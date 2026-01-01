HeyGen x Make
اگر آپ کی ویڈیو آٹومیشن کو branching logic، iterators، routers اور حقیقی conditional کنٹرول کی ضرورت ہے، تو Make کے visual canvas پر HeyGen ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اسے بناتے ہیں۔
آپ کے سسٹم کے اندر ایک ماڈیول کے طور پر HeyGen
دیگر آٹومیشن ٹولز HeyGen کو صرف ایک منزل سمجھتے ہیں، ایک سادہ چین کا آخری مرحلہ۔ Make اسے ایک زندہ سسٹم کے اندر ایک جزو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ٹرگر سے ڈیٹا HeyGen میں بھیج سکتے ہیں، یہ طے کرنے کے لیے مشروط لاجک لگا سکتے ہیں کہ کون سی ویڈیو بنانی ہے، Iterator کے ذریعے ڈیٹا سیٹ کی ہر قطار پر HeyGen چلا سکتے ہیں، نتائج کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر اگلا مرحلہ مختلف راستوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ویڈیو کامیاب ہوئی یا ناکام۔
یہی ہے Make کا فرق۔ صرف یہ نہیں کہ "جب X ہو، تو ایک ویڈیو بنائیں۔" بلکہ "جب X ہو، تو Y چیک کریں، اگر شرط Z پوری ہو تو ریکارڈز پر iterate کریں، ہر سیگمنٹ کے لیے مختلف ٹیمپلیٹس کے ساتھ ویڈیوز بنائیں، برانچ A پر errors کو ہینڈل کریں، اور مکمل شدہ لنکس کو برانچ B کی طرف route کریں۔" یہ ایک سسٹم ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔
“نیا HubSpot contact بننے پر ٹرگر کریں → HeyGen میں ایک welcome ویڈیو بنائیں → Gmail کے ذریعے بھیجیں”
Make کھولیں اور ایک نیا اسکیenario بنائیں
make.com پر لاگ ان کریں اور "Create a new scenario" پر کلک کریں۔ کینوس پر + پر کلک کر کے اپنا پہلا ماڈیول شامل کریں اور HeyGen تلاش کریں۔
اپنا HeyGen اکاؤنٹ کنیکٹ کریں
جب آپ کو پرامپٹ کیا جائے، تو نئی کنکشن بنانے کے لیے "Add" پر کلک کریں۔ اپنے ڈیش بورڈ میں Settings → API کے تحت دیا گیا HeyGen API key درج کریں۔ کنکشن محفوظ ہو جائے گا اور دوبارہ استعمال کے قابل ہوگا۔
اپنا منظرنامہ HeyGen ماڈیول کے گرد تیار کریں
ایک ٹرگر شامل کریں (Google Sheets، Typeform، HubSpot، webhook)، اپنے HeyGen ایکشن ماڈیول کو میپ کیے گئے ڈیٹا فیلڈز کے ساتھ کنفیگر کریں، پھر Make کے Router اور filter ماڈیولز استعمال کرتے ہوئے اگلے مراحل شامل کریں۔
ٹیسٹ کریں، ڈیبگ کریں، اور ایکٹیویٹ کریں
Run پر ایک بار کلک کریں تاکہ ورک فلو چل سکے اور ہر ماڈیول کو ریئل ٹائم میں کام کرتے دیکھیں۔ Make کے لائیو ڈیبگر کا استعمال کریں تاکہ ان پٹس اور آؤٹ پٹس کو چیک کریں۔ جب سب کچھ درست لگے، تو اسے Active پر ٹوگل کریں۔
کسی منظرنامے کے اندر HeyGen کیا کر سکتا ہے
HeyGen مقامی Make ماڈیولز کے ایک سیٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے — ٹرگرز، ایکشنز اور سرچز — جن میں سے ہر ایک کو Make کے ڈیٹا میپنگ اور لاجک کنٹرولز کے ساتھ کنفیگر کیا جا سکتا ہے۔
اواتار ویڈیو کلون
