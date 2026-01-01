ChatGPT x HeyGen
800 ملین لوگ سوچنے، لکھنے اور منصوبہ بندی کے لیے ChatGPT استعمال کرتے ہیں۔ اب تک ان گفتگوؤں کو ویڈیو میں بدلنے کے لیے آپ کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا تھا۔ HeyGen اس کو بدل دیتا ہے۔ اب پرامپٹ ہی پوری پروڈکشن ہے۔
جہاں 800 ملین آئیڈیاز ویڈیو بن جاتے ہیں
جب بھی کوئی شخص ChatGPT میں اسکرپٹ، ریسرچ تھریڈ، یا کسی خام آئیڈیا کو مکمل کرتا ہے تو ایک خلا رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب آپ سوچتے ہیں: "میں اسے پڑھنے کے بجائے دیکھنا پسند کروں گا" اور پھر آپ کو کوئی دوسرا ٹول کھولنا پڑتا ہے، دوبارہ سیاق و سباق بنانا پڑتا ہے، اور شروع سے آغاز کرنا پڑتا ہے۔
HeyGen کی نیٹو ChatGPT ایپ اس خلا کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ کسی بھی گفتگو میں /heygen ٹائپ کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ Video Agent آپ کے تھریڈ کے سیاق و سباق کو لیتا ہے، ایک پروڈکشن پلان بناتا ہے، اور چیٹ کے اندر ہی اواتارز، موشن گرافکس، بی رول، اور نریشن کے ساتھ مکمل تیار شدہ ویڈیو بنا دیتا ہے۔ اسے گفتگو کے انداز میں بہتر بناتے رہیں جب تک یہ بالکل ویسا نہ ہو جائے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ نہ ایکسپورٹ کی ضرورت، نہ نئے ٹیبز کی۔
“ریموٹ ٹیموں کے لیے async ویڈیو کے سرفہرست 3 فائدوں پر تحقیق کریں، پھر /heygen کے ذریعے اسے 60 سیکنڈ کی وضاحتی ویڈیو میں بدل دیں۔”
ChatGPT App Store میں HeyGen تلاش کریں
ChatGPT کھولیں اور App Store پر جائیں۔ HeyGen تلاش کریں اور ایپ لسٹنگ کھولنے کے لیے اس پر کلک کریں۔ آپ اپنے HeyGen ڈیش بورڈ میں Integrations → ChatGPT کے تحت براہِ راست کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔
اپنا HeyGen اکاؤنٹ کنیکٹ کریں
ChatGPT میں "Add" پر کلک کریں اور اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ HeyGen کو اجازت دیں۔ آپ کو ایک مفت HeyGen اکاؤنٹ کی ضرورت ہوگی — اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو heygen.com پر سائن اپ کریں۔ آپ کے کسٹم اواتارز اور وائس سیٹنگز فوراً منتقل ہو جائیں گی۔
کسی بھی گفتگو میں HeyGen کو فعال کریں
کسی بھی ChatGPT تھریڈ میں /heygen لکھیں اور اس کے بعد اپنی ویڈیو کی وضاحت لکھیں۔ HeyGen آپ کی پوری گفتگو کے سیاق و سباق کو استعمال کرتا ہے، اس لیے آپ کو دوبارہ یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کس پر کام کر رہے تھے۔ رینڈرنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کے جائزے کے لیے ایک پروڈکشن پلان ظاہر ہوگا۔
دیکھیے، بہتر بنائیے اور شیئر کیجیے
آپ کی تیار شدہ ویڈیو براہِ راست ChatGPT کے اندر رینڈر ہو کر چلتی ہے۔ اسے گفتگو کے انداز میں بہتر بنائیں — دورانیہ تبدیل کریں، visuals بدلیں، لہجہ تبدیل کریں — یہ سب کچھ چیٹ سے باہر گئے بغیر۔ ایڈوانس ایڈیٹنگ، 4K ایکسپورٹ، یا 175+ زبانوں میں ترجمہ کے لیے HeyGen پر کلک کریں۔
ہر گفتگو ایک ویڈیو کی مستحق ہے
اگر آپ نے کبھی ChatGPT پر کوئی گفتگو مکمل کر کے یہ سوچا ہو کہ "کاش میں اسے ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتا/سکتی،" تو بالکل اسی مقصد کے لیے یہ انٹیگریشن بنائی گئی ہے۔
آئیڈیا سے ایکسپلینر تک
ChatGPT میں کسی موضوع پر تحقیق کریں، پھر پورا تھریڈ ایک پروفیشنل explainer ویڈیو میں بدلنے کے لیے /heygen ٹائپ کریں۔ نہ کاپی پیسٹ، نہ کانٹیکسٹ سوئچ۔
پچ اور انویسٹر ویڈیوز
اپنی پِچ کی کہانی ChatGPT میں تیار کریں، پھر Video Agent کو اسے ایک پروفیشنل اواتار پر مبنی پِچ ویڈیو میں بدلنے دیں جس میں موشن گرافکس، ڈیٹا وِژولائزیشنز اور مضبوط CTA شامل ہو۔
ٹریننگ اور ٹیوٹوریل مواد
ChatGPT سے کہیں کہ وہ ایک سبق کا خاکہ بنائے، پھر اسی گفتگو سے چند منٹوں میں ایک مکمل لیسن ماڈیول کے طور پر منظم، اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ٹریننگ ویڈیو تیار کریں۔
سوشل میڈیا ویڈیو اشتہارات
ChatGPT کو ایسا سوشل کاپی لکھنے کے لیے پرامپٹ دیں جو اسکرول روک دے، پھر HeyGen کے ذریعے اسی کا ویڈیو ورژن بنائیں جو TikTok، Instagram یا LinkedIn کے لیے سائز، اسکرپٹ اور پروڈیوس ہو جائے — وہ بھی چیٹ سے باہر گئے بغیر۔
پروڈکٹ ڈیموز اور اپ ڈیٹس
ChatGPT میں پروڈکٹ اپ ڈیٹ کا اعلان لکھیں، پھر اسی تھریڈ سے جسے آپ پہلے ہی لکھ چکے ہیں، اسے اپنے صارفین، ٹیم یا اسٹیک ہولڈرز کے لیے اواتار پر مبنی ویڈیو میں تبدیل کریں۔
مصنوعی ذہانت کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور جدید ترین AI ویڈیو کے ساتھ اپنی ترقی کو تیز کرتے ہیں۔