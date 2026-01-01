انٹیگریشنز

HeyGen کو APIs اور MCP کلائنٹس سے منسلک کریں

چاہے آپ کام خودکار بنا رہے ہوں، ایجنٹس کو بااختیار بنا رہے ہوں یا کسٹم حل تیار کر رہے ہوں، ہر چیز مل کر بڑے پیمانے پر AI ویڈیو بنانے اور فراہم کرنے کے لیے ہم آہنگی سے کام کرتی ہے۔

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
HeyGen کو ضم کرنے کے 4 طریقے

براہِ راست انضمام

HeyGen کو براہِ راست اپنے ٹولز سے جوڑیں۔ کسی کوڈ کی ضرورت نہیں۔ بس کلک کریں اور تصدیق کریں۔

ایجنٹ پلیٹ فارمز

اپنے AI ایجنٹ کو یہ صلاحیت دیں کہ وہ HeyGen ویڈیوز خودکار طور پر بنائے، جب بھی ضرورت ہو یا کسی ورک فلو کا حصہ ہوتے ہوئے۔

AI ورک فلو میں کام کرتا ہے

آپ کے موجودہ ٹولز ایک AI ایجنٹ کے اندر ڈیٹا HeyGen میں بھیجتے ہیں۔ کوئی سیٹ اپ نہیں۔ بس انہیں ایک ساتھ لوڈ کریں۔

HeyGen کے ساتھ تخلیق کریں

ڈویلپرز کے لیے مکمل پروگراماتی رسائی جو HeyGen کی API، MCP سرور، اور Skills پر کام بنا رہے ہیں۔

Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

Adobe Express کے اندر شاندار تصاویر اور ڈیزائنز کو متحرک ویڈیو کہانیوں میں تبدیل کریں۔

Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ Airtable بیس سے ریکارڈز نکالتا ہے، ڈیٹا HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو بناتا ہے۔

Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

ایجنٹ Apollo سے بہتر بنایا گیا پراسپیکٹ ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیو بناتا ہے۔

Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ Asana سے پروجیکٹ مائل اسٹونز اور ٹاسک اپ ڈیٹس پڑھتا ہے، انہیں HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ویڈیو اسٹیٹس اپ ڈیٹ بناتا ہے۔

Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ Jira ٹکٹس یا Confluence پیجز پڑھتا ہے، مواد نکالتا ہے اور HeyGen کے ذریعے اواتار کے ساتھ بیان کی گئی ویڈیو اپ ڈیٹ بناتا ہے۔

Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

دہرائے جانے والے کاموں کو AI ایجنٹس میں بدلیں جو HeyGen میں ویڈیو ورک فلو خودکار بنا دیں۔ کسی قسم کی کوڈنگ کی ضرورت نہیں۔

Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

اپنے سٹیٹک Canva ڈیزائنز کو AI سے چلنے والی اواتار ویڈیوز میں بدلیں، وہ بھی Canva سے باہر گئے بغیر۔

ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

ChatGPT میں ویڈیو اسکرپٹ بنائیں اور فوراً اسے مکمل شدہ HeyGen ویڈیو میں تبدیل کریں۔

Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

Claude میں HeyGen کو بطور نیٹو ٹول شامل کریں۔ کسی بھی گفتگو یا ایجنٹک ورک فلو سے اواتار ویڈیوز بنائیں۔

Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

Clay sequences سے بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی سیلز اور مارکیٹنگ ویڈیوز خودکار بنائیں۔

کرسر logo

کرسر

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

اپنے AI کوڈنگ ماحول کے اندر ہی ڈیمو ویڈیوز، واک تھرو اور ڈاکیومنٹیشن کی نریشنز بنائیں۔

Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

ایجنٹ Customer.io سے مہم یا جرنی کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بناتا ہے۔

Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

ایجنٹ Figma سے فریمز یا پروٹو ٹائپ مواد پڑھتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے، اور اواتار کی آواز میں ڈیزائن واک تھرو ویڈیو تیار کرتا ہے۔

FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

مرحلہ وار گائیڈز کو خودکار طور پر AI سے چلنے والی ٹریننگ اور آن بورڈنگ ویڈیوز میں تبدیل کریں۔

Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

ایجنٹ Gamma ڈیک کو پڑھتا ہے، اس کا مواد نکالتا ہے، اسے HeyGen Video Agent کو بھیجتا ہے اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی ویڈیو بناتا ہے۔

GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ GitHub سے pull request summaries یا release notes حاصل کرتا ہے، انہیں HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک شیئر کرنے کے قابل ویڈیو changelog تیار کرتا ہے۔

Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ Google Drive میں موجود دستاویزات یا سلائیڈز کا مواد پڑھتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی ویڈیو ورژن بناتا ہے۔

گرینولا logo

گرینولا

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

ایجنٹ Granola سے میٹنگ نوٹس حاصل کرتا ہے، انہیں HeyGen کو بھیجتا ہے اور ذاتی نوعیت کی ویڈیو سمریز یا ریکَیپس بناتا ہے۔

Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

Hexus AI کے ساتھ اپنی ڈیموز اور گائیڈز میں اواتار شامل کریں تاکہ پروڈکٹ کنٹینٹ کو زیادہ انٹرایکٹو اور اسکیل ایبل بنایا جا سکے۔

Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

ایجنٹ Intercom سے خلاصے یا مدد کا مواد حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو بناتا ہے۔

Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

HubSpot ورک فلو اور ای میل مہمات کے اندر ہی ذاتی نوعیت کی AI ویڈیوز بنائیں اور بھیجیں۔

Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ Linear سے اسپرنٹ یا چینج لاگ کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور اسی ریلیز کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے لیے ویڈیو اپ ڈیٹ بناتا ہے۔

دلکش logo

دلکش

MCP
OAuth
Agent Platforms

HeyGen کو ایک پرسنل کنیکٹر کے طور پر جوڑیں تاکہ آپ ایسی ایپس بنا سکیں جو اواتار ویڈیو جنریشن کو بطور نیٹو پروڈکٹ فیچر ٹرگر کریں۔

بنائیں logo

بنائیں

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

HeyGen کے ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم کے ساتھ Make میں جدید ملٹی اسٹیپ آٹومیشنز بنائیں۔

Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

Manus میں HeyGen کو MCP کے ذریعے قابلِ استعمال ٹول کے طور پر شامل کریں تاکہ کسی بھی خودکار ورک فلو کے اندر ایک مرحلے کے طور پر ویڈیو جنریشن ٹرگر کی جا سکے۔

Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

HeyGen کو Copilot Studio کے ساتھ جوڑیں تاکہ انٹرپرائز ایجنٹس M365 میں تربیتی اور کمیونیکیشن ویڈیوز خودکار طور پر بنا سکیں۔

Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

اپنی ویڈیوز میں بٹنوں، کوئزز اور دیگر فیچرز کے ساتھ انٹرایکٹیویٹی شامل کریں تاکہ ہر بار دیکھنے پر لرنرز کی دلچسپی اور شمولیت میں اضافہ ہو۔

n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

HeyGen کو n8n کے automation پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑ کر 1,000+ ایپس اور سروسز سے کنیکٹ کریں اور بآسانی طاقتور AI پر مبنی ویڈیو ورک فلو بنائیں۔

Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

ایجنٹ کسی Notion پیج یا ڈیٹا بیس کو پڑھتا ہے، مواد کو HeyGen کو بھیجتا ہے اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی ویڈیو خلاصہ بناتا ہے۔

NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

HeyGen کو NemoClaw کے ساتھ ڈپلائے کریں تاکہ مقامی کمپیوٹ پر چلنے والے خودمختار AI ایجنٹس کی مدد سے محفوظ، پرائیویسی کنٹرولڈ ویڈیوز تخلیق کی جا سکیں۔

OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

ClawHub پر HeyGen کو ایک skill کے طور پر رجسٹر کریں تاکہ کوئی بھی OpenClaw ایجنٹ ویڈیوز بنانے کے لیے HeyGen کی OpenClaw API کو کال کر سکے۔

Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

HeyGen کو 2,000+ ٹولز کے ساتھ جوڑیں تاکہ ویڈیو ورک فلو کو خودکار بنائیں اور بغیر رکاوٹ ڈیٹا ٹرانسفر کے ذریعے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کریں۔

Plainly logo

Plainly

API
Direct Integrations
Design & Content

After Effects ٹیمپلیٹس میں خودکار طور پر HeyGen ویڈیوز شامل کریں تاکہ اواتار کے ساتھ ڈائنامک ویڈیوز بن سکیں۔

PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ PostHog سے پروڈکٹ اینالیٹکس یا فیچر فلیگ ڈیٹا پڑھتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے، اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی انسائٹس ویڈیو بناتا ہے۔

Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

اپنی HeyGen ویڈیو کو ایک پوسٹ میں تبدیل کریں اور اسے خودکار طور پر ہر جگہ شیئر کریں تاکہ آپ باآسانی اپنا مواد پھیلا سکیں۔

Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

ایجنٹ Salesforce سے رابطہ یا موقع کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیو بناتا ہے۔

Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

ایجنٹ Slack تھریڈ پڑھتا ہے، سیاق و سباق HeyGen کو دیتا ہے، ویڈیو اپ ڈیٹ بناتا ہے اور اسے دوبارہ چینل میں پوسٹ کر دیتا ہے۔

Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ Snowflake سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے، نتائج HeyGen کو بھیجتا ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے اواتار کی آواز میں خلاصہ ویڈیو بناتا ہے۔

Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

ایجنٹ Stripe سے ادائیگی یا ریونیو ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور بلنگ یا مائل اسٹون ویڈیو بناتا ہے۔

Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

Superhuman Go Agent Store میں HeyGen کو پارٹنر ایجنٹ کے طور پر تعینات کریں تاکہ 1M+ ایپس سے اواتار ویڈیوز بنا کر بھیج سکیں۔

Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

ویب سائٹس، ای میلز یا SMS پر HeyGen ویڈیوز ایمبیڈ کریں تاکہ ویوز میں اضافہ ہو اور مختلف چینلز پر ٹریفک بڑھے۔

Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

اپنی اسکرین ریکارڈنگز میں انسانی انداز شامل کریں اور HeyGen کے AI اواتارز کے ساتھ فوراً ٹیکسٹ کو ویڈیو میں بدلیں۔

Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

ایجنٹ تعیناتی میٹا ڈیٹا کے لیے Vercel سے کوئری کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور خودکار طور پر ریلیز اعلان کی ویڈیو بناتا ہے۔

viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

viaSocket کے no-code پلیٹ فارم کے ساتھ مختلف ٹولز میں پراسیس خودکار بنائیں اور انجینئرنگ کی مدد کے بغیر ویڈیو ورک فلو تیار کریں۔

Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

اپنی HeyGen ویڈیوز کو براہِ راست میپ کی گئی Vimeo فولڈرز کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اور خودکار syncing کو فعال کرنے کا اختیار حاصل کریں۔

Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

HeyGen کو 8,000+ ایپس سے جوڑیں۔ اپنے ورک فلو میں کسی بھی ایونٹ سے ویڈیو تخلیق کو ٹرگر کریں۔

Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

Zoom میٹنگز میں انٹرایکٹو اواتار استعمال کریں جو حقیقی وقت میں آپ کی طرح سوچیں اور جواب دیں۔

HeyGen کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے میں دلچسپی ہے؟

API اور MCP انٹیگریشنز، کسٹم حل، اور HeyGen کے ساتھ شراکت کے مواقع جاننے کے لیے رابطہ کریں — تاکہ بڑے پیمانے پر AI ویڈیو بنائی اور پہنچائی جا سکے۔

سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں

HeyGen کے ساتھ انٹیگریشن کرنے کے مختلف طریقے کون سے ہیں؟

HeyGen تین قسم کے انٹیگریشن راستے فراہم کرتا ہے: MCP، جس کے ذریعے آپ Claude جیسے AI assistants سے بغیر APIs مینیج کیے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، Skills، جو Claude Code اور Cursor جیسے AI coding agents کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ہیں، اور Direct API، جو ویڈیو جنریشن پر مکمل پروگراماتی کنٹرول فراہم کرتا ہے۔

ہر انٹیگریشن راستے کے لیے تصدیق کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟

MCP OAuth استعمال کرتا ہے — صارفین ایک consent اسکرین کے ذریعے اجازت دیتے ہیں اور کسی API key کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Skills اور Direct API دونوں X-Api-Key ہیڈر کے ذریعے بھیجی گئی API key استعمال کرتے ہیں، جو Settings → API میں آپ کے HeyGen ڈیش بورڈ سے جنریٹ ہوتی ہے۔

کیا مجھے API key کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ Remote MCP میں OAuth تصدیق استعمال ہوتی ہے جو آپ کے HeyGen اکاؤنٹ (Web Plan) سے منسلک ہوتی ہے۔ کسی API key کی ضرورت نہیں۔

کیا HeyGen کا MCP اضافی قیمت پر دستیاب ہے؟

نہیں۔ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے موجودہ HeyGen پلان میں شامل پریمیئم کریڈٹس ہی استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی الگ API چارجز یا اضافی بلنگ نہیں ہے۔

کون سے HeyGen پلانز MCP کو سپورٹ کرتے ہیں؟

MCP تمام HeyGen پلانز پر دستیاب ہے۔ زیادہ استعمال کے لیے، Creator پلان یا اس سے اوپر کے کسی پلان پر اپ گریڈ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

کیا میں اپنے کسٹم اواتارز اور آوازیں استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ آپ کے HeyGen اکاؤنٹ میں موجود کوئی بھی اواتار یا آواز، بشمول آپ کے بنائے گئے کسٹم اثاثے، HeyGen MCP کے ذریعے دستیاب ہے۔

اس اور HeyGen API میں کیا فرق ہے؟

HeyGen API آپ کو پروگرام کے ذریعے کنٹرول کے لیے براہِ راست REST endpoints فراہم کرتا ہے۔ Remote MCP ان صلاحیتوں کو اس طرح لپیٹتا ہے کہ AI ایجنٹس انہیں مکالماتی انداز میں استعمال کر سکیں، اور آپ کو کوئی integration code لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔

AI کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں

دیکھیں کہ آپ جیسے کاروبار سب سے جدید AI ویڈیو سے کس طرح مواد کی تخلیق بڑھاتے اور ترقی کرتے ہیں۔

