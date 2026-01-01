HeyGen x Autohive
Autohive ایجنٹس آپ کا بزنس ورک سنبھالتے ہیں۔ اب وہ آپ کا ویڈیو ورک بھی سنبھال سکتے ہیں۔ HeyGen کو بطور ایجنٹ صلاحیت فعال کریں اور آپ کی AI ٹیم کے ممبرز اواتار ویڈیوز بنا سکتے ہیں، فوٹو اواتار تخلیق کر سکتے ہیں، اور آپ کے برانڈ کے مطابق مواد تیار کر سکتے ہیں۔
HeyGen کو آن کریں اور آپ کے ایجنٹس باقی سب سنبھال لیں گے
ہر Autohive ایجنٹ کے پاس ایک صلاحیتوں کا پینل ہوتا ہے۔ HeyGen کو فعال کریں، اور وہ ایجنٹ HeyGen کے مکمل ویڈیو پروڈکشن ٹول کِٹ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، جس میں اواتار لسٹنگ، آواز کا انتخاب، فوٹو اواتار جنریشن، ویڈیو تخلیق، اور اسٹیٹس چیکنگ شامل ہیں۔ یہ سب کچھ قدرتی زبان کے ذریعے گفتگو میں یا خودکار ورک فلو کے مراحل کے طور پر چلایا جا سکتا ہے۔
آپ کو نہ API کالز کنفیگر کرنی پڑتی ہیں اور نہ JSON لکھنا ہوتا ہے۔ آپ بس سادہ انگریزی میں ایجنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ وہ خود طے کرتا ہے کہ کون سا HeyGen ٹول استعمال کرنا ہے، اسے کال کرتا ہے، اور تیار شدہ ویڈیو کا لنک آپ کے ورک اسپیس میں واپس بھیج دیتا ہے، جو ای میل میں ایمبیڈ کرنے، CRM میں شامل کرنے یا کسٹمر کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
“انٹرپرائز کسٹمرز کے لیے 45 سیکنڈ کی پروڈکٹ اپ ڈیٹ ویڈیو بنائیں۔ ایگزیک اواتار استعمال کریں، پروفیشنل لہجہ رکھیں، زبان انگریزی ہو۔”
اپنے Autohive ورک اسپیس کو HeyGen سے جوڑیں
Autohive میں، "Your profile" → "Connections" یا "Manage workspace" پر جائیں۔ HeyGen انٹیگریشن کارڈ تلاش کریں اور "Connect" پر کلک کریں۔ آپ کو HeyGen میں "Settings" → "API" سے اپنی HeyGen API key کے ساتھ اجازت دینے کا پرامپٹ ملے گا۔
ایک ایجنٹ کھولیں اور HeyGen کو فعال کریں
کوئی بھی موجودہ ایجنٹ کھولیں اور Agent settings → Add capabilities پر جائیں۔ HeyGen capability کو آن کریں۔ آپ منتخب کر سکتے ہیں کہ اس ایجنٹ کو کون سے مخصوص HeyGen tools تک رسائی ہو، یا پھر ایک ہی بار میں تمام tools کو فعال کر دیں۔
ایجنٹ کو سادہ زبان میں پرامپٹ دیں
اس کے بعد کسی اضافی کنفیگریشن کی ضرورت نہیں۔ بس ایجنٹ کے ساتھ گفتگو شروع کریں اور وہ ویڈیو بیان کریں جو آپ کو چاہیے، مثلاً اواتار کا انداز، لہجہ، زبان، اسکرپٹ کی سمت وغیرہ۔ ایجنٹ خود بخود مناسب HeyGen ٹولز منتخب کرتا ہے اور آپ کے لیے ریکویسٹ پر عمل کرتا ہے۔
اسے ورک فلو اور شیڈول کی گئی ٹاسکس میں استعمال کریں
براہِ راست گفتگو سے آگے بڑھتے ہوئے، HeyGen کے اسٹیپس کو Autohive Workflows اور Scheduled Tasks میں شامل کریں تاکہ ویڈیو جنریشن خودکار طور پر آپ کی موجودہ بزنس آٹومیشنز کا حصہ بن کر چل سکے، بغیر کسی دستی ٹرگر کے۔
آپ کے ایجنٹس HeyGen کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں
ہر ایجنٹ کے لیے یہ صلاحیت ایک بار آن کریں اور نیچے دیے گئے ہر ٹول کو گفتگوؤں، شیڈولڈ ورک فلو اور خودکار ٹاسکس میں قدرتی زبان کے ذریعے دستیاب بنائیں۔
اواتار ویڈیوز بنائیں
ایک سادہ ہدایت کے ذریعے اپنے ایجنٹ کو کہیں اور حسبِ ضرورت متن، بیک گراؤنڈز، وائس اوورز اور اوورلے کے ساتھ پروفیشنل ملٹی سین اواتار ویڈیوز بنائیں۔