جب کوئی HeyGen ویڈیو رینڈر ہونا مکمل کر لیتی ہے — چاہے کامیابی ہو یا ناکامی — تو یہ ایونٹ ٹرگر ہوتا ہے اور آگے کے روٹنگ اور ڈیلیوری کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔
اواتار ویڈیو بنائیں
محفوظ شدہ HeyGen ٹیمپلیٹ استعمال کرتے ہوئے ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو بنائیں اور ہر iteration میں اپنے ڈیٹا سورس سے ڈائنامک ویری ایبلز شامل کریں۔
ٹیمپلیٹ سے ویڈیو بنائیں
ایک ہی تصویر سے جدید AI پر مبنی موشن اور تاثرات کے ساتھ انتہائی حقیقی بولتا ہوا اواتار ویڈیو بنائیں۔
ویڈیو کا ترجمہ کریں
کسی بھی HeyGen ویڈیو کو ترجمے کے ذریعے 175+ زبانوں میں لب کی ہم آہنگی کے ساتھ بھیجیں، جسے آپ کسی بھی سیناریو برانچ میں پوسٹ جنریشن مرحلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔
Avatar IV ویڈیو بنائیں
اسکرپٹ، اواتار ID، اور آواز سے مکمل اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ویڈیو بنائیں، جس میں پہلے ماڈیولز سے میپ کیا گیا کوئی بھی ڈائنامک ڈیٹا شامل ہو۔
اثاثہ اپ لوڈ کریں
کسی پچھلے ماڈیول سے تصویر، ویڈیو یا آڈیو فائل کو HeyGen اسٹوریج میں بھیجیں تاکہ وہ بعد میں ویڈیو جنریشن کے لیے ان پٹ کے طور پر استعمال کے لیے تیار ہو۔
دستیاب اواتارز کی فہرست دیکھیں
اپنے HeyGen اکاؤنٹ میں موجود تمام اواتارز کو خودکار طور پر حاصل کریں۔ یہ اُن صورتِ حال کے لیے مفید ہے جہاں اواتارز کو شرائط کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے۔
ID کے ذریعے ویڈیو حاصل کریں
کسی مخصوص ویڈیو کے لیے اسٹیٹس، URL، اور میٹا ڈیٹا حاصل کریں۔ پولنگ لوپس یا ویڈیو بننے کے بعد ہینڈ آف کے مراحل میں استعمال ہوتا ہے۔
بلڈر اسے کس لیے استعمال کرتے ہیں
Make کے پاور یوزرز ایسی ویڈیو آٹومیشن بناتے ہیں جو بڑے پیمانے پر چلے، مختلف شاخوں میں تقسیم ہو اور پیچیدہ صورتِ حال کو بھی سنبھال سکے۔
بڑی تعداد میں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز
Iterator استعمال کریں تاکہ Google Sheet کی ہر قطار کو پروسیس کریں، ہر ریکارڈ کے لیے ایک منفرد HeyGen اواتار ویڈیو بنائیں، اور تیار شدہ لنکس واپس اپنے CRM میں بھیج دیں۔
سیگمنٹ پر مبنی ویڈیو روٹنگ
Router استعمال کریں تاکہ آؤٹ ریچ کو سیگمنٹ کے حساب سے برانچ کیا جا سکے — انٹرپرائز اکاؤنٹس کے لیے ایک ٹیمپلیٹ، SMB کے لیے دوسرا — تاکہ ہر سیگمنٹ کو اس کے مطابق موزوں ویڈیو ملے۔
خودکار مقامیकरण
ایک ماسٹر ویڈیو بنائیں، پھر ہر ہدف زبان کے لیے اسے HeyGen کے Translate ماڈیول سے گزارنے کے لیے Make کے Iterator کا استعمال کریں۔
ایونٹ سے متحرک ویڈیو ڈیلیوری
جب بھی کوئی خریداری ہو، ویبینار میں شرکت کی جائے یا فارم جمع کرایا جائے، خودکار طور پر ایک کسٹم HeyGen ویڈیو ٹرگر کریں۔
ایرر ہینڈلنگ کے ساتھ پائپ لائنز
ہر HeyGen ماڈیول کے لیے ایرر روٹس بنائیں۔ اگر کوئی ویڈیو ناکام ہو جائے تو اسے خودکار طور پر لاگ کریں، Slack کے ذریعے الرٹ بھیجیں، اور دوبارہ کوشش کے لیے قطار میں لگا دیں۔
