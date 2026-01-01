HeyGen x HubSpot
71% خریدار اب ذاتی نوعیت کا تجربہ چاہتے ہیں۔ صرف "Hi {first_name}" اب کافی نہیں رہا۔ HeyGen آپ کے HubSpot ورک فلو میں براہِ راست ذاتی نوعیت کی، اواتار کے ذریعے بیان کی گئی ویڈیو لے آتا ہے۔
ویڈیو کو ورک فلو کا حصہ بنائیں، بعد میں سوچنے والی چیز نہیں
زیادہ تر ٹیمیں ویڈیو کو ایک الگ پروڈکشن عمل کے طور پر لیتی ہیں۔ آپ کچھ ریکارڈ کرتے ہیں، کوئی اسے ایڈٹ کرتا ہے، کوئی اسے اپ لوڈ کرتا ہے، اور پھر کوئی اس کا لنک کاپی کر کے ای میل میں پیسٹ کرتا ہے۔ جب تک یہ سب ہو چکا ہوتا ہے، اصل لمحہ گزر چکا ہوتا ہے۔
جب آپ HubSpot Marketplace سے HeyGen انسٹال کرتے ہیں تو ویڈیو جنریشن ایک نیٹو ورک فلو ایکشن بن جاتی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ای میل بھیجنا، کوئی پراپرٹی اپ ڈیٹ کرنا یا کوئی ٹاسک اسائن کرنا۔ جب کوئی کانٹیکٹ آپ کے ان رولمنٹ ٹرگر تک پہنچتا ہے تو HeyGen ان کے CRM ڈیٹا کی بنیاد پر ایک پرسنلائزڈ اواتار ویڈیو بناتا ہے، اس ویڈیو کا لنک براہِ راست ان کے کانٹیکٹ ریکارڈ میں لکھتا ہے، اور آپ کا اگلا ورک فلو ایکشن خودکار طور پر اسی ویڈیو کو ای میل میں شامل کر سکتا ہے۔ پورا عمل مکمل طور پر خودکار اور بغیر ہاتھ لگائے چلتا ہے۔
“ٹِپ: بنائی گئی ویڈیو کا شیئر کرنے کے قابل لنک شامل کریں تاکہ اسے ای میلز میں ایمبیڈ کریں، ڈیل ریکارڈز میں شامل کریں یا سیکوئنسز میں استعمال کریں۔”
HubSpot Marketplace سے HeyGen انسٹال کریں
HubSpot App Marketplace پر جائیں، HeyGen تلاش کریں، اور Install پر کلک کریں۔ اپنے CRM ڈیٹا کو مینیج اور دیکھنے کی اجازت دیں۔ دو کسٹم contact properties خودکار طور پر بن جائیں گی۔
اپنا HeyGen اکاؤنٹ کنیکٹ کریں
انسٹالیشن کے دوران، اپنے ڈیش بورڈ میں Settings → API کے تحت موجود HeyGen API ٹوکن درج کریں۔ اس سے HeyGen آپ کے HubSpot سے منسلک ہو جائے گا اور آپ کے اواتارز، ٹیمپلیٹس اور آوازیں ورک فلو کے اندر دستیاب ہو جائیں گی۔
کسی ورک فلو میں HeyGen ایکشن شامل کریں
HubSpot Workflows میں، کسٹم ایکشن "Generate a HeyGen personalized video for a contact" شامل کریں۔ کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں، HubSpot کانٹیکٹ پراپرٹیز کو اسکرپٹ ویری ایبلز کے ساتھ میپ کریں، اور زبان اور اواتار کی سیٹنگز کنفیگر کریں۔
اپنی ای میل میں موجود ویڈیو لنک استعمال کریں
مارکیٹنگ ای میل بھیجنے کے لیے دوسرا ایکشن شامل کریں۔ heygen_video_gif پراپرٹی کو اینیمیٹڈ پری ویو امیج کے طور پر شامل کریں جو heygen_video_url سے لنک ہو۔
ہر مرحلے کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیو
ویڈیو صرف فَنل کے اوپر والے حصے کی آگاہی کے لیے نہیں ہے۔ HeyGen کو HubSpot ورک فلو کے اندر ٹرِگر کر کے، آپ ہر ٹچ پوائنٹ پر خودکار طور پر درست ویڈیو پہنچا سکتے ہیں۔
لیڈ نرچرنگ
جیسے ہی کوئی نیا لیڈ فارم پُر کرے، فوراً ایک ذاتی نوعیت کی پروڈکٹ اوورویو ویڈیو ٹرِگر کریں جو انہیں نام لے کر خوش آمدید کہے اور آپ کا پیغام ان کی انڈسٹری اور اُن کے مسئلے کے مطابق ہو، اس سے پہلے کہ آپ کی سیلز ٹیم فالو اپ کرے۔
