤثر ویڈیو اشتہارات جو واقعی نتائج دیں۔

  • صرف ٹیکسٹ یا تصویر سے مکمل ویڈیو اشتہارات بنائیں
  • A/B ٹیسٹنگ کے لیے 50-100 اشتہارات کے مختلف ورژن بنائیں
  • TikTok، Meta، YouTube اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے ایکسپورٹ کریں
128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
HeyGen کے ساتھ AI ویڈیو اشتہارات کیسے بنائیں؟

HeyGen خودکار طور پر آپ کا ویڈیو اشتہار بناتا ہے، تحریر سے لے کر حتمی ویڈیو تک۔ آپ چند منٹوں میں خیال سے لائیو مہم تک جا سکتے ہیں۔

مرحلہ 1

اپنا پروڈکٹ یا اسکرپٹ شامل کریں

اپنی پروڈکٹ کی تصویر/ویڈیو، مختصر تفصیل یا ایڈ کا متن اپ لوڈ کریں۔ AI اہم نکات، لہجہ اور آڈینس کے ارادے کو خود بخود شناخت کرتا ہے۔

مرحلہ 2

AI کو اشتہار بنانے دیں

HeyGen ایک مکمل اشتہاری اسکرپٹ بناتا ہے جس میں ویژولز، کیپشنز اور بیک گراؤنڈ آڈیو شامل ہوتی ہے۔ یہ آزمودہ اشتہاری ساختیں استعمال کرتا ہے اور رفتار کو اس طرح بہتر رکھتا ہے کہ ناظرین کی توجہ برقرار رہے۔

مرحلہ 3

اسٹائل کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں

اپنا اشتہار فارمیٹ منتخب کریں، جیسے UGC، لائف اسٹائل یا ایکسپلینر۔ آپ چند کلکس میں اواتارز، ٹیکسٹ، آواز یا رنگ اپنی برانڈ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

مرحلہ 4

بنائیں اور ایکسپورٹ کریں

ویڈیو چند منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ آپ اسے پری ویو کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں یا تیزی سے مختلف ورژنز بنا سکتے ہیں، پھر TikTok، Meta، YouTube یا Shopify کے لیے اشتہار کے لیے تیار فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں۔

طاقتور فیچرز جو ہمارے AI ویڈیو ایڈ جنریٹر کو نمایاں بناتے ہیں


AI اسکرپٹ بلڈر

AI اسکرپٹ بلڈر

مختصر ان پٹس جیسے پروڈکٹ URLs یا چند لائنوں کی کاپی کو ایک مکمل اشتہاری اسکرپٹ میں بدلیں۔ HeyGen کی AI آپ کے اہم فوائد کو پہچانتی ہے اور ایسی ساخت بناتی ہے جو توجہ کھینچے اور کلکس بڑھائے۔

آپ اس اسکرپٹ کو فوراً ایڈٹ کر سکتے ہیں یا چند تیز رفتار ویریئشنز بنا سکتے ہیں تاکہ مختلف ہُکس اور CTAs کو ٹیسٹ کریں۔

AI ویڈیو میکر

مصنوعی ذہانت سے بصری اور آواز کی تخلیق

HeyGen خودکار طور پر ویژولز، وائس اوورز اور اواتار بناتا ہے۔
آوازیں بالکل حقیقی لگتی ہیں، رفتار فطری محسوس ہوتی ہے، اور ہر سین ناظرین کی بھرپور توجہ کے لیے درست وقت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

آپ 175+ زبانوں اور لہجوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں یا مستقل مزاجی کے لیے اپنی خود کی کلون کی ہوئی آواز استعمال کر سکتے ہیں۔

AI ویڈیو میکر

ایڈ ویری ایشن جنریٹر

ایک ہی اِن پٹ سے اشتہارات کے کئی ورژن بنائیں۔ HeyGen سرخیوں، وِژولز اور کال ٹو ایکشن کے منفرد امتزاجات کی متعدد صورتیں تخلیق کر سکتا ہے۔

اس سے آپ تخلیقی آئیڈیاز کو تیزی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کے آڈینس کے ساتھ کیا سب سے بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔

AI ویڈیو میکر

کراس پلیٹ فارم آؤٹ پٹ

ہر اشتہار خودکار طور پر TikTok، YouTube، Meta اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے فارمیٹ ہو جاتا ہے۔
آپ بغیر ری سائز یا کراپنگ کی فکر کے ویڈیو کو عمودی، اسکوائر یا لینڈ اسکیپ فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہر فائل فوراً اپ لوڈ یا شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔

برانڈ میں یکسانیت

برانڈ میں یکسانیت

اپنا لوگو، فونٹس اور رنگ صرف ایک بار اپ لوڈ کریں۔ HeyGen خودکار طور پر ہر ویڈیو پر انہیں لاگو کرتا ہے، تاکہ آپ کی برانڈ کی شکل و صورت تمام مہمات میں یکساں رہے۔

آپ بار بار استعمال کے لیے کسٹم ٹیمپلیٹس بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔

AI ویڈیو ایڈ جنریٹر کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سوالات

HeyGen مصنوعی ذہانت کی مدد سے ویڈیو اشتہارات کیسے بناتا ہے؟

HeyGen کا AI ویڈیو ایجنٹ آپ کی پروڈکٹ، آڈینس اور مقصد کا تجزیہ کرتا ہے، پھر اسکرپٹ لکھتا ہے، ویژولز شامل کرتا ہے، اور آواز اور موشن جنریٹ کر کے خودکار طور پر مکمل اشتہار تیار کرتا ہے۔

میں AI کے ساتھ کس قسم کے ویڈیو اشتہارات بنا سکتا ہوں؟

آپ UGC اسٹائل، لائف اسٹائل، ایکسپلینر یا پروڈکٹ ڈیمو اشتہارات بنا سکتے ہیں۔ AI ہر فارمیٹ کو آپ کی مہم کے مقصد اور ٹارگٹ پلیٹ فارم کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔

کیا میں اپنا پروڈکٹ ڈیٹا یا کیٹلاگ اپ لوڈ کر کے AI سے بنی ویڈیو اشتہار حاصل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ پروڈکٹ کی معلومات امپورٹ کر سکتے ہیں اور HeyGen خودکار طور پر ہر پروڈکٹ کے لیے اشتہاری ویڈیوز بناتا ہے، جن میں مکمل ویژولز، تحریری متن اور وائس اوور شامل ہوتے ہیں۔

یہ AI ویڈیو اشتہارات کتنے قابلِ تخصیص ہیں؟

HeyGen آپ کو آواز، لہجے، لے آؤٹ، کیپشنز اور برانڈنگ کو فوراً تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ آپ ٹیسٹنگ یا مخصوص ہدف کے لیے ذاتی نوعیت کی مختلف ویڈیوز بنا سکیں۔

HeyGen میں AI ویڈیو اشتہار کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟

HeyGen تقریباً $24 ماہانہ سے سستی AI ویڈیو اشتہارات پیش کرتا ہے، جو حقیقت کے قریب اواتار، کثیر لسانی وائس اوورز، اور تیز رفتار پروڈکشن فراہم کرتے ہیں، جس سے یہ روایتی ویڈیو پروڈکشن اور اسٹوڈیوز کے مقابلے میں ایک طاقتور اور کم لاگت متبادل بن جاتا ہے۔

کیا HeyGen بڑے پیمانے پر A/B ٹیسٹنگ سنبھال سکتا ہے؟

جی ہاں۔ AI ویڈیو ایڈ جنریٹر ہر ویڈیو کی متعدد ورژنز بناتا ہے جن میں مختلف hooks، CTAs یا آفرز ہوتی ہیں، جس سے آپ آسانی سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا سب سے بہتر پرفارم کرتا ہے۔

کیا AI ویڈیو اشتہارات بڑے پلیٹ فارمز پر استعمال کے لیے تیار ہیں؟

جی ہاں۔ ویڈیوز TikTok، Meta، YouTube اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے مخصوص فارمیٹس میں رینڈر کی جاتی ہیں، جو موبائل پر پلے بیک، کیپشن کی جگہ اور دورانیے کی حدوں کے لیے بہتر بنائی گئی ہوتی ہیں۔

کیا میں AI ویڈیو اشتہارات میں اپنی برانڈ کا لوگو، فونٹس اور رنگ استعمال کر سکتا/سکتی ہوں؟

جی ہاں۔ اپنا برانڈ کِٹ ایک بار اپ لوڈ کریں، اور HeyGen خودکار طور پر ہر ویڈیو پر آپ کا لوگو، فونٹس اور رنگ لاگو کرتا ہے تاکہ آپ کو ہر جگہ ایک جیسا برانڈڈ انداز ملے۔

AI ویڈیو اشتہار بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

زیادہ تر اشتہارات 5 منٹ سے بھی کم وقت میں تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل مکمل طور پر خودکار ہے، جس سے ٹیمیں ایک ہی سیشن میں درجنوں اشتہارات کی مختلف ورژنز بنا سکتی ہیں۔

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

