HeyGen کو APIs اور MCP کلائنٹس سے منسلک کریں
چاہے آپ کام خودکار بنا رہے ہوں، ایجنٹس کو بااختیار بنا رہے ہوں یا کسٹم حل تیار کر رہے ہوں، ہر چیز مل کر بڑے پیمانے پر AI ویڈیو بنانے اور فراہم کرنے کے لیے ہم آہنگی سے کام کرتی ہے۔
HeyGen کو ضم کرنے کے 4 طریقے
براہِ راست انضمام
HeyGen کو براہِ راست اپنے ٹولز سے جوڑیں۔ کسی کوڈ کی ضرورت نہیں۔ بس کلک کریں اور تصدیق کریں۔
ایجنٹ پلیٹ فارمز
اپنے AI ایجنٹ کو یہ صلاحیت دیں کہ وہ HeyGen ویڈیوز خودکار طور پر بنائے، جب بھی ضرورت ہو یا کسی ورک فلو کا حصہ ہوتے ہوئے۔
AI ورک فلو میں کام کرتا ہے
آپ کے موجودہ ٹولز ایک AI ایجنٹ کے اندر ڈیٹا HeyGen میں بھیجتے ہیں۔ کوئی سیٹ اپ نہیں۔ بس انہیں ایک ساتھ لوڈ کریں۔
HeyGen کے ساتھ تخلیق کریں
ڈویلپرز کے لیے مکمل پروگراماتی رسائی جو HeyGen کی API، MCP سرور، اور Skills پر کام بنا رہے ہیں۔
Adobe Express
Adobe Express کے اندر شاندار تصاویر اور ڈیزائنز کو متحرک ویڈیو کہانیوں میں تبدیل کریں۔
Airtable
ایجنٹ Airtable بیس سے ریکارڈز نکالتا ہے، ڈیٹا HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو بناتا ہے۔
Apollo
ایجنٹ Apollo سے بہتر بنایا گیا پراسپیکٹ ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیو بناتا ہے۔
Asana
ایجنٹ Asana سے پروجیکٹ مائل اسٹونز اور ٹاسک اپ ڈیٹس پڑھتا ہے، انہیں HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ویڈیو اسٹیٹس اپ ڈیٹ بناتا ہے۔
Atlassian
ایجنٹ Jira ٹکٹس یا Confluence پیجز پڑھتا ہے، مواد نکالتا ہے اور HeyGen کے ذریعے اواتار کے ساتھ بیان کی گئی ویڈیو اپ ڈیٹ بناتا ہے۔
Autohive
دہرائے جانے والے کاموں کو AI ایجنٹس میں بدلیں جو HeyGen میں ویڈیو ورک فلو خودکار بنا دیں۔ کسی قسم کی کوڈنگ کی ضرورت نہیں۔
Canva
اپنے سٹیٹک Canva ڈیزائنز کو AI سے چلنے والی اواتار ویڈیوز میں بدلیں، وہ بھی Canva سے باہر گئے بغیر۔
ChatGPT
ChatGPT میں ویڈیو اسکرپٹ بنائیں اور فوراً اسے مکمل شدہ HeyGen ویڈیو میں تبدیل کریں۔
Claude (Anthropic)
Claude میں HeyGen کو بطور نیٹو ٹول شامل کریں۔ کسی بھی گفتگو یا ایجنٹک ورک فلو سے اواتار ویڈیوز بنائیں۔
Clay
Clay sequences سے بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی سیلز اور مارکیٹنگ ویڈیوز خودکار بنائیں۔
کرسر
اپنے AI کوڈنگ ماحول کے اندر ہی ڈیمو ویڈیوز، واک تھرو اور ڈاکیومنٹیشن کی نریشنز بنائیں۔
Customer.io
ایجنٹ Customer.io سے مہم یا جرنی کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بناتا ہے۔
Figma
ایجنٹ Figma سے فریمز یا پروٹو ٹائپ مواد پڑھتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے، اور اواتار کی آواز میں ڈیزائن واک تھرو ویڈیو تیار کرتا ہے۔
FlowShare
مرحلہ وار گائیڈز کو خودکار طور پر AI سے چلنے والی ٹریننگ اور آن بورڈنگ ویڈیوز میں تبدیل کریں۔
Gamma
ایجنٹ Gamma ڈیک کو پڑھتا ہے، اس کا مواد نکالتا ہے، اسے HeyGen Video Agent کو بھیجتا ہے اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی ویڈیو بناتا ہے۔
GitHub
ایجنٹ GitHub سے pull request summaries یا release notes حاصل کرتا ہے، انہیں HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک شیئر کرنے کے قابل ویڈیو changelog تیار کرتا ہے۔
Google Drive
ایجنٹ Google Drive میں موجود دستاویزات یا سلائیڈز کا مواد پڑھتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی ویڈیو ورژن بناتا ہے۔
گرینولا
ایجنٹ Granola سے میٹنگ نوٹس حاصل کرتا ہے، انہیں HeyGen کو بھیجتا ہے اور ذاتی نوعیت کی ویڈیو سمریز یا ریکَیپس بناتا ہے۔
Hexus