فوٹو اواتار ویڈیوز بنائیں
صرف ایک تصویر سے بولتی ہوئی ویڈیو بنائیں، جس میں عمر، جنس، نسل، اندازِ نشست و برخاست اور اسٹائل کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کریں۔ کسی ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں۔
اواتار براؤز کریں اور منتخب کریں
اپنے HeyGen اکاؤنٹ میں موجود تمام اسٹاک اور کسٹم اواتارز کی فہرست بنائیں، ان کی تفصیلات اور پری ویو URLs حاصل کریں، اور ایجنٹ کو کام کے لیے موزوں اواتار منتخب کرنے دیں۔
سیکڑوں آوازوں تک رسائی حاصل کریں
زبان، جنس، عمر اور جذبات کے ساتھ ساتھ علاقائی لہجوں اور مقامی بولیوں کے مطابق آوازیں براؤز کریں، تاکہ آپ کا ایجنٹ ہر ویڈیو کے لیے خودکار طور پر سب سے موزوں آواز منتخب کرے۔
مکمل شدہ ویڈیوز کو ٹریک کریں اور دوبارہ حاصل کریں
رینڈرنگ کی پیش رفت چیک کریں اور مکمل ہونے پر ڈاؤن لوڈ URLs حاصل کریں۔ کسی بھی ایسے ورک فلو میں اگلے مرحلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں ویڈیو لنک کو کسی دوسرے ٹول تک پہنچانا ہو۔
ہر مارکیٹ کے لیے مقامی زبانیں
دستیاب زبانوں کے لوکلز اور علاقائی لہجوں کو دریافت کریں تاکہ آپ صرف ایک ایجنٹ ہدایت سے کسی بھی ناظرین کے لیے درست زبان کے ویریئنٹ میں ویڈیوز بنا سکیں۔
وہ کام جو اب آپ کا ایجنٹ شروع سے آخر تک خود سنبھال سکتا ہے
وہ کام جو پہلے یہاں آ کر رک جاتا تھا کہ "…اور پھر کسی کو ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوگی"، اب اس دیوار سے نہیں ٹکراتا۔ ایجنٹ پورا عمل مکمل کر کے آپ کو تیار شدہ ویڈیو کا لنک دے دیتا ہے۔
خودکار کنٹینٹ ری پرپوزنگ
ایک ایجنٹ پوڈکاسٹ کو ٹرانسکرائب کرتا ہے، خلاصہ لکھتا ہے، اور پھر اواتار کی آواز میں بیان کی گئی ویڈیو ورژن بناتا ہے، جس سے ایک ہی مواد کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے درمیان، متعدد فارمیٹس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔
ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ
ایک سیلز ایجنٹ پراسپیکٹ کا ڈیٹا نکالتا ہے، ایک ذاتی نوعیت کا اسکرپٹ لکھتا ہے، اور ہر رابطے کے لیے HeyGen اواتار ویڈیو بناتا ہے جو شیڈول پر چلنے والے آؤٹ ریچ ورک فلو کے حصے کے طور پر ڈیلیور کی جاتی ہے۔
آن ڈیمانڈ ٹریننگ ویڈیوز
ایک L&D ایجنٹ تربیتی درخواستوں کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ کسی بھی موضوع پر اواتار کے ذریعے بیان کی گئی مختصر وضاحتی ویڈیو بنا دیتا ہے۔ نہ کوئی پروڈکشن کی قطار اور نہ ہی شیڈولنگ کی ضرورت۔ بس چند منٹوں میں تیار شدہ ویڈیو۔
بڑی سطح پر کثیر لسانی مواد
ویڈیو بنانے کے بعد، اسی ایجنٹ کو پرامپٹ دیں کہ وہ HeyGen کے voice locale ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اضافی زبانوں میں ورژنز تیار کرے۔ ایک ہی ایجنٹ، متعدد مارکیٹس، اور دوبارہ ریکارڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔
کسٹمر آن بورڈنگ ورک فلو
جب کوئی نیا کسٹمر آپ کے سسٹم میں شامل ہوتا ہے، تو ایک شیڈولڈ Autohive ورک فلو خودکار طور پر HeyGen کی ایک خوش آمدیدی ویڈیو ٹرگر کرتا ہے جو ان کے نام اور پروڈکٹ کے ساتھ پرسنلائزڈ ہوتی ہے اور انسانی مداخلت سے پہلے ہی انہیں بھیج دی جاتی ہے۔