ایونٹ کے بعد کی فالو اپ
کسی ویبینار یا کانفرنس کے بعد شرکاء کو ایسے ورک فلو میں شامل کریں جو خودکار طور پر ایک ذاتی نوعیت کی شکریہ ویڈیو بنائے جس میں اس ایونٹ کا حوالہ ہو جس میں انہوں نے شرکت کی، جو باتیں زیرِ بحث آئیں، اور اگلا واضح قدم کیا ہے۔
سیلز سیکوئنسز
جب کوئی ڈیل کسی اہم مرحلے پر پہنچے، تو سیلز ریپ کے اواتار سے ایک ذاتی نوعیت کی فالو اپ ویڈیو خودکار طور پر بھیجیں جو گفتگو کا خلاصہ کرے، متعلقہ کیس اسٹڈی دکھائے، اور پراسپیکٹ کو فیصلہ کرنے کی طرف لے کر جائے۔
کسٹمر آن بورڈنگ
ہر نئے کسٹمر کو ان کے نام، کمپنی اور پلان کی قسم کے مطابق ایک مخصوص "Getting Started" ویڈیو بھیجیں، جو انہیں ان کے استعمال کے مطابق سب سے اہم فیچرز کے ذریعے مرحلہ وار گائیڈ کرے۔
پروڈکٹ اپنانا
جب کوئی کسٹمر کسی اہم فیچر کو استعمال نہ کرے، کوئی نیا یوزج مائل اسٹون حاصل کرے، یا رینیول کے قریب ہو تو اپنانے کی ترغیب دینے والی ویڈیوز خودکار طور پر چلائیں تاکہ وہ پورے لائف سائیکل میں مصروف رہیں اور آپ کے پروڈکٹ کی ویلیو بڑھتی رہے۔
گلوبل مہمات
رابطہ کی زبان کی ترجیح یا ملک کے ڈیٹا کو استعمال کریں تاکہ 175+ زبانوں میں ویڈیوز بنائیں اور بھیجیں، اور ایک ہی ورک فلو سے ہر مارکیٹ کے لیے مکمل طور پر مقامی، اواتار کے ذریعے بیان کردہ مواد فراہم کریں۔
مارکیٹنگ اور سیلز کی ٹیمیں کیا بناتی ہیں
HubSpot کی ٹیمیں HeyGen استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی پہلے سے چلنے والی ورک فلو میں ویڈیو شامل کر سکیں، جس سے موجودہ مہمات زیادہ ذاتی اور مؤثر بن جاتی ہیں، بغیر کسی اضافی پروڈکشن خرچ کے۔
ویڈیو کے ساتھ ای میل مہمات
جامد ای میل تھمب نیل کو HeyGen کے GIF پری ویو سے بدلیں جو ہوور کرنے پر چلتا ہے، اور جب مارکیٹنگ ای میل میں ویڈیو شامل ہو تو کلک تھرو ریٹس میں ثابت شدہ 65% اضافہ لاتا ہے۔
ABM اور ہدفی آؤٹ ریچ
اپنے ہائی ویلیو اکاؤنٹس کو ایسے ورک فلو میں شامل کریں جو خودکار طور پر ان کی کمپنی، انڈسٹری اور مخصوص مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے ذاتی نوعیت کی ایگزیکٹو لیول ویڈیوز بنائے، تاکہ انٹرپرائز آؤٹ ریچ واقعی حسبِ ضرورت اور خاص محسوس ہو۔
ڈیمو کے بعد فالو اپ سلسلے
ہر ڈیمو کے بعد خودکار طور پر ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو ریکَیپ ٹرِگر کریں جو پیش کیے گئے نکات کا خلاصہ کرے، سب سے متعلقہ استعمال کے کیس کو نمایاں کرے، اور پراسپیکٹ کو معاہدہ سائن کرنے کی طرف لے کر جائے۔
ری انگیجمنٹ مہمات
جب کوئی رابطہ سرد پڑ جائے — نہ ای میل کھولے، نہ کلک کرے، نہ ہی ڈیل میں کوئی سرگرمی ہو — تو ایک ذاتی نوعیت کی ویڈیو ٹرگر کریں جو شور میں سے راستہ بناتے ہوئے انسانی انداز کے ساتھ دوبارہ گفتگو کو زندہ کر دے۔
کثیر لسانی ڈرِپ سیکوئنسز
HubSpot کی language preference پراپرٹی استعمال کریں تاکہ خودکار طور پر رابطہ (contact) کی مادری زبان میں ویڈیوز بنائیں اور بھیجیں۔ ایک ہی ورک فلو، ہر مارکیٹ کے لیے مقامی زبان میں ڈھالا ہوا۔