Hexus AI کے ساتھ اپنی ڈیموز اور گائیڈز میں اواتار شامل کریں تاکہ پروڈکٹ کنٹینٹ کو زیادہ انٹرایکٹو اور اسکیل ایبل بنایا جا سکے۔
Intercom
ایجنٹ Intercom سے خلاصے یا مدد کا مواد حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو بناتا ہے۔
Hubspot
HubSpot ورک فلو اور ای میل مہمات کے اندر ہی ذاتی نوعیت کی AI ویڈیوز بنائیں اور بھیجیں۔
Linear
ایجنٹ Linear سے اسپرنٹ یا چینج لاگ کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور اسی ریلیز کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے لیے ویڈیو اپ ڈیٹ بناتا ہے۔
دلکش
HeyGen کو ایک پرسنل کنیکٹر کے طور پر جوڑیں تاکہ آپ ایسی ایپس بنا سکیں جو اواتار ویڈیو جنریشن کو بطور نیٹو پروڈکٹ فیچر ٹرگر کریں۔
بنائیں
HeyGen کے ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم کے ساتھ Make میں جدید ملٹی اسٹیپ آٹومیشنز بنائیں۔
Manus
Manus میں HeyGen کو MCP کے ذریعے قابلِ استعمال ٹول کے طور پر شامل کریں تاکہ کسی بھی خودکار ورک فلو کے اندر ایک مرحلے کے طور پر ویڈیو جنریشن ٹرگر کی جا سکے۔
Microsoft Copilot
HeyGen کو Copilot Studio کے ساتھ جوڑیں تاکہ انٹرپرائز ایجنٹس M365 میں تربیتی اور کمیونیکیشن ویڈیوز خودکار طور پر بنا سکیں۔
Mindstamp
اپنی ویڈیوز میں بٹنوں، کوئزز اور دیگر فیچرز کے ساتھ انٹرایکٹیویٹی شامل کریں تاکہ ہر بار دیکھنے پر لرنرز کی دلچسپی اور شمولیت میں اضافہ ہو۔
n8n
HeyGen کو n8n کے automation پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑ کر 1,000+ ایپس اور سروسز سے کنیکٹ کریں اور بآسانی طاقتور AI پر مبنی ویڈیو ورک فلو بنائیں۔
Notion
ایجنٹ کسی Notion پیج یا ڈیٹا بیس کو پڑھتا ہے، مواد کو HeyGen کو بھیجتا ہے اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی ویڈیو خلاصہ بناتا ہے۔
NVIDIA NemoClaw
HeyGen کو NemoClaw کے ساتھ ڈپلائے کریں تاکہ مقامی کمپیوٹ پر چلنے والے خودمختار AI ایجنٹس کی مدد سے محفوظ، پرائیویسی کنٹرولڈ ویڈیوز تخلیق کی جا سکیں۔
OpenClaw
ClawHub پر HeyGen کو ایک skill کے طور پر رجسٹر کریں تاکہ کوئی بھی OpenClaw ایجنٹ ویڈیوز بنانے کے لیے HeyGen کی OpenClaw API کو کال کر سکے۔
Pabbly
HeyGen کو 2,000+ ٹولز کے ساتھ جوڑیں تاکہ ویڈیو ورک فلو کو خودکار بنائیں اور بغیر رکاوٹ ڈیٹا ٹرانسفر کے ذریعے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کریں۔
Plainly
After Effects ٹیمپلیٹس میں خودکار طور پر HeyGen ویڈیوز شامل کریں تاکہ اواتار کے ساتھ ڈائنامک ویڈیوز بن سکیں۔
PostHog
ایجنٹ PostHog سے پروڈکٹ اینالیٹکس یا فیچر فلیگ ڈیٹا پڑھتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے، اور اواتار کی آواز میں بیان کی گئی انسائٹس ویڈیو بناتا ہے۔
Repurpose.io
اپنی HeyGen ویڈیو کو ایک پوسٹ میں تبدیل کریں اور اسے خودکار طور پر ہر جگہ شیئر کریں تاکہ آپ باآسانی اپنا مواد پھیلا سکیں۔
Salesforce
ایجنٹ Salesforce سے رابطہ یا موقع کا ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور ایک ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ویڈیو بناتا ہے۔
Slack
ایجنٹ Slack تھریڈ پڑھتا ہے، سیاق و سباق HeyGen کو دیتا ہے، ویڈیو اپ ڈیٹ بناتا ہے اور اسے دوبارہ چینل میں پوسٹ کر دیتا ہے۔
Snowflake
ایجنٹ Snowflake سے ڈیٹا حاصل کرتا ہے، نتائج HeyGen کو بھیجتا ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے اواتار کی آواز میں خلاصہ ویڈیو بناتا ہے۔
Stripe
ایجنٹ Stripe سے ادائیگی یا ریونیو ڈیٹا حاصل کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور بلنگ یا مائل اسٹون ویڈیو بناتا ہے۔
Superhuman
