اسکرپٹس، مضامین یا لائیو اپ ڈیٹس کو HeyGen کے جدید AI ویڈیو جنریٹر کے ساتھ پروفیشنل نیوز ویڈیوز میں بدلیں۔ ہمارا AI نیوز جنریٹر خودکار طور پر نریشن، سین کی ترتیب، ٹائمنگ اور کیپشنز سنبھالتا ہے تاکہ آپ بغیر اسٹوڈیوز یا ٹیموں کے بروقت نیوز کنٹینٹ شائع کر سکیں۔ مستقل، برانڈ کے مطابق نشریات تیار کریں جو آسانی سے بڑے پیمانے پر چل سکیں۔
Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.
Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.
Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.
Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.
Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.
Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.
AI نیوز پروڈکشن کے لیے HeyGen کا انتخاب کیوں کریں؟
HeyGen خاص طور پر نیوز رومز، ایجنسیوں اور کریئیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے درست اور پروفیشنل خبریں شائع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم قدرتی لگنے والی وائس سنتھیسِس، خودکار سین سلیکشن، اور تیز لوکلائزیشن کو یکجا کرتے ہیں تاکہ آپ کا ناظرین ہمیشہ باخبر اور متحرک رہے۔
ہمارے AI نیوز ویڈیو جنریٹر کی مدد سے پیشہ ورانہ رفتار، لوئر تھرڈ گرافکس اور صاف ستھری سین ٹرانزیشنز کے ساتھ براڈکاسٹ کے لیے تیار سیگمنٹس بنائیں۔ HeyGen آپ کے نیوز کنٹینٹ کو ایک پروفیشنل اور نفیس شکل دیتا ہے تاکہ آپ پوری توجہ خبر رپورٹ کرنے پر رکھ سکیں۔
ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ٹول، URLs یا فیڈز سے فوراً ویڈیوز بنائیں اور چند منٹوں میں مختلف پلیٹ فارمز پر اپ ڈیٹس شائع کریں۔ HeyGen تیز رفتار ورک فلو کو سنبھالنے کے لیے بآسانی اسکیل ہوتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی کسی اسٹوری ونڈو سے محروم نہ ہوں۔
اسکرپٹس کا ترجمہ کریں، مقامی لہجے جیسی وائس اوورز بنائیں، اور متعدد مارکیٹس کے لیے کیپشنز کو sync کریں — یہ سب ویڈیو ٹرانسلیٹر فیچر کے ساتھ۔ HeyGen نیوز ٹیموں کو لہجہ اور وضاحت برقرار رکھتے ہوئے اپنی رسائی بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔
خودکار اسکرپٹ سے سین میں تبدیلی
کوئی اسکرپٹ پیسٹ کریں یا کسی نیوز آرٹیکل کا URL ڈالیں، HeyGen اسے مناظر میں تقسیم کرتا ہے، ویژولز اور ٹائمنگ تجویز کرتا ہے اور فوراً ایک ڈرافٹ تیار کرتا ہے جس کا آپ فوری پری ویو کر سکتے ہیں۔ اس سے دستی ایڈیٹنگ کم ہوتی ہے اور پروڈکشن تیز ہو جاتی ہے۔
قدرتی، کثیر لسانی وائس اوورز
متعدد زبانوں اور لہجوں میں دستیاب ایکسپریسیو AI آوازوں میں سے انتخاب کریں، یا مستقل انداز میں پیش کرنے کے لیے برانڈ کی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کریں۔ آواز کی رفتار اور جذبات کو نیوز اسٹائل کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے تاکہ بیان واضح اور قابلِ اعتماد ہو۔
حسبِ ضرورت ڈھلنے والے نیوز ٹیمپلیٹس اور گرافکس
ہمارے مفت AI نیوز ٹولز کے ذریعے تیار شدہ نیوز روم لےآؤٹس، لوئر تھرڈز، ٹکرز اور ہیڈ لائن اوورلےز استعمال کریں۔ ٹیمپلیٹس ہر خبر کو آپ کے برانڈ کے مطابق رکھتے ہیں، جبکہ آپ رنگ اور ٹیکسٹ کو تیزی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
تیز لوکلائزیشن اور کیپشننگ
اسکرپٹس کو خودکار طور پر ترجمہ کریں، وائس اوورز دوبارہ بنائیں، اور ہر زبان کے لیے درست کیپشنز تیار کریں۔ HeyGen سین کی ٹائمنگ کو برقرار رکھتا ہے تاکہ ترجمہ شدہ ورژنز براڈکاسٹ کے لیے تیار رہیں۔
AI نیوز جنریٹر کو کیسے استعمال کریں
ایک سادہ، دہرایا جا سکنے والا ورک فلو آپ کو اسکرپٹ سے شائع شدہ ویڈیو تک پہنچاتا ہے۔
شروع کرنے کے لیے ٹیکسٹ پیسٹ کریں، کوئی دستاویز اپ لوڈ کریں، یا کسی نیوز آرٹیکل کا لنک دیں۔ HeyGen لہجے اور ساخت کا تجزیہ کرتا ہے اور ویڈیو کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کرتا ہے۔
کوئی نیوز وائس منتخب کریں، ایک ٹیمپلیٹ چنیں، اور ویب، موبائل یا TV کے لیے ایسپیکٹ ریشو سیٹ کریں۔ ہیڈلائن گرافکس اور آن اسکرین عناصر کو ایڈجسٹ کریں۔
بنائی گئی ڈرافٹ کا پری ویو کریں، ویژولز بدلیں، متن میں معمولی تبدیلیاں کریں یا رفتار ایڈجسٹ کریں۔ چھوٹی موٹی تبدیلیاں بہت تیزی سے دوبارہ جنریٹ ہوتی ہیں تاکہ آپ ڈیڈ لائن پر قائم رہیں۔
مقامی زبانوں میں مختلف ورژنز بنائیں، MP4 فائلیں ایکسپورٹ کریں، یا سوشل، ویب اور براڈکاسٹ پائپ لائنز کے لیے شیئر لنکس اور ایمبیڈز تخلیق کریں۔
AI نیوز جنریٹر تحریری نیوز اسکرپٹس یا مضامین کو مکمل ویڈیوز میں بدل دیتا ہے، جن میں نیریشن، ویژولز، کیپشنز اور نیوز گرافکس شامل ہوتے ہیں، اور یہ سب اسٹوڈیو پروڈکشن کے بجائے خودکار ورک فلو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
جی ہاں، HeyGen مختصر اسکرپٹس یا مواد کو تیزی سے پروسیس کر سکتا ہے، جلدی سے ڈرافٹ بنا سکتا ہے، اور چند منٹوں میں اشاعت کے لیے تیار ویڈیو ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جس سے آپ تازہ ترین خبروں اور بریکنگ اسٹوریز پر فوراً ردِعمل دے سکتے ہیں۔
HeyGen بہت سی بڑی زبانوں اور علاقائی لہجوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ وہ آواز منتخب کریں جو آپ کے ناظرین کے لیے سب سے موزوں ہو، اور خودکار طور پر مقامی نوعیت کے ورژن بنائیں۔
نہیں، آپ HeyGen کی قدرتی لگنے والی وائس سنتھیسِس پر انحصار کر سکتے ہیں یا اجازت یافتہ آواز کی کاپی (voice cloning) کر کے ایک جیسی کوالٹی کے ساتھ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کسی اسٹوڈیو یا آن کیمرا ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں۔
جی ہاں، لوگوز اپ لوڈ کریں، برانڈ کے رنگ اور فونٹس سیٹ کریں، اور ٹیمپلیٹس محفوظ کریں تاکہ ہر سیگمنٹ میں اسٹوریز کے اندر آپ کی بصری شناخت سے مکمل مطابقت رہے۔
صاف اور واضح آڈیو کے لیے کیپشنز انتہائی درست ہوتے ہیں، اور آپ ایکسپورٹ کرنے سے پہلے انہیں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ HeyGen متعدد کیپشن اسٹائلز اور پلیسمنٹ آپشنز کو سپورٹ کرتا ہے۔
HeyGen اسکرپٹ کے کی ورڈز کی بنیاد پر اسٹاک ویژولز اور بی رول تجویز کرتا ہے، اور آپ رپورٹنگ کی ضروریات کے مطابق انہیں تبدیل کر سکتے ہیں یا اپنی فوٹیج اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
حقائق کی تصدیق اور قانونی کلیئرنس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ HeyGen محفوظ پروڈکشن اور مواد کے کنٹرول کے لیے ٹولز فراہم کرتا ہے، لیکن اداراتی نظرِ ثانی بدستور ضروری ہے۔
