HeyGen x Adobe Express
Adobe Express وہ جگہ ہے جہاں شاندار نظر آنے والا مواد تیار ہوتا ہے۔ HeyGen وہ جگہ ہے جہاں ساکن ڈیزائن زندگی پاتے ہیں۔ ایک نیٹو Adobe Express add-on کے طور پر، HeyGen آپ کے کینوس پر براہِ راست ایک حقیقی جیسا AI اواتار رکھتا ہے۔
ایک ویڈیو بنائیں اور اسے کینوس پر ڈریگ کریں
زیادہ تر ویڈیو ٹولز مکمل طور پر ڈیزائن ورک فلو سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ Adobe Express میں کام مکمل کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹولز بدلتے ہیں، اثاثے امپورٹ کرتے ہیں، دوبارہ کانٹیکسٹ بناتے ہیں اور پھر سے شروع کرتے ہیں۔ HeyGen، Express کے اندر ایک ایڈ آن کے طور پر کام کرتا ہے جو Add-ons پینل سے اس وقت بھی دستیاب رہتا ہے جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں۔
اپنے Express پروجیکٹ میں HeyGen پینل کھولیں، ایک اواتار منتخب کریں، اسکرپٹ شامل کریں، آواز اور زبان چنیں، اور جنریٹ کریں۔ اواتار ویڈیو رینڈر ہو کر براہِ راست آپ کے کینوس پر ایک قابلِ حرکت، سائز بدلنے کے قابل عنصر کے طور پر آ جاتی ہے، جو آپ کی برانڈ ٹائپوگرافی، Firefly سے بنی ہوئی تصاویر، اسٹاک اثاثوں، اور موشن ایفیکٹس کے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، تو براہِ راست Express سے ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کریں۔
Adobe Express کھولیں اور Add-ons پر جائیں
Adobe Express میں کوئی بھی پروجیکٹ کھولیں اور بائیں نیویگیشن پینل میں Add-ons پر کلک کریں۔ آپ Express ہوم پیج سے بھی مارکیٹ پلیس براؤز کر سکتے ہیں۔ HeyGen تلاش کریں اور ایڈ آن انسٹال کرنے کے لیے Add پر کلک کریں۔
اپنے HeyGen اکاؤنٹ میں سائن ان کریں
انسٹال کرنے کے بعد، پینل کھولنے کے لیے HeyGen ایڈ آن پر کلک کریں۔ اپنے موجودہ HeyGen اکاؤنٹ میں سائن ان کریں، یا heygen.com پر نیا اکاؤنٹ بنائیں۔ آپ کے کسٹم اواتار، آوازیں، اور پلان سیٹنگز فوراً پینل کے اندر دستیاب ہوں گی۔
اپنا اواتار، اسکرپٹ اور آواز منتخب کریں
HeyGen پینل کے اندر، اپنے اکاؤنٹ لائبریری سے کوئی اواتار منتخب کریں، اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں یا پیسٹ کریں، اور آواز اور زبان چنیں۔ آپ ہر اواتار کے لیے یہ مرحلہ دہرا کر ایک ہی ڈیزائن میں متعدد اواتار ویڈیوز شامل کر سکتے ہیں۔
Generate Video پر کلک کریں اور اواتار کے رینڈر ہونے کا انتظار کریں۔ تیار شدہ ویڈیو کو اپنے Express کینوس پر ڈریگ کریں، اسے اپنی مرضی کے مطابق جگہ دیں اور سائز تبدیل کریں، پھر ڈیزائن مکمل کرنے کے لیے Express کے مکمل ٹول کِٹ کا استعمال کریں۔ جب تیار ہو جائے تو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کریں۔
کریئیٹو اور مارکیٹنگ ٹیمیں کیا بناتی ہیں
ہر وہ Adobe Express پروجیکٹ جس میں پریزنٹر سے فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے مہم کا آغاز، سوشل اشتہار، یا ٹریننگ سلائیڈ، اب کینوس چھوڑے بغیر ہی ایک پریزنٹر رکھ سکتا ہے۔
سوشل میڈیا ویڈیو اشتہارات
اپنا اشتہار Express میں اس طرح ڈیزائن کریں کہ وہ Instagram، TikTok یا LinkedIn کے لیے بالکل درست سائز میں ہو، پھر ایک HeyGen اواتار پریزنٹر شامل کریں اور مکمل ویڈیو پوسٹ ایکسپورٹ کریں۔ یہ سب ایک ہی ٹول کے اندر، ایک ہی سیشن میں کریں۔
مہم لانچ کا مواد
Express میں اپنے برانڈ کِٹ اثاثوں کے ساتھ مہم کا وِژوئل بنائیں، پھر اعلان کی نریشن کے لیے ایک HeyGen اواتار شامل کریں، اور ایسی ویڈیو تیار کریں جو آپ کی وِژوئل مہم سے بالکل مطابقت رکھتی ہو۔
ٹریننگ اور آن بورڈنگ کا مواد
Express کے کنٹرولڈ ٹیمپلیٹس استعمال کریں تاکہ ہر ٹریننگ سلائیڈ برانڈ کے مطابق رہے، پھر ہر سلائیڈ میں HeyGen اواتار نریٹر شامل کریں، جس سے L&D ٹیموں کو ایک مستقل، اسکیل ایبل ویڈیو پروڈکشن ورک فلو ملے۔
کثیر لسانی مواد کی مقامی سازی
ایک بار Express میں ڈیزائن کریں، HeyGen کے ذریعے 175+ زبانوں اور لہجوں میں اواتار نیریشن بنائیں، اور ایک ہی Express پروجیکٹ سے ہر مارکیٹ کے لیے مقامی نوعیت کی ویڈیو اثاثے تیار کریں، بغیر ڈیزائن دوبارہ کیے۔
بیان کردہ پریزنٹیشنز اور رپورٹس
کسی بھی Express پریزنٹیشن یا انفографک میں HeyGen اواتار پریزنٹر شامل کریں، اور اپنی ساکن ڈیک کو ایک بیان کردہ ویڈیو میں بدل دیں جسے MP4 کے طور پر شیئر کیا جا سکتا ہے یا براہِ راست کسی مہم کے ای میل میں ایمبیڈ کیا جا سکتا ہے۔