Superhuman Go Agent Store میں HeyGen کو پارٹنر ایجنٹ کے طور پر تعینات کریں تاکہ 1M+ ایپس سے اواتار ویڈیوز بنا کر بھیج سکیں۔
Tolstoy
ویب سائٹس، ای میلز یا SMS پر HeyGen ویڈیوز ایمبیڈ کریں تاکہ ویوز میں اضافہ ہو اور مختلف چینلز پر ٹریفک بڑھے۔
Trupeer
اپنی اسکرین ریکارڈنگز میں انسانی انداز شامل کریں اور HeyGen کے AI اواتارز کے ساتھ فوراً ٹیکسٹ کو ویڈیو میں بدلیں۔
Vercel
ایجنٹ تعیناتی میٹا ڈیٹا کے لیے Vercel سے کوئری کرتا ہے، اسے HeyGen کو بھیجتا ہے اور خودکار طور پر ریلیز اعلان کی ویڈیو بناتا ہے۔
viaSocket
viaSocket کے no-code پلیٹ فارم کے ساتھ مختلف ٹولز میں پراسیس خودکار بنائیں اور انجینئرنگ کی مدد کے بغیر ویڈیو ورک فلو تیار کریں۔
Vimeo
اپنی HeyGen ویڈیوز کو براہِ راست میپ کی گئی Vimeo فولڈرز کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اور خودکار syncing کو فعال کرنے کا اختیار حاصل کریں۔
Zapier
HeyGen کو 8,000+ ایپس سے جوڑیں۔ اپنے ورک فلو میں کسی بھی ایونٹ سے ویڈیو تخلیق کو ٹرگر کریں۔
Zoom
Zoom میٹنگز میں انٹرایکٹو اواتار استعمال کریں جو حقیقی وقت میں آپ کی طرح سوچیں اور جواب دیں۔
HeyGen کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے میں دلچسپی ہے؟
API اور MCP انٹیگریشنز، کسٹم حل، اور HeyGen کے ساتھ شراکت کے مواقع جاننے کے لیے رابطہ کریں — تاکہ بڑے پیمانے پر AI ویڈیو بنائی اور پہنچائی جا سکے۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
HeyGen کے ساتھ انٹیگریشن کرنے کے مختلف طریقے کون سے ہیں؟
HeyGen تین قسم کے انٹیگریشن راستے فراہم کرتا ہے: MCP، جس کے ذریعے آپ Claude جیسے AI assistants سے بغیر APIs مینیج کیے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، Skills، جو Claude Code اور Cursor جیسے AI coding agents کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ہیں، اور Direct API، جو ویڈیو جنریشن پر مکمل پروگراماتی کنٹرول فراہم کرتا ہے۔
ہر انٹیگریشن راستے کے لیے تصدیق کا نظام کیسے کام کرتا ہے؟
MCP OAuth استعمال کرتا ہے — صارفین ایک consent اسکرین کے ذریعے اجازت دیتے ہیں اور کسی API key کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Skills اور Direct API دونوں X-Api-Key ہیڈر کے ذریعے بھیجی گئی API key استعمال کرتے ہیں، جو Settings → API میں آپ کے HeyGen ڈیش بورڈ سے جنریٹ ہوتی ہے۔
کیا مجھے API key کی ضرورت ہے؟
نہیں۔ Remote MCP میں OAuth تصدیق استعمال ہوتی ہے جو آپ کے HeyGen اکاؤنٹ (Web Plan) سے منسلک ہوتی ہے۔ کسی API key کی ضرورت نہیں۔
کیا HeyGen کا MCP اضافی قیمت پر دستیاب ہے؟
نہیں۔ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے موجودہ HeyGen پلان میں شامل پریمیئم کریڈٹس ہی استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی الگ API چارجز یا اضافی بلنگ نہیں ہے۔
کون سے HeyGen پلانز MCP کو سپورٹ کرتے ہیں؟
MCP تمام HeyGen پلانز پر دستیاب ہے۔ زیادہ استعمال کے لیے، Creator پلان یا اس سے اوپر کے کسی پلان پر اپ گریڈ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
کیا میں اپنے کسٹم اواتارز اور آوازیں استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ آپ کے HeyGen اکاؤنٹ میں موجود کوئی بھی اواتار یا آواز، بشمول آپ کے بنائے گئے کسٹم اثاثے، HeyGen MCP کے ذریعے دستیاب ہے۔
اس اور HeyGen API میں کیا فرق ہے؟
HeyGen API آپ کو پروگرام کے ذریعے کنٹرول کے لیے براہِ راست REST endpoints فراہم کرتا ہے۔ Remote MCP ان صلاحیتوں کو اس طرح لپیٹتا ہے کہ AI ایجنٹس انہیں مکالماتی انداز میں استعمال کر سکیں، اور آپ کو کوئی integration code لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔
